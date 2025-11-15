Новини
Украйна удари руската рафинерия в Рязан
  Тема: Украйна

Украйна удари руската рафинерия в Рязан

15 Ноември, 2025 19:36, обновена 15 Ноември, 2025 18:39

На мястото са наблюдавани множество експлозии и голям пожар

Украйна удари руската рафинерия в Рязан - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Украинските въоръжени сили заявиха днес, че са нанесли удар по руската нефтопреработвателна рафинерия в Рязан, добавяйки, че на мястото са наблюдавани множество експлозии и голям пожар, предадоха Ройтерс и Укринформ.

Украинските сили са нанесли удари и по радарната станция „Небо-У“, намираща се на окупирания Кримски полуостров, военен влак близо до временно окупирания град Токмак в Запорожка област и групи руски военнослужещи близо до Вовчанск в Харковска област, съобщи украинският генерален щаб във „Фейсбук“.

Рязан се намира на около 200 километра югоизточно от Москва.

Рафинерията произвежда бензин А-92/95/98/100, дизел, реактивно гориво, втечнени газове и други нефтопродукти. Тя произвежда годишно средно 840 000 тона авиационен керосин "TS-1", който се използва от руските Въздушно-космически сили.

Ройтерс прави уговорката, че това съобщение не може да бъде проверено по независим път.

До момента няма коментар от руска страна.

По-рано днес Министерството на отбрана на Русия обаче съобщи, че през нощта са били унищожени 64 украински дрона, 25 от които - над Рязанска област.

Вчера беше предприета операция от Центъра за специални операции "Алфа" на Службата за сигурност на Украйна, в която бяха унищожени четири пускови установки на ракетната система С-400 „Триумф“ и два радара в Новоросийск, предаде още Укринформ.

На 11 ноември нефтопреработвателният завод в руския град Саратов спря първичната преработка на нефт след украински атаки с дронове, припомня Укринформ.

Украйна редовно нанася удари по руските нефтопреработвателни рафинерии с дронове с цел да намали способността на Москва да финансира мащабната си инвазия, започнала през февруари 2022 г., отбелязва Ройтерс.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Руси Филев

    24 15 Отговор
    А стига!Лошо ми е!Вдигнах кръвно!

    Коментиран от #4

    18:41 15.11.2025

  • 2 Сатана Z

    31 24 Отговор
    Украйна Удари на некому дедовия

    18:41 15.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Руси Москов

    32 30 Отговор

    До коментар #1 от "Руси Филев":

    Укрите иначе БЯГАТ на фронта от руските войски, но за тероризъм са номер 1.

    Коментиран от #20, #27

    18:43 15.11.2025

  • 5 Готвача

    30 28 Отговор
    Утре ще го ядат рязан

    18:43 15.11.2025

  • 6 Още новини от Украйна

    34 32 Отговор
    А защо Украинците бягат от фронта и се предават в Руски плен след като са толкова печени?

    Коментиран от #15

    18:43 15.11.2025

  • 7 Пустинята на вампирите

    26 24 Отговор
    Украйна съвсем скоро ще се върне в състояние Дикое поле и ще пребивава в него, докато им дойде ума, на руски, а не на мова!

    18:43 15.11.2025

  • 8 Добре са ударили.Добре,добре.

    26 24 Отговор
    Много добре се е получило.

    18:43 15.11.2025

  • 9 Глас от бункера

    21 22 Отговор
    Всичко е по план ... Да му мислят мужиците .

    Коментиран от #13

    18:44 15.11.2025

  • 10 хахахаха

    12 11 Отговор
    много интересно име на града абсолютно подхождашо за разград…

    18:44 15.11.2025

  • 11 Още новини от Украйна

    20 19 Отговор
    Украинците молят,че ще изкарат зимата на палатки без ток и парно като палестинците в Ха за!

