Новини
Свят »
Русия »
Убито момиче и 9 ранени при руска атака край Харков. Изгоряла сграда и двама в болница след украински удари до Белгород
  Тема: Украйна

Убито момиче и 9 ранени при руска атака край Харков. Изгоряла сграда и двама в болница след украински удари до Белгород

18 Ноември, 2025 05:00, обновена 18 Ноември, 2025 05:18 951 6

  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • загинала-
  • пострадали-
  • пожар-
  • белгород-
  • харков

При украинското нападение двама руснаци са получили изгаряния

Убито момиче и 9 ранени при руска атака край Харков. Изгоряла сграда и двама в болница след украински удари до Белгород - 1
Пожарът в Короча, Снимка: Телеграм
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Младо момиче беше убито, а най-малко девет души бяха ранени при руска ракетна атака в Харковска област в Източна Украйна, съобщиха тази сутрин местните власти, цитирани от Франс прес и БТА.

„Врагът нанесе ракетни удари на град Берестин“, след които „17-годишно момиче, което беше тежко ранено, почина в болницата“, написа в „Телеграм“ областният управител Олег Синегубов. „Съобщава се за девет ранени, седем от които са в болница“, добави той.

Още новини от Украйна

Двама души са ранени при нападение на украинските въоръжени сили срещу търговска сграда в Короча, Белгородска област, съобщи в Telegram губернаторът Вячеслав Гладков

По-рано Гладков съобщи, че търговска сграда в Короча е в пламъци след атака с дрон и публикува снимка на горящия търговски център „Вокзален“.

„Линейка откара мъж в тежко състояние с отравяне с въглероден окис и изгаряния на дихателните пътища и очите в регионалната клинична болница. „Медици му оказват цялата необходима помощ“, написа той.

Другият пострадал е служител на спешните служби и е откаран с изгаряния по лицето, ръцете и краката в болницата.

„Три търговски обекта бяха унищожени от пожар. Нашите пожарникари продължават да гасят пожарите. Участват 108 специалисти и 34 единици техника. От името на всички жители благодаря на Министерството на извънредните ситуации и на всички служби за спешна помощ за тяхната смелост и героизъм“, добави Гладков.

По думите му са счупени и прозорци, а оградата на частен дом е повредена, докато в село Погореловка входът на частен дом е разрушен в резултат на атака с дрон.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вре

    11 2 Отговор
    След като са убили 1-2 души цивилни значи, че руснаците са се целили ТОЧКОВО и унищожили украински склад за оръжие, командни центрове, съсредочение на укр ракетни установки или натрупване на наемници и натовци.

    ВСУ се крият ПОДЛО зад или около цивилни обекти и жилищни райони. После пропагандата фалшиво заявява и неоснователно тръби за съпътващите цивилни жертви.

    05:21 18.11.2025

  • 2 Гориил

    8 3 Отговор
    Складовете с оръжие на НАТО бяха унищожени от пожар.

    05:23 18.11.2025

  • 3 БАРС

    6 2 Отговор
    ТАКТИКА А НА УКРИТЕ КАКТО КАЗВАТ РАШКИТЕ Е ДА БИЯТ ПО МИРНОТО НАСЕЛЕНИЕ НА РОСИЯ И ТЕ ИНОГО ДОБРЕ ЗНАЯТ ,СЕ ВЕДНАГА ЩЕ ПОСЛЕДВА АТАКА НА РАШКИТЕ ПО ЕЛЕКТРИКАТА НА УКРАИНА ЕАКТО ПО ОТОПЛЕНИЕТО И ВОЕННИ ЦЕЛИ.ДА УКРИТЕ В ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ УКРИВАТ ТЕХНИКАТА СИ КАКТО И ВЪОРЪЖЕНИЕТО СИ И ДРОНОВЕ ЗА ВОЙНАТА ГИ КРИЯТ БЛИЗО ДО УЧИЛИЩА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ВЪОБЩЕ ДО ЦИВИЛНТ ОБЕКТИ ,А И КАКТО И СЪБИРАНИЯ НА ВОЕННИ..ТОВА СЕ ПРАВИ ЗА ЦЕЛ БОСЛЕ КАТО ГИ УДАРЯТ РАШКИТЕ КАТО ОДГОВОР НА УКРО АТАКА ДА ХОДИ ЗЕ ДА ИСКА ОРЪЖИЕ И ПАРИ ОТЗАПЪДА. ДА ЗЕЛИНСКИ НЕ ИСКА ДА СПРЕ ВОЙНАТА .ЗАТОВА ВСЕКИ ДЕН УКРИТЕ СТРЕЛЯТ УМИШЛЕННО ПО РАШЕН ЦИВИЛНТ ОБЕКТИ .

    05:38 18.11.2025

  • 4 хихи

    3 0 Отговор
    Има нещо нередно в тази демократична медия!?
    Всеки демократ знае, че диктаторските оръжия поразяват само цивилни!!! НО
    виждам, че вече и демократичните оръжия поразяват цивилни!!! ???
    има нещо нередно

    Коментиран от #6

    06:12 18.11.2025

  • 5 Фен

    0 0 Отговор
    Нема да се плашат урките, вече сме богати, ще им дадем още натовски оръжия, да си имат, докато хептен не изчезнат като нация. О Урсула, тъй рече!

    06:27 18.11.2025

  • 6 Има нещо много нередно в тази работа

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "хихи":

    Уж Киев за два дня, пък укрите думкат по Белгород.

    06:30 18.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания