Тръмп призовал законопроектът за затягане на сакциите срещу Русия да бъде придвижен в Конгреса

20 Ноември, 2025 05:11, обновена 20 Ноември, 2025 05:17 1 353 10

  • ливдзи греъм-
  • джон тун-
  • доналд тръмп-
  • санкции-
  • сащ-
  • русия

Лидерът на мнозинството в Сената Джон Тун не можа да потвърди, че той ще бъде приет преди края на годината

Тръмп призовал законопроектът за затягане на сакциите срещу Русия да бъде придвижен в Конгреса - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският сенатор Линдзи Греъм заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е призовал законопроектът за затягане на сакциите срещу Русия да бъде придвижен в Конгреса.

Според Греъм, Тръмп е отправил това искане към лидера на републиканците в Сената Джон Тун в неделя, 16 ноември, докато е играл голф. Сенаторът съобщи също, че Белият дом го е уведомил „преди около два часа“, че президентската администрация е одобрила законопроекта, който в момента има подкрепата на повече от 80 сенатори, съобщава CNN.

Лидерът на мнозинството в Сената Джон Тун не можа да потвърди, че законопроект за затягане на санкциите срещу Русия може да бъде приет преди края на годината.

„Ще видим“, каза лаконично влиятелният законодател, попитан на пресконференция дали законопроектът ще бъде одобрен преди края на 2025 г.

Тун обаче се застъпи за това инициативата първо да премине през Камарата на представителите. „Мисля, че по-вероятният резултат е тя да излезе от Камарата. Това е инициатива, свързана с приходите на федералния бюджет на САЩ. А инициативите, свързани с приходите, идват от Камарата на представителите“, заяви сенаторът.

„Ако го имахме в Сената, бихме могли да го направим и тук. Но също така смятам, че ако искаме да ускорим приемането през Конгреса с цел бързо да получим документа за подпис на бюрото на президента, тогава процесът вероятно ще отнеме по-малко време, ако законопроектът дойде от Камарата на представителите при нас в Сената, за да можем да го внесем за разглеждане и да работим по него като цяло“, обясни Тун. „Но разговорите за това продължават“, призна той.

Сенаторът припомни, че Тръмп наскоро е изразил подкрепа за законопроекта. „Ние искаме да гарантираме, че правим всичко възможно, за да предоставим на администрацията инструментите, от които се нуждае, за да улесни и осигури мирно уреждане на отношенията между Русия и Украйна“, отбеляза Тун.

Въпросният законопроект беше внесен в началото на април от сенаторите Линдзи Греъм и Ричард Блументал. Инициативата включва вторични санкции срещу търговските партньори на Русия. Предложението на законодателите включваше вносни мита от 500% върху вноса на САЩ от страни, които купуват петрол, газ, уран и други стоки от Русия.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 21 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Червената шапчица

    12 3 Отговор
    Името на Атанас Зафиров е намерено в досиетата, свързани с Джефри Епстийн ... Ах, колко палав бил Зафирката...

    05:19 20.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ха-ха

    13 4 Отговор
    Ще затегнат на баба си шортите ,,умните,, янки ! То тъй ставало , както те си мислят ...

    05:31 20.11.2025

  • 6 Ако е истина

    2 7 Отговор

    До коментар #1 от "Мдаа":

    Новината е като сутрен свеж полъх!

    06:41 20.11.2025

  • 7 Тити

    2 5 Отговор
    Много закъсняха с тези санкции.

    07:37 20.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 От април месец до днес

    3 1 Отговор
    републиканците на САЩ се мотаят с тези санкции и краят му не се вижда поне до Нова година?!

    Греъм Грийн , Тун и другите голям го извадиха в началото, ГРЪМКИ ПРИКАЗКИ, после се оказа, че са само балони с въздух!

    По същия начин се мотаха републканците в Камарата на представителите с помощта за Украйна миналата зима.

    Няколко месеца отлагане и то точно в решителния момент, за да дадат глътка въздух на Путин!

    Сега се повтаря същото.

    07:55 20.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.