    Коментиран от #73

    18:44 15.11.2025

  • 12 Конфети "Земя-въздух-земя"

    23 15 Отговор
    Пак ще има голяма заря над Украйна

    Коментиран от #23

    18:44 15.11.2025

  • 13 знаем че наркомански

    18 7 Отговор

    До коментар #9 от "Глас от бункера":

    всичко прави по план ама не е негов а на ми6…така че няма нужда да го казваш

    18:46 15.11.2025

  • 14 Питащ

    10 19 Отговор
    Абе тези като удрят и стават такива красиви пожари,там по колко ватняци изгарятА?Миризма изгоряла вата има ли?

    18:46 15.11.2025

  • 15 Защото горната статия са фантазии

    20 10 Отговор

    До коментар #6 от "Още новини от Украйна":

    на укро-пропагандата.

    18:46 15.11.2025

  • 16 Гръм и мълнии

    19 6 Отговор
    С тези удари,освен ток, ще ги оставят и без вода скоро

    18:47 15.11.2025

  • 17 Голям праз

    14 8 Отговор
    Украински праз.
    Точно като украинските девойки с големите п......

    18:47 15.11.2025

  • 18 си дзън

    11 21 Отговор
    Нещата в Крим отиват на изуй гащи. Вчера думнаха С300, днес Небо, тази вечер хем слепи,
    хем без ракети за ПВО. Мостът е наред.

    Коментиран от #87

    18:48 15.11.2025

  • 19 Да уточним

    22 6 Отговор
    Ракетите са произведени от САЩ, Великобритания, Германия или Франция. Използвани са не украински сателити за откриване на целите и управление. Ракетите са управлявани от офицери на страната производител. Украинска е само територията, от която се нанасят удари по Русия. Все още. Войната е от 4 години. Пропагандата трудно може да изкриви реалната истина.

    Коментиран от #24, #29, #43

    18:48 15.11.2025

  • 20 Отец Дионисий

    10 23 Отговор

    До коментар #4 от "Руси Москов":

    Трепането и паленето на блатните животни е дело богоугодно чадо мое.

    Коментиран от #30

    18:48 15.11.2025

  • 21 Хахахаха

    8 16 Отговор
    Удрииииии!

    18:48 15.11.2025

  • 22 От редакцията

    22 7 Отговор
    Утре Зеленски ще реве пак

    Коментиран от #79

    18:48 15.11.2025

  • 23 ТИГО

    10 12 Отговор

    До коментар #12 от "Конфети "Земя-въздух-земя"":

    КОГА БЕ ?? Близо 4 години пророци като теб чакат заря ! То е като в Русия по Петрово време чакали са края на света всяка година ! Панаир сте ,буфосинхронисти !

    Коментиран от #39

    18:48 15.11.2025

  • 24 И кво

    4 8 Отговор

    До коментар #19 от "Да уточним":

    Оплачи се на арменският поп 😄😄😃

    18:49 15.11.2025

  • 25 Ха ХаХа

    15 4 Отговор
    Удари на Марко Тотев струмента

    18:49 15.11.2025

  • 26 Pyccкий Карлик

    7 15 Отговор
    Това е долна лъжа !!!
    Рассия пабеждава, има лучшие ПВО и роботи с ИА (изкуствен алкохол) 😁

    18:49 15.11.2025

  • 27 Хахахаха

    5 11 Отговор

    До коментар #4 от "Руси Москов":

    Хахахаха. Бягат бягат. На ИИ видеата! А реалността е друга!

    18:49 15.11.2025

  • 28 Русия попиля НАТО

    20 5 Отговор
    А в същото време -
    Броят на дезертьорите скоро ще достигне броя на воюващите войници във въоръжените сили на Украйна, според Комисията по отбрана на Радата.

    „Осемдесет процента в момента бягат от учебните центрове и страната не прави нищо, за да ги върне или да създаде условия, така че да се страхуват да бягат и да изпълняват дълга си. Имаме милиони „бягащи“, които се скитат, крият се и просто наблюдават“, заяви депутатът Костенко, секретар на Комисията по отбрана на Радата.

