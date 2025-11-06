Най-голямата дупка в примирието в Газа е липсата на ангажимент за съществуване на две държави

Западният печат коментира тази сутрин конфликта в ивицата Газа и по-конкретно дали сключеното с посредничеството на САЩ примирие има изгледи да издържи още дълго, пише БТА.

Списание "Политико" цитира Ами Аялон – бивш началник на израелската служба за сигурност Шин бет и част от тези "шефове на разузнаването, които от основаването на държавата носят огромната отговорност за нейната сигурност, защитавайки я срещу враждебните арабски съседи и палестински групировки", пише списанието. То добавя, че Аялон е песимистично настроен относно перспективите за мирния план на американския президент Доналд Тръмп за Газа.

"Най-голямата дупка в примирието е липсата на ясен ангажимент към решението за съществуване на две държави – единственият път към договорено споразумение", казва Аялон. Според него липсата на сигурен политически хоризонт за палестинска държава ще означава отказ от сътрудничеството. Аялон добавя пред изданието, че "мирът ще се окаже трудно постижим".

"Без палестинците да управляват директно Газа, както се предвижда във френско-саудитската и египетската инициативи, шансовете "Хамас" да се разоръжи са незначителни", смята той.

"Трябва да си зададем въпроса: какво представлява "Хамас"? Това е радикална мюсюлманска организация с военно крило", обяснява бившият шпионин.

"Тъй като "Хамас" е комбинация от идеология и военна сила, идеята за пълна победа е абсурдна", смята той. "Да, можете да победите военното крило на бойното поле, но не можете да победите идеологията му с военна сила", добавя той. Според него, за да "победите една идеология, са ви необходими "по-добри идеи".

Решението за две държави – тоест независима, суверенна палестинска държава редом с Израел – е по-добрата идея за противодействие на "Хамас".

В същото време британският вестник "Гардиън" съобщава за известния палестински писателя Насер Абу Срур, който миналия месец бе освободен от израелски затвор след 32 години зад решетките. Изданието цитира думите на автора, който казва, че през последните две години насилието в израелските затвори се е увеличило и "отношението на Израел в затворите е същото като на бойното поле в Газа".

Насер Абу Срур, чиито мемоари от затвора са преведени на седем езика и се очаква да спечелят голяма международна литературна награда този месец, беше сред повече от 150 палестинци, излежаващи доживотни присъди, които бяха освободени в рамките на споразумението за прекратяване на огъня в Газа и веднага след това изпратени в изгнание в Египет, обяснява британският вестник.

Петдесет и шест годишният Абу Срур разказва за рязкото увеличение на случаите на побои и лишаване от храна след избухването на войната в Газа през октомври 2023 г.

"Униформата на надзирателите в затвора се промени, на гърдите им се появи надпис "бойци" или "воини", и те започнаха да се държат, сякаш са на война и това е още един фронт, и започнаха да бият, измъчват и убиват", казва той пред "Гардиън".

Вестникът добавя и статистически данни на комисия на ООН, която е регистрирала 75 смъртни случая на палестинци, намиращи се в израелски арест между 7 октомври 2023 г. и 31 август 2025 година. Израелските затворнически служби многократно са отричали сведенията за изтезания в затвори.

В телефонен разговор от Египет Абу Срур описва и "зашеметяващия шок" от смяната на бруталните условия на израелския затвор с петзвезден хотел в Кайро като гости на египетските власти.

Същевременно, американски издания обръщат внимание на конфликта от перспективата на произведените по-рано избори за кмет в Ню Йорк, на които победител стана демократът социалист Зохран Мамдани, който е мюсюлманин.

Според в. "Вашингтон пост" победата на Мамдани е резултат от "новаторска кампания, която намери глобален отзвук сред левите политици и активисти, привлече особено внимание в части от света, където Мамдани има корени, и предизвика критики в страни, които той е критикувал, включително Израел."

Той обвинява Израел в геноцид срещу палестинците в ивицата Газа, но едновременно с това признава правото на Израел да съществува.

"Няма обаче да призная правото на никоя държава да съществува със система на йерархия на базата на раса или религия", казва той. Вестникът добавя, че Мамдани се срещна с еврейски лидери в Ню Йорк, посети синагоги по време на кампанията си и обеща да се заеме с нарастващия антисемитизъм в града.

"Вашингтон пост" подчертава също, че Мамдани призова за ареста на Бенямин Нетаняху, в случай че той пристигне в Ню Йорк, съгласно заповедта на Международния наказателен съд.

Вестник "Ню Йорк таймс" коментира, че вчера тялото на последния и най-младия от заложниците с американско гражданство, държани в Газа, бе върнато в Израел.

"Останките на Итай Чен - млад американец, взет за заложник от Хамас на едва 19 години, най-накрая бяха върнати у дома", заяви вчера държавният секретар Марко Рубио.

"Всяко семейство на загиналите заложници заслужава поне това", каза от своя страна майката на Итай и обеща да продължи да се бори за връщането на телата.

Според "Ню Йорк таймс" нейното изявление отразява настроението, изразено в понеделник от Орна Нейтра, майката на Омер Нейтра, роден в Ню Йорк. Подобно на Итай Чен, той е имал двойно израелско-американско гражданство и е служил в израелската армия, когато е убит и тялото му е откарано в Газа. Останките му бяха върнати в Израел в началото на тази седмица, а в понеделник в беше организирано бдение в негова памет.