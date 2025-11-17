Новини
Китай към САЩ: „Спрете да въоръжавате Тайван!“

Китай към САЩ: „Спрете да въоръжавате Тайван!“

17 Ноември, 2025 16:50, обновена 17 Ноември, 2025 16:52

Пекин обещава да предприеме „всички необходими мерки“ за защита на своя суверенитет

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Китайското министерство на отбраната съобщи, че е отправило официална протестна нота до Съединените щати във връзка с одобрената продажба на оръжие за Тайван. В изявлението си Пекин подчертава, че ще предприеме „всички необходими мерки“, за да защити националния суверенитет и териториалната цялост на Китайската народна република, предава Ройтерс, цитирана от БТА.

„Призоваваме американската страна незабавно да прекрати тази неприемлива практика да въоръжава Тайван и да не вреди на развитието на отношенията между двете държави и техните армии“, заявява китайското министерство.

Миналата седмица Вашингтон одобри продажбата на изтребители и самолетни части за Тайван на стойност 330 милиона долара. Това представлява първата подобна сделка след встъпването в длъжност на президента Доналд Тръмп през януари.


Китай
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Само

    11 14 Отговор
    се жалват тия китайци, не им ли писна да се унизяват?

    16:53 17.11.2025

  • 2 майор Михов

    17 6 Отговор
    Въоръжават слугите си.
    Ако се смени управлението на Тайван с такова, което не им слугува, а търси сдобряване с Китай, ще видите колко бързо ще спрат да ги пълнят с оръжия.

    Коментиран от #17

    16:55 17.11.2025

  • 3 Сорос

    4 10 Отговор
    Демокрацията, както ви каза Сталин, е власт на нашите демократи, а не на биомасата.

    17:03 17.11.2025

  • 4 Тогава

    7 6 Отговор
    Китайските неонацисти ще напуснат ли планетата и слънчевата система по мирен път? :) Еми тогава няма.

    17:04 17.11.2025

  • 5 Тити

    10 12 Отговор
    А Китай защо въоръжава Рашистите въпроса е риторичен.

    Коментиран от #8, #9

    17:04 17.11.2025

  • 7 Pyccкий Карлик

    8 11 Отговор
    Всяка вечер 140 млн руснаци и 150 000 българи в Одеска област пускат телевизора с надеждата да чуят - Пyтин yмpя !!!

    Коментиран от #11

    17:09 17.11.2025

  • 8 Хаха

    6 9 Отговор

    До коментар #5 от "Тити":

    Рашистите, които видимо от пренебрежение наричаш така са ни освободили от турско иго. Без руснаците нямаше да ги има нито родителите ти нито теб. Турция смазва всички християни и освобождава място за мюсюлманите си

    Коментиран от #15

    17:10 17.11.2025

  • 9 666

    7 3 Отговор

    До коментар #5 от "Тити":

    Защото искат да изметат продажните "демократи" на Сорос и Ротшилдите.

    17:10 17.11.2025

  • 11 си дзън

    8 8 Отговор

    До коментар #7 от "Pyccкий Карлик":

    В момента - 36 долара за барел руски петрол. Ако се задържи на тази цена русията
    верно ке се разпадне.

    Коментиран от #12

    17:13 17.11.2025

  • 12 36 долара

    6 7 Отговор

    До коментар #11 от "си дзън":

    и никой не купува руски петрол. Страхът пребори дъмпинга на руснаците.

    17:17 17.11.2025

  • 13 Кривоверен алкаш

    6 7 Отговор
    Къде бяха китайците 76 год.та не върнаха острова към континентален Китай...къде...бяха на дъното по икономика и по въоръжение,за това се бяха скрили като мишоци.Благодарение на загнилият Запад и САЩ....живнаха много здраво,навириха нос и взеха да командват.Да върна въпроса,,, къде бяха 76 год...

