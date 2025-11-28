ЕС постави ултиматум на Украйна

Киев трябва да преследва корумпираните лица в политиката и бизнеса, ако иска да се присъедини към ЕС, предупреди високопоставен представител на блока, докато натискът върху украинския президент Володимир Зеленски нараства заради зачестяващите обвинения в корупция, съобщи изданието „Политико“, предаде БТА.
В интервю за американската медия европейският комисар по правосъдието Майкъл Макграт каза, че европейските правителства няма да подкрепят страна кандидат, като Украйна, да се присъедини към 27-членния блок, ако тя не докаже, че има ефективна система за изкореняване на престъпленията по най-високите етажи на обществото.
Въпреки че процесът на реформи в Украйна продължава, Макграт заяви, че смята, че Киев полага „най-доброто“, на което е способен, за да се бори с корупцията и добави, че е в редовен контакт с украинските власти по този въпрос.
Той каза това в отговор на въпрос за предполагаемия заговор за измама с около 100 милиона долара в украинския енергиен сектор, на фона на разширяване на разследването, което включва високопоставени фигури, близки до Зеленски и правителството му.
„Във всяка страна кандидатка трябва да има стабилна система за справяне с предполагаеми случаи на корупция по високите етажи на властта“, посочи Макграт. „Трябва да има стабилна система за разследване и последващи обвинения и присъди, както и демонстриране на доказан успех в тази област – нещо, което изискваме от всички наши страни членки и, със сигурност, от онези, които искат да се присъединят към ЕС“.
След коментара на еврокомисаря по правосъдие, антикорупционни разследващи нахлуха в помещенията на най-влиятелния съветник на Зеленски – Андрий Ермак, като част от текущото разследване.
Разследването тече в изключително чувствителен момент за Украйна, докато американския президент Доналд Тръмп оказва натиск над Зеленски да приеме мирно споразумение, което може да изисква от него да предаде земя на Русия.
Украйна е в процес на кандидатстване за присъединяване в ЕС, въпреки че противопоставянето на Унгария забавя процеса. Макграт каза, че „същите стандарти се прилагат за всички страни кандидатки“ и добави, че „върховенството на закона и реформите в правосъдието са в центъра на процеса по присъединяване“.
„Имаме много отворени и честни взаимоотношения с властите в Украйна относно тези изисквания“, каза той. Тези стандарти за върховенство на закона трябва да бъдат изпълнени от всички страни, присъединяващи се към ЕС, добави той. „Ако те не са (изпълнени) тогава няма да получите подкрепа от страните членки на ЕС, за да продължите по пътя за присъединяване“, каза още еврокомисарят.
Запитан дали Украйна прави достатъчно, той отговори: „Мисля, че те полагат най-добрите усилия, за да постигнат изискваните стандарти. Това е пътуване, ние следим развитието отблизо и оставаме в постоянен контакт с украинските власти по тези въпроси, които привличат нашето внимание или са публично обявени“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
Коментиран от #4, #13, #22, #44, #100
16:18 28.11.2025
2 Марио Нет
Коментиран от #24
16:20 28.11.2025
3 Братушките
Коментиран от #15
16:20 28.11.2025
4 ЗеленияПор съм
До коментар #1 от "Атина Палада":Аз съм руснак. Говоря руски. Мовата още не съм в усвоил.
16:20 28.11.2025
5 Българин
16:20 28.11.2025
6 Ганя Путинофила
Дава България на путин, взима Украйна в ЕС!
Така е честно и справедливо!
Коментиран от #10
16:21 28.11.2025
7 Зеленски е корупцията
16:22 28.11.2025
8 Мурка
16:22 28.11.2025
9 Аз не видях ултиматум.
Коментиран от #78
16:23 28.11.2025
10 Прав си
До коментар #6 от "Ганя Путинофила":Кой полезен идиот от Брюксел взе това путинофилско племе в ЕС и НАТО?
16:23 28.11.2025
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРИЯ - НАЙ- КОРУМПИРАНАТА ЧЛЕНКА НА ЕС?
Коментиран от #66
16:23 28.11.2025
12 1488
а украйна и полша са измислени от израел.
