Киев и Москва се споразумяха да подновят договорената в Истанбул размяна на военнопленници, съобщи секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров, цитиран от ДПА.



"По поръчение на президента на Украйна и с посредничеството на партньори от Турция и Обединените арабски емирства неотдавна проведох консултации за възобновяване на процеса на размяна и освобождаване на нашите хора от руски плен", написа Умеров в "Телеграм".



Той посочи, че в резултат на тези разговори Украйна и Русия са се споразумели да активират споразуменията от Истанбул. "Става въпрос за освобождаването на 1200 украинци", отбеляза Умеров. По думите му в близко бъдеще ще се уточнят всички подробности около размяната на военнопленниците.



Умеров оглави украинската делегация, която по-рано тази година участва в преговори с Русия. Най-важният резултат от срещите през май и юни бе споразумението за размяна на военнопленници, като договореностите бяха изпълнявани в продължение на няколко месеца, но в последствие процесът бе преустановен.



Тази седмица Умеров посети Истанбул и Доха, за да се опита "да деблокира" размяната на пленници.

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че предстоят промени по върховете на най-важните енергийни компании в страната, които са разтърсени от голям корупционен скандал, предаде ДПА.

"Успоредно с щателната финансова ревизия, трябва да се пристъпи и към обновяване на ръководството на тези компании", написа украинският лидер в "Телеграм". Той отбеляза, че е съгласувал следващите действия с министър-председателката Юлия Свириденко.

Условията за формирането на нов надзорен съвет в държавната ядрена компания "Енергоатом" трябва да бъдат изпълнени до една седмица, подчерта Зеленски. Той добавяйки, че изпълнителният съвет на компанията също ще бъде изцяло сменен. Ще има промени и в ръководството на държавния оператор на водноелектрически централи "Укрхидроенерго", оператора на газопроводната система в Украйна и държавния енергиен гигант "Нафтогаз", изброи Зеленски.

"Енергоатом" е в центъра на най-големия корупционен скандал в Украйна от началото на руската инвазия през февруари 2022 г. Националното антикорупционно бюро на Украйна и Специализираната антикорупционна прокуратура обявиха, че разследват голяма корупционна схема, свързана с "Енергоатом", чрез която са изпрани близо 100 млн. долара. Проверките се фокусират върху огромни подкупи, за които се твърди, че са били платени при изграждането на защитни съоръжения, предназначени да предпазват енергийни обекти от руските въздушни удари.

Двама министри подадоха оставка след избухването на скандала, а двама заподозрени, включително един от близките сътрудници на Зеленски, избягаха в чужбина.