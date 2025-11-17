Новини
Свят »
Грузия »
Грузия може да закрие антикорупционния орган, създаден по препоръка на ЕС

Грузия може да закрие антикорупционния орган, създаден по препоръка на ЕС

17 Ноември, 2025 13:23 650 20

  • грузия-
  • корупция-
  • ес-
  • грузинска мечта

Критици на "Грузинска мечта" твърдят, че партията става все по-авторитарна след началото на войната в Украйна

Грузия може да закрие антикорупционния орган, създаден по препоръка на ЕС - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Грузия планира да закрие антикорупционен орган, създаден по препоръка на ЕС на фона на нарастващо напрежение в отношенията между Тбилиси и Брюксел, заяви председателят на грузинския парламент Шалва Папуашвили, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Грузия получи статут на кандидат за членство в ЕС през декември 2023 г., но по-рано този месец Брюксел отправи критики към Грузия за "сериозна демократична регресия" и заяви, че тя вече е "кандидат само по име".

Обявявайки намерението за закриване на Антикорупционното бюро, председателят на парламента Шалва Папуашвили от управляващата партия "Грузинска мечта" заяви, че целта е да бъдат оптимизирани държавните ресурси. Според Интерпрес на 2 март бюрото ще бъде слято с Държавната одитна служба.

Създадено през ноември 2022 г. като част от усилията на Грузия да се присъедини към ЕС, бюрото трябваше да разработва антикорупционни политики, да укрепва защитата на разобличителите и да следи финансирането на политическите партии.

Над 50 грузински неправителствени организации заявиха в открито писмо миналата седмица, че Антикорупционното бюро не изпълнява своята функция и се "използва като инструмент за преследване на независими граждански организации".

Критици на "Грузинска мечта" твърдят, че партията става все по-авторитарна след началото на войната в Украйна. Управляващите прекратиха преговорите за членство в ЕС миналата година, макар публично да твърдят, че страната продължава да се стреми към присъединяване, отбеляза Ройтерс.


Грузия
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без ЕС и НАТО сме Задунайска губерния !

    1 20 Отговор
    Укpaинскoтo oбществo веднъж нanpaви фaтaлен избop - избpa npезидент мaфиoт, Янyкoвич - човекът на Путлер, зaеднo с неroвите npиближени, кoитo oткpaднaхa нaд 30 милиapдa дoлapa oт украинската дъpжaвa. Те oбещaвaхa евponейски nът, a вместo тoвa noлyчиха диктaтypa и чyдoвищнa кopynция, кoятo yнищoжи тяхната цялoст, свoбoдaтa и демoкpaциятa. Дo днес yкpaинският нapoд изnитвa noследиците oт тoзи тежък и rpешен избop.
    Hе бих искaлa и бълrapският нapoд дa бъде npечynен oт noдoбнa мaфиoтскa влaст - влaст, кoятo npилara noлитически pеnpесии, кpaде и кynyвa rлaсoве.

    В Грузия се извърши прехода към диктатура, по същия начин както го правят пеевски и борисов, по един и същи учебник, учебника на КГБ.
    Не е далеч деня, в който пеевски, заедно с радев и борисов, ще завие рязко към москва и ще продължи да бъде техен бирник, както го е правил и досега за тях, заедно с банката на Путлер, Внешекономбанк - заедно ограбиха Булгартабак, КТБ, Южен и Турски поток, контрабанда на цигари и наркотици .

    Коментиран от #8, #9

    13:26 17.11.2025

  • 2 Страната на npaceтата 🐷🐷

    1 14 Отговор
    Ами те двете npaceта 🐷🐷, точно по сценария на Кремъл за Грузия вървят.
    За капак си имаме националния предател мунчо кРадев за пРезидент.

    13:29 17.11.2025

  • 3 Икономическите показатели

    12 1 Отговор
    На Грузия са толкова добри, че всяка държава от ЕС може да и завижда ! ...Никой не го е еня там за "препоръките на ЕС" ! Да не говорим за факта че една рафинерия откриха преди 3 седмици и до края на 2026 още две. ...

    Коментиран от #11

    13:29 17.11.2025

  • 4 И у нас така

    10 0 Отговор
    Туй що препоръчват, требе първо да се помисли преди да се въвежда.

