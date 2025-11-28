Новини
ЕС постави ултиматум на Украйна
ЕС постави ултиматум на Украйна

28 Ноември, 2025

Украйна може да забрави за членството си в Европейския съюз, ако не реши проблема с корупцията

ЕС постави ултиматум на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Киев трябва да преследва корумпираните лица в политиката и бизнеса, ако иска да се присъедини към ЕС, предупреди високопоставен представител на блока, докато натискът върху украинския президент Володимир Зеленски нараства заради зачестяващите обвинения в корупция, съобщи изданието „Политико“, предаде БТА.

В интервю за американската медия европейският комисар по правосъдието Майкъл Макграт каза, че европейските правителства няма да подкрепят страна кандидат, като Украйна, да се присъедини към 27-членния блок, ако тя не докаже, че има ефективна система за изкореняване на престъпленията по най-високите етажи на обществото.

Въпреки че процесът на реформи в Украйна продължава, Макграт заяви, че смята, че Киев полага „най-доброто“, на което е способен, за да се бори с корупцията и добави, че е в редовен контакт с украинските власти по този въпрос.

Той каза това в отговор на въпрос за предполагаемия заговор за измама с около 100 милиона долара в украинския енергиен сектор, на фона на разширяване на разследването, което включва високопоставени фигури, близки до Зеленски и правителството му.

„Във всяка страна кандидатка трябва да има стабилна система за справяне с предполагаеми случаи на корупция по високите етажи на властта“, посочи Макграт. „Трябва да има стабилна система за разследване и последващи обвинения и присъди, както и демонстриране на доказан успех в тази област – нещо, което изискваме от всички наши страни членки и, със сигурност, от онези, които искат да се присъединят към ЕС“.

След коментара на еврокомисаря по правосъдие, антикорупционни разследващи нахлуха в помещенията на най-влиятелния съветник на Зеленски – Андрий Ермак, като част от текущото разследване.

Разследването тече в изключително чувствителен момент за Украйна, докато американския президент Доналд Тръмп оказва натиск над Зеленски да приеме мирно споразумение, което може да изисква от него да предаде земя на Русия.

Украйна е в процес на кандидатстване за присъединяване в ЕС, въпреки че противопоставянето на Унгария забавя процеса. Макграт каза, че „същите стандарти се прилагат за всички страни кандидатки“ и добави, че „върховенството на закона и реформите в правосъдието са в центъра на процеса по присъединяване“.

„Имаме много отворени и честни взаимоотношения с властите в Украйна относно тези изисквания“, каза той. Тези стандарти за върховенство на закона трябва да бъдат изпълнени от всички страни, присъединяващи се към ЕС, добави той. „Ако те не са (изпълнени) тогава няма да получите подкрепа от страните членки на ЕС, за да продължите по пътя за присъединяване“, каза още еврокомисарят.

Запитан дали Украйна прави достатъчно, той отговори: „Мисля, че те полагат най-добрите усилия, за да постигнат изискваните стандарти. Това е пътуване, ние следим развитието отблизо и оставаме в постоянен контакт с украинските власти по тези въпроси, които привличат нашето внимание или са публично обявени“.


  • 1 Атина Палада

    15 108 Отговор
    корупцията е измислена в Русия

    Коментиран от #4, #13, #22, #44, #100

    16:18 28.11.2025

  • 2 Марио Нет

    98 2 Отговор
    Ето значи как се сменя една марионетка, когато стане неудобна. Е добри са, няма спор.

    Коментиран от #24

    16:20 28.11.2025

  • 3 Братушките

    99 6 Отговор
    Ще решат и проблема с корупцията в Украйна. Спокойно.

    Коментиран от #15

    16:20 28.11.2025

  • 4 ЗеленияПор съм

    46 4 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Аз съм руснак. Говоря руски. Мовата още не съм в усвоил.

    16:20 28.11.2025

  • 5 Българин

    97 2 Отговор
    Глупости на търкалета. Тука всички са корумпирани и ЕС няма никакъв проблем с тях!

    16:20 28.11.2025

  • 6 Ганя Путинофила

    53 16 Отговор
    ЕС да направи сделка!
    Дава България на путин, взима Украйна в ЕС!
    Така е честно и справедливо!

    Коментиран от #10

    16:21 28.11.2025

  • 7 Зеленски е корупцията

    77 2 Отговор
    Как да го реши? ЕК са корупцията....

    16:22 28.11.2025

  • 8 Мурка

    68 0 Отговор
    хахава работа зеленски да преследва себе си

    16:22 28.11.2025

  • 9 Аз не видях ултиматум.

    35 8 Отговор
    Ама Марийка все кремълски ги пуска.

    Коментиран от #78

    16:23 28.11.2025

  • 10 Прав си

    26 10 Отговор

    До коментар #6 от "Ганя Путинофила":

    Кой полезен идиот от Брюксел взе това путинофилско племе в ЕС и НАТО?

    16:23 28.11.2025

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    63 0 Отговор
    А КАКВО ЩЕ ПРАВИ ЕС С
    БЪЛГАРИЯ - НАЙ- КОРУМПИРАНАТА ЧЛЕНКА НА ЕС?

    Коментиран от #66

    16:23 28.11.2025

  • 12 1488

    43 3 Отговор
    нацизмa се ражда в украйна и полша, не в италия,
    а украйна и полша са измислени от израел.
    израел измисля и парите, оттам и капитализма, а капитализма е братовчед на демонкрадцията

    16:24 28.11.2025

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    46 1 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    ДАЖЕ РУСКАТА БАНКА ВТБ ИЗБЯГА ОТ БЪЛГАРИЯ
    .. НАЙ КОРУМПИРАНАТА СТРАНА В ЕС :)

    16:25 28.11.2025

  • 14 Ачо от ПП

    52 0 Отговор
    Ега ти, толкова заплати преведохме по заръка на господин Кирил Петков, а пък то имало корупция там… И сега не се знае къде отишли май… Малко ми е тъпо от този факт. Ще спра да превеждам.

    16:25 28.11.2025

  • 15 Мурка

    37 0 Отговор

    До коментар #3 от "Братушките":

    Сибир всичко решава и проблемите на смешника ще РЕШИ

    16:25 28.11.2025

  • 16 Ели

    38 0 Отговор
    Какви са тези отворени отношения като ЕК си затваря очите за големи нарушения във най високите етажи на властта на Зеленски. Един по един гърмят всички от офиса.

    16:25 28.11.2025

  • 17 Миролюб Войнов, европеец

    29 5 Отговор
    Браво на ЕС !!!
    Прекара Украйна да се бие с монголците и мре, сега си изчистват ръцете ни лук яли ни мирисали 👍

    16:25 28.11.2025

  • 18 Ами че

    34 0 Отговор
    той Зеля е водеща фигура по корупция в Украйна, най голямото пай винаги е за него.

    16:25 28.11.2025

  • 19 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    24 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    16:25 28.11.2025

  • 20 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    29 1 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    16:26 28.11.2025

  • 21 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    18 0 Отговор
    Корпоративният рейд срещу Nexperia се провали. Нидерландия връща контрола над компанията на китайците.
    Припомням, че китайците реагираха грубо на справедливата конфискация на активите им в Европа, като спряха да доставят чипове на европейската автомобилна индустрия.
    Няколко месеца по-късно Европа беше принудена да направи отстъпки на „изнудвачите“

    16:26 28.11.2025

  • 22 Папуц

    34 1 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Не думай!
    Товеа ли са новите опорки,след огрмният корупционен скандал в покрайнината?
    Само за твое сведение, до преди четери деситилетия , в СССР, за корупция пращаха в Голаг.
    В Китай, още екзекутират за това деяние.
    А до колкото съм чувал, доста високопоствени щатски и европейски политици от миналото, са забогатяли неимоверно, от корупция.
    И един съвет - не си нито оригинал, нито интерес с такива опорки, затова си трайкай!

    Коментиран от #40

    16:26 28.11.2025

  • 23 Писахме го нали?

    24 1 Отговор
    Премиерчето дЖилезку все някак трябва да си заработи вторият златен плакет от 340 грама с украинският герб. Златото си е злато а и като държавен подарък един ден може и клиент на Магнитски да стане впрочем . (държавната измяна с цел печалба, която сега наричаме „стратегическа корупция“, е толкова стара, колкото и самото управление. Конституцията на САЩ (Член I, Раздел 9, Параграф 8) включва клауза за чуждестранни възнаграждения, разпоредба, която по принцип забранява на федералните длъжностни лица да получават каквито и да е подаръци, плащания или други ценни неща от чужда държава или нейните управници, служители или представители (съществуваше неуспешен опит това да се използва срещу Тръмп).

    16:26 28.11.2025

  • 24 Б Машалов

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Марио Нет":

    ма тои е Робин Худ взема от богатите и раздава на бедните----ВСИЧКО Е ТОЧНО

    16:27 28.11.2025

  • 25 Писахме го нали?

    22 1 Отговор
    По отчети на украинската банка
    Са изработени 950 плакете от по 342 грама злато с украинският герб. От тях до сега са раздадени като "държавни" подаръци 518 . Отделно златни значки от по 16 гр всяка са изработени 6850 от които раздадени са 6002 към април. На видеозаписи са документирани 52 случая от американски журналисти. 52 корумпета взели реално подкуп от 342 грама злато от Зеленски в нарушение на американският закон. Блинкен е един от тях...

