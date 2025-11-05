Новини
Свят »
Палестина »
Десетки хиляди жители на Газа все още са без подслон в навечерието на зимата

Десетки хиляди жители на Газа все още са без подслон в навечерието на зимата

5 Ноември, 2025 20:55 360 7

  • ивицата газа-
  • газа-
  • израел-
  • палестина

Норвежкият съвет за бежанците предупреди, че ако помощта не пристигне, стотици хиляди разселени палестински семейства може да посрещнат зимата без покрив над главите си

Десетки хиляди жители на Газа все още са без подслон в навечерието на зимата - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Водеща хуманитарна организация обвини Израел, че създава пречки за доставката на животоспасяващо оборудване в ивицата Газа, почти месец след влизането в сила на прекратяването на огъня, предаде ДПА, съобщи БТА.

Норвежкият съвет за бежанците (НСБ) предупреди днес, че ако помощта не пристигне, стотици хиляди разселени палестински семейства може да посрещнат зимата без адекватен покрив над главите си.

Регионалният директор на Съвета Анхелита Кареда заяви, че времето за предпазване на семействата в Газа от дъжда и студа изтича. Само малка част от необходимата помощ за изграждане на временни съоръжения за настаняване достига анклава, каза тя.

"Никое семейство не трябва да посреща зимата на открито", заяви Кареда и добави: "Всеки ден забавяне поставя живота на хората в опасност".

Израелската военна агенция за координиране на правителствените действия в териториите (COGAT), отговорна за хуманитарната помощ, посочи, че пратките пристигат.

"Стотици камиони, превозващи храна, вода, гориво, газ, лекарства, медицински пособия, палатки и оборудване за изграждане на съоръжения за подслон, влизат в ивицата Газа всеки ден", заяви агенцията.

Според НСБ, от началото на прекратяването на огъня на 10 октомври Израел е отхвърлил 23 заявления от девет хуманитарни организации, които искат да доставят необходимото оборудване за изграждане на съоръжения за подслон, включително палатки, постелки, кухненски принадлежности и одеяла.

Доставките включват близо 4000 палета с тегло около 1700 тона.

Повечето заявления са били отхвърлени с мотива, че организациите не са оторизирани да доставят хуманитарна помощ в ивицата, заяви НСБ, която работи в Газа от 2009 г.

В рамките на така наречения Клъстер за подслон, НСБ координира дейността на много хуманитарни групи, които доставят пособия за временно настаняване в палестинските територии. Според организацията, близо 1,5 милиона палестинци в Газа се нуждаят от такава спешна помощ.


Палестина
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тео

    3 0 Отговор
    Евреите по цял свят правят гоите бездомници бедняци👹

    20:56 05.11.2025

  • 2 си дзън

    1 2 Отговор
    Хамасите с оръжие взимат всички помощи за себе си. Не дават нищо на другите.

    Коментиран от #5

    20:57 05.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мозъци ...

    3 0 Отговор
    Десетки хиляди жители на Гааза все още са без подслон в навечерието на зимата...... Според организацията, близо 1,5 милиона палестинци в Гааза се нуждаят от такава спешна помощ.

    20:59 05.11.2025

  • 5 Написано си е

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Според НСБ, от началото на прекратяването на огъня на 10 октомври Израел е отхвърлил 23 заявления от девет хуманитарни организации, които искат да доставят необходимото оборудване за изграждане на съоръжения за подслон, включително палатки, постелки, кухненски принадлежности и одеяла.
    Доставките включват близо 4000 палета с тегло около 1700 тона.

    21:02 05.11.2025

  • 6 az СВО Победа 80

    2 0 Отговор
    А т.н. претендиращ за "цивилизован" свят мълчи и се прави, че нищо не се е случило....

    Почувствахте ли целия му фалш и лицемерие?

    21:04 05.11.2025

  • 7 Пич

    1 0 Отговор
    Знаете ли какво направиха евреите ? Геноцид...? Нее... Направиха жертвоприношение !!! На извратените си разбирания за правото което някакъв Бог дава само и изключително на тях !!! Направиха го като ацтеките - пред очите на всички защото някакъв Бог им давал правото. И когато целият свят беше възмутен , те продължаваха да проливат кръв на жени и деца. Замисляли ли сте се , че ако искат да избият палестинците тихомълком , имат технологии за да го направят ! Ще ги тровят с радиация например , и след двадесетина години палестинците ще са наполовина ! Но израелците искаха кърваво жертвоприношение , видяно от целият свят !!!

    21:04 05.11.2025