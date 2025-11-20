Тръмп приема в Овалния кабинет новоизбрания кмет "комунист" на Ню Йорк Зоран Мамдани ВИДЕО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че утре ще се срещне с новоизбрания кмет на Ню Йорк Зоран Мамдани в Овалния кабинет на Белия дом, предадоха агенциите, като се позоваха на публикация на американския лидер в неговата социална мрежа "Трут Сошъл".
"Комунистическият кмет на Ню Йорк Зоран "Кваме" Мамдани поиска среща. Решихме тя да се състои в петък, 21 ноември, в Овалния кабинет на Белия дом", посочи Тръмп, отново повтаряйки невярното си твърдение, че Мамдани е "комунист" и поставяйки презимето на Мамдани Кваме в кавички (то идва от името на героя от борбата за независимост на Гана Кваме Нкрума).
По време на неотдавна завършилата предизборна надпревара за кметското място в Ню Йорк Тръмп подложи Мамдани, който се яви на изборите като кандидат на демократите, на остри атаки.
Новоизбраният 34-годишен кмет на Ню Йорк определя себе си като демократичен социалист.
Възможно е предстоящата среща да послужи за разведряване на отношенията между двамата след острата размяна на реплики по време на кметската надпревара. В последно време Тръмп стана по-толерантен към едно от основните предизборни послания на Мамдани, това животът на хората да стане по-поносим от финансова гледна точка предвид поскъпването му, отбелязват агенциите.
Тръмп възприе тази по-мека линия по темата след тежките изборни поражения на републиканците този месец освен в Ню Йорк и в щатите Джорджия, Ню Джърси, Пенсилвания и Вирджиния.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Душко Доброьушко
06:50 20.11.2025
2 ало мисирката
06:50 20.11.2025
3 Ясно,
06:55 20.11.2025
4 Красимир Петров
07:03 20.11.2025
5 МНОГО ГОТИН ТИП
07:47 20.11.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Селянин
08:01 20.11.2025
8 Ислямска змия е
През 1995 година, арабите- Ислямисти ОПИТАХА да съборят Световния Търговски център в Ню Йорк. А през 2001 година, Осама Бен Ладен , със самолети, успя да събори Световния Търговски център в Ню Йорк, а също и Пентагона ( Военното министерство на САЩ).
08:05 20.11.2025
9 Леля Гошо
08:36 20.11.2025