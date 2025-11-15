Новини
Сиярто: "Украйна в ЕС" значи внос на война, мафия и нискокачествено зърно
  Тема: Украйна

Сиярто: "Украйна в ЕС" значи внос на война, мафия и нискокачествено зърно

15 Ноември, 2025 18:04, обновена 15 Ноември, 2025 18:10

Само правителството на Орбан може да предпази Унгария от джендър пропагандата и инвазията на мигрантите, заяви външният министър

Сиярто: "Украйна в ЕС" значи внос на война, мафия и нискокачествено зърно - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Желанието на Брюксел да привлече Киев към Европейския съюз предполага внос на война, украинска мафия и нискокачествено зърно в блока, според унгарския външен министър Петер Сиярто.

„Брюксел иска да привлече Украйна към Европейския съюз възможно най-бързо, което би означавало и внос на война, украинска мафия и нискокачествено зърно“, каза Сиярто, говорейки на проправителствен митинг в Дьор.

Още новини от Украйна

Министърът подчерта, че „само националното правителство и премиерът Виктор Орбан могат да защитят Унгария“ от политиките на Брюксел, които включват и ЛГБТ пропаганда сред деца и внос на мигранти.

Според него както Брюксел, така и Киев са заинтересовани от това опозиция, която ще подкрепи присъединяването на Украйна към ЕС, да дойде на власт в Унгария.

„Вчера украинският посланик ясно заяви, че искат смяна на правителството. Искат да въвлекат Унгария във война, искат да доведат мигранти в Унгария и искат да наложат джендър идеологията“, добави Сиярто.

Еврокомисарят по разширяването Марта Кос по-рано заяви, че Украйна и Молдова ще бъдат готови да приключат преговорите за присъединяване към ЕС до края на 2028 г. Европейската комисия очаква преговорите за членство на Украйна в ЕС да започнат съществено преди края на годината, според изявление, което предоставя общ преглед на напредъка на страните кандидатки в прилагането на реформите, необходими за членство в ЕС.


Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 48 гласа.
  • 1 Как така

    13 21 Отговор
    руснаци в ЕССР и НАТО ?

    18:12 15.11.2025

  • 2 Г.Марков

    39 18 Отговор
    МАЙДАНЪТ СРЕЩУ ЗЕЛЕНСКИ ДНЕС, В КИЕВ, В 12 ЧАСА. ЩЕ БЪДЕ И КЛИЧКО!
    ФБР ВЕЧЕ ПАЗИ АНТИКОРУПЦИОННИТЕ ОРГАНИ В УКРАЙНА.
    ИЗВЕСТНАТА АНТИКОРУПЦИОННА АКТИВИСТКА МАРИЯ БАРАБАШ Е ВОДЕЩ ОРГАНИЗАТОР НА ПРОТЕСТА И ОБВИНЯВА ЗЕЛЕНСКИ В КРИЕНЕ НА ИСТИНАТА ЗА ПОЛОЖЕНИЕТО НА ФРОНТА.

    Коментиран от #8, #34

    18:13 15.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Вън

    16 22 Отговор
    руснаците от ЕССР и НАТО !

    18:14 15.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Вучич и Орбан за братя близнаци -

    20 17 Отговор

    До коментар #5 от "Орбан приюти един от най-големите":

    те мразят всичко българско! Да са живи и здрави унгарките от едно време, бяха много ... сговорчиви!

    18:19 15.11.2025

  • 7 Инфо

    23 14 Отговор
    Роджър Уотърс -
    фронтмен и основател на Пинк Фройд пред
    ЕН БИ СИ :
    Зеленски е взел 500 млн.долара и обещание от Борис Джонсън че може да купува имоти в Англия без последствия.
    Така той обрече народа си на унищожение и скъса Истанбулското споразумение с Русия.
    В срещата ми с гн.Тръмп той изтъкна че причината за войната е разширението на НАТО до границите на Русия.
    Ние излагаме Горбачов че няма да се разширяване на Изток.
    Неговото мнение е, че е честно щом пада Варшавския договор.Затова ние ще изтеглим нашите войски от НАТО,както и нашата администрация.

    18:21 15.11.2025

  • 8 Интересно

    22 12 Отговор

    До коментар #2 от "Г.Марков":

    Какви протести при "режим"и "хунта". Това да не ти е свободна и демократична Русия?!?