    Коментиран от #33

    18:50 15.11.2025

  • 29 Добре се е получило.

    4 13 Отговор

    До коментар #19 от "Да уточним":

    Много добре.Добре,добре.

    18:50 15.11.2025

  • 30 Затова ли

    11 3 Отговор

    До коментар #20 от "Отец Дионисий":

    Господ те отрепа...

    18:50 15.11.2025

  • 31 Реалист

    5 14 Отговор
    Това са добри новини.

    18:50 15.11.2025

  • 32 Добре !

    17 7 Отговор
    Дано братушките отговорят с удари по Киев и Лвов !

    Коментиран от #34, #37, #59

    18:50 15.11.2025

  • 33 Изпражнението гайтанджиева

    5 13 Отговор

    До коментар #28 от "Русия попиля НАТО":

    Това са руски фейкове.

    18:51 15.11.2025

  • 34 Колко

    3 9 Отговор

    До коментар #32 от "Добре !":

    украински баби са една рафинерия?

    18:53 15.11.2025

  • 35 си дзън

    7 12 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Ма и в Рязан така бе. Една боя и удариха днеска и утре двойна норма.
    Само... бензин нет

    18:53 15.11.2025

  • 36 вероятно...

    18 4 Отговор
    Утре ще гръмне някоя детска градина с дечица с натовски пагони

    18:54 15.11.2025

  • 37 ТИГО

    7 16 Отговор

    До коментар #32 от "Добре !":

    Дано ти дойдат на вратата "Братушките" да те видя на къв език ще обясняваш че не си камила ! Амин , Да дава Господ ! Каквото пожелаеш тройно да ти се връща добрината

    18:54 15.11.2025

  • 38 Гук

    4 8 Отговор
    Радвам се.

    18:55 15.11.2025

  • 39 Конфети "Земя-въздух-земя"

    14 4 Отговор

    До коментар #23 от "ТИГО":

    Изпусни парата бе,калъф.Вижда се всеки ден на полигона Украйна какво става

    Коментиран от #52

    18:55 15.11.2025

  • 40 ФСБ

    3 8 Отговор
    разследва украински атентат срещу робота Федя!

    18:55 15.11.2025

  • 41 Вече мръкна

    9 4 Отговор
    Скоро в крайна започва дискотека с пачанга, заря, ужасни гръмове, изключване на тока, парното и водата, изхождане в кофи и завиване с два юргана.

    Коментиран от #53

    18:56 15.11.2025

  • 42 койдазнай

    3 7 Отговор
    Абе той Жора директора имаше рожден ден. Това са фоерверки!

    18:56 15.11.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Реално войната се води

    8 4 Отговор
    От пехотата и подобни действия нямат нужният ефект

    18:57 15.11.2025

  • 45 Дон Корлеоне

    7 8 Отговор
    Подпалиха държавата на Хаяско.

    18:57 15.11.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Вече стана емблематичен израз :

    11 5 Отговор
    ,,Тия Укри,уж все ,,удрят"...,пък все - ...ударени ми ходят...!"

    18:58 15.11.2025

  • 48 Нищо не е направила мурджо

    12 4 Отговор

    До коментар #43 от "ха ха ха":

    Сглобила е просто внос на части и впрочем и дрон с FPV украинско производство няма даже

    18:59 15.11.2025

  • 49 С 1000 милиарда помощи

    9 6 Отговор

    До коментар #43 от "ха ха ха":

    укрите можеха не ракети, а звездата на смъртта да направят, но ги откраднаха. Крайна е черна дупка, която засмуква парите на целия свят!

    Коментиран от #62

    18:59 15.11.2025

  • 50 Бай той Толстой

    7 3 Отговор
    😁😁😁.Верваме!