    Ние не сме стадо за да ни командват.

    13:30 17.11.2025

  • 5 Хм, целта

    12 0 Отговор
    на този орган е точно обратна! Да създава корупция и подкупни проевропейски лидери коитода я откъснат от Русия.

    13:32 17.11.2025

  • 6 Грузия знаете ли какво

    6 1 Отговор
    Само внася от България с фериботите ? Само и единствено цитроси от и през Гърция до Бургас които разпределя за Кавказ и руските републики. Нищо друго....

    13:36 17.11.2025

  • 7 Брюксел

    12 1 Отговор
    е генерален източник на корупция из цяла Европа!

    Закривай!

    13:37 17.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ха, ха, ха

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Без ЕС и НАТО сме Задунайска губерния !":

    Алоуу, четеш ли какво пишеш бе кап. раздрънкан?? Зеленски купува дворци и имедия по най скъпите дестинации е света - на тоя русия Му виновна! Да не сте с него ортаци клиенти на един и същ дилър? Сменете Го!

    13:40 17.11.2025

  • 10 Голямата

    12 0 Отговор
    корупция е именно в ЕС и по нейните политически върхове. Тръгнали акъл да дават на останалия свят как да преследва престъпления. Да се смее ли човек, да плаче ли...

    13:41 17.11.2025

  • 11 Ха ха ха ха

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Икономическите показатели":

    Това виц на Радио Ереван ли е?

    Коментиран от #17

    13:42 17.11.2025

  • 12 Долу ЕС

    6 1 Отговор
    от 2007 г досега колко птоблема на България реши скапания ес? демографски, по догодите ули пенсиите, последни не влязохме, но сега сме, икономически и технологичен? здравен ли? щото се сещам колко нови проблема създаде, като се почне с цената на тока газа и горивата.... така че колкото по далеч от брюксел по добре. Само вижте уж евеопрокуратурата какви ги свърши тук и как продължава с нишоправене

    13:42 17.11.2025

  • 13 Грузия е на нашата географска ширина

    4 0 Отговор
    И скоро четох че представете си че Грузия е основен износител на киви за Япония ! Лешници за Италия и т.н

    Коментиран от #15

    13:42 17.11.2025

  • 14 Само

    5 0 Отговор
    корумпирани местни политици биха участвали в предаването на народите си на директно управление на наднационалната мафия ЕС, лишавайки ги от независимост и напълно обезсмисляйки демокрациите им.
    Грузинците излязоха съобразителен и мъдър народ.

    13:45 17.11.2025

  • 15 Климатът в Грузия е субтропичен

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Грузия е на нашата географска ширина":

    Защото топло черноморско течение минава покрай брега на Грузия.

    13:45 17.11.2025

  • 16 9689

    6 1 Отговор
    Грузинци браво,ЕС е една престъпна групировка на некадърни крадливи пикли и пикльовци.

    13:45 17.11.2025

  • 17 Не е виц пич

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ха ха ха ха":

    Точно така е !

    13:46 17.11.2025

  • 18 В Брюксел

    1 0 Отговор
    се мъкнат куфари с пари, сменят ръце срещу услуги като специално, лобистко законодателство, търговия с влияние, печелене на "проекти" и централизирани покупки от определени доставчици. Точно ЕС да съветва за борба с корупцията е смешно.

    13:50 17.11.2025

  • 19 000

    2 0 Отговор
    Грузия е Държава с дързак и смел народ, който си обича рода и родината. Грузия е дала на света Сталин - един велик човек. Ес е едно кухо образование, което изживява последните си дни.

    13:53 17.11.2025

  • 20 Много злато има Грузия

    2 0 Отговор
    И не са прости като нас на концесия да го дадат. и 2 металургични завода имат за разлика от нас. Металургия за половин Европа изнасят. Земеделието им е просто несравнимо с нашето. Идинствено сол нямат. Солници нямат и от Турция внасят. В оня коптор Израел всеки втори хляб е внос от Грузия. Изпечен и замразен... Сирена и кашкавал са втори след Беларус.... кво говорите бре, безмитен внос от Китай и т.н .... само до ЕС им е

    13:56 17.11.2025