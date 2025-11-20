Новини
ЕС настоява за участие във всеки мирен план и отхвърля капитулацията на Украйна
  Тема: Украйна

ЕС настоява за участие във всеки мирен план и отхвърля капитулацията на Украйна

20 Ноември, 2025 12:05

Европейските външни министри подчертават, че мирът не трябва да означава капитулация пред Русия

ЕС настоява за участие във всеки мирен план и отхвърля капитулацията на Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейските външни министри заявиха, че всеки план за прекратяване на войната в Украйна трябва да бъде разработен с активно участие на украинците и европейските държави, след като в САЩ бе обсъден проект, предвиждащ Киев да направи териториални отстъпки, да ограничи въоръженията си и да намали армията, предава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

„Това, което като европейци винаги сме подкрепяли, е дълготраен и справедлив мир. Приветстваме всички усилия в тази посока. Но за да бъде успешен който и да е план, той трябва да включва украинците и европейците“, заяви върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас преди заседание на министрите в Брюксел.

Френският външен министър Жан-Ноел Баро предупреди, че нито една инициатива не трябва да се превръща в „капитулация“ пред президента Владимир Путин. „Украинците искат мир - справедлив мир, който уважава суверенитета им, траен мир, който не може да бъде застрашен от бъдеща агресия. Но мирът не означава капитулация“, добави той.

Няколко европейски министри подчертаха, че не са запознати с американския проект и ще коментират след получаване на официални разяснения.

В сряда Reuters съобщи, че според източници Вашингтон е предложил на президента Володимир Зеленски рамка, при която Украйна трябва да се съгласи на териториални отстъпки и ограничения в част от въоръженията си. Ако бъде приет, този план би бил сериозен удар за Киев, особено в контекста на руските настъпления в Източна Украйна и корупционния скандал, довел до оставките на министрите на енергетиката и правосъдието.

Белият дом отказа коментар по темата, а държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви в X, че Вашингтон „ще продължи да разработва списък с потенциални идеи за прекратяване на войната, базирани на информация и от двете страни“.

Полският външен министър Радослав Сикорски подчерта при пристигането си в Брюксел, че европейското мнение трябва да се вземе предвид заради сигурността на континента. Той допълни, че Украйна не може да бъде лишена от правото си на ефективна отбрана: „Надявам се, че тази, на която се налагат ограничения в способността ѝ да се защитава, няма да бъде жертвата, а агресорът“, заяви Сикорски.


Украйна
  • 1 честен ционист

    124 14 Отговор
    ЕС ще участва в ролята на зестрата.

    12:07 20.11.2025

  • 2 Да,бе

    132 12 Отговор
    Доста нагло,че след участие във военният план се натискат и за мирният ...Видяхме ги,че не стават за нищо и никой не ги брои.

    Коментиран от #7

    12:07 20.11.2025

  • 3 Америка са лицемери

    21 109 Отговор
    САЩ загубиха правото да искат каквото и да било. Държавите не са длъжни да се съобразяват с САЩ след като не признават границите на държавите. Народите и държавите трябва да се обединят в противовес на империите. Украйна има пълното право да се защитава, както сметне за добре. Дори ако това да означава пък омашабни удари срещу Москва и Русия. Русия ще капитулира.

    Коментиран от #28, #30, #68

    12:08 20.11.2025

  • 4 Много правилно

    19 111 Отговор
    Европа не може да остави кремълският пациент и рижият перчем да разпарчетосат Украйна .

    Коментиран от #8, #10

    12:08 20.11.2025

  • 5 честен ционист

    78 11 Отговор
    Ганчо от евро да не иде само на рубла, че нещо секнаха и рекламите с двойните цени..

    12:09 20.11.2025

  • 6 Пълна изолация на Русия

    18 116 Отговор
    Санкции, санкции, санкции. Прекратяване на търговските взаимоотношения с Русия. На всякакви взаимоотношения, дори и на семейни и роднински. Конфискация на руски активи навсякъде.

