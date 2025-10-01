Минималната заплата в Албания ще стане 515 евро

От 2026 г. минималната заплата в Албания ще стане 50 000 албански леки (515 евро), а средносрочната цел на властите в страната е в следващите четири години средната заплата да достигне 1000 евро, обяви албанският министър на икономиката и иновациите Делина Ибрахимай, цитирана от АТА, предаде БТА.
По време на конференцията „Стабилност и развитие чрез икономика и иновации“, която се проведе вчера в Тирана, Ибрахимай обяви планираното увеличение на минималната заплата в Албания и заяви, че то е "мярка, която цели засилването на икономическото благосъстояние на албанските граждани“.
Ибрахимай също така подчерта, че през първите 18 месеца от въвеждането на увеличението на минималната заплата таксите няма да бъдат увеличавани, с цел гражданите и бизнеса в страната да оперират в „по-стабилен финансов климат“. По данни на Евростат към момента минималната заплата в Албания е 40 000 албански леки (412 евро).
