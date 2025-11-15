Украйна удари руската рафинерия в Рязан

Украинските въоръжени сили заявиха днес, че са нанесли удар по руската нефтопреработвателна рафинерия в Рязан, добавяйки, че на мястото са наблюдавани множество експлозии и голям пожар, предадоха Ройтерс и Укринформ.
Украинските сили са нанесли удари и по радарната станция „Небо-У“, намираща се на окупирания Кримски полуостров, военен влак близо до временно окупирания град Токмак в Запорожка област и групи руски военнослужещи близо до Вовчанск в Харковска област, съобщи украинският генерален щаб във „Фейсбук“.
Рязан се намира на около 200 километра югоизточно от Москва.
Рафинерията произвежда бензин А-92/95/98/100, дизел, реактивно гориво, втечнени газове и други нефтопродукти. Тя произвежда годишно средно 840 000 тона авиационен керосин "TS-1", който се използва от руските Въздушно-космически сили.
Ройтерс прави уговорката, че това съобщение не може да бъде проверено по независим път.
До момента няма коментар от руска страна.
По-рано днес Министерството на отбрана на Русия обаче съобщи, че през нощта са били унищожени 64 украински дрона, 25 от които - над Рязанска област.
Вчера беше предприета операция от Центъра за специални операции "Алфа" на Службата за сигурност на Украйна, в която бяха унищожени четири пускови установки на ракетната система С-400 „Триумф“ и два радара в Новоросийск, предаде още Укринформ.
На 11 ноември нефтопреработвателният завод в руския град Саратов спря първичната преработка на нефт след украински атаки с дронове, припомня Укринформ.
Украйна редовно нанася удари по руските нефтопреработвателни рафинерии с дронове с цел да намали способността на Москва да финансира мащабната си инвазия, започнала през февруари 2022 г., отбелязва Ройтерс.
До коментар #1 от "Руси Филев":Укрите иначе БЯГАТ на фронта от руските войски, но за тероризъм са номер 1.
6 Още новини от Украйна
8 Добре са ударили.Добре,добре.
9 Глас от бункера
18:44 15.11.2025
11 Още новини от Украйна
12 Конфети "Земя-въздух-земя"
13 знаем че наркомански
До коментар #9 от "Глас от бункера":всичко прави по план ама не е негов а на ми6…така че няма нужда да го казваш
15 Защото горната статия са фантазии
До коментар #6 от "Още новини от Украйна":на укро-пропагандата.
18:46 15.11.2025
16 Гръм и мълнии
17 Голям праз
Точно като украинските девойки с големите п......
18 си дзън
хем без ракети за ПВО. Мостът е наред.
19 Да уточним
20 Отец Дионисий
До коментар #4 от "Руси Москов":Трепането и паленето на блатните животни е дело богоугодно чадо мое.
21 Хахахаха
22 От редакцията
23 ТИГО
До коментар #12 от "Конфети "Земя-въздух-земя"":КОГА БЕ ?? Близо 4 години пророци като теб чакат заря ! То е като в Русия по Петрово време чакали са края на света всяка година ! Панаир сте ,буфосинхронисти !
24 И кво
До коментар #19 от "Да уточним":Оплачи се на арменският поп 😄😄😃
25 Ха ХаХа
26 Pyccкий Карлик
Рассия пабеждава, има лучшие ПВО и роботи с ИА (изкуствен алкохол) 😁
27 Хахахаха
До коментар #4 от "Руси Москов":Хахахаха. Бягат бягат. На ИИ видеата! А реалността е друга!
28 Русия попиля НАТО
Броят на дезертьорите скоро ще достигне броя на воюващите войници във въоръжените сили на Украйна, според Комисията по отбрана на Радата.
„Осемдесет процента в момента бягат от учебните центрове и страната не прави нищо, за да ги върне или да създаде условия, така че да се страхуват да бягат и да изпълняват дълга си. Имаме милиони „бягащи“, които се скитат, крият се и просто наблюдават“, заяви депутатът Костенко, секретар на Комисията по отбрана на Радата.
29 Добре се е получило.
До коментар #19 от "Да уточним":Много добре.Добре,добре.
30 Затова ли
До коментар #20 от "Отец Дионисий":Господ те отрепа...
31 Реалист
18:50 15.11.2025
32 Добре !
33 Изпражнението гайтанджиева
До коментар #28 от "Русия попиля НАТО":Това са руски фейкове.