израел измисля и парите, оттам и капитализма, а капитализма е братовчед на демонкрадцията
16:24 28.11.2025
13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #1 от "Атина Палада":ДАЖЕ РУСКАТА БАНКА ВТБ ИЗБЯГА ОТ БЪЛГАРИЯ
.. НАЙ КОРУМПИРАНАТА СТРАНА В ЕС :)
16:25 28.11.2025
14 Ачо от ПП
16:25 28.11.2025
15 Мурка
До коментар #3 от "Братушките":Сибир всичко решава и проблемите на смешника ще РЕШИ
16:25 28.11.2025
16 Ели
16:25 28.11.2025
17 Миролюб Войнов, европеец
Прекара Украйна да се бие с монголците и мре, сега си изчистват ръцете ни лук яли ни мирисали 👍
16:25 28.11.2025
18 Ами че
16:25 28.11.2025
19 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
16:25 28.11.2025
20 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Фидел Кастро 1992 г.
16:26 28.11.2025
21 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Припомням, че китайците реагираха грубо на справедливата конфискация на активите им в Европа, като спряха да доставят чипове на европейската автомобилна индустрия.
Няколко месеца по-късно Европа беше принудена да направи отстъпки на „изнудвачите“
16:26 28.11.2025
22 Папуц
До коментар #1 от "Атина Палада":Не думай!
Товеа ли са новите опорки,след огрмният корупционен скандал в покрайнината?
Само за твое сведение, до преди четери деситилетия , в СССР, за корупция пращаха в Голаг.
В Китай, още екзекутират за това деяние.
А до колкото съм чувал, доста високопоствени щатски и европейски политици от миналото, са забогатяли неимоверно, от корупция.
И един съвет - не си нито оригинал, нито интерес с такива опорки, затова си трайкай!
Коментиран от #40
16:26 28.11.2025
23 Писахме го нали?
16:26 28.11.2025
24 Б Машалов
До коментар #2 от "Марио Нет":ма тои е Робин Худ взема от богатите и раздава на бедните----ВСИЧКО Е ТОЧНО
16:27 28.11.2025
25 Писахме го нали?
Са изработени 950 плакете от по 342 грама злато с украинският герб. От тях до сега са раздадени като "държавни" подаръци 518 . Отделно златни значки от по 16 гр всяка са изработени 6850 от които раздадени са 6002 към април. На видеозаписи са документирани 52 случая от американски журналисти. 52 корумпета взели реално подкуп от 342 грама злато от Зеленски в нарушение на американският закон. Блинкен е един от тях...
16:27 28.11.2025
26 Навярно
16:28 28.11.2025
27 Състезание
16:29 28.11.2025
28 пеев свинефски 🐷
16:30 28.11.2025
29 Ако не си корумпиран
16:31 28.11.2025
30 ЕС да ни извади от тая кочина
Корупцията е неизкоренима.
16:32 28.11.2025
31 Я пък тоя
16:33 28.11.2025
32 Стадий
16:33 28.11.2025
33 ултиматума към Украйна
16:34 28.11.2025
34 Евродебил
16:34 28.11.2025
35 дядото
16:35 28.11.2025
36 А ГДЕ КАЯ КАЛАС
16:35 28.11.2025
37 Георгиев
Щом при пожара в Калифорния изгоряха три къщи на висши военни на ВСУ по за много милиони долари, правете сметка. И за фамилията на Байдън имаше и за който се докопа.
16:37 28.11.2025
38 стоян георгиев
Коментиран от #73, #97
16:37 28.11.2025
39 А Каква е
16:38 28.11.2025
40 стоян георгиев
До коментар #22 от "Папуц":За корупция пращали в гулаг...хаха...хаха...в края мунизма.шуробаджанащината и корупцията бяха безкрайни .нямаше как да ги събере гулаг и даже сто подобно системи от лагери корумпираните.то.и за това се срути комунизма
16:39 28.11.2025
41 сара
16:40 28.11.2025
42 Сънищата на Ес
16:40 28.11.2025
43 ХЪ ХЪ ЪЪ
Коментиран от #92
16:40 28.11.2025
44 Атина Палада
До коментар #1 от "Атина Палада":КолежКЕ, корупция има навсякъде.Обаче в Русия за корупция или рипкат от някой прозорец или отиват за дълго нейде из Сибир по затворите,докато в Европа за корупция ги издигат на високо постове
Справка - Урсула..
