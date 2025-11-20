Външните министри на ЕС обсъждат нови санкции срещу "сенчестия флот" на Русия

В четвъртък, 20 ноември, външните министри на ЕС ще обсъдят нови санкции срещу кораби, считани за част от руския "сенчест флот", съобщават Bloomberg и EUObserver.

Участниците в срещата ще разгледат „засилване на взаимодействието“ с държави, които регистрират кораби, използвани за транспорт на петрол, петролни продукти и втечнен природен газ, в нарушение на санкциите. Bloomberg съобщава, че ЕС е провел обширни дипломатически контакти с тези държави и е бил „до голяма степен успешен“ в убеждаването на много от тях да отпишат корабите си.

Полша предложи да се обмислят нови инициативи, включително разрешаване на представители на правителствата на ЕС да се качват на борда на кораби. Предлага се ангажиране на организатори на корабоплаване и застрахователни компании, за да се блокират дейностите на скрития флот.

EUObserver съобщава, че Франция и Германия са призовали европейските военноморски сили да спират и конфискуват кораби без флаг в бъдеще.

Новите мерки ще бъдат част от 20-ия пакет от санкции на ЕС. Към ноември 2025 г. 562 петролни танкера са в черен списък. Предишни ограничения включваха забрани за влизане в европейски пристанища и забрана на компании от ЕС да предоставят застрахователни услуги. През октомври Politico съобщи, че ЕС се стреми да разшири правомощията си за инспекция на кораби.

Русия счита западните санкции за незаконни и се зарича да подготви пропорционален отговор. „Опитите да ни се нанесат каквито и да било щети или вреди, включително на така наречения сенчест флот, също ще доведат до общи проблеми, предимно за тези, които се опитват да ни навредят“, заяви президентът Владимир Путин.