    16:27 28.11.2025

  • 26 Навярно

    23 1 Отговор
    киевската хунта е спряла да се отчита на спонсорите си. Друго обяснение няма.

    16:28 28.11.2025

  • 27 Състезание

    18 1 Отговор
    С тези претенции отклоняват вниманието от коропционер №1 - фон Лаен, Зеленски е №2 и т.н.

    16:29 28.11.2025

  • 28 пеев свинефски 🐷

    22 1 Отговор
    щом от брюксел търпят мен и разб0йко значи и те са същите

    16:30 28.11.2025

  • 29 Ако не си корумпиран

    23 1 Отговор
    В ЕК няма да те погледнат даже. Само корупцията реално крепи тази институция

    16:31 28.11.2025

  • 30 ЕС да ни извади от тая кочина

    13 1 Отговор
    По същите причини!
    Корупцията е неизкоренима.

    16:32 28.11.2025

  • 31 Я пък тоя

    14 0 Отговор
    Бля, бля, бля, празни приказки за да изместят фокуса от войната.

    16:33 28.11.2025

  • 32 Стадий

    18 0 Отговор
    Всички прегърнати от Зеленски вече са заразени корупционно.... някои по няколко пъти !!!

    16:33 28.11.2025

  • 33 ултиматума към Украйна

    12 0 Отговор
    Какъв е? Не става ясно нали?

    16:34 28.11.2025

  • 34 Евродебил

    14 1 Отговор
    Когато руската армия влезе в Париж и Брюксел,уверен съм,че проблема с корупцията в ЕСССР и кандидата Украйна ще се реши.

    16:34 28.11.2025

  • 35 дядото

    12 0 Отговор
    поне говорят.кой не знае,че част от търсените десетки милиарди в украйна са върнати в държави от нато и ес.

    16:35 28.11.2025

  • 36 А ГДЕ КАЯ КАЛАС

    18 1 Отговор
    Че я търсят за кражба на 40 МИЛИАРДА от военните помощи.

    16:35 28.11.2025

  • 37 Георгиев

    13 1 Отговор
    Следите внимателно пътят на милиардите долари на САЩ през близките на Кая Калас банки да не би някой важен да не си получи пая. Ако ЦРУ пусне още малко инфо и трябва да кацнат десетина Боинг 777 и да натоваря зеления е всички надолу вкл.Рсда та, началниците на области и други и на Гуантанамо, докато се върнат всички пари. Да чакат европейските лидери, които също са в играта.
    Щом при пожара в Калифорния изгоряха три къщи на висши военни на ВСУ по за много милиони долари, правете сметка. И за фамилията на Байдън имаше и за който се докопа.

    16:37 28.11.2025

  • 38 стоян георгиев

    2 23 Отговор
    В украйна се борят много по сериозно с корупцията от колкото да речем в българия или унгария дето са в ес,за русия даже не може да става и сравнение.по отношение корупцията русия е африканска страна.да имащ антикорупционен орган който напада президента и най близките му хора и ги разследва и обискира не е възможно в момента дори в сащ а украйна го прави .

    Коментиран от #73, #97

    16:37 28.11.2025

  • 39 А Каква е

    9 0 Отговор
    нормалната телесна температура при децата в ЕК?

    16:38 28.11.2025

  • 40 стоян георгиев

    2 15 Отговор

    До коментар #22 от "Папуц":

    За корупция пращали в гулаг...хаха...хаха...в края мунизма.шуробаджанащината и корупцията бяха безкрайни .нямаше как да ги събере гулаг и даже сто подобно системи от лагери корумпираните.то.и за това се срути комунизма

    16:39 28.11.2025

  • 41 сара

    11 2 Отговор
    Да бъдат ей такива честни като нас в Бг - това е изискването.

    16:40 28.11.2025

  • 42 Сънищата на Ес

    16 1 Отговор
    Кви 100 млн. евро? За мащабите на укръинската корупция, която разбира се не работи сама..., това са джобни пари. Никой не упражнява контрол, никой не се бори с корупцията, никакви резултати. Е как така очакват укрите да победят във войната, да станат членове на Ес, на Нато? Само с русофобия не става.

    16:40 28.11.2025

  • 43 ХЪ ХЪ ЪЪ

    16 1 Отговор
    Защо приехте България като видяхте каква корупция има тука и какви мафиоти ни управляват..

