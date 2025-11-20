ЕС настоява за участие във всеки мирен план и отхвърля капитулацията на Украйна

Европейските външни министри заявиха, че всеки план за прекратяване на войната в Украйна трябва да бъде разработен с активно участие на украинците и европейските държави, след като в САЩ бе обсъден проект, предвиждащ Киев да направи териториални отстъпки, да ограничи въоръженията си и да намали армията, предава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.
„Това, което като европейци винаги сме подкрепяли, е дълготраен и справедлив мир. Приветстваме всички усилия в тази посока. Но за да бъде успешен който и да е план, той трябва да включва украинците и европейците“, заяви върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас преди заседание на министрите в Брюксел.
Френският външен министър Жан-Ноел Баро предупреди, че нито една инициатива не трябва да се превръща в „капитулация“ пред президента Владимир Путин. „Украинците искат мир - справедлив мир, който уважава суверенитета им, траен мир, който не може да бъде застрашен от бъдеща агресия. Но мирът не означава капитулация“, добави той.
Няколко европейски министри подчертаха, че не са запознати с американския проект и ще коментират след получаване на официални разяснения.
В сряда Reuters съобщи, че според източници Вашингтон е предложил на президента Володимир Зеленски рамка, при която Украйна трябва да се съгласи на териториални отстъпки и ограничения в част от въоръженията си. Ако бъде приет, този план би бил сериозен удар за Киев, особено в контекста на руските настъпления в Източна Украйна и корупционния скандал, довел до оставките на министрите на енергетиката и правосъдието.
Белият дом отказа коментар по темата, а държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви в X, че Вашингтон „ще продължи да разработва списък с потенциални идеи за прекратяване на войната, базирани на информация и от двете страни“.
Полският външен министър Радослав Сикорски подчерта при пристигането си в Брюксел, че европейското мнение трябва да се вземе предвид заради сигурността на континента. Той допълни, че Украйна не може да бъде лишена от правото си на ефективна отбрана: „Надявам се, че тази, на която се налагат ограничения в способността ѝ да се защитава, няма да бъде жертвата, а агресорът“, заяви Сикорски.
1 честен ционист
12:07 20.11.2025
2 Да,бе
Коментиран от #7
12:07 20.11.2025
3 Америка са лицемери
Коментиран от #28, #30, #68
12:08 20.11.2025
4 Много правилно
Коментиран от #8, #10
12:08 20.11.2025
5 честен ционист
12:09 20.11.2025
6 Пълна изолация на Русия
Коментиран от #14, #70, #79
12:09 20.11.2025
7 Брачед
До коментар #2 от "Да,бе":Не успяха с първият, сега търсят вторият.
12:10 20.11.2025
8 честен ционист
До коментар #4 от "Много правилно":ЕС би изтъргувал една Лвовска област за половината Балкани без да му и мигне окото.
Коментиран от #103
12:10 20.11.2025
9 !!!?
Коментиран от #50
12:11 20.11.2025
10 Може би,но не и да.
До коментар #4 от "Много правилно":Неизбежно е
12:11 20.11.2025
11 Браво
Коментиран от #106
12:12 20.11.2025
12 Тъй,тъй
12:12 20.11.2025
14 Ай ле ле
До коментар #6 от "Пълна изолация на Русия":Как мислиш ще стане това,като половината свят са зависими от руски ресурси? Европа купува руски газ на тройна цена през американски фирми
12:13 20.11.2025
16 Гост
12:13 20.11.2025
18 Владимир Путин офишъл
12:14 20.11.2025
19 ЕС може само да настоява
12:14 20.11.2025
22 ЕС настоява
12:15 20.11.2025
23 Напразни са ...
12:15 20.11.2025
24 Интересно ми е ЕС с какво право
Коментиран от #34, #65
12:16 20.11.2025
26 Pyccкий Карлик
157 милиарда на тезгяха и F-16 Block 70 ще продължат да изпълняват полети до Русия и обратно 😁👍
Коментиран от #104
27 Европейски външни министри заявиха
12:17 20.11.2025
28 БАЦЕ ЕООД
До коментар #3 от "Америка са лицемери":пахахаха ... Вазелин си търси, не си губи времето тука
12:17 20.11.2025
29 Капитулацията
12:17 20.11.2025
30 Павел Костов
До коментар #3 от "Америка са лицемери":Интересно защо всички държави (без Китай) се съобразяват със санкциите срещу Русия за нефта (Лукойл,...).
Просто е; - С най-големия военен бюджет световния терорист САЩ изнудват и заплашват всички, които не слушкат ...
Коментиран от #93
12:18 20.11.2025
31 Вече няма
12:18 20.11.2025
32 сирене
33 Европейски външни министри
Коментиран от #40
12:18 20.11.2025
34 Защото
До коментар #24 от "Интересно ми е ЕС с какво право":финансира операцията в Украйна
Коментиран от #43
35 ,,,,,,
12:19 20.11.2025
36 Русия
Коментиран от #45
12:20 20.11.2025
37 ГЕЙргиев
12:20 20.11.2025
38 мдаааа
От историята се знае ПОБЕДИТЕЛЯ взима всичко... той определя условията за мир и какво управление ще има в бъдеще, така че приемайте условията на Путин... първото предложение на руснаците винаги е най доброто!!!
12:21 20.11.2025
39 Загубилите
12:21 20.11.2025
40 е нали
До коментар #33 от "Европейски външни министри":Германците първо каски дадоха ... сега надали има останали
12:21 20.11.2025
41 европейските държави
12:22 20.11.2025
43 Т. е. бърка в нашият джоб
До коментар #34 от "Защото":За да може някои да богатият на гърба на трагедията за други
12:23 20.11.2025
44 Някой
Най-сигурният мир при военен съюз между Украйна и Русия.
Коментиран от #112
12:24 20.11.2025
45 Киев за два дня
До коментар #36 от "Русия":Пумияр гладен.
Коментиран от #118
12:24 20.11.2025
46 Орк
До коментар #21 от "Имам два въпроса:":ЕС а васал. Никой не преговаря с васали.
12:24 20.11.2025
47 АЙДЕ ЧЕСТИТО
12:24 20.11.2025
48 Смешки ! ....
12:24 20.11.2025
49 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Тръшкат ли се на пода като малки деца когато не им купят сладко или играчка в магазина?
12:25 20.11.2025
51 ЕК не е ЕС
12:26 20.11.2025
52 Григор
12:27 20.11.2025
53 Захарова
Коментиран от #57
12:27 20.11.2025
54 Ха ХаХа
ЕС е сборище на ненормалници
12:28 20.11.2025
55 Още един 20-ти
12:28 20.11.2025
56 Бай Хой от Ханой
12:28 20.11.2025
57 Ха ХаХа
До коментар #53 от "Захарова":Монголският татарин отново квичи от гробищата
12:29 20.11.2025
58 Е а разберете се, де....
Коментиран от #105
12:30 20.11.2025
59 000
12:31 20.11.2025
60 А плана що още
Коментиран от #74
12:31 20.11.2025
61 Мдаааа
12:32 20.11.2025
62 Абе нали имаше
Коментиран от #66
12:32 20.11.2025
63 Я пък тоя
Не!
12:32 20.11.2025
64 Абе путин що мълчи като бито куче? 🤔
Коментиран от #73
12:33 20.11.2025
65 Шопо
До коментар #24 от "Интересно ми е ЕС с какво право":ЕС може ли да победи да победи Русия.
Коментиран от #71, #123
12:33 20.11.2025
66 Путин
До коментар #62 от "Абе нали имаше":Неможач съм.
12:34 20.11.2025
67 Ами те и руснаците
12:35 20.11.2025
69 Мишел
Коментиран от #76, #88
12:36 20.11.2025
70 И кат ги прекратите
До коментар #6 от "Пълна изолация на Русия":европодлогите,на руснаците ич не им дреме,защото те си търгуват с БРИКС и с всички останали извън вашия "златен" милиард.
12:37 20.11.2025
71 Българин
До коментар #65 от "Шопо":За часове. ХА ХА за мижавата русия ли питаш? СЕРИОЗНО? За онази с външните нужници ли питаш?
😂😂😂
12:37 20.11.2025
72 Я пък тоя
Защо ли си мислят, че са фактор, или знаят, че не са, но заблуждават простолюдието!
12:38 20.11.2025
73 Орк
До коментар #64 от "Абе путин що мълчи като бито куче? 🤔":Не се притеснявай. Русия ще върне всичко и на всички. Путин няма да повтаря 100 пъти едно и също на глупаци.
Коментиран от #75
12:38 20.11.2025
74 хахаха
До коментар #60 от "А плана що още":ама те и европейците имат разработен мирен план - русия си изтегля войските, връща 20%те завладяна украинска територия, развява бяло знаме и пита колко репарации да плаща, а и мирно и тихо чака европа да се въоръжи и да я нападне отбранително след 5 години
12:41 20.11.2025
75 Киев за два дня
До коментар #73 от "Орк":КогИ?
Коментиран от #77, #83
12:41 20.11.2025
77 Ха ХаХа
До коментар #75 от "Киев за два дня":Кафето на наркомана в Крим кога?
Парада в Москва кога ?
12:45 20.11.2025
78 696
12:45 20.11.2025
79 Орк
До коментар #6 от "Пълна изолация на Русия":Ви живеете в своя измислен свят. Знаеш ли че първият влак от Русия е пристигнал в Иран. Ако не разбираш-южен коридор вече работи. Европа отдавна санкционира себе си. Русия направила невъзможно-- пълен разворот на Исток. Европа е бита карта. Нямате нито една козирна карта.
Коментиран от #82, #84, #109
12:45 20.11.2025
80 Чета статията и се сещам за стар виц,
12:46 20.11.2025
82 А где
До коментар #79 от "Орк":МОЧАТА?
Коментиран от #85, #102, #113, #120
12:46 20.11.2025
83 Механик
До коментар #75 от "Киев за два дня":Никога. Кворо отпусне Дончо на блатарите толкова.
12:49 20.11.2025
85 Орк
До коментар #82 от "А где":Е, какво друго можеш да отговориш???
Можеш да махнеш Александър Невски, язовир и каквото и да е. Това можеш-друго НЕ
12:52 20.11.2025
86 Военен експерт
12:55 20.11.2025
87 Това го разбрахме
Коментиран от #97
12:57 20.11.2025
88 Атина Палада
До коментар #69 от "Мишел":Наскоро слушах един американски геополитик-,който коментираше,че САЩ и Русия били обсъждали Одеса да останела град държава в държавата,но под контрола на Русия..
Дали има логика в това? Мисля ,че донякъде има.
Предвид ,че в самото начало Русия не искаше Донбас да влизат в границите на Русия.Предлагаше да стане автономна Република в границите на Украйна.
Но запада като казаха война ..И Русия нямаше друг избор..
Но каквото и да е ,със сигурност Украйна няма да има достъп до излаз на море..Това ще е под контрола на Русия..
Коментиран от #90
12:59 20.11.2025
89 Бе тези женици
13:01 20.11.2025
90 честен ционист
До коментар #88 от "Атина Палада":Одеса ще е хазарския Дубай.
13:02 20.11.2025
92 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Звучи ли ви познато?
13:05 20.11.2025
93 Знаеш
До коментар #30 от "Павел Костов":Защото нефта се търгува изключително в долари. Транзакциите в долара винаги минават през 4 американски банки и те имат пълен контрол какво се плаща. Например Муамар Кадафи (Либия) го "демократизираха" защото искаше да въведен африканска валута - златен динар и да не се търгува с долари.
13:08 20.11.2025
94 Мнението ми.
Коментиран от #98
13:09 20.11.2025
95 АБВ
13:18 20.11.2025
96 Саш и европа са в мега фалит
13:22 20.11.2025
97 Много 2 просто
До коментар #87 от "Това го разбрахме":Защото 4 години правят само планове за война срещу Русия и никакво мирно предложение.