    18:59 15.11.2025

  • 51 Pyccкий Карлик

    7 8 Отговор
    Съдейки по снимката отново паднали обломки......
    Обломки от Имперския Разрушител на Дарт Вейдър 😁
    Нищо не разбирам - Русия ли се опитва да проведе СВО и Украйна провежда СВО в Русия ?

    19:00 15.11.2025

  • 52 ТИГО

    4 8 Отговор

    До коментар #39 от "Конфети "Земя-въздух-земя"":

    Ти иди да я изпуснеш "Швепс" какво виждаш не е много ясно а и с превод от Гугъл ! Нещо се напрягаш и използваш обиди ,те тия като теб са такива винаги стигате до "Майките" бедни духом и морално !

    19:00 15.11.2025

  • 53 добре

    5 6 Отговор

    До коментар #41 от "Вече мръкна":

    даже и така да стане , това ще е малка цена за да се откъснат от блатните червеи завинаги. Но Украйна има нещо което раша вече няма .... бъдеще.

    19:00 15.11.2025

  • 54 Ко стаа бе руски боклуци?

    7 7 Отговор
    Превзехте ли тоя Киев за два дня, нещо че ми омръзнА тая работа вече?

    19:01 15.11.2025

  • 55 Хахаха!🎺🥳😀

    8 4 Отговор
    Някаква си Киевска губерния си въобразила, че може да победи Руската империя.

    19:02 15.11.2025

  • 56 Всеки ден по една рафинерия

    6 4 Отговор
    Колко рафинерии имат тея руснаци бре ? Или на всеки склад за бункероване му викаме рафинерия. И дори да е удар по рафинерия, една рафинерия имате ли представа колко кули за рафиниране има а?

    Коментиран от #65

    19:03 15.11.2025

  • 57 Украйна

    6 8 Отговор
    една ракета-една рафинерия!Русия 15 кинжала-две,три баби и едно дете!

    19:03 15.11.2025

  • 58 Гори гори

    4 6 Отговор
    Пламъче

    19:05 15.11.2025

  • 59 ДАНС

    1 4 Отговор

    До коментар #32 от "Добре !":

    да те посети!

    19:05 15.11.2025

  • 60 Ко речи...,Ко...?!

    8 2 Отговор

    До коментар #43 от "ха ха ха":

    ,,...една бедна и недобре въоръжена Украйна..."...?!?!
    1.Че те се изляха милиарди ,в тая...,,бедна" Украйна,ве...!
    2.Че те я засипаха,с най-модерни въоръжение,ве...!

    Коментиран от #66, #76

    19:05 15.11.2025

  • 61 Змията

    8 3 Отговор
    Преди да умре най много хапе

    19:05 15.11.2025

  • 62 ТИГО

    3 7 Отговор

    До коментар #49 от "С 1000 милиарда помощи":

    ЩО "МОГУЧАЯ" повече ли направи със снарядите и хората от Сев,Корея ма нещо и те се изчерпват ! Почвайте да събирате копейки за пиждин щото лошо !

    Коментиран от #74

    19:05 15.11.2025

  • 63 И 1500 броя С-400

    8 4 Отговор
    Сигурно са унищожили покрай "рафинерията" нали ? Щото там колците ги ядат с доматите и рафинериите ги правят на централният площад нали?

    19:06 15.11.2025

  • 64 Свети Нептуний

    5 7 Отговор
    пак ревнаха ростроляците

    19:06 15.11.2025

  • 65 Лъжат укрите

    7 3 Отговор

    До коментар #56 от "Всеки ден по една рафинерия":

    и КРАДАТ! Най-големите кражби в човешката история. Папагалите повтарят в екстаз за големия и малкия Нептун и рафинериите. А укрите крадат! ФВР разследва корупцията на Зеленски. Всеки месец внасял в Емиратите по $ 50 милиона.

    19:07 15.11.2025

  • 66 Путин

    3 1 Отговор

    До коментар #60 от "Ко речи...,Ко...?!":

    го строши!