    Коментиран от #92

    16:40 28.11.2025

  • 44 Атина Палада

    18 1 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    КолежКЕ, корупция има навсякъде.Обаче в Русия за корупция или рипкат от някой прозорец или отиват за дълго нейде из Сибир по затворите,докато в Европа за корупция ги издигат на високо постове
    Справка - Урсула..

    16:41 28.11.2025

  • 45 Стела

    12 1 Отговор
    „Имаме много отворени и честни взаимоотношения с властите в Украйна относно тези изисквания“, каза той.
    Вярно е. Откраднахте заедно милиардите с наркомана и неговата дружина и ги разделихте много честно, по братски.

    16:42 28.11.2025

  • 46 УРСУЛАТА Е ПРИГОТВИЛА

    16 0 Отговор
    200 МИЛИАРДА от нашите спестявания да си ги разделят с бандера крадците.

    16:43 28.11.2025

  • 47 айдее

    10 0 Отговор
    и тия са преобуха в движение. май взеха да им светкат лампичките че никой няма да приемат , а Русия ще приеме У-йна

    16:43 28.11.2025

  • 48 Племето си

    1 10 Отговор
    е такова! И при руснаците е същото!

    16:44 28.11.2025

  • 49 Още един олигофрен изпълзя

    10 0 Отговор
    европейският комисар по правосъдието Майкъл Макграт .... реши всички проблеми с корупцията в ЕС и почна света да оправя

    16:44 28.11.2025

  • 50 Сатана Z

    11 0 Отговор
    Европейският райх в прав текст даде да се разбере,че Зеленият фюрер не може да краде само за себе си и кликата му,а трябва да се отчита и на УрSSулите в Брюксел.Все пак Зеленият крадеше от американските данъкоплатци до преди да дойде бай Дончо .

    16:44 28.11.2025

  • 51 хахахахохохо

    3 4 Отговор
    Слава у-йне.

    16:45 28.11.2025

  • 52 Фори

    8 1 Отговор
    Ние не сме решили въпроса с корупцията , а сме членове на ЕС!

    Коментиран от #55

    16:45 28.11.2025

  • 53 От ЕК трябва

    10 0 Отговор
    да се почне борбата с корупцията. Там е истинската корупция

    16:47 28.11.2025

  • 54 А тоя

    10 0 Отговор
    а тоя, на съвестта на който лежат толкова човешки животи, гледа като мокра мишка. тепърва му почват проблемите. Замък върху гробище не се строи. а той закупи много замъци с кървави пари.

    16:48 28.11.2025

  • 55 МАНИ МАНИ

    5 1 Отговор

    До коментар #52 от "Фори":

    И на еврозоната сме членове даже. Смеех.

    16:48 28.11.2025

  • 56 Ами сега ???!

    12 0 Отговор
    Хи хи хи
    европейският комисар по правосъдието, Майкъл Макграт де, как СЕ осмелява да говори такива мръсотии за чиста и непорочна усръйна......
    урсусУла требе немедленно да го разкара

    16:48 28.11.2025

  • 57 Пеевски и Борисов

    9 0 Отговор
    Няма ли и те борци срещу корупцията да се пишат?

    16:50 28.11.2025

  • 58 Слепците

    8 0 Отговор
    Започват да проглеждат

    Коментиран от #71

    16:50 28.11.2025

  • 59 ЕСССР

    9 0 Отговор
    Значи ЕСССР доставя основната съставка за развитие на корупцията т. е. стотици милиарди евро на едни крадливи нацистчета, а после се прави, че им "дърпа ушите"!?
    А европролетариата гладува и свива колана докато Другарката Урсула плюска черен хайвер с руско шампанско в компанията на своя приятел Другаря Зеленски!

    16:51 28.11.2025

  • 60 знаещ

    8 0 Отговор
    Сега 20 години ще изпълняват условията на ЕС .През това време ще си затворят заводите ,АЕЦ , ще им скочи инфлацията .Европейски банки ще им раздадат кредити ,ще им вдигнат цените на имотите , ще им направят големи магазини.Това е сценария

    16:53 28.11.2025

  • 61 Руски колхозник

    5 0 Отговор
    Готвят го като жа6а

    16:53 28.11.2025

  • 62 Българин

    8 0 Отговор
    "Украйна може да забрави за членството си в Европейския съюз, ако не реши проблема с корупцията"

    Ами той проблема е лесно решим - украинците овесват всички от киевската хунта по дърветата, избират си ново правителство проруски настроено и влизат в РФ. Ние като сме в Европейсия съюз да не би да сме си решили проблема с корупцията - самия ЕС е символ на корупция - ако няма корупция ЕС няма да съществува.

