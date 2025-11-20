Тръмп призовал законопроектът за затягане на сакциите срещу Русия да бъде придвижен в Конгреса

Американският сенатор Линдзи Греъм заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е призовал законопроектът за затягане на сакциите срещу Русия да бъде придвижен в Конгреса.

Според Греъм, Тръмп е отправил това искане към лидера на републиканците в Сената Джон Тун в неделя, 16 ноември, докато е играл голф. Сенаторът съобщи също, че Белият дом го е уведомил „преди около два часа“, че президентската администрация е одобрила законопроекта, който в момента има подкрепата на повече от 80 сенатори, съобщава CNN.

Лидерът на мнозинството в Сената Джон Тун не можа да потвърди, че законопроект за затягане на санкциите срещу Русия може да бъде приет преди края на годината.

„Ще видим“, каза лаконично влиятелният законодател, попитан на пресконференция дали законопроектът ще бъде одобрен преди края на 2025 г.

Тун обаче се застъпи за това инициативата първо да премине през Камарата на представителите. „Мисля, че по-вероятният резултат е тя да излезе от Камарата. Това е инициатива, свързана с приходите на федералния бюджет на САЩ. А инициативите, свързани с приходите, идват от Камарата на представителите“, заяви сенаторът.

„Ако го имахме в Сената, бихме могли да го направим и тук. Но също така смятам, че ако искаме да ускорим приемането през Конгреса с цел бързо да получим документа за подпис на бюрото на президента, тогава процесът вероятно ще отнеме по-малко време, ако законопроектът дойде от Камарата на представителите при нас в Сената, за да можем да го внесем за разглеждане и да работим по него като цяло“, обясни Тун. „Но разговорите за това продължават“, призна той.

Сенаторът припомни, че Тръмп наскоро е изразил подкрепа за законопроекта. „Ние искаме да гарантираме, че правим всичко възможно, за да предоставим на администрацията инструментите, от които се нуждае, за да улесни и осигури мирно уреждане на отношенията между Русия и Украйна“, отбеляза Тун.

Въпросният законопроект беше внесен в началото на април от сенаторите Линдзи Греъм и Ричард Блументал. Инициативата включва вторични санкции срещу търговските партньори на Русия. Предложението на законодателите включваше вносни мита от 500% върху вноса на САЩ от страни, които купуват петрол, газ, уран и други стоки от Русия.