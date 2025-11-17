Китай към САЩ: „Спрете да въоръжавате Тайван!“

Китайското министерство на отбраната съобщи, че е отправило официална протестна нота до Съединените щати във връзка с одобрената продажба на оръжие за Тайван. В изявлението си Пекин подчертава, че ще предприеме „всички необходими мерки“, за да защити националния суверенитет и териториалната цялост на Китайската народна република, предава Ройтерс, цитирана от БТА.

„Призоваваме американската страна незабавно да прекрати тази неприемлива практика да въоръжава Тайван и да не вреди на развитието на отношенията между двете държави и техните армии“, заявява китайското министерство.

Миналата седмица Вашингтон одобри продажбата на изтребители и самолетни части за Тайван на стойност 330 милиона долара. Това представлява първата подобна сделка след встъпването в длъжност на президента Доналд Тръмп през януари.