    16:53 28.11.2025

  • 63 Ако ЕК бяха като в Русия

    7 0 Отговор
    Щеше полети да има от високите етажи в Брюксел. Урсулата щеше да е първа

    16:54 28.11.2025

  • 64 Урсулиците:

    11 0 Отговор
    Процесът на реформи в Украйна продължава и има голям напредък,
    те вече вместо да Крадат Милиарди, Крадат само по Сто Милиона!

    16:54 28.11.2025

  • 65 Сетила се Мара да се

    2 0 Отговор
    ПООБАРА. ТОВА ГО ЗНАЕХА ОЩЕ ПРЕДИ ГОДИНИ ВСИЧКИ ЧЕСТНИ ХОРА В ЕВРОПА САМО ВИЕ ОТ УПРАВАТА СЕ СПОТАЙВАХ ТЕ. А МОЖЕ БИ И ВИЕ СТЕ СЪС ЗЕЛЬО?!!??!. ПИСАХ СКОРО ТРЪМП ЩЕ ГИ ИЗОБЛИЧИ. И СТАНА ТАКА.

    16:56 28.11.2025

  • 66 Гочо пералнята

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Ще препират пари през България и такива корумпирани държави като нашата

    16:56 28.11.2025

  • 67 Как е възможно

    3 0 Отговор
    европейският комисар по правосъдието да се казва Майкъл Макграт ? А де? Къде в Европа има подобно име се чудя?

    Коментиран от #74

    16:56 28.11.2025

  • 68 Сетила се Мара да се

    3 0 Отговор
    ПООБАРА. ТОВА ГО ЗНАЕХА ОЩЕ ПРЕДИ ГОДИНИ ВСИЧКИ ЧЕСТНИ ХОРА В ЕВРОПА САМО ВИЕ ОТ УПРАВАТА СЕ СПОТАЙВАХ ТЕ. А МОЖЕ БИ И ВИЕ СТЕ СЪС ЗЕЛЬО?!!??!. ПИСАХ СКОРО ТРЪМП ЩЕ ГИ ИЗОБЛИЧИ. И СТАНА ТАКА. И КОЛКО МЛАДИ НЕВИННИ ХОРА СИ ОТИДОХА ПРЕЗ ТОВА ВРЕМЕ.ЗЕЛЬО НАПРАВИ ГЕНОЦИД ЗА ДА СЕ ОБЛАГОДЕТЕЛСТВУВАТ ТЕ. МИРЪТ Е БЛИЗО.

    16:58 28.11.2025

  • 69 Театри

    6 0 Отговор
    са това. ЕС не би бил възможен без корупция.
    Просто в Киев са объркали сметките и са забравили да се отчитат на чуждестранното началство. Сега ще трябва да им удържат от бъдещите "помощи" и да сложат на място по-отговорни хора. И после пак започваме борбата против "Путин" с нова сила.

    16:58 28.11.2025

  • 70 Мъни, мъни, мъни, животът е пари.

    4 1 Отговор
    Ще я приемат в ЕС, ако имат интерес от Украйна или Русия я отстъпи

    Коментиран от #76

    16:58 28.11.2025

  • 71 Запознат

    9 0 Отговор

    До коментар #58 от "Слепците":

    "Започват да проглеждат"

    Никой не проглежда - самия ЕС е източник на корупция. Никой нормален няма да затрие държавата си за чужди интереси ако не му тикат много пари. Е сега от ЕС са "възмутени" защото освен тези пари които му тикат да им играе по свирката той си заделя и "допълнително".

    16:59 28.11.2025

  • 72 Няма

    10 1 Отговор
    проблем. Украинците ще се справят с корупцията. Ние се справихме и продължаваме да се справяме и те ще успеят. Важното е да са лоялни партньори и да имат Русия за враг. Всичко друго ще им се прости.

    Коментиран от #75, #83, #86, #87

    16:59 28.11.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Атлас

    3 0 Отговор

    До коментар #67 от "Как е възможно":

    В Шотландия, друже

    17:01 28.11.2025

  • 75 АЙДЕ БЕ...?!

    1 1 Отговор

    До коментар #72 от "Няма":

    Ти може и да им простиш,но не и другите!

    17:01 28.11.2025

  • 76 Украинец

    5 0 Отговор

    До коментар #70 от "Мъни, мъни, мъни, животът е пари.":

    "ако имат интерес от Украйна"

    Интереса към Украйна е слаб или почти никакъв - интересуват се дотолкова докато зеления успява да хваща достатъчно пушечно месо против Русия - след това е нулев.

    17:01 28.11.2025

  • 77 Евро лицемери

    6 1 Отговор
    Защо в България си затваряте очите за бруталната корупция? Защо държите на власт корумпираните престъпници. Защо оставяте да изтичат пари от България към Западна Европа? Защо се прегърнахте с комунистите 1989 и се изгаврихте с борещите се срещу тях? Защо? Комунизъм = либерализъм.

    17:02 28.11.2025

  • 78 Kaлпазанин

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Аз не видях ултиматум.":

    Тъпото пак е в стихията си ,аман аман аман

    17:02 28.11.2025

  • 79 Винкело

    6 0 Отговор
    Тия сега ли го разбраха? Откак се пръкнала тази псевдодържава, вече 30 години се знае за корупцията им.

    17:02 28.11.2025

  • 80 Тоя лисунгер

    6 0 Отговор
    Защо тъй жално гледа ????????

    17:02 28.11.2025

  • 81 604

    4 1 Отговор
    Тия ся ли вденахъ въх мъри божкеле.....

    17:03 28.11.2025

  • 82 Урсулата съм !!!!

    6 0 Отговор
    Аз съм шефа и аз казвам покрайна ще влезе в ес .....то и ние крадем като него .....ама никой не ни хваща , тръмп малко му се ядоса и затова стана тая издънка , иначе всичко е наред както при нас !!!!

    17:06 28.11.2025

  • 83 Антитрол

    3 0 Отговор

    До коментар #72 от "Няма":

    "Украинците ще се справят с корупцията. Ние се справихме и продължаваме да се справяме"

    Абе в България няма никаква корупция даже - те мутрата и прасето изобщо не крадат - те парите за да купуват гласове сигурно Путин им ги осигурява. Всеки ден корупционни скандали пък той били сме се справили с корупцията - последно беше градските превози дето купували антифриза по 48 лв литъра.

    Как не ви втръсна пропаганда с лъжи и казване на черното бяло.

    17:06 28.11.2025

  • 84 Няма Атлантик

    2 1 Отговор
    Който да не е корумпиран. Не се е родил още такъв.

    Коментиран от #93

    17:07 28.11.2025

  • 85 защо

    2 0 Отговор
    "Имаме много отворени и честни взаимоотношения с властите в Украйна"

    Че крадат - крадат, но и се отчитат.

    17:08 28.11.2025

  • 86 Ами

    1 4 Отговор

    До коментар #72 от "Няма":

    България няма за враг Русия. Обаче това не важи в обратната посока. Русия има за враг България, защото са българофоби.

    Коментиран от #90, #104

    17:09 28.11.2025

  • 87 Не думай

    2 0 Отговор

    До коментар #72 от "Няма":

    Колко си умен само

    17:09 28.11.2025

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 също като нас

    4 1 Отговор
    Още са в началото.Сега 35 години уж преход .Хубаво си живееха украинците ,всичко им даваше Русия ..Запада уж им помага , а сега изведнъж се оказва че не е било помощ , а кредит . Сложиха им хомота за 100 години напред .

    17:10 28.11.2025

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Нали а?

    3 1 Отговор
    Всички атлантенца в ЕК са постигнали "изискваните стандарти" ...... ама всички до един

    Коментиран от #105

    17:11 28.11.2025

  • 92 Защото

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "ХЪ ХЪ ЪЪ":

    тук нашите се съобразяват с йерархията и си плащат редовно. А в Кииф още не могат да се научат

    17:11 28.11.2025

  • 93 В България няма атлантици

    5 2 Отговор

    До коментар #84 от "Няма Атлантик":

    Има едни шумкари на които се правят на такива. Обаче са комунисти и либералисти, живеели на гърба на хората и много яко грабят заедно.

    Коментиран от #98, #112

    17:11 28.11.2025

  • 94 Ами

    5 0 Отговор
    Ако не беше Русия, сега щеше да сервираш на османлиите докато забавляват жена ти, а после и теб

    17:11 28.11.2025

  • 95 Ти да видиш

    6 1 Отговор
    Как така ще поставяш условия на фашистите

    17:12 28.11.2025

  • 96 Ха-ха-ха

    4 0 Отговор
    Смях. ЕС поставял ултиматум. Ами ако трябва Украйна да се справя с корупцията трябва да започне от ЕС. Там е главата на змията.

    17:13 28.11.2025

  • 97 Антитрол

    3 1 Отговор

    До коментар #38 от "стоян георгиев":

    "В украйна се борят много по сериозно с корупцията"

    Стоенчо до кога ще ръсиш глупости бе мамин - голяма борба с корупцията пада в Украйна че чак оръжията които им даваме се оказват при колумбийската мафия. Като си купиш златна тоалетна така ли се бориш с корупцията.

    Не знам от къде ви копат такива обратното на остри.

