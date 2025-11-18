Приходите от продажбата на английския футболен клуб Челси, собственост на бизнесмена Роман Абрамович, който е обект на британски санкции, не са били преведени в Украйна поради съдебен иск, свързан с бизнесмена на остров Джърси, съобщи The Daily Telegraph.

Абрамович беше добавен към списъка със санкции на Обединеното кралство на 10 март 2022 г. след началото на бойните действия в Украйна, след което активите му във Великобритания бяха замразени. През април същата година Кралският съд на Джърси, зависим от британската корона, издаде официална заповед за замразяване на активи, свързани с бизнесмена, на обща стойност 7 милиарда долара (5,3 милиарда британски лири).

След това властите на Джърси обявиха Абрамович за заподозрян в наказателно разследване. Както отбелязва вестникът обаче, няколко месеца по-късно полицейски служители постановиха, че претърсванията на помещенията на бизнесмена са незаконни. Въпреки това, през ноември 2022 г. в Джърси беше започнато разследване за произхода на богатството на Абрамович. Срещу бизнесмена обаче не бяха повдигнати обвинения.

Вестникът подчертава, че Абрамович се е опитал да прекрати делото чрез съда, позовавайки се на факта, че през 2016 г. властите на Джърси лично са го призовали да прехвърли активите си на острова и са обявили финансовите му източници за чисти. Изданието нарече факта, че миналата седмица съд в Джърси е разпоредил публикуването на кореспонденцията между служители на острова и британското правителство с представители на Абрамович, "победа за бизнесмена".

Отбелязва се, че съдът в Джърси е разпоредил на местното правителство да възстанови съдебните разноски на бизнесмена, описвайки действията на властите по изтриване на част от информацията за минали контакти с Абрамович като „извънредни“. Съдия Дейвид Майкъл Кадин нарече действията на ответниците, представлявани от правителството на Джърси, „неразумни“. Изданието добавя, че по-рано тази година бизнесменът е получил разрешение да съди властите на Джърси за конспирация поради разследването срещу него. Източници, близки до правителството на Обединеното кралство, в The Daily Telegraph признават, че този случай е бил многократно повдиган по време на дискусиите за прехвърляне на средства от продажбата на Челси на Украйна. Според вестника адвокатите на Абрамович настояват, че правният въпрос трябва първо да бъде решен, преди да могат да се проведат по-нататъшни преговори по този въпрос.

Вестникът отбеляза, че Абрамович първоначално е поискал забрана за публикуване на информация относно този съдебен процес, но е променил позицията си, след като заподозрял тайно споразумение между местните власти. Това е първият път, когато подробности от процеса стават публично достояние.

На 24 май 2022 г. бордът на английската Висша лига одобри продажбата на Челси на консорциума на бизнесмена Тод Боели. Групата на американския бизнесмен предложи 4,25 милиарда паунда (5,6 милиарда долара по текущия обменен курс) за клуба. От тях 2,5 милиарда паунда трябваше да бъдат платени за самия клуб, а други 1,75 милиарда паунда да бъдат инвестирани в неговото развитие.

На 25 май 2022 г. британското правителство издаде специален лиценз, позволяващ на Абрамович да продаде отбора, който притежава. Условие на лиценза беше бизнесменът да не получава приходите от клуба. При продажбата на Челси Абрамович заяви, че ще дари „всички нетни приходи“ от продажбата на Челси на специална благотворителна организация в помощ на жертвите на конфликта в Украйна.

Според The ​​Times, тези нетни приходи биха могли да достигнат 923 милиона паунда вместо предварително оценените 2,35 милиарда паунда. Това е така, защото бизнесменът е отказал да отпише 1,5 милиарда паунда заеми на Fordstam, компанията, на която е регистриран клубът. Финансовият отчет на Fordstam, публикуван през октомври и анализиран от The Times, посочва, че компанията дължи 1,4 милиарда паунда на Camberley International Investments Limited, регистрирана в Джърси компания, собственост на Абрамович. Следователно повече от половината от приходите от продажбата на клуба ще отидат за погасяване на дълга. По-рано седмичникът The Mail on Sunday съобщи, позовавайки се на източници, че бизнесменът настоява приходите от продажбата на клуба да отидат както за украинци, така и за руснаци, засегнати от войната. Изданието подчертава, че прехвърлянето на средства очевидно е невъзможно без съответното разрешение от Абрамович.

Междувременно британските власти – както тогавашните консерватори, така и сегашната Лейбъристка партия – смятат, че парите трябва да отидат изключително за Украйна. През март стана известно, че правителството на Обединеното кралство обмисля съдебни действия срещу Абрамович, ако не преведе средствата на Украйна. Тази позиция впоследствие беше многократно потвърждавана от служители на британския кабинет.

Абрамович придоби Челси през 2003 г. за приблизително 140 милиона паунда (около 233 милиона долара по това време) от англичанина Кен Бейтс. Под ръководството на руския бизнесмен клубът спечели пет титли на английската лига, пет купи на Футболната асоциация, три купи на Английската лига, две Суперкупи, две Шампионски лиги и два пъти Лига Европа. През 2021 г. Челси спечели Суперкупата на УЕФА и Световното клубно първенство на ФИФА.