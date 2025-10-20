Новини
Свят »
Германия »
Германският канцлер обяви война на крайната десница

20 Октомври, 2025 15:53 523 7

  • фридрих мерц-
  • германия-
  • крайна десница-
  • алтернатива за германия-
  • хдс

Той я определи за "главен политически съперник" преди предстоящите пет провинциални вота следващата година

Германският канцлер обяви война на крайната десница - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц, който е начело и на консервативната партия Християндемократически съюз (ХДС), обяви днес война на крайната десница в Германия, като я определи за "главен политически съперник" преди предстоящите пет провинциални вота следващата година, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Тази партия желае открито да унищожи ХДС, тя желае Германия да се превърне в друга страна", заяви Мерц по време на пресконференция в Берлин след двудневен партиен митинг. "Между нас разделението не се свежда само до няколко детайла. От "Алтернатива за Германия" (АзГ) ни разделят фундаментални въпроси и политически убеждения", добави той, като обвини партията, че поставя под съмнение "основните решения", които са довели до създаването на Федералната република през 1949 г. след Втората световна война. АзГ се смята за евроскептична, антиимигрантска формация, с изразени проруски позиции.

В някои социологически проучвания АзГ изпреварва управляващия ХДС, а крайнодясната партия стана втора политическа сила на парламентарните избори през февруари тази година. ХДС желае да попречи на особено силното нарастване на подкрепата им в Източна, но също и в Западна Германия.

Председателят на ХДС категорично отхвърли призивите на своята съюзничка от Бавария - Християнсоциален съюз (ХСЗ), който се обяви в подкрепа на сътрудничество с крайната десница. От ХСЗ смятат, че стратегията на "санитарния кордон", решена по време на партиен конгрес през 2018 г. не е успяла да попречи на напредъка на АзГ.

"Ние ще се разграничим много ясно и недвусмислено. Протегната към нас ръка от страна на АзГ е всъщност ръка, която иска да ни унищожи", подчерта Мерц относно отправените предложения за сътрудничество от АзГ.

Следващата година са насрочени пет провинциални вота в Германия, от които два в източните германски провинции Саксония-Анхалт и в Мекленбург-Предна Померания, където АзГ е сочена за първа политическа сила от настоящите проучвания. В западните части на страната, формацията непрестанно набира подкрепа и се надява да заеме второ или трето място в Баден-Вюртемберг, Райнланд-Пфалц и в Берлин, непосредствено след ХДС, но наравно със социалдемократите и зелените, отбелязва АФП.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Я пък тоя

    1 0 Отговор
    А на РФ кога?

    15:54 20.10.2025

  • 2 Погледнете снимката само

    13 1 Отговор
    Егати шебека
    С наци предци

    15:55 20.10.2025

  • 3 ПОВТАРЯ СЕ

    7 0 Отговор
    ОСНОВНА ГРЕШКА -----ВТОРИ ФРОНТ-------да беше чел история

    15:55 20.10.2025

  • 4 Дедо

    6 1 Отговор
    Нищо добро нема да има в това управление. Белязано си е просто с неуспехи.

    15:56 20.10.2025

  • 5 Чао!

    2 1 Отговор
    И там ще им писне от продажни гейзери!

    15:58 20.10.2025

  • 6 Един

    1 0 Отговор
    Мерц знае, че хората започват да проглеждат, дойде на власт предлагайки нищо друго освен АНТИ АзГ говорене и то мина, но нещата се влошават - трудно ще мине втори път да предлагаш нищоправене ама да те изберат, за да не е АзГ

    Мерц ще закопае Германия, с което ще закопае и ЕС!

    Единственото, което крепеше еврото беше финансовата стабилност на Германия - Мерц отвърза чувала като махна ограниченията - това е сигнал за инвеститорите, че Германия вече ще следва пътя на Франция и Италия - тоест инвеститорите не могат повече да разчитат на еврото като стабилна валута.
    Това е началото на края на Еврозоната и ЕС!

    16:03 20.10.2025

  • 7 Атина Палада

    1 0 Отговор
    Щом не искат мигранти ,значи е проруска ) А която партия иска ч.ернилки в държавата ,е европейска..
    Това разбрах аз от Мерц.

    16:04 20.10.2025