    Коментиран от #101, #107, #110

    17:14 28.11.2025

  • 98 Глупак

    2 1 Отговор

    До коментар #93 от "В България няма атлантици":

    1944 г. Монархията остави 4 загубени войни заедно с 40% загубени територии,500000 убити мъже и активи за 5 млрд.д.
    Комунизмът дадехна българите 45 г.мир и остави 161 млрд.д.активи.
    Смятай бе гуджук

    17:14 28.11.2025

  • 99 Атлантичка- клептоманка

    2 0 Отговор
    На атланте всичко му е позволено и простено. Принцип

    17:15 28.11.2025

  • 100 Учудващо

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Корупцията е измислена в древен Рим. Даже думатац спекула е латинска. България е затънала в корупция, обаче влиза в ЕС. Украйна е въвлечна във военна корупция от западни контрагенти, но не може да влезе в ЕС. Учудващо.

    17:16 28.11.2025

  • 101 Копат

    3 1 Отговор

    До коментар #97 от "Антитрол":

    ги от кенефът наречен демокрация

    17:16 28.11.2025

  • 102 Некрасов

    1 0 Отговор
    В БГ имаме стабилна система, която предпазва корупцията по високите етажи на властта, но ето вече сме и в еврозоната. Ам хайде нали сме 6 млн бълха ги охапала ЕС.

    17:16 28.11.2025

  • 103 То в ЕС

    2 0 Отговор
    изобщо няма корупция.....

    17:16 28.11.2025

  • 104 Възмутен

    1 2 Отговор

    До коментар #86 от "Ами":

    "България няма за враг Русия"

    Е така е българите не са врагове на Русия но управляващите наведени "евроатлантици" съвсем официално обявиха Русия за вражеска държава и то преди Русия да ни обяви за неприятелска.

    Коментиран от #114

    17:17 28.11.2025

  • 105 Да точно

    1 1 Отговор

    До коментар #91 от "Нали а?":

    Избийти се го това атлантици, защото в България такива няма. Ако имаше, щяхме да сме като Полша на балканите. Но Полша не са само атлантици, те са и преди това поляци. Не знам защо си мислите, че има атлантици в България, Ами такива няма. Бъркате ги с либералите, които си сътрудничат с комунистите. Реално са едно и също.

    Коментиран от #108, #113

    17:17 28.11.2025

  • 106 корумпираните лица в политиката и бизнес

    1 0 Отговор
    Да преследват корумпираните лица в политиката и бизнеса....

    17:17 28.11.2025

  • 107 Българин

    2 0 Отговор

    До коментар #97 от "Антитрол":

    Всеки трети куршум или снаряд изстрелян по орките е български.

    17:19 28.11.2025

  • 108 Има има

    1 1 Отговор

    До коментар #105 от "Да точно":

    атлантици в България ! Хич даже не се опитвай опорки да вкарваш как нямало... Лошото е само че не са в психиатрията за принудително лечение

    17:20 28.11.2025

  • 109 Корупцията

    0 0 Отговор
    е правоприпорционална на процента бюджет от БВП !

    17:20 28.11.2025

  • 110 А пък

    2 2 Отговор

    До коментар #97 от "Антитрол":

    рускитеСвине мрат.

    17:20 28.11.2025

  • 111 Тва е виц ,нали

    1 0 Отговор
    Урсула и сие прибраха милиони от ваксините а сега се готвят за едни проценти от въоръжаването на ЕС та ЕК И ЕВРОПАРЛАМЕНТА били против корупцията! Лицемерни наглеци като шиши и боко

    17:21 28.11.2025

  • 112 В България атлантиците

    2 2 Отговор

    До коментар #93 от "В България няма атлантици":

    Са наследниците на фашистите и нацистите от преди 1944 г. Основно са такива

    Коментиран от #122

    17:22 28.11.2025

  • 113 Ха ХаХа

    1 1 Отговор

    До коментар #105 от "Да точно":

    Поляците са поканоличени славяни. Ползуват латински език затова в славянските думи има по няколко съгласни и трудно се произнасят.
    Поляците са като нашите помаци, нито риба, нито рак

    Коментиран от #117

    17:22 28.11.2025

  • 114 Лъжеш

    1 0 Отговор

    До коментар #104 от "Възмутен":

    Не те знам един и същ ли си, но яко бъркаш атлантизъм с либерализъм. Такъв в България няма. България 1989 година беше поделена между евролиберализма от Европа и комунизма от Русия. Те си разделиха България на две и я ограбваха заедно с българските мутри. Сега поне като се скараха, въпреки че отново намират начини да работят заедно, може България пък да се освободи лрют русизма. Но ме съмнява. Европа трябва да се освободи от либерализма и да се превърне в Европа на държавността, културата и традициите на народите.

