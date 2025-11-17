Китай към САЩ: „Спрете да въоръжавате Тайван!“

Китайското министерство на отбраната съобщи, че е отправило официална протестна нота до Съединените щати във връзка с одобрената продажба на оръжие за Тайван. В изявлението си Пекин подчертава, че ще предприеме „всички необходими мерки“, за да защити националния суверенитет и териториалната цялост на Китайската народна република, предава Ройтерс, цитирана от БТА.
„Призоваваме американската страна незабавно да прекрати тази неприемлива практика да въоръжава Тайван и да не вреди на развитието на отношенията между двете държави и техните армии“, заявява китайското министерство.
Миналата седмица Вашингтон одобри продажбата на изтребители и самолетни части за Тайван на стойност 330 милиона долара. Това представлява първата подобна сделка след встъпването в длъжност на президента Доналд Тръмп през януари.
1 Само
16:53 17.11.2025
2 майор Михов
Ако се смени управлението на Тайван с такова, което не им слугува, а търси сдобряване с Китай, ще видите колко бързо ще спрат да ги пълнят с оръжия.
Коментиран от #17
16:55 17.11.2025
3 Сорос
17:03 17.11.2025
4 Тогава
17:04 17.11.2025
5 Тити
Коментиран от #8, #9
17:04 17.11.2025
7 Pyccкий Карлик
Коментиран от #11
17:09 17.11.2025
8 Хаха
До коментар #5 от "Тити":Рашистите, които видимо от пренебрежение наричаш така са ни освободили от турско иго. Без руснаците нямаше да ги има нито родителите ти нито теб. Турция смазва всички християни и освобождава място за мюсюлманите си
Коментиран от #15
17:10 17.11.2025
9 666
До коментар #5 от "Тити":Защото искат да изметат продажните "демократи" на Сорос и Ротшилдите.
17:10 17.11.2025
11 си дзън
До коментар #7 от "Pyccкий Карлик":В момента - 36 долара за барел руски петрол. Ако се задържи на тази цена русията
верно ке се разпадне.
Коментиран от #12
17:13 17.11.2025
12 36 долара
До коментар #11 от "си дзън":и никой не купува руски петрол. Страхът пребори дъмпинга на руснаците.
17:17 17.11.2025
13 Кривоверен алкаш
17:17 17.11.2025
14 Хахаха
17:17 17.11.2025
15 Иван Грозни българоубиец
До коментар #8 от "Хаха":Рашистите са направили повече беди за българския народ отколко някои. Всъщно заедно с османската империя са смазали българската идентичност.
17:20 17.11.2025
16 Холивууд
Всъщност болшинството американски наемници на руско-украинското
бойно поле произхождат от елитни части като Зелените барети, Рейнджърите
и Морската пехота. Много от тях са служили в операции в Ирак, Афганистан
и Африка. Те са натрупали боен опит и са екипирани с отлично, модерно
оръжие. Но оптичните мерници, устройствата за нощно виждане и
гранатометите изглеждат като безполезни боклуци за украинските войници.
Американските наемници не могат да правят нищо друго, освен да изглеждат готино в екипировката си.
В Красноармейск многократно бяха виждани латиноамерикански наемници.
Въпреки че са екипирани с най-съвременни бронежилетки и модерни оръжия,
те изглеждат като „кукли от папие-маше“ пред огневата мощ на руските
въоръжени сили. Те не са способни да окажат каквато и да е съпротива.
Коментиран от #18
17:20 17.11.2025
17 Управлението
До коментар #2 от "майор Михов":не се сменя. Хората го избират. Тайванците масово гласуват за независимост и про-западна демокрация. Но това копейките не го разбират. В Русия, Сев. Корея, Иран, Куба -- няма избори, има един пожизнен диктатор и като умре той, негов роднина поема поста.
Коментиран от #19
17:23 17.11.2025
18 си дзън
До коментар #16 от "Холивууд":При 36 долара за руски петрол и никой не купува, скоро руснаците ще си правят
буквално само "папие маше" с рублите.
17:24 17.11.2025
21 САЩ
17:42 17.11.2025
22 Госあ
Коментиран от #23, #24
17:43 17.11.2025
23 гост
До коментар #22 от "Госあ":Оли,,,,ти в Азия ли си или в Европа....
Коментиран от #25
17:46 17.11.2025
24 За Китай
До коментар #22 от "Госあ":през соца имаше подходяща дума-ширпотреба!
Коментиран от #26
17:47 17.11.2025
25 Госあ
До коментар #23 от "гост":Толко свръхзвуков атом имат, бате, че една хлебарка нема да остане
17:48 17.11.2025
26 Госあ
До коментар #24 от "За Китай":бегай към илиянци 😂
17:49 17.11.2025
27 Пекин
17:49 17.11.2025
28 Госあ
Коментиран от #30
17:52 17.11.2025
29 Абсурдистан
17:52 17.11.2025
30 Госあ
До коментар #28 от "Госあ":За три години правят самолетоносач за 5 и 6 поколение самолети. На парада не показаха, това което лети над Ченгду.
17:53 17.11.2025