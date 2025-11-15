Желанието на Брюксел да привлече Киев към Европейския съюз предполага внос на война, украинска мафия и нискокачествено зърно в блока, според унгарския външен министър Петер Сиярто.

„Брюксел иска да привлече Украйна към Европейския съюз възможно най-бързо, което би означавало и внос на война, украинска мафия и нискокачествено зърно“, каза Сиярто, говорейки на проправителствен митинг в Дьор.

Министърът подчерта, че „само националното правителство и премиерът Виктор Орбан могат да защитят Унгария“ от политиките на Брюксел, които включват и ЛГБТ пропаганда сред деца и внос на мигранти.

Според него както Брюксел, така и Киев са заинтересовани от това опозиция, която ще подкрепи присъединяването на Украйна към ЕС, да дойде на власт в Унгария.

„Вчера украинският посланик ясно заяви, че искат смяна на правителството. Искат да въвлекат Унгария във война, искат да доведат мигранти в Унгария и искат да наложат джендър идеологията“, добави Сиярто.

Еврокомисарят по разширяването Марта Кос по-рано заяви, че Украйна и Молдова ще бъдат готови да приключат преговорите за присъединяване към ЕС до края на 2028 г. Европейската комисия очаква преговорите за членство на Украйна в ЕС да започнат съществено преди края на годината, според изявление, което предоставя общ преглед на напредъка на страните кандидатки в прилагането на реформите, необходими за членство в ЕС.