    Коментиран от #14, #70, #79

    12:09 20.11.2025

  • 7 Брачед

    53 5 Отговор

    До коментар #2 от "Да,бе":

    Не успяха с първият, сега търсят вторият.

    12:10 20.11.2025

  • 8 честен ционист

    73 13 Отговор

    До коментар #4 от "Много правилно":

    ЕС би изтъргувал една Лвовска област за половината Балкани без да му и мигне окото.

    Коментиран от #103

    12:10 20.11.2025

  • 9 !!!?

    22 91 Отговор
    Всеки опит за спасение на Путлер е реабилитация на Хитлер !!!?

    Коментиран от #50

    12:11 20.11.2025

  • 10 Може би,но не и да.

    45 6 Отговор

    До коментар #4 от "Много правилно":

    Неизбежно е

    12:11 20.11.2025

  • 11 Браво

    67 13 Отговор
    Само така! Нито един укр да не остане!

    Коментиран от #106

    12:12 20.11.2025

  • 12 Тъй,тъй

    88 10 Отговор
    И пари нямат,и оръжие нямат,а армиите им направо са за ТЕЛК по снимка,пък щели да участват.Ще участват само в плащане на репарациите.

    12:12 20.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ай ле ле

    78 9 Отговор

    До коментар #6 от "Пълна изолация на Русия":

    Как мислиш ще стане това,като половината свят са зависими от руски ресурси? Европа купува руски газ на тройна цена през американски фирми

    12:13 20.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Гост

    72 10 Отговор
    Всяко следващо предложение е по неприятно за Украйна. Да продължават да слушат европейските скумрии, в следващят план може Украйна въобще да я няма. Не че лошо това, ама къде ще сложим слатните тоалетни тогава?!

    12:13 20.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Владимир Путин офишъл

    56 6 Отговор
    Кой ва и6aa вас

    12:14 20.11.2025

  • 19 ЕС може само да настоява

    47 9 Отговор
    да ми ядeлайн@т@.

    12:14 20.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ЕС настоява

    54 9 Отговор
    Кой е тоя ЕС дето настоява ? ЕК не е ЕС !

    12:15 20.11.2025

  • 23 Напразни са ...

    12 55 Отговор
    мечтите на Кремъл за преразпределение на сферите за влияние. Втора Ялта няма да има!

    12:15 20.11.2025

  • 24 Интересно ми е ЕС с какво право

    58 8 Отговор
    Претендира да е фактор в каквото и да е.

    Коментиран от #34, #65

    12:16 20.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Pyccкий Карлик

    12 46 Отговор
    Решението е елементарно !!!
    157 милиарда на тезгяха и F-16 Block 70 ще продължат да изпълняват полети до Русия и обратно 😁👍

    Коментиран от #104

    12:17 20.11.2025

  • 27 Европейски външни министри заявиха

    37 7 Отговор
    НЕ е "ЕС настоява"... !

    12:17 20.11.2025

  • 28 БАЦЕ ЕООД

    28 7 Отговор

    До коментар #3 от "Америка са лицемери":

    пахахаха ... Вазелин си търси, не си губи времето тука

    12:17 20.11.2025

  • 29 Капитулацията

    49 9 Отговор
    на Украина е неизбежна. Без значение колко средства ЕС ще заеме и ще предостави на Киев

    12:17 20.11.2025

  • 30 Павел Костов

    37 7 Отговор

    До коментар #3 от "Америка са лицемери":

    Интересно защо всички държави (без Китай) се съобразяват със санкциите срещу Русия за нефта (Лукойл,...).
    Просто е; - С най-големия военен бюджет световния терорист САЩ изнудват и заплашват всички, които не слушкат ...

    Коментиран от #93

    12:18 20.11.2025

  • 31 Вече няма

    39 9 Отговор
    друг план освен капитулация.

    12:18 20.11.2025

  • 32 сирене

    29 5 Отговор
    то това е от положение на сила ... настояването . пахаха

    12:18 20.11.2025

  • 33 Европейски външни министри

    51 7 Отговор
    Да слагат каските и да заминават за фронта с децата си а не да умуват !

