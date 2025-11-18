Убито момиче и 9 ранени при руска атака край Харков. Изгоряла сграда и двама в болница след украински удари до Белгород

Младо момиче беше убито, а най-малко девет души бяха ранени при руска ракетна атака в Харковска област в Източна Украйна, съобщиха тази сутрин местните власти, цитирани от Франс прес и БТА.
„Врагът нанесе ракетни удари на град Берестин“, след които „17-годишно момиче, което беше тежко ранено, почина в болницата“, написа в „Телеграм“ областният управител Олег Синегубов. „Съобщава се за девет ранени, седем от които са в болница“, добави той.
Двама души са ранени при нападение на украинските въоръжени сили срещу търговска сграда в Короча, Белгородска област, съобщи в Telegram губернаторът Вячеслав Гладков
По-рано Гладков съобщи, че търговска сграда в Короча е в пламъци след атака с дрон и публикува снимка на горящия търговски център „Вокзален“.
„Линейка откара мъж в тежко състояние с отравяне с въглероден окис и изгаряния на дихателните пътища и очите в регионалната клинична болница. „Медици му оказват цялата необходима помощ“, написа той.
Другият пострадал е служител на спешните служби и е откаран с изгаряния по лицето, ръцете и краката в болницата.
„Три търговски обекта бяха унищожени от пожар. Нашите пожарникари продължават да гасят пожарите. Участват 108 специалисти и 34 единици техника. От името на всички жители благодаря на Министерството на извънредните ситуации и на всички служби за спешна помощ за тяхната смелост и героизъм“, добави Гладков.
По думите му са счупени и прозорци, а оградата на частен дом е повредена, докато в село Погореловка входът на частен дом е разрушен в резултат на атака с дрон.
1 Вре
ВСУ се крият ПОДЛО зад или около цивилни обекти и жилищни райони. После пропагандата фалшиво заявява и неоснователно тръби за съпътващите цивилни жертви.
05:21 18.11.2025
2 Гориил
05:23 18.11.2025
3 БАРС
05:38 18.11.2025
4 хихи
Всеки демократ знае, че диктаторските оръжия поразяват само цивилни!!! НО
виждам, че вече и демократичните оръжия поразяват цивилни!!! ???
има нещо нередно
Коментиран от #6
06:12 18.11.2025
5 Фен
06:27 18.11.2025
6 Има нещо много нередно в тази работа
До коментар #4 от "хихи":Уж Киев за два дня, пък укрите думкат по Белгород.
06:30 18.11.2025