    Коментиран от #53

    18:22 15.11.2025

  • 9 Ретро спомен

    36 10 Отговор
    ...някога ще се чуят ли такива думи от български министър ?

    18:22 15.11.2025

  • 10 Пътниик си бате

    22 17 Отговор
    И шефа ти.

    18:22 15.11.2025

  • 11 гост

    20 42 Отговор
    Вън Унгария от ЕС,.като не ви изнася излизайте...26 държави криви само Те прави....

    18:22 15.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Унгарско прасе

    13 30 Отговор
    угоено с унгарско зърно!

    18:24 15.11.2025

  • 15 Ха-ха-ха

    27 9 Отговор
    Украйна няма да влезе в ЕС. Избрания народ няма да позволи. За кого си мислите се освобождава място сега на украинска територия?

    18:25 15.11.2025

  • 16 Така де

    19 21 Отговор
    Унгарците много са харесали присъствието на руския ботуш в Будапеща през 1956 г. Искат пак!

    Коментиран от #26

    18:26 15.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Далавера Импекс

    10 5 Отговор
    Няма как,нужни са им да окрадат и там що има

    18:27 15.11.2025

  • 20 ЕСССР

    23 9 Отговор
    Прав е, но Другарката Урсула си е въобразила че тя, ще управлява укpoмафията в ЕСССР?

    18:29 15.11.2025

  • 21 Гаранция от Тръмп

    27 9 Отговор
    Орбан ще бъде назначен на мястото на Урсула, за да има мир в света.

    18:29 15.11.2025

  • 22 В Унгария

    10 14 Отговор
    минималната заплата е 300 евро!

    Коментиран от #27, #31

    18:30 15.11.2025

  • 23 И кво ?! 🤔

    26 8 Отговор
    България и без това внася украинско боклук-зърно след преврата от 2014г . А качественото Българско отива да храним западните боклуци .

    18:31 15.11.2025

  • 24 Голям смех

    20 7 Отговор
    Когато Тръмп назначи Орбан на мястото на Урсула, всички които сега го плюят, ще се хвърлят да го прегръщат.

    18:32 15.11.2025

  • 25 Зърното

    6 5 Отговор
    в Унгария е као дренки !

    18:32 15.11.2025

  • 26 Ха-ха-ха

    7 4 Отговор

    До коментар #16 от "Така де":

    Не, грешиш. Пазят се немски ботуш да не влезе и си имат свои си амбиции . А както казват англичаните "няма вечни приятели, няма вечни врагове, има вечни интереси".

    18:33 15.11.2025

  • 27 Интересно

    2 10 Отговор

    До коментар #22 от "В Унгария":

    През 90-те Чехия и Унгария дръпнаха яко пред другите бивши соц. Сега са само преди нас и Румъния.

    Коментиран от #36

    18:35 15.11.2025

  • 28 Фейк на часа

    25 7 Отговор
    "Сиярто: "Украйна в ЕС" значи внос на война, мафия и нискокачествено зърно" -- -- -- Не мога да не се съглася с тези думи на Сиярто. Между другото - някой да ми каже дори един критерий за членство в ЕС, който Украйна изпълнява. Ако Украйна наистина бъде приета в ЕС, това ще сложи край на съюза, в буквалния смисъл.

    18:35 15.11.2025

  • 29 Унгария

    6 6 Отговор
    Има вкусна кухня и страхотни вина. Само с една унгарка съм бил, но беше супер. Руса със стегнато тяло и без задръжки.

    Коментиран от #42

    18:35 15.11.2025

  • 30 Начо

    7 12 Отговор
    В Будапеща освен клошари и п...титутки, друго няма

    18:39 15.11.2025

  • 31 Да бе , да ?! 😜

    14 5 Отговор

    До коментар #22 от "В Унгария":

    У как така унгарците се пенсионират с 20 години стаж , а българите с 40 ?! В еднаква възраст ?; Просто у нас управляват турско - щатски ма.стии !

    Коментиран от #38

    18:39 15.11.2025

  • 32 Брежнев

    5 7 Отговор
    Слава урсуле,слава кая ,слава ЕСССР,давайте все таха

    18:40 15.11.2025

  • 33 Ха-ха-ха

    1 10 Отговор
    Аз от началото на СВО се старая да купувам хранителни продукти с произход Украйна и дори от страни които като България внасят големи количества украинско жито, слънчоглед и т.н. Не заради някакъв бойкот просто не желая да се тровя.