    17:22 28.11.2025

  • 115 Реалист

    1 0 Отговор
    Понеже от дълги години не вярвам на съвпадения и случайности, си мисля, че в Украйна Антикорупционната комисия умишлено атакува точно сега хора около Зеленски, за да му окаже натиск да приеме руския план, представен като американски.
    Не казвам, че не е имало корупция, а че умишлено се е държал случаят на трупчета, за да бъде използван в подходящ момент за натиск срещу Зеленски.
    Това напълно отговаря на твърденията, че Антикорупционната комисия в Украйна е под руско влияние. В тази връзка и претърсванията в дома на Ермак, когато стана ясно, че Зеленски няма да клекне пред САЩ и Русия.
    Лошата новина за сценаристите е, че Зеленски има огромни топки - доказано!

    17:23 28.11.2025

  • 116 Копейкиииии

    0 1 Отговор
    От Нова година или ставате €вропейци или ставате шумкари.

    Коментиран от #118

    17:23 28.11.2025

  • 117 Хахахахаха

    0 4 Отговор

    До коментар #113 от "Ха ХаХа":

    Хахахаха славянство нама! Няма славянски език, няма славянски думи. Нито славянски народи. Това е просто една идеология измислена от Екатерина Велика, която го е правила с 🐴 кон. Идеология за завладяване и подчиняване на народите под един център на владение. Славянството е форма на руския фашизъм и империализъм, нищо повече.

    Коментиран от #120

    17:25 28.11.2025

  • 118 Ха ХаХа

    2 0 Отговор

    До коментар #116 от "Копейкиииии":

    Сус бе мангалистанец

    17:25 28.11.2025

  • 119 Иван

    0 0 Отговор
    Не бързайте! Има още един милион укро бандерски психопати. Като бъдат и те избити, тогава кажете на Украйна да забрави за ЕС.

    17:27 28.11.2025

  • 120 Когато

    1 0 Отговор

    До коментар #117 от "Хахахахаха":

    Господ е отнел умът на някого е абсурд да спориш с недоучена лейка.
    Първият патриарх на Русия е българин бамбугер тъп
    Много преди Екатерина

    Коментиран от #124

    17:27 28.11.2025

  • 121 Смехотворно

    1 0 Отговор
    "Рибата още в морето, те приготвят тигана."
    Всичките им проблеми се решиха и им остана само влизането в ЕС.
    Може и нищо да не остане от Украйна за влизане в ЕС.

    17:29 28.11.2025

  • 122 665

    0 0 Отговор

    До коментар #112 от "В България атлантиците":

    аре бе.Най много и най ревностните атлантици са цървуло-комунистическа жилка. повечето културтрегери и седесари, всички десебари и пепетс..

    17:30 28.11.2025

  • 123 НЕ Киев

    1 0 Отговор
    А Европа трябва да преследва корумпираните лица !

    17:31 28.11.2025

  • 124 Бсбуин кафяв

    0 1 Отговор

    До коментар #120 от "Когато":

    Тогава какво славянство търсиш? Българите пък изобщо не са славяни. Тази глупост със славянството единствено обслужва руския империализъм. Който се опитва да се разграничи от българския произход на писмеността. За това говори и фашиста Путин, който с едно негово изказване преди над 10 години търсеше българската писменост някъде в небесата около трите планети в северния космос на съзвездието Маймуна. Украинците също се опитват да си измислят някаква тяхна си история откъде е българската писменост.

    17:33 28.11.2025

  • 125 Дедо ви...

    1 0 Отговор
    Ами, навсякъде по вратите написали „бутни“, „дръпни“… все едно не знаят, че всеки сам си преценя.

    17:34 28.11.2025

  • 126 Ха ха

    0 0 Отговор
    Не са им решени проблемите,но те търсят да се закачат някой да ги издържа.Реално погледнато не отговарят на нито едно изискване за приемане в ЕС.Трябвало да решат проблема с корупцията.Както вървят нещата да не би да се окаже,че не само Кая Калас е забъркана,а и горгорбашиите на ЕС.Тогава?

    17:36 28.11.2025

  • 127 Украинската Страна:

    0 0 Отговор
    С обиска на Ермак САЩ дават знак на Зеленски,
    че е време да промени позицията си по мирния план.
    Изданието отбелязва, че претърсванията на Ермак са започнали в навечерието на пристигането
    на американския министър на армията Даниел Дрискол в Киев,
    който трябва да окаже натиск върху украинските власти,
    за да се съгласят на отстъпки по мирния план на президента Доналд Тръмп.
    Включително по въпроса за изтеглянето на украинските войски от Донбас

    17:36 28.11.2025

