ЕС настоява за участие във всеки мирен план и отхвърля капитулацията на Украйна

Европейските външни министри заявиха, че всеки план за прекратяване на войната в Украйна трябва да бъде разработен с активно участие на украинците и европейските държави, след като в САЩ бе обсъден проект, предвиждащ Киев да направи териториални отстъпки, да ограничи въоръженията си и да намали армията, предава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

„Това, което като европейци винаги сме подкрепяли, е дълготраен и справедлив мир. Приветстваме всички усилия в тази посока. Но за да бъде успешен който и да е план, той трябва да включва украинците и европейците“, заяви върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас преди заседание на министрите в Брюксел.

Френският външен министър Жан-Ноел Баро предупреди, че нито една инициатива не трябва да се превръща в „капитулация“ пред президента Владимир Путин. „Украинците искат мир - справедлив мир, който уважава суверенитета им, траен мир, който не може да бъде застрашен от бъдеща агресия. Но мирът не означава капитулация“, добави той.

Няколко европейски министри подчертаха, че не са запознати с американския проект и ще коментират след получаване на официални разяснения.

В сряда Reuters съобщи, че според източници Вашингтон е предложил на президента Володимир Зеленски рамка, при която Украйна трябва да се съгласи на териториални отстъпки и ограничения в част от въоръженията си. Ако бъде приет, този план би бил сериозен удар за Киев, особено в контекста на руските настъпления в Източна Украйна и корупционния скандал, довел до оставките на министрите на енергетиката и правосъдието.

Белият дом отказа коментар по темата, а държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви в X, че Вашингтон „ще продължи да разработва списък с потенциални идеи за прекратяване на войната, базирани на информация и от двете страни“.

Полският външен министър Радослав Сикорски подчерта при пристигането си в Брюксел, че европейското мнение трябва да се вземе предвид заради сигурността на континента. Той допълни, че Украйна не може да бъде лишена от правото си на ефективна отбрана: „Надявам се, че тази, на която се налагат ограничения в способността ѝ да се защитава, няма да бъде жертвата, а агресорът“, заяви Сикорски.