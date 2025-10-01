Новини
Минималната заплата в Албания ще стане 515 евро

1 Октомври, 2025 10:34 703 15

По данни на Евростат към момента минималната заплата в Албания е 40 000 албански леки (412 евро)

Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От 2026 г. минималната заплата в Албания ще стане 50 000 албански леки (515 евро), а средносрочната цел на властите в страната е в следващите четири години средната заплата да достигне 1000 евро, обяви албанският министър на икономиката и иновациите Делина Ибрахимай, цитирана от АТА, предаде БТА.

По време на конференцията „Стабилност и развитие чрез икономика и иновации“, която се проведе вчера в Тирана, Ибрахимай обяви планираното увеличение на минималната заплата в Албания и заяви, че то е "мярка, която цели засилването на икономическото благосъстояние на албанските граждани“.

Ибрахимай също така подчерта, че през първите 18 месеца от въвеждането на увеличението на минималната заплата таксите няма да бъдат увеличавани, с цел гражданите и бизнеса в страната да оперират в „по-стабилен финансов климат“. По данни на Евростат към момента минималната заплата в Албания е 40 000 албански леки (412 евро).


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 В България Средната Заплата

    10 2 Отговор
    е толкова.🤣

    10:40 01.10.2025

  • 2 Кръчмаря

    20 2 Отговор
    Да се обзаложим на две кокошки носачки, че в Албания за няколко години ще стане по добре от България ?

    Коментиран от #4

    10:40 01.10.2025

  • 3 ООрана държава

    11 1 Отговор
    Айде тия ни задминаха, ние ще робуваме на ония главаняк от айкб за стотинки... извинявам се, за евро центове да сме по точни

    10:46 01.10.2025

  • 4 нннн

    16 2 Отговор

    До коментар #2 от "Кръчмаря":

    То и сега в Албания е по- добре, защото цените са по- ниски. Кога ще ги стигнем... албанците?

    Коментиран от #6

    10:46 01.10.2025

  • 5 Велика Русия

    7 6 Отговор
    И Албания изпревари Мечкарника с офърваните мечета

    10:46 01.10.2025

  • 6 Арбанаси

    6 11 Отговор

    До коментар #4 от "нннн":

    Албанците не целуват заниците на руснаци и на сърби и още по-малко на унгарци.

    Изводът е - когато спрем да го правим и ние като тях.

    Коментиран от #7, #9, #13, #15

    10:47 01.10.2025

  • 7 Бай Генчо

    9 2 Отговор

    До коментар #6 от "Арбанаси":

    Не си много умен, нали!

    10:53 01.10.2025

  • 8 Не ги мислете албанците

    1 3 Отговор
    Европа да му мисли. Има ли килии да ги запре всички. Само да им отворят границата, и гледайте сеир.

    10:53 01.10.2025

  • 9 другите не ги мисли

    8 1 Отговор

    До коментар #6 от "Арбанаси":

    нали целуваш заниците на тикви
    та си най богат гласоподавател русофоборсук в ес

    10:55 01.10.2025

  • 10 Да дарим всичко за Украйна,органите си д

    8 0 Отговор
    Да ама албанците си нямат Банкянски Баце и Домус Делян. Такива природни богатства се раждат на 1000 години един път.Е вярно способни са да закрият цели империи, а какво остава за бедна и опростачена територия с население продаващо гласът си на избори срещу 3 кебапчета, 500 мл ниско качество бира и чалга певачка.

    11:02 01.10.2025

  • 11 Слейвстатий

    6 0 Отговор
    Ако на някой не му е ясно, албанците са млада нация, имат голям брой деца. Стремят се да се образоват много и да си дърпат страната напред. В момента може и да не са супер добре, но работят хората и ще си постигнат целите. Не се изненадва, че до няколко години ще са с по-високи заплати от нас. С труд!

    11:07 01.10.2025

  • 12 БеГемот

    4 0 Отговор
    А пък ние сме в нато ЕС Шенген и след три месеца в еврозоната ....пък ъ ....

    11:21 01.10.2025

  • 13 Е нали

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Арбанаси":

    Про западни правителства вече 35 години.. Как си постигнал извода си.. Хааахахахахаха

    11:42 01.10.2025

  • 14 Мурджо

    2 0 Отговор
    Ех, кога ще ги стигнем албанците....

    11:54 01.10.2025

  • 15 Виж

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Арбанаси":

    Колко минуса имаш от целувачи

    12:02 01.10.2025