18:51 15.11.2025
До коментар #32 от "Добре !":украински баби са една рафинерия?
35 си дзън
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Ма и в Рязан така бе. Една боя и удариха днеска и утре двойна норма.
Само... бензин нет
36 вероятно...
37 ТИГО
До коментар #32 от "Добре !":Дано ти дойдат на вратата "Братушките" да те видя на къв език ще обясняваш че не си камила ! Амин , Да дава Господ ! Каквото пожелаеш тройно да ти се връща добрината
18:54 15.11.2025
38 Гук
18:55 15.11.2025
39 Конфети "Земя-въздух-земя"
До коментар #23 от "ТИГО":Изпусни парата бе,калъф.Вижда се всеки ден на полигона Украйна какво става
40 ФСБ
18:55 15.11.2025
41 Вече мръкна
42 койдазнай
18:56 15.11.2025
44 Реално войната се води
18:57 15.11.2025
45 Дон Корлеоне
18:57 15.11.2025
47 Вече стана емблематичен израз :
18:58 15.11.2025
48 Нищо не е направила мурджо
До коментар #43 от "ха ха ха":Сглобила е просто внос на части и впрочем и дрон с FPV украинско производство няма даже
18:59 15.11.2025
49 С 1000 милиарда помощи
До коментар #43 от "ха ха ха":укрите можеха не ракети, а звездата на смъртта да направят, но ги откраднаха. Крайна е черна дупка, която засмуква парите на целия свят!
50 Бай той Толстой
18:59 15.11.2025
51 Pyccкий Карлик
Обломки от Имперския Разрушител на Дарт Вейдър 😁
Нищо не разбирам - Русия ли се опитва да проведе СВО и Украйна провежда СВО в Русия ?
52 ТИГО
До коментар #39 от "Конфети "Земя-въздух-земя"":Ти иди да я изпуснеш "Швепс" какво виждаш не е много ясно а и с превод от Гугъл ! Нещо се напрягаш и използваш обиди ,те тия като теб са такива винаги стигате до "Майките" бедни духом и морално !
53 добре
До коментар #41 от "Вече мръкна":даже и така да стане , това ще е малка цена за да се откъснат от блатните червеи завинаги. Но Украйна има нещо което раша вече няма .... бъдеще.
19:00 15.11.2025
54 Ко стаа бе руски боклуци?
55 Хахаха!🎺🥳😀
56 Всеки ден по една рафинерия
57 Украйна
19:03 15.11.2025
58 Гори гори
19:05 15.11.2025
До коментар #32 от "Добре !":да те посети!
60 Ко речи...,Ко...?!
До коментар #43 от "ха ха ха":,,...една бедна и недобре въоръжена Украйна..."...?!?!
1.Че те се изляха милиарди ,в тая...,,бедна" Украйна,ве...!
2.Че те я засипаха,с най-модерни въоръжение,ве...!
61 Змията
19:05 15.11.2025
62 ТИГО
До коментар #49 от "С 1000 милиарда помощи":ЩО "МОГУЧАЯ" повече ли направи със снарядите и хората от Сев,Корея ма нещо и те се изчерпват ! Почвайте да събирате копейки за пиждин щото лошо !
63 И 1500 броя С-400
19:06 15.11.2025
64 Свети Нептуний
19:06 15.11.2025
65 Лъжат укрите
До коментар #56 от "Всеки ден по една рафинерия":и КРАДАТ! Най-големите кражби в човешката история. Папагалите повтарят в екстаз за големия и малкия Нептун и рафинериите. А укрите крадат! ФВР разследва корупцията на Зеленски. Всеки месец внасял в Емиратите по $ 50 милиона.
66 Путин
До коментар #60 от "Ко речи...,Ко...?!":го строши!
19:07 15.11.2025
67 Дългият Нептун
19:07 15.11.2025
70 Митя
71 факти
19:10 15.11.2025
73 Кой казваш
До коментар #11 от "Още новини от Украйна":Са терористите?
74 Тихо,
До коментар #62 от "ТИГО":Ти можеш ли да си представиш, колко са $1000 милиарда? С тия пари може да се купи целия Балкански полуостров, а укра гръмнала нещо в една рафинерия 50 км в диаметър. На другия край на рафинерията не са чули даже.
75 Чета колко им е мозъка на украинците
Журналистът Павел Казарин....
