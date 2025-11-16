Новини
Свят »
Германия »
По-голямата част от германците подкрепят въвеждането на задължителна военна служба

По-голямата част от германците подкрепят въвеждането на задължителна военна служба

16 Ноември, 2025 14:22 652 0

  • военна служба-
  • германия-
  • бундесвер-
  • германци-
  • фридрих мерц

58 процента от анкетираните смятат въвеждането на задължителна военна служба за правилно

По-голямата част от германците подкрепят въвеждането на задължителна военна служба - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

По-голямата част от германците биха подкрепили задължителната военна служба за мъжете, родени след 2008 г., предаде ДПА, позовавайки се на социологическо проучване, съобщи БТА.

Проучването, направено от Института за изследване на общественото мнение ИНСА (INSA) по поръчка на в. "Билд", установи, че 58 процента от анкетираните смятат въвеждането на задължителна военна служба за правилно, докато 29 процента не са съгласни с това, а 13 на сто заявяват, че не могат да преценят.

По-рано тази седмица германското правителство, съставено от консервативния блок на канцлера Фридрих Мерц и левоцентриските социалдемократи, постигна трудно извоюван компромис за укрепване на въоръжените сили на Германия с въвеждането на нов модел на доброволна наборна военна служба с цел увеличаване на числеността на армията.

Планът на правителството предвижда ако доброволната военна служба не се окаже достатъчна за попълване на редиците на Бундесвера (германските въоръжени сили), парламентът да може да въведе задължителна военна служба, при която наборниците, които ще ходят войници, ще бъдат определяни на случаен принцип.

Въпреки това 57 процента от анкетираните не очакват да се явят достатъчно доброволци, за да бъдат постигнати целите за личния състав на Бундесвера. Едва 25 процента смятат, че този модел ще постигне успех, а 18 на сто заявяват, че не могат да дадат преценят.

Личното желание за военна служба остава ниско, като само 31 процента от анкетираните посочват, че са склонни да се запишат доброволци, докато 55 процента изключват напълно тази възможност. Социологическото проучване на ИНСА е направено между 13 и 14 ноември сред 1003 души.

Германия премахна задължителната военна служба през 2011 г., но тя може да бъде възстановена с обикновено парламентарно мнозинство, включително в периоди на повишено напрежение или извънредни ситуации в областта на отбраната. Понастоящем конституцията предвижда задължителна военна служба само за мъжете. Предложенията за включването и на жените биха изисквали конституционно изменение.


Германия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания