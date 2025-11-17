Новини
Би Би Си се готви за правна битка с Доналд Тръмп

17 Ноември, 2025 17:41, обновена 17 Ноември, 2025 17:42 480 5

Британската медия отхвърля основанието за иск за клевета след редакция на реч на Тръмп

Би Би Си обяви, че е „готова да се защитава“ срещу всеки съдебен иск, заведeн от американския президент Доналд Тръмп. Медията заяви, че няма основание за дело за клевета във връзка с редакцията и монтажа на една от речите му, предава Ройтерс, цитирана от БТА.

Тръмп обяви в петък, че вероятно ще заведе иск срещу Би Би Си тази седмица за сумата от 5 млрд. долара. Според него медията е съединила две отделни части от речта му, създавайки впечатление, че той подстрекава към щурма на Конгреса на 6 януари 2021 г.

Президентът на Би Би Си, Самир Шах, изпрати лично писмо до Тръмп, в което се извини за редакцията на речта му. Въпреки това британската медия категорично отхвърля, че има основание за иск за клевета срещу нея.

Тръмп коментира пред репортери, че ще поиска обезщетение между 1 и 5 млрд. долара: „Мисля, че трябва да го направя, имам предвид, че те дори признаха, че са мамили“, каза той.

Днес Шах изпрати имейл до служителите на Би Би Си, в който уточнява, че има множество спекулации относно възможни съдебни действия, включително потенциални разходи или споразумения.

„Във всичко това ние, разбира се, сме напълно наясно с привилегията на нашето финансиране и необходимостта да защитим платците на нашите лицензионни такси и британската общественост“, посочва Шах в съобщението.

„Искам да бъда много ясен - нашата позиция не се е променила. Няма основание за дело за клевета и ние сме решени да се борим с това“, допълва той в писмото до служителите.


