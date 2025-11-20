Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп приема в Овалния кабинет новоизбрания кмет "комунист" на Ню Йорк Зоран Мамдани ВИДЕО

Тръмп приема в Овалния кабинет новоизбрания кмет "комунист" на Ню Йорк Зоран Мамдани ВИДЕО

20 Ноември, 2025 07:37, обновена 20 Ноември, 2025 06:45 1 514 9

  • доналд тръмп-
  • президент-
  • кмет-
  • ню йорк-
  • зоран мамдани

Възможно е разговорът да послужи за разведряване на отношенията между двамата след острата размяна на реплики по време на кметската надпревара

Тръмп приема в Овалния кабинет новоизбрания кмет "комунист" на Ню Йорк Зоран Мамдани ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че утре ще се срещне с новоизбрания кмет на Ню Йорк Зоран Мамдани в Овалния кабинет на Белия дом, предадоха агенциите, като се позоваха на публикация на американския лидер в неговата социална мрежа "Трут Сошъл".

"Комунистическият кмет на Ню Йорк Зоран "Кваме" Мамдани поиска среща. Решихме тя да се състои в петък, 21 ноември, в Овалния кабинет на Белия дом", посочи Тръмп, отново повтаряйки невярното си твърдение, че Мамдани е "комунист" и поставяйки презимето на Мамдани Кваме в кавички (то идва от името на героя от борбата за независимост на Гана Кваме Нкрума).

По време на неотдавна завършилата предизборна надпревара за кметското място в Ню Йорк Тръмп подложи Мамдани, който се яви на изборите като кандидат на демократите, на остри атаки.

Новоизбраният 34-годишен кмет на Ню Йорк определя себе си като демократичен социалист.

Възможно е предстоящата среща да послужи за разведряване на отношенията между двамата след острата размяна на реплики по време на кметската надпревара. В последно време Тръмп стана по-толерантен към едно от основните предизборни послания на Мамдани, това животът на хората да стане по-поносим от финансова гледна точка предвид поскъпването му, отбелязват агенциите.

Тръмп възприе тази по-мека линия по темата след тежките изборни поражения на републиканците този месец освен в Ню Йорк и в щатите Джорджия, Ню Джърси, Пенсилвания и Вирджиния.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Душко Доброьушко

    8 2 Отговор
    Тва комунизма за нищо го нямате, явно пропгандата внушава абсурда, че големите корпоративни мастодонти и техните слуги либерали са комунисти, да, ама не! При комунизъм и социализъм тия няма да ги има!

    06:50 20.11.2025

  • 2 ало мисирката

    19 1 Отговор
    Още малко и ще го изкараш сърбин. Не е Зоран, а Зохран Мамдани.

    06:50 20.11.2025

  • 3 Ясно,

    5 2 Отговор
    господин мамбонго путкумафани.

    06:55 20.11.2025

  • 4 Красимир Петров

    12 2 Отговор
    Ню Йорк се е превърнал в истинска кочина

    07:03 20.11.2025

  • 5 МНОГО ГОТИН ТИП

    5 4 Отговор
    ТВА ША Е СЛЕДВСЩИЯ ПРЕЗИДЕНТ. СТИГА С ТИЯ АНГЛОСАКСОНЦИ.

    07:47 20.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Селянин

    1 0 Отговор
    Тромпета поръчал Мак с бекон за обяд.

    08:01 20.11.2025

  • 8 Ислямска змия е

    3 1 Отговор
    Оня арабин Мамдани е Ислямска ЗМИЯ, ШПИОНИН на Реджеб Ердоган...Тоя е комунист, точно толкова, колкото Ахмед Доган е бил комунист, докато е бил в Държавна Сигурност - 15 години... Просто един турски ШПИОНИН- Ислямист..
    През 1995 година, арабите- Ислямисти ОПИТАХА да съборят Световния Търговски център в Ню Йорк. А през 2001 година, Осама Бен Ладен , със самолети, успя да събори Световния Търговски център в Ню Йорк, а също и Пентагона ( Военното министерство на САЩ).

    08:05 20.11.2025

  • 9 Леля Гошо

    5 1 Отговор
    Който знае английски нека чуе интервто. Бла бла бла, дърдорко, заучени фрази, клишета, не спира дори да си поеме дъх, като латерна. Мюсюлманин, двойно поданство, не ми е симпатичен.

    08:36 20.11.2025