ЕС постави ултиматум на Украйна

Киев трябва да преследва корумпираните лица в политиката и бизнеса, ако иска да се присъедини към ЕС, предупреди високопоставен представител на блока, докато натискът върху украинския президент Володимир Зеленски нараства заради зачестяващите обвинения в корупция, съобщи изданието „Политико“, предаде БТА.

В интервю за американската медия европейският комисар по правосъдието Майкъл Макграт каза, че европейските правителства няма да подкрепят страна кандидат, като Украйна, да се присъедини към 27-членния блок, ако тя не докаже, че има ефективна система за изкореняване на престъпленията по най-високите етажи на обществото.

Въпреки че процесът на реформи в Украйна продължава, Макграт заяви, че смята, че Киев полага „най-доброто“, на което е способен, за да се бори с корупцията и добави, че е в редовен контакт с украинските власти по този въпрос.

Той каза това в отговор на въпрос за предполагаемия заговор за измама с около 100 милиона долара в украинския енергиен сектор, на фона на разширяване на разследването, което включва високопоставени фигури, близки до Зеленски и правителството му.

„Във всяка страна кандидатка трябва да има стабилна система за справяне с предполагаеми случаи на корупция по високите етажи на властта“, посочи Макграт. „Трябва да има стабилна система за разследване и последващи обвинения и присъди, както и демонстриране на доказан успех в тази област – нещо, което изискваме от всички наши страни членки и, със сигурност, от онези, които искат да се присъединят към ЕС“.

След коментара на еврокомисаря по правосъдие, антикорупционни разследващи нахлуха в помещенията на най-влиятелния съветник на Зеленски – Андрий Ермак, като част от текущото разследване.

Разследването тече в изключително чувствителен момент за Украйна, докато американския президент Доналд Тръмп оказва натиск над Зеленски да приеме мирно споразумение, което може да изисква от него да предаде земя на Русия.

Украйна е в процес на кандидатстване за присъединяване в ЕС, въпреки че противопоставянето на Унгария забавя процеса. Макграт каза, че „същите стандарти се прилагат за всички страни кандидатки“ и добави, че „върховенството на закона и реформите в правосъдието са в центъра на процеса по присъединяване“.

„Имаме много отворени и честни взаимоотношения с властите в Украйна относно тези изисквания“, каза той. Тези стандарти за върховенство на закона трябва да бъдат изпълнени от всички страни, присъединяващи се към ЕС, добави той. „Ако те не са (изпълнени) тогава няма да получите подкрепа от страните членки на ЕС, за да продължите по пътя за присъединяване“, каза още еврокомисарят.

Запитан дали Украйна прави достатъчно, той отговори: „Мисля, че те полагат най-добрите усилия, за да постигнат изискваните стандарти. Това е пътуване, ние следим развитието отблизо и оставаме в постоянен контакт с украинските власти по тези въпроси, които привличат нашето внимание или са публично обявени“.