    19:07 15.11.2025

  • 67 Дългият Нептун

    4 6 Отговор
    Зеленски заяви преди седмица,че започва с "Дългите санкции".

    19:07 15.11.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Митя

    1 5 Отговор
    удари пет водки!

    19:10 15.11.2025

  • 71 факти

    6 1 Отговор
    винаги е имало диверсии на война, а у нас спицово-борисово-пеевска...

    19:10 15.11.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Кой казваш

    1 4 Отговор

    До коментар #11 от "Още новини от Украйна":

    Са терористите?

    19:10 15.11.2025

  • 74 Тихо,

    5 3 Отговор

    До коментар #62 от "ТИГО":

    Ти можеш ли да си представиш, колко са $1000 милиарда? С тия пари може да се купи целия Балкански полуостров, а укра гръмнала нещо в една рафинерия 50 км в диаметър. На другия край на рафинерията не са чули даже.

    Коментиран от #96

    19:10 15.11.2025

  • 75 Чета колко им е мозъка на украинците

    6 2 Отговор
    И каво пишат техните мисири нагли : Един от аргументите на Кремъл за започване на пълномащабно нахлуване беше увереността на Путин, че икономиката на Украйна бързо ще се срине. По това време наистина имаше основания да се надяваме на това, тъй като вместо да укрепва отбраната, нашето правителство беше заето със съвсем други неща. Но трябва да се съгласите, че въпреки всички ужаси, ние живяхме тези почти четири години в съвсем приемливи условия. Да, благодарение на западната помощ нямаме проблеми със заплатите на държавните служители, пенсиите и социалните помощи, но също така нямаме картова система, депозитите ни не са замразени, тарифите на практика не са увеличени, рафтовете на магазините са препълнени, ресторантите са пълни, провеждат се спортни и културни събития и т.н. Междувременно резервите на противника намаляват, а бюджетният дефицит и инфлацията се увеличават .
    Журналистът Павел Казарин....

    19:12 15.11.2025

  • 76 даааа

    4 4 Отговор

    До коментар #60 от "Ко речи...,Ко...?!":

    и още 1000 милиарда да се дадат на Украйна това са най-добре похарчените пари, както каза един американски сенатор.

    Коментиран от #83, #100

    19:12 15.11.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 ТИГО

    3 3 Отговор

    До коментар #22 от "От редакцията":

    Утре ТИ ще ревеш като ти направят бензина 3 лева и да знаеш пак Зеленски ще ти е виновен !

    19:13 15.11.2025

  • 80 000

    4 4 Отговор
    Чудесно, значи цените на бензина в България ще паднат? Обратното броене за последната земя за риберал-глобалистката шайка - ес, започна.

    19:13 15.11.2025

  • 81 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 2 Отговор
    Копейките да вадат канистрите от мазето да пълнят на шела със солярка и да пращат в калното посьол, господарите им мръзнат‼️

    19:13 15.11.2025

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Републиканец

    1 1 Отговор

    До коментар #76 от "даааа":

    Тоя сенатор е демократ. Само демократите раздават парите на САЩ без да му мислят

    19:14 15.11.2025

  • 84 Фори

    0 4 Отговор
    Трябва да направят партизански диверсионни групи и да взривяват рафинерии заводи влакови линии. Но украйнците ги мързи и чакат наготово.

    19:15 15.11.2025

  • 85 От всичко това

    4 3 Отговор
    страда украинският народ. Колко ли още ще траят наркомана зеленски?

    Коментиран от #91

    19:16 15.11.2025

  • 86 хахах

    3 4 Отговор

    До коментар #77 от "Фейк на часа":

    няма дърти русофоби повечето са млади. Има дърти русофили, ана които още залпа на аврора им кънти в кухата кратуна. Но вашето време изтича

    19:16 15.11.2025

  • 87 Алко-Робот

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "си дзън":

    Шаш и паника в Роскочината.Не зная кое от къде им идва.Резил.