    Коментиран от #40

    12:18 20.11.2025

  • 34 Защото

    29 6 Отговор

    До коментар #24 от "Интересно ми е ЕС с какво право":

    финансира операцията в Украйна

    Коментиран от #43

    12:18 20.11.2025

  • 35 ,,,,,,

    4 5 Отговор
    Кои са казаците?

    12:19 20.11.2025

  • 36 Русия

    32 8 Отговор
    Победата и освобождението няма да е само над Укрия.

    Коментиран от #45

    12:20 20.11.2025

  • 37 ГЕЙргиев

    22 5 Отговор
    И той ли "настоява"?

    12:20 20.11.2025

  • 38 мдаааа

    34 7 Отговор
    И като каква ще участва... след като се нарежда от къде страната на булката !!!
    От историята се знае ПОБЕДИТЕЛЯ взима всичко... той определя условията за мир и какво управление ще има в бъдеще, така че приемайте условията на Путин... първото предложение на руснаците винаги е най доброто!!!

    12:21 20.11.2025

  • 39 Загубилите

    31 6 Отговор
    Войната останали за смях приятелчета на киевските крадци,не могат да определят условията за мир

    12:21 20.11.2025

  • 40 е нали

    25 6 Отговор

    До коментар #33 от "Европейски външни министри":

    Германците първо каски дадоха ... сега надали има останали

    12:21 20.11.2025

  • 41 европейските държави

    22 6 Отговор
    Не са "Няколко европейски министри" нали?

    12:22 20.11.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Т. е. бърка в нашият джоб

    20 6 Отговор

    До коментар #34 от "Защото":

    За да може някои да богатият на гърба на трагедията за други

    12:23 20.11.2025

  • 44 Някой

    24 6 Отговор
    Да си се договарят руснаците от двете страни. Външни няма какво да се мешат. Украинците дето са викали, че те са руснаците, да изхвърлят Зеленски и бандеровците самоопределящи се за фашисти и да започнат преговори с другите руснаци.
    Най-сигурният мир при военен съюз между Украйна и Русия.
    Считах че минимума който ще искат руснаците е подарената от Ленин Новорусия за влизането в СССР. Украйна към Русия с граници от преди СССР. Точни ясни граници с причина. Да не се върнат от преди ПСВ, че тогава държава Украйна не е имало.

    Коментиран от #112

    12:24 20.11.2025

  • 45 Киев за два дня

    6 25 Отговор

    До коментар #36 от "Русия":

    Пумияр гладен.

    Коментиран от #118

    12:24 20.11.2025

  • 46 Орк

    30 6 Отговор

    До коментар #21 от "Имам два въпроса:":

    ЕС а васал. Никой не преговаря с васали.

    12:24 20.11.2025

  • 47 АЙДЕ ЧЕСТИТО

    29 6 Отговор
    Айде козяции, стягайте багажа и варш към Бандеристан. Урсула ще ви даде оръжие

    12:24 20.11.2025

  • 48 Смешки ! ....

    24 6 Отговор
    Няколко европейски министри настоявали .....

    12:24 20.11.2025

  • 49 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    28 6 Отговор
    Тропат ли с крачета Урсулата и Каята?!
    Тръшкат ли се на пода като малки деца когато не им купят сладко или играчка в магазина?

    12:25 20.11.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 ЕК не е ЕС

    25 5 Отговор
    И "Няколко европейски министри" не са ЕК даже ...

    12:26 20.11.2025

  • 52 Григор

    25 5 Отговор
    Настоява, ама няма да стане. Мирният план ще бъде споразумение между Русия и САЩ и никой за нищо няма да пита нито Украйна, нито Европейският съюз. Украйна няма да я питат,защото тя не е фактор, тъй като непрекъснато губи територия и ако всичко това продължи, не е ясно колко от територията си ще загуби. В САЩ не са глупаци. На тях им трябва Украйна с територията си сега, а не когато загуби половината от нея.

    12:27 20.11.2025

  • 53 Захарова

    7 25 Отговор
    По-живо блатни роби! Малко ви остана!

    Коментиран от #57

    12:27 20.11.2025

  • 54 Ха ХаХа

    28 6 Отговор
    Искате цяла Украйна да е руска нали ?
    ЕС е сборище на ненормалници

    12:28 20.11.2025

  • 55 Още един 20-ти

    27 6 Отговор
    Пакет санкции да сложат и съвсем Европа ще цъфне

    12:28 20.11.2025

  • 56 Бай Хой от Ханой

    27 7 Отговор
    Фашизирана Европа вече издуха супата....и ще продължи да духа!

    12:28 20.11.2025

  • 57 Ха ХаХа

    7 21 Отговор

    До коментар #53 от "Захарова":

    Монголският татарин отново квичи от гробищата

    12:29 20.11.2025

  • 58 Е а разберете се, де....

    25 6 Отговор
    Кой ша плаща репарациите при спирането на войната, само 0крайна или и ЕС... все пак за да има мир има победител Русия и победени 0крайна и ЕС, а победителят взима всичко, победения плаща!!!

    Коментиран от #105

    12:30 20.11.2025

  • 59 000

    25 8 Отговор
    Ес прикрючи. Русия се върна в играта.

    12:31 20.11.2025

  • 60 А плана що още

    19 6 Отговор
    НЕ е разработен с "активно участие на украинците и европейските държави" ? А? Кво правиха до сега?

    Коментиран от #74

    12:31 20.11.2025

  • 61 Мдаааа

    24 6 Отговор
    Урсула: никаво спиране нв войната! Зеления пожизнен президент! Бай Дончо да развърже кесията и да налива яко! И ние от ЕС също... Че паричките от ваксините взеха да ми свършват а трншовете от зеления ми идват добре...

    12:32 20.11.2025

  • 62 Абе нали имаше

    23 4 Отговор
    "Плана за победа"? Кво стана? ...

    Коментиран от #66

    12:32 20.11.2025

  • 63 Я пък тоя

    3 4 Отговор
    Ко?
    Не!

    12:32 20.11.2025

  • 64 Абе путин що мълчи като бито куче? 🤔

    6 21 Отговор
    Перчема му взе за без пари Лукойл, китайците и американците музанулиха росснефт😂., Киев за три, четири деня не се получи... Кво ще ядат крепостните?

    Коментиран от #73

    12:33 20.11.2025

  • 65 Шопо

    7 7 Отговор

    До коментар #24 от "Интересно ми е ЕС с какво право":

    ЕС може ли да победи да победи Русия.

    Коментиран от #71, #123

    12:33 20.11.2025

  • 66 Путин

    7 11 Отговор

    До коментар #62 от "Абе нали имаше":

    Неможач съм.

    12:34 20.11.2025

  • 67 Ами те и руснаците

    11 7 Отговор
    Са за "дълготраен и справедлив мир" .... Значи спор няма

    12:35 20.11.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Мишел

    20 6 Отговор
    Много е вероятно освен Украйна и ЕС, и Русия да несе съгласи с мирния план на Тръмп, преди да езавзела Одеса.

    Коментиран от #76, #88

    12:36 20.11.2025

  • 70 И кат ги прекратите

    14 6 Отговор

    До коментар #6 от "Пълна изолация на Русия":

    европодлогите,на руснаците ич не им дреме,защото те си търгуват с БРИКС и с всички останали извън вашия "златен" милиард.

    12:37 20.11.2025

  • 71 Българин

    7 12 Отговор

    До коментар #65 от "Шопо":

    За часове. ХА ХА за мижавата русия ли питаш? СЕРИОЗНО? За онази с външните нужници ли питаш?
    😂😂😂

    12:37 20.11.2025

  • 72 Я пък тоя

    12 5 Отговор
    Никой за нищо не ги търси, те настоявали.
    Защо ли си мислят, че са фактор, или знаят, че не са, но заблуждават простолюдието!

    12:38 20.11.2025

  • 73 Орк

    13 7 Отговор

    До коментар #64 от "Абе путин що мълчи като бито куче? 🤔":

    Не се притеснявай. Русия ще върне всичко и на всички. Путин няма да повтаря 100 пъти едно и също на глупаци.

    Коментиран от #75

    12:38 20.11.2025

  • 74 хахаха

    14 6 Отговор

    До коментар #60 от "А плана що още":

    ама те и европейците имат разработен мирен план - русия си изтегля войските, връща 20%те завладяна украинска територия, развява бяло знаме и пита колко репарации да плаща, а и мирно и тихо чака европа да се въоръжи и да я нападне отбранително след 5 години

    12:41 20.11.2025

  • 75 Киев за два дня

    7 13 Отговор

    До коментар #73 от "Орк":

    КогИ?

    Коментиран от #77, #83

    12:41 20.11.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Ха ХаХа

    14 4 Отговор

    До коментар #75 от "Киев за два дня":

    Кафето на наркомана в Крим кога?
    Парада в Москва кога ?

    12:45 20.11.2025

  • 78 696

    13 6 Отговор
    Утепляци, Тръмп и Путин си разпределят Европа, европеиските лидери се готвят за война.

    12:45 20.11.2025

  • 79 Орк

    15 7 Отговор

    До коментар #6 от "Пълна изолация на Русия":

    Ви живеете в своя измислен свят. Знаеш ли че първият влак от Русия е пристигнал в Иран. Ако не разбираш-южен коридор вече работи. Европа отдавна санкционира себе си. Русия направила невъзможно-- пълен разворот на Исток. Европа е бита карта. Нямате нито една козирна карта.

    Коментиран от #82, #84, #109

    12:45 20.11.2025

  • 80 Чета статията и се сещам за стар виц,

    8 6 Отговор
    в който хора от различни държави отговарят на въпроса какво най- много обичат.Българинът отговорил : ,, Най-обичам ману ( недостатък) да намирам.” Та и Кая Калас като българина от вица.

    12:46 20.11.2025

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 А где

    7 13 Отговор

    До коментар #79 от "Орк":

    МОЧАТА?

    Коментиран от #85, #102, #113, #120

    12:46 20.11.2025

  • 83 Механик

    7 15 Отговор

    До коментар #75 от "Киев за два дня":

    Никога. Кворо отпусне Дончо на блатарите толкова.

    12:49 20.11.2025

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Орк

    12 8 Отговор

    До коментар #82 от "А где":

    Е, какво друго можеш да отговориш???
    Можеш да махнеш Александър Невски, язовир и каквото и да е. Това можеш-друго НЕ

    12:52 20.11.2025

  • 86 Военен експерт

    14 10 Отговор
    Никакъв мирен "план" няма да има, а брутално пребиваване на агресора...

    12:55 20.11.2025

  • 87 Това го разбрахме

    7 11 Отговор
    Не разбрахме по каква причина ЕК не участват в преговорите за мир в Украйна.

    Коментиран от #97

    12:57 20.11.2025

  • 88 Атина Палада

    16 9 Отговор

    До коментар #69 от "Мишел":

    Наскоро слушах един американски геополитик-,който коментираше,че САЩ и Русия били обсъждали Одеса да останела град държава в държавата,но под контрола на Русия..
    Дали има логика в това? Мисля ,че донякъде има.
    Предвид ,че в самото начало Русия не искаше Донбас да влизат в границите на Русия.Предлагаше да стане автономна Република в границите на Украйна.
    Но запада като казаха война ..И Русия нямаше друг избор..
    Но каквото и да е ,със сигурност Украйна няма да има достъп до излаз на море..Това ще е под контрола на Русия..

    Коментиран от #90

    12:59 20.11.2025

  • 89 Бе тези женици

    11 5 Отговор
    са си въобразили, че са важни? Никой няма тях да пита!

    13:01 20.11.2025

  • 90 честен ционист

    6 6 Отговор

    До коментар #88 от "Атина Палада":

    Одеса ще е хазарския Дубай.

    13:02 20.11.2025

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    9 5 Отговор
    Жлътите звезди могу аресват синия флаг !

    Звучи ли ви познато?

    13:05 20.11.2025

  • 93 Знаеш

    13 6 Отговор

    До коментар #30 от "Павел Костов":

    Защото нефта се търгува изключително в долари. Транзакциите в долара винаги минават през 4 американски банки и те имат пълен контрол какво се плаща. Например Муамар Кадафи (Либия) го "демократизираха" защото искаше да въведен африканска валута - златен динар и да не се търгува с долари.

    13:08 20.11.2025

  • 94 Мнението ми.

    7 5 Отговор
    Никакъв, мирен план няма, а евтини, журналистически съчинения.

    Коментиран от #98

    13:09 20.11.2025

  • 95 АБВ

    10 5 Отговор
    Не трябва да се допуска подкрепящите войната ЕС и НАТО да участват в какъвто и да е план за прекратяването и. Политика, основаваща се на "нанасяне на стратегическо поражение на Русия на бойното поле" е повече от престъпна и прилагащите я трябва да бъдат жестоко наказани. Подпалвачите на войни НАТО и ЕС не трябва да имат спокоен сън никога.

    13:18 20.11.2025

  • 96 Саш и европа са в мега фалит

    8 5 Отговор
    Путин да метне х 100 мегато и да свършва тая мъка

    13:22 20.11.2025

  • 97 Много 2 просто

    8 5 Отговор

    До коментар #87 от "Това го разбрахме":

    Защото 4 години правят само планове за война срещу Русия и никакво мирно предложение.
    Американските насали стоящи черно пред Тръмп не струват 5 пари

    13:22 20.11.2025

  • 98 Поредният

    1 1 Отговор

    До коментар #94 от "Мнението ми.":

    Простак

    13:23 20.11.2025

  • 99 Дедо

    6 7 Отговор
    Европейци ще платим ,а Украинците ще изчезнат като нация.

    13:25 20.11.2025

  • 100 АБВ

    10 6 Отговор

    До коментар #21 от "Имам два въпроса:":

    1. Кой упълномощи САЩ да водят преговори с Русия за прекратяване на войната в Украйна и 2. Кой пречи на ЕС и на Украйна да преговарят директно с Русия за мир?

    Отговарям ти:
    1. САЩ са велика сила и като такава не и е необходимо упълномощаване от когото и да било за да разговаря с другата велика сила за решаване на регионален конфликт. В днешния свят такъв упълномощител на съществува.
    2. Като привърженик и подкрепящ на войната, ЕС няма моралното, а и ресурсното право да участва в изготвяне на планове за прекратяването и.
    Ясно ?

    Коментиран от #107

    13:27 20.11.2025

  • 101 Хахаха

    8 4 Отговор
    КОЛОНИАЛНИ МАРИОНЕТКИ НИКОЙ НЕ ГИ БРОИ ОСВЕН ЗА ШУТОВЕ.

    13:27 20.11.2025

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 АБВ

    9 4 Отговор

    До коментар #26 от "Pyccкий Карлик":

    "Решението е елементарно !!!
    157 милиарда на тезгяха и F-16 Block 70 ще продължат да изпълняват полети до Русия и обратно 😁👍"

    Спри да шмъркаш това, бе ! Виж какво е направило с мозъка ти ! Или смени поне дилъра !

    13:30 20.11.2025

  • 105 хахаха

    8 2 Отговор

    До коментар #58 от "Е а разберете се, де....":

    нова реалност - русия ще победи и ще плаща репарации на украина и европа защото и двете са пред фалит

    13:33 20.11.2025

  • 106 Лука

    4 9 Отговор

    До коментар #11 от "Браво":

    Копейките нямат родина опитват да седят на два стола.Нямат какво да защитават!

    13:34 20.11.2025

  • 107 На мен повече ми приличат на

    4 1 Отговор

    До коментар #100 от "АБВ":

    ,,Добрият,лошият и злият”като последния е зад кулисите и дърпа конците.

    13:35 20.11.2025

  • 108 ЕС е корумпиран и краде пари

    11 2 Отговор
    от Данъкоплатците които си разделят между Зеленски и ЕС, а уж сие дават за помощи на Украйна. За това ЕС е против спирането на войната, за да продължи да краде от хората.
    Посланикът на ЕС в Украйна Катарина Матернова е изразила недоволство от разкритията за корупцията в Киев. Защо?
    Украинският блогър Анатолий Шарий е отбелязал, че ЕС, чрез посланика си в Киев, възпрепятства разследването на корупционен скандал в енергийния сектор. Защо? Ако някой знае верните отговори на гатанката, нека да обесни.

    13:41 20.11.2025

  • 109 Лука

    2 3 Отговор

    До коментар #79 от "Орк":

    Коя е твоята родина?

    Коментиран от #110

    13:42 20.11.2025

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 ДългоИме

    8 2 Отговор
    Как няма да отхвърля плана за капитулация на Ус(к)райна, защото това автоматично означава КАПИТУЛАЦИЯ на целия ЕС! Ха-ха, идими-додими кухи еврократуни!

    14:07 20.11.2025

  • 112 Ха,ха

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Някой":

    Казаците къде са

    14:11 20.11.2025

  • 113 лиз ач евроатлантик

    3 6 Отговор

    До коментар #82 от "А где":

    До там ви стига интелекта,где мочата,киев за три дня,чий е крим ...

    14:29 20.11.2025

  • 114 не може да бъде

    3 1 Отговор
    ЕС в който безогледната г-жа Урсула помощниците и и тези които послушно вървят зад нея обезцениха силата на правото сега ще трябва да приемат/преглътнат правото на силата!?Диалектика Уотсън!...Разбира се и Байдън има голям дял за това но той вече е история!?Но май и г-жата ще стане история по-бързо отколкото си мислим ...в комплект с целия антураж и клакьорите !?

    14:32 20.11.2025

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Тома

    3 1 Отговор
    На началниците от ЕС треперят ли им крачетата ако излязат записите кой колко милиона си е взел от помощите за украйна

    14:44 20.11.2025

  • 117 Георгиев

    6 1 Отговор
    Кои сте вие и какво ви засяга Окраина, освен че е ваше оръжие срещу Русия? Вашите интереси засегнати ли са? Изнудването на страните от ЕС за финансиране на Киев - това разглеждайте и се разбирайте. Тя Италия май удари шамара на Урсула и кънти навсякъде. Този проблем обсъждайте и как ще се нагодите д нейното изнудване.
    Разбираме, че нещата вървят в правилната посока, с три години закъснение. Ако ЕК, ЕС, Англия продължават да се месят в този проблем, ще има още време за дрънкане и още бомби и още области. Преди да си прибере цяла Новорусия, Путин няма да се спре. После ще са преговорите и подписване на капитулацията. Това е, независимо от личното мнение на почитателите на другата страна.

    14:45 20.11.2025

  • 118 Вазелинчето си вземи

    4 0 Отговор

    До коментар #45 от "Киев за два дня":

    намажи се и се успокой с новият си розов.вибр@тор че, нещо поизнервен ми се видиш.

    14:46 20.11.2025

  • 119 Сядай на Лука

    1 1 Отговор

    До коментар #115 от "Лука":

    на неговия, човекът ти направи единственото смислено предложение за такива като теб.

    14:48 20.11.2025

  • 120 А где на

    2 0 Отговор

    До коментар #82 от "А где":

    м@йка ти п0тк@т@?

    14:50 20.11.2025

  • 121 шаа

    5 0 Отговор
    ЕС настоява, тропа с краче и вдига свито юмруче

    15:57 20.11.2025

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Град Козлодуй

    6 0 Отговор

    До коментар #65 от "Шопо":

    ЕС не може да победи Русия, само удължават агонията на Зеленски.

    17:06 20.11.2025

  • 124 Баба Вуна

    1 0 Отговор
    Тия от ЕС па кой ги пита и чиито го дирят там?

    23:54 20.11.2025

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 ​​Саддам Хусейн​

    0 0 Отговор
    Европа продължава да залага суверенитета и територията на Украйна като залог, обречен на пълен провал!

    05:49 21.11.2025