16:41 28.11.2025
45 Стела
Вярно е. Откраднахте заедно милиардите с наркомана и неговата дружина и ги разделихте много честно, по братски.
16:42 28.11.2025
46 УРСУЛАТА Е ПРИГОТВИЛА
16:43 28.11.2025
47 айдее
16:43 28.11.2025
48 Племето си
16:44 28.11.2025
49 Още един олигофрен изпълзя
16:44 28.11.2025
50 Сатана Z
16:44 28.11.2025
51 хахахахохохо
16:45 28.11.2025
52 Фори
Коментиран от #55
16:45 28.11.2025
53 От ЕК трябва
16:47 28.11.2025
54 А тоя
16:48 28.11.2025
55 МАНИ МАНИ
До коментар #52 от "Фори":И на еврозоната сме членове даже. Смеех.
16:48 28.11.2025
56 Ами сега ???!
европейският комисар по правосъдието, Майкъл Макграт де, как СЕ осмелява да говори такива мръсотии за чиста и непорочна усръйна......
урсусУла требе немедленно да го разкара
16:48 28.11.2025
57 Пеевски и Борисов
16:50 28.11.2025
58 Слепците
Коментиран от #71
16:50 28.11.2025
59 ЕСССР
А европролетариата гладува и свива колана докато Другарката Урсула плюска черен хайвер с руско шампанско в компанията на своя приятел Другаря Зеленски!
16:51 28.11.2025
60 знаещ
16:53 28.11.2025
61 Руски колхозник
16:53 28.11.2025
62 Българин
Ами той проблема е лесно решим - украинците овесват всички от киевската хунта по дърветата, избират си ново правителство проруски настроено и влизат в РФ. Ние като сме в Европейсия съюз да не би да сме си решили проблема с корупцията - самия ЕС е символ на корупция - ако няма корупция ЕС няма да съществува.
16:53 28.11.2025
63 Ако ЕК бяха като в Русия
16:54 28.11.2025
64 Урсулиците:
те вече вместо да Крадат Милиарди, Крадат само по Сто Милиона!
16:54 28.11.2025
65 Сетила се Мара да се
16:56 28.11.2025
66 Гочо пералнята
До коментар #11 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Ще препират пари през България и такива корумпирани държави като нашата
16:56 28.11.2025
67 Как е възможно
Коментиран от #74
16:56 28.11.2025
68 Сетила се Мара да се
16:58 28.11.2025
69 Театри
Просто в Киев са объркали сметките и са забравили да се отчитат на чуждестранното началство. Сега ще трябва да им удържат от бъдещите "помощи" и да сложат на място по-отговорни хора. И после пак започваме борбата против "Путин" с нова сила.
16:58 28.11.2025
70 Мъни, мъни, мъни, животът е пари.
Коментиран от #76
16:58 28.11.2025
71 Запознат
До коментар #58 от "Слепците":"Започват да проглеждат"
Никой не проглежда - самия ЕС е източник на корупция. Никой нормален няма да затрие държавата си за чужди интереси ако не му тикат много пари. Е сега от ЕС са "възмутени" защото освен тези пари които му тикат да им играе по свирката той си заделя и "допълнително".
16:59 28.11.2025
72 Няма
Коментиран от #75, #83, #86, #87
16:59 28.11.2025
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Атлас
До коментар #67 от "Как е възможно":В Шотландия, друже
17:01 28.11.2025
75 АЙДЕ БЕ...?!
До коментар #72 от "Няма":Ти може и да им простиш,но не и другите!
17:01 28.11.2025
76 Украинец
До коментар #70 от "Мъни, мъни, мъни, животът е пари.":"ако имат интерес от Украйна"
Интереса към Украйна е слаб или почти никакъв - интересуват се дотолкова докато зеления успява да хваща достатъчно пушечно месо против Русия - след това е нулев.
17:01 28.11.2025
77 Евро лицемери
17:02 28.11.2025
78 Kaлпазанин
До коментар #9 от "Аз не видях ултиматум.":Тъпото пак е в стихията си ,аман аман аман
17:02 28.11.2025
79 Винкело
17:02 28.11.2025
80 Тоя лисунгер
17:02 28.11.2025
81 604
17:03 28.11.2025
82 Урсулата съм !!!!
17:06 28.11.2025
83 Антитрол
До коментар #72 от "Няма":"Украинците ще се справят с корупцията. Ние се справихме и продължаваме да се справяме"
Абе в България няма никаква корупция даже - те мутрата и прасето изобщо не крадат - те парите за да купуват гласове сигурно Путин им ги осигурява. Всеки ден корупционни скандали пък той били сме се справили с корупцията - последно беше градските превози дето купували антифриза по 48 лв литъра.
Как не ви втръсна пропаганда с лъжи и казване на черното бяло.
17:06 28.11.2025
84 Няма Атлантик
Коментиран от #93
17:07 28.11.2025
85 защо
Че крадат - крадат, но и се отчитат.
17:08 28.11.2025
86 Ами
До коментар #72 от "Няма":България няма за враг Русия. Обаче това не важи в обратната посока. Русия има за враг България, защото са българофоби.
Коментиран от #90, #104
17:09 28.11.2025
87 Не думай
До коментар #72 от "Няма":Колко си умен само
17:09 28.11.2025
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 също като нас
17:10 28.11.2025
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Нали а?
Коментиран от #105
17:11 28.11.2025
92 Защото
До коментар #43 от "ХЪ ХЪ ЪЪ":тук нашите се съобразяват с йерархията и си плащат редовно. А в Кииф още не могат да се научат
17:11 28.11.2025
93 В България няма атлантици
До коментар #84 от "Няма Атлантик":Има едни шумкари на които се правят на такива. Обаче са комунисти и либералисти, живеели на гърба на хората и много яко грабят заедно.
Коментиран от #98, #112
17:11 28.11.2025
94 Ами
17:11 28.11.2025
95 Ти да видиш
17:12 28.11.2025
96 Ха-ха-ха
17:13 28.11.2025
97 Антитрол
До коментар #38 от "стоян георгиев":"В украйна се борят много по сериозно с корупцията"
Стоенчо до кога ще ръсиш глупости бе мамин - голяма борба с корупцията пада в Украйна че чак оръжията които им даваме се оказват при колумбийската мафия. Като си купиш златна тоалетна така ли се бориш с корупцията.
Не знам от къде ви копат такива обратното на остри.
Коментиран от #101, #107, #110
17:14 28.11.2025
98 Глупак
До коментар #93 от "В България няма атлантици":1944 г. Монархията остави 4 загубени войни заедно с 40% загубени територии,500000 убити мъже и активи за 5 млрд.д.
Комунизмът дадехна българите 45 г.мир и остави 161 млрд.д.активи.
Смятай бе гуджук
17:14 28.11.2025
99 Атлантичка- клептоманка
17:15 28.11.2025
100 Учудващо
До коментар #1 от "Атина Палада":Корупцията е измислена в древен Рим. Даже думатац спекула е латинска. България е затънала в корупция, обаче влиза в ЕС. Украйна е въвлечна във военна корупция от западни контрагенти, но не може да влезе в ЕС. Учудващо.
17:16 28.11.2025
101 Копат
До коментар #97 от "Антитрол":ги от кенефът наречен демокрация
17:16 28.11.2025
102 Некрасов
17:16 28.11.2025
103 То в ЕС
17:16 28.11.2025
104 Възмутен
До коментар #86 от "Ами":"България няма за враг Русия"
Е така е българите не са врагове на Русия но управляващите наведени "евроатлантици" съвсем официално обявиха Русия за вражеска държава и то преди Русия да ни обяви за неприятелска.
Коментиран от #114
17:17 28.11.2025
105 Да точно
До коментар #91 от "Нали а?":Избийти се го това атлантици, защото в България такива няма. Ако имаше, щяхме да сме като Полша на балканите. Но Полша не са само атлантици, те са и преди това поляци. Не знам защо си мислите, че има атлантици в България, Ами такива няма. Бъркате ги с либералите, които си сътрудничат с комунистите. Реално са едно и също.
Коментиран от #108, #113
17:17 28.11.2025
106 корумпираните лица в политиката и бизнес
17:17 28.11.2025
107 Българин
До коментар #97 от "Антитрол":Всеки трети куршум или снаряд изстрелян по орките е български.
17:19 28.11.2025
108 Има има
До коментар #105 от "Да точно":атлантици в България ! Хич даже не се опитвай опорки да вкарваш как нямало... Лошото е само че не са в психиатрията за принудително лечение
17:20 28.11.2025
109 Корупцията
17:20 28.11.2025
110 А пък
До коментар #97 от "Антитрол":рускитеСвине мрат.
