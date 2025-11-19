„Мерц да беше отишъл в някой бар да потанцува“: канцлерът си навлече гнева на Бразилия

Германският канцлер Фридрих Мерц стана обект на критики в Бразилия заради коментари, направени след посещението му в град Белем, където се състои конференцията на ООН за климата (КОП30), съобщи ДПА, предаде БТА.

По време на визита в Шанхай германският вицеканцлер Ларс Клингбайл каза, че думите на Мерц са предизвикали раздразнение и бразилски медии и политици са изразили недоволството си.

Германският лидер посети Белем преди две седмици за среща на високо равнище по време на подготовката за КОП30. Градът, разположен в северния щат Пара, беше избран за домакин от президента Луиз Инасио Лула да Силва, за да подчертае ключовата роля на Амазония за световната климатична политика.

След завръщането си в Берлин Мерц заяви, че е попитал журналистите, които са пътували с него до Бразилия, дали някой от тях иска да остане в Белем. "Никой не вдигна ръка", каза той и добави, че журналистите били "доволни" да се приберат в Германия, която определи като "една от най-красивите страни в света".

В отговор Лула заяви, че Мерц е трябвало да отиде в някой бар в Белем, да потанцува и да опита местната кухня. "Тогава щеше да разбере, че Берлин не може да му предложи дори 10% от качеството, което има щатът Пара и град Белем", подчерта той.

Някои бразилски политици реагираха още по-рязко. Кметът на Рио де Жанейро Едуардо Паеш нарече Мерц "син на Хитлер" и "нацист" в публикация в "Екс", която по-късно изтри. Бразилският новинарски портал "Дневникът на центъра на света" определи написаното по адрес на канцлера като "скандално сравнение", а кметът на Белем го нарече "неудачно, арогантно и предубедено".