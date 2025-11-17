Грузия може да закрие антикорупционния орган, създаден по препоръка на ЕС

Грузия планира да закрие антикорупционен орган, създаден по препоръка на ЕС на фона на нарастващо напрежение в отношенията между Тбилиси и Брюксел, заяви председателят на грузинския парламент Шалва Папуашвили, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
Грузия получи статут на кандидат за членство в ЕС през декември 2023 г., но по-рано този месец Брюксел отправи критики към Грузия за "сериозна демократична регресия" и заяви, че тя вече е "кандидат само по име".
Обявявайки намерението за закриване на Антикорупционното бюро, председателят на парламента Шалва Папуашвили от управляващата партия "Грузинска мечта" заяви, че целта е да бъдат оптимизирани държавните ресурси. Според Интерпрес на 2 март бюрото ще бъде слято с Държавната одитна служба.
Създадено през ноември 2022 г. като част от усилията на Грузия да се присъедини към ЕС, бюрото трябваше да разработва антикорупционни политики, да укрепва защитата на разобличителите и да следи финансирането на политическите партии.
Над 50 грузински неправителствени организации заявиха в открито писмо миналата седмица, че Антикорупционното бюро не изпълнява своята функция и се "използва като инструмент за преследване на независими граждански организации".
Критици на "Грузинска мечта" твърдят, че партията става все по-авторитарна след началото на войната в Украйна. Управляващите прекратиха преговорите за членство в ЕС миналата година, макар публично да твърдят, че страната продължава да се стреми към присъединяване, отбеляза Ройтерс.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без ЕС и НАТО сме Задунайска губерния !
Hе бих искaлa и бълrapският нapoд дa бъде npечynен oт noдoбнa мaфиoтскa влaст - влaст, кoятo npилara noлитически pеnpесии, кpaде и кynyвa rлaсoве.
В Грузия се извърши прехода към диктатура, по същия начин както го правят пеевски и борисов, по един и същи учебник, учебника на КГБ.
Не е далеч деня, в който пеевски, заедно с радев и борисов, ще завие рязко към москва и ще продължи да бъде техен бирник, както го е правил и досега за тях, заедно с банката на Путлер, Внешекономбанк - заедно ограбиха Булгартабак, КТБ, Южен и Турски поток, контрабанда на цигари и наркотици .
Коментиран от #8, #9
13:26 17.11.2025
2 Страната на npaceтата 🐷🐷
За капак си имаме националния предател мунчо кРадев за пРезидент.
13:29 17.11.2025
3 Икономическите показатели
Коментиран от #11
13:29 17.11.2025
4 И у нас така
Ние не сме стадо за да ни командват.
13:30 17.11.2025
5 Хм, целта
13:32 17.11.2025
6 Грузия знаете ли какво
13:36 17.11.2025
7 Брюксел
Закривай!
13:37 17.11.2025
9 Ха, ха, ха
До коментар #1 от "Без ЕС и НАТО сме Задунайска губерния !":Алоуу, четеш ли какво пишеш бе кап. раздрънкан?? Зеленски купува дворци и имедия по най скъпите дестинации е света - на тоя русия Му виновна! Да не сте с него ортаци клиенти на един и същ дилър? Сменете Го!
13:40 17.11.2025
10 Голямата
13:41 17.11.2025
11 Ха ха ха ха
До коментар #3 от "Икономическите показатели":Това виц на Радио Ереван ли е?
Коментиран от #17
13:42 17.11.2025
12 Долу ЕС
13:42 17.11.2025
13 Грузия е на нашата географска ширина
Коментиран от #15
13:42 17.11.2025
14 Само
Грузинците излязоха съобразителен и мъдър народ.
13:45 17.11.2025
15 Климатът в Грузия е субтропичен
До коментар #13 от "Грузия е на нашата географска ширина":Защото топло черноморско течение минава покрай брега на Грузия.
13:45 17.11.2025
16 9689
13:45 17.11.2025
17 Не е виц пич
До коментар #11 от "Ха ха ха ха":Точно така е !
13:46 17.11.2025
18 В Брюксел
13:50 17.11.2025
19 000
13:53 17.11.2025
20 Много злато има Грузия
13:56 17.11.2025