17:20 28.11.2025
111 Тва е виц ,нали
17:21 28.11.2025
112 В България атлантиците
До коментар #93 от "В България няма атлантици":Са наследниците на фашистите и нацистите от преди 1944 г. Основно са такива
Коментиран от #122
17:22 28.11.2025
113 Ха ХаХа
До коментар #105 от "Да точно":Поляците са поканоличени славяни. Ползуват латински език затова в славянските думи има по няколко съгласни и трудно се произнасят.
Поляците са като нашите помаци, нито риба, нито рак
Коментиран от #117
17:22 28.11.2025
114 Лъжеш
До коментар #104 от "Възмутен":Не те знам един и същ ли си, но яко бъркаш атлантизъм с либерализъм. Такъв в България няма. България 1989 година беше поделена между евролиберализма от Европа и комунизма от Русия. Те си разделиха България на две и я ограбваха заедно с българските мутри. Сега поне като се скараха, въпреки че отново намират начини да работят заедно, може България пък да се освободи лрют русизма. Но ме съмнява. Европа трябва да се освободи от либерализма и да се превърне в Европа на държавността, културата и традициите на народите.
17:22 28.11.2025
115 Реалист
Не казвам, че не е имало корупция, а че умишлено се е държал случаят на трупчета, за да бъде използван в подходящ момент за натиск срещу Зеленски.
Това напълно отговаря на твърденията, че Антикорупционната комисия в Украйна е под руско влияние. В тази връзка и претърсванията в дома на Ермак, когато стана ясно, че Зеленски няма да клекне пред САЩ и Русия.
Лошата новина за сценаристите е, че Зеленски има огромни топки - доказано!
17:23 28.11.2025
116 Копейкиииии
Коментиран от #118
17:23 28.11.2025
117 Хахахахаха
До коментар #113 от "Ха ХаХа":Хахахаха славянство нама! Няма славянски език, няма славянски думи. Нито славянски народи. Това е просто една идеология измислена от Екатерина Велика, която го е правила с 🐴 кон. Идеология за завладяване и подчиняване на народите под един център на владение. Славянството е форма на руския фашизъм и империализъм, нищо повече.
Коментиран от #120
17:25 28.11.2025
118 Ха ХаХа
До коментар #116 от "Копейкиииии":Сус бе мангалистанец
17:25 28.11.2025
119 Иван
17:27 28.11.2025
120 Когато
До коментар #117 от "Хахахахаха":Господ е отнел умът на някого е абсурд да спориш с недоучена лейка.
Първият патриарх на Русия е българин бамбугер тъп
Много преди Екатерина
Коментиран от #124
17:27 28.11.2025
121 Смехотворно
Всичките им проблеми се решиха и им остана само влизането в ЕС.
Може и нищо да не остане от Украйна за влизане в ЕС.
17:29 28.11.2025
122 665
До коментар #112 от "В България атлантиците":аре бе.Най много и най ревностните атлантици са цървуло-комунистическа жилка. повечето културтрегери и седесари, всички десебари и пепетс..
17:30 28.11.2025
123 НЕ Киев
17:31 28.11.2025
124 Бсбуин кафяв
До коментар #120 от "Когато":Тогава какво славянство търсиш? Българите пък изобщо не са славяни. Тази глупост със славянството единствено обслужва руския империализъм. Който се опитва да се разграничи от българския произход на писмеността. За това говори и фашиста Путин, който с едно негово изказване преди над 10 години търсеше българската писменост някъде в небесата около трите планети в северния космос на съзвездието Маймуна. Украинците също се опитват да си измислят някаква тяхна си история откъде е българската писменост.
17:33 28.11.2025
125 Дедо ви...
17:34 28.11.2025
126 Ха ха
17:36 28.11.2025
127 Украинската Страна:
че е време да промени позицията си по мирния план.
Изданието отбелязва, че претърсванията на Ермак са започнали в навечерието на пристигането
на американския министър на армията Даниел Дрискол в Киев,
който трябва да окаже натиск върху украинските власти,
за да се съгласят на отстъпки по мирния план на президента Доналд Тръмп.
Включително по въпроса за изтеглянето на украинските войски от Донбас
17:36 28.11.2025