76 даааа
До коментар #60 от "Ко речи...,Ко...?!":и още 1000 милиарда да се дадат на Украйна това са най-добре похарчените пари, както каза един американски сенатор.
79 ТИГО
До коментар #22 от "От редакцията":Утре ТИ ще ревеш като ти направят бензина 3 лева и да знаеш пак Зеленски ще ти е виновен !
80 000
81 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
83 Републиканец
До коментар #76 от "даааа":Тоя сенатор е демократ. Само демократите раздават парите на САЩ без да му мислят
84 Фори
19:15 15.11.2025
85 От всичко това
86 хахах
До коментар #77 от "Фейк на часа":няма дърти русофоби повечето са млади. Има дърти русофили, ана които още залпа на аврора им кънти в кухата кратуна. Но вашето време изтича
87 Алко-Робот
До коментар #18 от "си дзън":Шаш и паника в Роскочината.Не зная кое от къде им идва.Резил.
88 На снимката виждате ли
90 Мненение
91 Не страда укра!
До коментар #85 от "От всичко това":Харчи парите на Запада, магазините и ресторантите пълни, ядът пият и се веселят!
92 точно
До коментар #88 от "На снимката виждате ли":точно така, една боя и са като нови
93 Половината
До коментар #89 от "щоа":ПВО е във Валдай !
94 от всичко това
19:21 15.11.2025
До коментар #91 от "Не страда укра!":Колко млади момчета загинаха? Колко семейства загубиха синовете си? Колко стоят на студено и тъмно? И всичко заради наркомана зеленски, който изпълнява интригите на САЩ и Великобритания и си тъпче сметките.
96 ТИГО
До коментар #74 от "Тихо,":Ма много знаеш бе ,що не стана фин.министър !1000 милиарда къде ги сънува ! Буфосинхронисти сте ,аха една жена каза ! Да там е така ,вервайте ми !
97 Гладувайте и пестете ток и парно
98 Йосиф Кобзон
До коментар #95 от "Как да не страда":Бюро справки-при мен!
99 Болен здрав носи
100 ОК!
До коментар #76 от "даааа":Ами нека тогава Урсула и Кая, продължат да те доят...!
101 АБЕ МАНИ...
Тия монголья са абсолютен СМЕХ
102 Владо
Абсолютен сбърканяк!
103 Рязан?
19:26 15.11.2025
106 Ти кажи
До коментар #99 от "Болен здрав носи":За Бюджетния дефицит на
Руските Мизерници
Който
Ще надхвърли
70 милиарда долара.
Ще продават вече Ценни книжа във ЮАНИ
Блатните Уроди.
Хахахаха хахахаха хахахаха
Гледай си Блатото
И
Васала на Китай Пучин .
107 Путин
108 Механик
109 Гошо
112 ТИГО
До коментар #97 от "Гладувайте и пестете ток и парно":Сладко ти е да казваш "нацисткият коптор" май те е яд че няма за нас ! Щото и ние сме да гепим и лентяйстваме па и пари да искаме ! Сладур петолъчките ти го говорят!
113 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
114 Колко Млади Ушанки
До коментар #95 от "Как да не страда":Загинаха
За кефа на Бункерния Психопат Путин?
За тях Мисли Заблуденяк .
116 хаха
До коментар #99 от "Болен здрав носи":другарите още чакат Запада да се срине. Чакайте другари , то жалкия ви животец мина в чакане другите да станат зле като вас. През ум не ви мина, че вместо да чакате можеше да работите и вие да станете богати като тях
117 Последния Софиянец
До коментар #114 от "Колко Млади Ушанки":Така е, крематорките в блатата пушат 24/7
118 Ройтерс
Но важното е, да вдигне духа на данъкоплатците!
119 Ганчев
121 Хохлак Лайненко
122 ТИГО
До коментар #120 от "Пиши ми от Украйна":Дано не си жив да видиш !
123 Ами 7-8 милиарда лева
До коментар #112 от "ТИГО":Вместо на НАТЮ и Украйна, ако на българите се раздадат колко се пада на човек бре? А? А ако само на пенсионерите се раздадат?
124 Възраждане
За 2 седмици ...29 Нефтобазите Фира
125 Дик диверсанта
126 Не бери грижа
До коментар #122 от "ТИГО":Жив и здрав ще съм. На фронта няма да бъда. Ти се пази и синовете си, ако имаш.
127 Как е Монголското куче Тангра
До коментар #101 от "АБЕ МАНИ...":Монголоидин татаристанецо
