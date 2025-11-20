Новини
20 Ноември, 2025 04:39, обновена 20 Ноември, 2025 04:44 1 074 10

Франция и Германия са призовали европейските военноморски сили да спират и конфискуват кораби без флаг

Външните министри на ЕС обсъждат нови санкции срещу "сенчестия флот" на Русия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В четвъртък, 20 ноември, външните министри на ЕС ще обсъдят нови санкции срещу кораби, считани за част от руския "сенчест флот", съобщават Bloomberg и EUObserver.

Участниците в срещата ще разгледат „засилване на взаимодействието“ с държави, които регистрират кораби, използвани за транспорт на петрол, петролни продукти и втечнен природен газ, в нарушение на санкциите. Bloomberg съобщава, че ЕС е провел обширни дипломатически контакти с тези държави и е бил „до голяма степен успешен“ в убеждаването на много от тях да отпишат корабите си.

Полша предложи да се обмислят нови инициативи, включително разрешаване на представители на правителствата на ЕС да се качват на борда на кораби. Предлага се ангажиране на организатори на корабоплаване и застрахователни компании, за да се блокират дейностите на скрития флот.

EUObserver съобщава, че Франция и Германия са призовали европейските военноморски сили да спират и конфискуват кораби без флаг в бъдеще.

Новите мерки ще бъдат част от 20-ия пакет от санкции на ЕС. Към ноември 2025 г. 562 петролни танкера са в черен списък. Предишни ограничения включваха забрани за влизане в европейски пристанища и забрана на компании от ЕС да предоставят застрахователни услуги. През октомври Politico съобщи, че ЕС се стреми да разшири правомощията си за инспекция на кораби.

Русия счита западните санкции за незаконни и се зарича да подготви пропорционален отговор. „Опитите да ни се нанесат каквито и да било щети или вреди, включително на така наречения сенчест флот, също ще доведат до общи проблеми, предимно за тези, които се опитват да ни навредят“, заяви президентът Владимир Путин.


Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 25 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 2 Това кой пакет

    19 3 Отговор
    Санкции е. Или това е между пакетите. То и на Путин може да правите нещо на пакета.

    05:07 20.11.2025

  • 3 Лост

    16 3 Отговор
    Запрянов:Ей сега ще изпратим две гумени лодки да търсят под сенките .

    05:08 20.11.2025

  • 4 Факти

    16 2 Отговор
    Ракетен удар от комплекс „Искандер-М“ е унищожил пусковите установки в Харковска област, от които са били изстреляли ракети ATACMS по Воронежска област. Унищожени са и боеприпасите и екипажът, наброяващ до 10 души, предадоха от МО.

    05:24 20.11.2025

  • 6 ЖАЛКИ, БЕЗПОМОЩНИ КОМПЛЕКСАРИ

    19 2 Отговор
    ОЛЕЕЕ, ОЛЕЕЕЕЕЕ, ГОРКИТЕ БЕ, ЩЕ СЕ ПРАВЯТ НА ПИРАТИ БЕ!!!! ЩЕЛИ ДА СПИРАТ.................. ПИРАТСТВО А ??????ОПИТАЙТЕ СЕ , ТОЗИ ФЛОТ СИ Е РЕДОВЕН С СЪОТВЕТНИТЕ ЗАСТРАХОВКИ ,А ТОВА КОЕТО ВИЕ СТЕ РЕШИЛИ Е НЕЗАКОННО Т.Е. ТОВА Е ПИРАТСТВО , И ТОГАВА ЩЕ СИ ГО ПОЛУЧИТЕ , МАЙМУНИ ! ЩЕ ВИДИТЕ КАК РУСИЯ СЕ СПРАВЯ С ПИРАТИТЕ !!! ЩЕ ВИ НАУЧИ КАК ДА ГО ПРАВИТЕ , ЧЕ МОЖЕ ДА ВИ СЕ НАЛОЖИ НЯКОГА!!

    Коментиран от #8

    05:47 20.11.2025

  • 7 Байрадой

    18 2 Отговор
    "Сенчест флот" е пропаганден термин, измислен от англосаксите да вреди на Русия.Мъката е голяма - приключват 500 години колониално ограбване на света ....

    06:02 20.11.2025

  • 8 Англосаксония

    14 2 Отговор

    До коментар #6 от "ЖАЛКИ, БЕЗПОМОЩНИ КОМПЛЕКСАРИ":

    Веднъж пират, завинаги пират.

    06:04 20.11.2025

  • 9 Поредната

    12 2 Отговор
    Мечта на сбирщина дебили

    06:26 20.11.2025