    19:16 15.11.2025

  • 88 На снимката виждате ли

    4 1 Отговор
    Колко са кулите за рафиниране да ви питам ? Като изгасят огъня за 30 минути и следа няма да има

    Коментиран от #92

    19:18 15.11.2025

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Мненение

    3 2 Отговор
    Очакваме скоро Зеленски пак да изреве, че го бият и не е честно.

    19:19 15.11.2025

  • 91 Не страда укра!

    2 2 Отговор

    До коментар #85 от "От всичко това":

    Харчи парите на Запада, магазините и ресторантите пълни, ядът пият и се веселят!

    Коментиран от #95

    19:20 15.11.2025

  • 92 точно

    1 0 Отговор

    До коментар #88 от "На снимката виждате ли":

    точно така, една боя и са като нови

    19:20 15.11.2025

  • 93 Половината

    1 0 Отговор

    До коментар #89 от "щоа":

    ПВО е във Валдай !

    19:21 15.11.2025

  • 94 от всичко това

    4 3 Отговор
    Страдат руските роби.Колко още ще търпят Путин Алцхаймера?

    19:21 15.11.2025

  • 95 Как да не страда

    1 4 Отговор

    До коментар #91 от "Не страда укра!":

    Колко млади момчета загинаха? Колко семейства загубиха синовете си? Колко стоят на студено и тъмно? И всичко заради наркомана зеленски, който изпълнява интригите на САЩ и Великобритания и си тъпче сметките.

    Коментиран от #98, #104, #114

    19:22 15.11.2025

  • 96 ТИГО

    3 1 Отговор

    До коментар #74 от "Тихо,":

    Ма много знаеш бе ,що не стана фин.министър !1000 милиарда къде ги сънува ! Буфосинхронисти сте ,аха една жена каза ! Да там е така ,вервайте ми !

    19:23 15.11.2025

  • 97 Гладувайте и пестете ток и парно

    2 4 Отговор
    и осигуровки +2% плащайте и данък девидент а през бюджета нашите олигофрени над 6 милиарда лева за НАТО са приготвили и отделно за нацисткият коптор Украйна за които още не се знае колко ще са но няма да са под милиард за 2026

    Коментиран от #112

    19:23 15.11.2025

  • 98 Йосиф Кобзон

    3 1 Отговор

    До коментар #95 от "Как да не страда":

    Бюро справки-при мен!

    19:24 15.11.2025

  • 99 Болен здрав носи

    2 3 Отговор
    Западът изпада в рецесия, а укра харчи милиардите, магазините и ресторантите пълни, ядат, пият и се веселят!

    Коментиран от #106, #116

    19:24 15.11.2025

  • 100 ОК!

    2 1 Отговор

    До коментар #76 от "даааа":

    Ами нека тогава Урсула и Кая, продължат да те доят...!

    19:25 15.11.2025

  • 101 АБЕ МАНИ...

    4 2 Отговор
    Вчера 7 броя ...С- 400 не успяха да засекат една ракета Нептун! Направо им скина... гевре-ко.
    Тия монголья са абсолютен СМЕХ

    Коментиран от #127

    19:25 15.11.2025

  • 102 Владо

    2 3 Отговор
    Украинците направиха путин не-нормален.
    Абсолютен сбърканяк!

    19:26 15.11.2025

  • 103 Рязан?

    1 0 Отговор
    Аз не разбрах,това руско ли е?

    19:26 15.11.2025

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Ти кажи

    4 0 Отговор

    До коментар #99 от "Болен здрав носи":

    За Бюджетния дефицит на
    Руските Мизерници
    Който
    Ще надхвърли
    70 милиарда долара.

    Ще продават вече Ценни книжа във ЮАНИ

    Блатните Уроди.

    Хахахаха хахахаха хахахаха

    Гледай си Блатото
    И
    Васала на Китай Пучин .

    19:28 15.11.2025

  • 107 Путин

    1 0 Отговор
    Вече обичам НАТО!Искам в Будапеща среща!

    19:28 15.11.2025

  • 108 Механик

    1 2 Отговор
    Слава Украине!

    19:29 15.11.2025

  • 109 Гошо

    0 0 Отговор
    Пичове и Дами, тез, порно сайтчето са по силни от нас , за сега

    19:29 15.11.2025

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 ТИГО

    1 0 Отговор

    До коментар #97 от "Гладувайте и пестете ток и парно":

    Сладко ти е да казваш "нацисткият коптор" май те е яд че няма за нас ! Щото и ние сме да гепим и лентяйстваме па и пари да искаме ! Сладур петолъчките ти го говорят!

    Коментиран от #123

    19:30 15.11.2025

  • 113 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 0 Отговор
    Копейките да вадат канистрите от мазето да пълнят на шела със солярка и да пращат в калното посьол, господарите им мръзнат‼️

    19:30 15.11.2025

  • 114 Колко Млади Ушанки

    2 1 Отговор

    До коментар #95 от "Как да не страда":

    Загинаха

    За кефа на Бункерния Психопат Путин?

    За тях Мисли Заблуденяк .

    Коментиран от #117

    19:31 15.11.2025

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 хаха

    2 1 Отговор

    До коментар #99 от "Болен здрав носи":

    другарите още чакат Запада да се срине. Чакайте другари , то жалкия ви животец мина в чакане другите да станат зле като вас. През ум не ви мина, че вместо да чакате можеше да работите и вие да станете богати като тях

    19:31 15.11.2025

  • 117 Последния Софиянец

    1 1 Отговор

    До коментар #114 от "Колко Млади Ушанки":

    Така е, крематорките в блатата пушат 24/7

    19:32 15.11.2025

  • 118 Ройтерс

    1 0 Отговор
    "Ройтерс прави уговорката, че това съобщение не може да бъде проверено по независим път."

    Но важното е, да вдигне духа на данъкоплатците!

    19:33 15.11.2025

  • 119 Ганчев

    0 0 Отговор
    Освен далекобойни снаряди,за отбелязване че са забелязани и 2 украински врабчета.

    19:33 15.11.2025

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Хохлак Лайненко

    0 0 Отговор
    Важното е едно и само едно и това е да няма Украйна извън Галичина, Лвов и околия на картата

    19:34 15.11.2025

  • 122 ТИГО

    1 0 Отговор

    До коментар #120 от "Пиши ми от Украйна":

    Дано не си жив да видиш !

    Коментиран от #126

    19:34 15.11.2025

  • 123 Ами 7-8 милиарда лева

    1 1 Отговор

    До коментар #112 от "ТИГО":

    Вместо на НАТЮ и Украйна, ако на българите се раздадат колко се пада на човек бре? А? А ако само на пенсионерите се раздадат?

    19:35 15.11.2025

  • 124 Възраждане

    2 1 Отговор
    Вечер в Москалбад, Питере и навсякъде в Пе деРасия спират моб Нета а Соло вьев предлага затвор и раз стрел за пиялките които се кефят на взривовете и ги качват в НЕТА!
    За 2 седмици ...29 Нефтобазите Фира

    19:35 15.11.2025

  • 125 Дик диверсанта

    0 0 Отговор
    Закъснявате, тази рафинерия гори от 12 часа.

    19:36 15.11.2025

  • 126 Не бери грижа

    0 0 Отговор

    До коментар #122 от "ТИГО":

    Жив и здрав ще съм. На фронта няма да бъда. Ти се пази и синовете си, ако имаш.

    19:36 15.11.2025

  • 127 Как е Монголското куче Тангра

    0 0 Отговор

    До коментар #101 от "АБЕ МАНИ...":

    Монголоидин татаристанецо

    19:37 15.11.2025