Американските насали стоящи черно пред Тръмп не струват 5 пари
13:22 20.11.2025
98 Поредният
До коментар #94 от "Мнението ми.":Простак
13:23 20.11.2025
99 Дедо
13:25 20.11.2025
100 АБВ
До коментар #21 от "Имам два въпроса:":1. Кой упълномощи САЩ да водят преговори с Русия за прекратяване на войната в Украйна и 2. Кой пречи на ЕС и на Украйна да преговарят директно с Русия за мир?
Отговарям ти:
1. САЩ са велика сила и като такава не и е необходимо упълномощаване от когото и да било за да разговаря с другата велика сила за решаване на регионален конфликт. В днешния свят такъв упълномощител на съществува.
2. Като привърженик и подкрепящ на войната, ЕС няма моралното, а и ресурсното право да участва в изготвяне на планове за прекратяването и.
Ясно ?
Коментиран от #107
13:27 20.11.2025
101 Хахаха
13:27 20.11.2025
104 АБВ
До коментар #26 от "Pyccкий Карлик":"Решението е елементарно !!!
157 милиарда на тезгяха и F-16 Block 70 ще продължат да изпълняват полети до Русия и обратно 😁👍"
Спри да шмъркаш това, бе ! Виж какво е направило с мозъка ти ! Или смени поне дилъра !
13:30 20.11.2025
105 хахаха
До коментар #58 от "Е а разберете се, де....":нова реалност - русия ще победи и ще плаща репарации на украина и европа защото и двете са пред фалит
13:33 20.11.2025
106 Лука
До коментар #11 от "Браво":Копейките нямат родина опитват да седят на два стола.Нямат какво да защитават!
13:34 20.11.2025
107 На мен повече ми приличат на
До коментар #100 от "АБВ":,,Добрият,лошият и злият”като последния е зад кулисите и дърпа конците.
13:35 20.11.2025
108 ЕС е корумпиран и краде пари
Посланикът на ЕС в Украйна Катарина Матернова е изразила недоволство от разкритията за корупцията в Киев. Защо?
Украинският блогър Анатолий Шарий е отбелязал, че ЕС, чрез посланика си в Киев, възпрепятства разследването на корупционен скандал в енергийния сектор. Защо? Ако някой знае верните отговори на гатанката, нека да обесни.
13:41 20.11.2025
109 Лука
До коментар #79 от "Орк":Коя е твоята родина?
Коментиран от #110
13:42 20.11.2025
111 ДългоИме
14:07 20.11.2025
112 Ха,ха
До коментар #44 от "Някой":Казаците къде са
14:11 20.11.2025
113 лиз ач евроатлантик
До коментар #82 от "А где":До там ви стига интелекта,где мочата,киев за три дня,чий е крим ...
14:29 20.11.2025
114 не може да бъде
14:32 20.11.2025
116 Тома
14:44 20.11.2025
117 Георгиев
Разбираме, че нещата вървят в правилната посока, с три години закъснение. Ако ЕК, ЕС, Англия продължават да се месят в този проблем, ще има още време за дрънкане и още бомби и още области. Преди да си прибере цяла Новорусия, Путин няма да се спре. После ще са преговорите и подписване на капитулацията. Това е, независимо от личното мнение на почитателите на другата страна.
14:45 20.11.2025
118 Вазелинчето си вземи
До коментар #45 от "Киев за два дня":намажи се и се успокой с новият си розов.вибр@тор че, нещо поизнервен ми се видиш.
14:46 20.11.2025
119 Сядай на Лука
До коментар #115 от "Лука":на неговия, човекът ти направи единственото смислено предложение за такива като теб.
14:48 20.11.2025
120 А где на
До коментар #82 от "А где":м@йка ти п0тк@т@?
14:50 20.11.2025
121 шаа
15:57 20.11.2025
123 Град Козлодуй
До коментар #65 от "Шопо":ЕС не може да победи Русия, само удължават агонията на Зеленски.
17:06 20.11.2025
124 Баба Вуна
23:54 20.11.2025
126 Саддам Хусейн
05:49 21.11.2025