    17:17 17.11.2025

  • 14 Хахаха

    5 7 Отговор
    А вие гнусните руснаци

    17:17 17.11.2025

  • 15 Иван Грозни българоубиец

    6 11 Отговор

    До коментар #8 от "Хаха":

    Рашистите са направили повече беди за българския народ отколко някои. Всъщно заедно с османската империя са смазали българската идентичност.

    17:20 17.11.2025

  • 16 Холивууд

    9 3 Отговор
    Как може украинската армия да ги осмива така много? Какво се случва?

    Всъщност болшинството американски наемници на руско-украинското
    бойно поле произхождат от елитни части като Зелените барети, Рейнджърите
    и Морската пехота. Много от тях са служили в операции в Ирак, Афганистан
    и Африка. Те са натрупали боен опит и са екипирани с отлично, модерно
    оръжие. Но оптичните мерници, устройствата за нощно виждане и
    гранатометите изглеждат като безполезни боклуци за украинските войници.

    Американските наемници не могат да правят нищо друго, освен да изглеждат готино в екипировката си.

    В Красноармейск многократно бяха виждани латиноамерикански наемници.
    Въпреки че са екипирани с най-съвременни бронежилетки и модерни оръжия,
    те изглеждат като „кукли от папие-маше“ пред огневата мощ на руските
    въоръжени сили. Те не са способни да окажат каквато и да е съпротива.

    Коментиран от #18

    17:20 17.11.2025

  • 17 Управлението

    5 9 Отговор

    До коментар #2 от "майор Михов":

    не се сменя. Хората го избират. Тайванците масово гласуват за независимост и про-западна демокрация. Но това копейките не го разбират. В Русия, Сев. Корея, Иран, Куба -- няма избори, има един пожизнен диктатор и като умре той, негов роднина поема поста.

    Коментиран от #19

    17:23 17.11.2025

  • 18 си дзън

    5 7 Отговор

    До коментар #16 от "Холивууд":

    При 36 долара за руски петрол и никой не купува, скоро руснаците ще си правят
    буквално само "папие маше" с рублите.

    17:24 17.11.2025

  • 21 САЩ

    0 0 Отговор
    Тцъ....

    17:42 17.11.2025

  • 22 Госあ

    6 2 Отговор
    През по - голямата част от историята на човечеството Китай е бил водеща сила. Територията им го показва, днешното ниво - също. Краварите проиграха всичко откраднато и виждат че губят, затова започнаха да палят конфликти. Ако Китай и Русия са заедно, Индия не им трябва 😅 западните хлебарки ще бъдат смазани.

    Коментиран от #23, #24

    17:43 17.11.2025

  • 23 гост

    2 4 Отговор

    До коментар #22 от "Госあ":

    Оли,,,,ти в Азия ли си или в Европа....

    Коментиран от #25

    17:46 17.11.2025

  • 24 За Китай

    0 5 Отговор

    До коментар #22 от "Госあ":

    през соца имаше подходяща дума-ширпотреба!

    Коментиран от #26

    17:47 17.11.2025

  • 25 Госあ

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "гост":

    Толко свръхзвуков атом имат, бате, че една хлебарка нема да остане

    17:48 17.11.2025

  • 26 Госあ

    2 4 Отговор

    До коментар #24 от "За Китай":

    бегай към илиянци 😂

    17:49 17.11.2025

  • 27 Пекин

    1 0 Отговор
    ще вземе мерки да се защити от Тайван??? :))))

    17:49 17.11.2025

  • 28 Госあ

    5 1 Отговор
    Пекин поддържа мира в момента. А имат оръжие да изравнят и Тайван и Япония. И краварите само да гледат.

    Коментиран от #30

    17:52 17.11.2025

  • 29 Абсурдистан

    1 4 Отговор
    А до кога Китай ще помага на Русия?

    17:52 17.11.2025

  • 30 Госあ

    4 1 Отговор

    До коментар #28 от "Госあ":

    За три години правят самолетоносач за 5 и 6 поколение самолети. На парада не показаха, това което лети над Ченгду.

    17:53 17.11.2025

