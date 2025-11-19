Новини
„Мерц да беше отишъл в някой бар да потанцува“: канцлерът си навлече гнева на Бразилия

19 Ноември, 2025 16:02 2 336 17

Германският канцлер Фридрих Мерц стана обект на критики в Бразилия заради коментари за град Белем

Снимка: БГНЕС/ EPA
Германският канцлер Фридрих Мерц стана обект на критики в Бразилия заради коментари, направени след посещението му в град Белем, където се състои конференцията на ООН за климата (КОП30), съобщи ДПА, предаде БТА.

По време на визита в Шанхай германският вицеканцлер Ларс Клингбайл каза, че думите на Мерц са предизвикали раздразнение и бразилски медии и политици са изразили недоволството си.

Германският лидер посети Белем преди две седмици за среща на високо равнище по време на подготовката за КОП30. Градът, разположен в северния щат Пара, беше избран за домакин от президента Луиз Инасио Лула да Силва, за да подчертае ключовата роля на Амазония за световната климатична политика.

След завръщането си в Берлин Мерц заяви, че е попитал журналистите, които са пътували с него до Бразилия, дали някой от тях иска да остане в Белем. "Никой не вдигна ръка", каза той и добави, че журналистите били "доволни" да се приберат в Германия, която определи като "една от най-красивите страни в света".

В отговор Лула заяви, че Мерц е трябвало да отиде в някой бар в Белем, да потанцува и да опита местната кухня. "Тогава щеше да разбере, че Берлин не може да му предложи дори 10% от качеството, което има щатът Пара и град Белем", подчерта той.

Някои бразилски политици реагираха още по-рязко. Кметът на Рио де Жанейро Едуардо Паеш нарече Мерц "син на Хитлер" и "нацист" в публикация в "Екс", която по-късно изтри. Бразилският новинарски портал "Дневникът на центъра на света" определи написаното по адрес на канцлера като "скандално сравнение", а кметът на Белем го нарече "неудачно, арогантно и предубедено".


Бразилия
  • 1 Опааа

    43 7 Отговор
    Е то е ясно,че тоя очилат пЕ дал е нацист!

    Коментиран от #16

    16:08 19.11.2025

  • 2 Оз. Ген.Румянцев

    46 8 Отговор
    Мерц е изрод, който с нищо няма да остане в историята и това го знаят германците.

    16:10 19.11.2025

  • 3 Град Симитли

    29 4 Отговор
    Хемороидите му пречат да танцува!

    16:14 19.11.2025

  • 4 Всеки

    14 32 Отговор
    който е бил в страна от третия свят е съгласен с Мерц. Дори София е на светлинни години пред страни като Бразилия. Не случайно потоците на мигранти са от Латинска Америка, Азия и Африка към Европа и САЩ. Ако не беше така, ние щяхме да бягаме в Африка и Лат. Америка

    Коментиран от #8, #10

    16:22 19.11.2025

  • 5 Надарена кака

    20 7 Отговор
    Мерц да беше отишал в някой бразилски гей бар да потунцава ,можеше да му излезе късмета ,надда Рени бразилци колкото искаш .

    16:25 19.11.2025

  • 6 Отпушване на канали -бай Карагьоз

    6 1 Отговор
    Такива само с един сеанс ги лекувам,цени народни като за приятели .

    16:27 19.11.2025

  • 7 Оф...

    6 7 Отговор
    Мерц не е ходил на ваканция,за да танцува в местните бордели.

    16:28 19.11.2025

  • 8 Хайо

    19 6 Отговор

    До коментар #4 от "Всеки":

    Личи ,че не си пътувал никъде .София е в 19 век бе,момче недорасло .Ти осъзнаваш ли се какво говориш ?

    16:29 19.11.2025

  • 9 Мерц

    13 1 Отговор
    се излага все повече и повече. Казва нешо и след това се почват едни обяснения какво точно е казал... Ако се поитва да си ритне столчето, по-мъжко е да подаде оставка, и без това още в началото му показаха колко крехнко е мнозинството. Алтернатива има, ама едни управляващи последните годи грам не им изнася да им дръпнат килимчето. Но рано или късно ще стане, а колкото по рано е по-добре.

    16:30 19.11.2025

  • 10 Смотльо,

    11 4 Отговор

    До коментар #4 от "Всеки":

    Това че ти нямаш представа е твой проблем .Българи живеещи в Африка -8643 ,работещи в Африка 723.Африкснци живеещи в България 9,африканци работещи в България -2 .Ще ме оспориш ли ? Провери фактите и тогава говори .Само летци български работят в Африка 28 човека .

    16:31 19.11.2025

  • 11 Аврам

    4 1 Отговор
    У маалата на сюнета дойде ли Мерц, ще забрави за Бразилия и всякакви климати и екологии!

    16:53 19.11.2025

  • 12 Шмърц

    9 1 Отговор
    За ий не стават тъпите шваби.. айнцу, цвайнцу дрън…. Фалирала арабска кочина

    16:58 19.11.2025

  • 13 Мерц

    7 1 Отговор
    Извинявайте, бях на три носни кърпички!

    17:02 19.11.2025

  • 14 ФАКТ

    3 5 Отговор
    Каквото и да беше казал щяха да го изкарат виновен щото не им даде парите на които се надяваха.

    17:14 19.11.2025

  • 15 Факт

    3 0 Отговор
    Това прилича на реклама, но предпочитаме по-близки места!

    17:21 19.11.2025

  • 16 Kaлпазанин

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Опааа":

    Че и наркозавимо магаре ,кравата си мечтаела за живот в Индия щото там е свещена и на почит ,магаретата си мечтатели за живот в Германия щото там ги правели политици

    18:34 19.11.2025

  • 17 ТАНЦУВАЩ БАСТУН

    0 1 Отговор
    ИСКАМ ДА ГЛЕДАМ

    19:51 19.11.2025

