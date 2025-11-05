Десетки хиляди жители на Газа все още са без подслон в навечерието на зимата

Водеща хуманитарна организация обвини Израел, че създава пречки за доставката на животоспасяващо оборудване в ивицата Газа, почти месец след влизането в сила на прекратяването на огъня, предаде ДПА, съобщи БТА.

Норвежкият съвет за бежанците (НСБ) предупреди днес, че ако помощта не пристигне, стотици хиляди разселени палестински семейства може да посрещнат зимата без адекватен покрив над главите си.

Регионалният директор на Съвета Анхелита Кареда заяви, че времето за предпазване на семействата в Газа от дъжда и студа изтича. Само малка част от необходимата помощ за изграждане на временни съоръжения за настаняване достига анклава, каза тя.

"Никое семейство не трябва да посреща зимата на открито", заяви Кареда и добави: "Всеки ден забавяне поставя живота на хората в опасност".

Израелската военна агенция за координиране на правителствените действия в териториите (COGAT), отговорна за хуманитарната помощ, посочи, че пратките пристигат.

"Стотици камиони, превозващи храна, вода, гориво, газ, лекарства, медицински пособия, палатки и оборудване за изграждане на съоръжения за подслон, влизат в ивицата Газа всеки ден", заяви агенцията.

Според НСБ, от началото на прекратяването на огъня на 10 октомври Израел е отхвърлил 23 заявления от девет хуманитарни организации, които искат да доставят необходимото оборудване за изграждане на съоръжения за подслон, включително палатки, постелки, кухненски принадлежности и одеяла.

Доставките включват близо 4000 палета с тегло около 1700 тона.

Повечето заявления са били отхвърлени с мотива, че организациите не са оторизирани да доставят хуманитарна помощ в ивицата, заяви НСБ, която работи в Газа от 2009 г.

В рамките на така наречения Клъстер за подслон, НСБ координира дейността на много хуманитарни групи, които доставят пособия за временно настаняване в палестинските територии. Според организацията, близо 1,5 милиона палестинци в Газа се нуждаят от такава спешна помощ.