    Коментиран от #40

    18:40 15.11.2025

  • 34 Привет Магнитски

    11 7 Отговор

    До коментар #2 от "Г.Марков":

    Хайде,време е Украйна,барабар със Зелю,в Магнитски!!!

    18:43 15.11.2025

  • 35 Евлоги

    13 5 Отговор
    Българите от Холандия и Германия,масово се прехвърлят в Унгария!

    18:44 15.11.2025

  • 36 Вече

    3 5 Отговор

    До коментар #27 от "Интересно":

    са зад нас!

    18:45 15.11.2025

  • 37 Много точно казано

    8 5 Отговор
    но урси и розовите понита няма никакъв шанс да ви разберат защото получават грантове от едни десето полови индивиди и самите те са се превърнали в такива.

    18:46 15.11.2025

  • 38 Може

    2 2 Отговор

    До коментар #31 от "Да бе , да ?! 😜":

    да се пенсионираш и с 15 г.,може и без стаж!У нас !

    18:46 15.11.2025

  • 39 Унгарците

    5 4 Отговор
    са корейците на Европа!

    Коментиран от #41

    18:48 15.11.2025

  • 40 Разгеле !

    4 4 Отговор

    До коментар #33 от "Ха-ха-ха":

    Купуваш отровни ГМО продукти ! Има си плюсове - когато натото наложи ГМО стандарт , ти поне ще си подготвен .

    Коментиран от #51

    18:49 15.11.2025

  • 41 Ха ХаХа

    2 4 Отговор

    До коментар #39 от "Унгарците":

    Българите са циганите

    18:54 15.11.2025

  • 42 Буламач

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "Унгария":

    гулаш...

    18:59 15.11.2025

  • 43 Беж в магаданс

    4 6 Отговор
    Друго си е Русия - висококачествено зърно, слаба мафия и никаква война 😄

    19:01 15.11.2025

  • 44 Факт

    1 1 Отговор
    Това са "маловажни" подробности! Дори войната е желателна.

    19:01 15.11.2025

  • 45 Никой

    5 4 Отговор
    Не канете мафиоти. Те са мързеливи, подпийват. Не вършат работа. Украйна е на нивото на българия - бедност и им трябват едно - 50 години развитие.

    19:03 15.11.2025

  • 46 Да си го кажем

    3 3 Отговор
    100 % ВЯРНО. Евтини жени и т.н.

    19:04 15.11.2025

  • 47 Сталин

    4 2 Отговор
    Тоя Сиярто забрави да добави и внос на евтини проститутки от Украйна

    19:08 15.11.2025

  • 48 ?????

    4 2 Отговор
    Много свястна нация.
    Първите ми впечатления през 80-те бяха някакви туристически.
    След това така се случи че в началото на 90-те изкарах няколко седмици на частно посещение около Балатон и в Сомбатхей на границата с Австрия.
    И досега сме си приятели и през няколко години си ходим на гости и тук и там.

    19:09 15.11.2025

  • 49 Много точно

    3 1 Отговор
    Браво на Сиярто! На Европа и трябват такива достойни хора, а не продажните урсули които я унищожават.

    19:09 15.11.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Ха-ха-ха

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "Разгеле !":

    Трудно е да се избегне ГМОто защото е не само в Украйна , но не се знае с какво точно се стрелят сега в Украйна.

    19:15 15.11.2025

  • 52 Защо

    0 0 Отговор
    Нямаме и ние такъв външен министър? ???

    Коментиран от #54

    19:29 15.11.2025

  • 53 рашистки колапс

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Интересно":

    В демократична Русия където народа няма право на глас иначе влиза в затвора или пада от 8мия етаж.В демократична Русия където народа няма право да избира президента си и няма право да е опозиция на фашисткият кремълски режим иначе влизаш в затвора или падаш от 8мия етаж.Руснаците досега изосатваха главомолно от развитият свят и живееха като скоти,а сега престъпният кремълски режим ги върна дори и още по-назад!

    19:34 15.11.2025

  • 54 България и българите мразят русия

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Защо":

    Защото подобни предателски руски отpenки ще бъдет пометени много бързо в България.

    19:36 15.11.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

