Убито момиче и 9 ранени при руска атака край Харков. Изгоряла сграда и двама в болница след украински удари до Белгород

Младо момиче беше убито, а най-малко девет души бяха ранени при руска ракетна атака в Харковска област в Източна Украйна, съобщиха тази сутрин местните власти, цитирани от Франс прес и БТА.

„Врагът нанесе ракетни удари на град Берестин“, след които „17-годишно момиче, което беше тежко ранено, почина в болницата“, написа в „Телеграм“ областният управител Олег Синегубов. „Съобщава се за девет ранени, седем от които са в болница“, добави той.

Двама души са ранени при нападение на украинските въоръжени сили срещу търговска сграда в Короча, Белгородска област, съобщи в Telegram губернаторът Вячеслав Гладков

По-рано Гладков съобщи, че търговска сграда в Короча е в пламъци след атака с дрон и публикува снимка на горящия търговски център „Вокзален“.

„Линейка откара мъж в тежко състояние с отравяне с въглероден окис и изгаряния на дихателните пътища и очите в регионалната клинична болница. „Медици му оказват цялата необходима помощ“, написа той.

Другият пострадал е служител на спешните служби и е откаран с изгаряния по лицето, ръцете и краката в болницата.

„Три търговски обекта бяха унищожени от пожар. Нашите пожарникари продължават да гасят пожарите. Участват 108 специалисти и 34 единици техника. От името на всички жители благодаря на Министерството на извънредните ситуации и на всички служби за спешна помощ за тяхната смелост и героизъм“, добави Гладков.

По думите му са счупени и прозорци, а оградата на частен дом е повредена, докато в село Погореловка входът на частен дом е разрушен в резултат на атака с дрон.