Новини
Свят »
Украйна »
Руски дронове нападнаха Одеса. Зеленски предложи свои депутат за нов министър на правосъдието
  Тема: Украйна

Руски дронове нападнаха Одеса. Зеленски предложи свои депутат за нов министър на правосъдието

21 Ноември, 2025 02:57, обновена 21 Ноември, 2025 03:03 1 139 7

  • украйна-
  • русия-
  • одеса-
  • зеленски-
  • война

Думата в Москва гласува увеличение на данъците за лицата, определени като „чуждестранни агенти“

Руски дронове нападнаха Одеса. Зеленски предложи свои депутат за нов министър на правосъдието - 1
Снимка: ДСНС на Украйна
БТА БТА

Около 15 дрона атакуваха късно снощи Одеса от акваторията на Черно море, чуха се силни взривове, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в приложението Телеграм.

Под заплаха за атака са крайморските градове Южни и Черномрск, съобщиха местните канали в Телеграм.

Регионалните власти призовават жителите да се укриват в бомбоубежища.

Сирените са задействани в 22.54 ч.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Междувременно председателят на Запорожката областна военна администрация Иван Фьодоров съобщи в приложението Телеграм, че петима души са загинали и още трима са ранени до момента в резултат на масирана руска атака с планиращи бомби по Запорожие, съобщи

Щети са нанесени на жилищни блокове, магазин и пазар.

Сирените са били задействани от 21.12 часа до 22.55 ч.

Всички спешни служби са задействани по ликвидирането на последиците.

Според последното официално преброяване в Украйна, в Запорожка област живеят 27 764 българи. Българската общност в областта е съсредоточена в Приморски, Мелитополски, Бердянски и Приазовски район, които от началото на войната до момента са окупирани. Първото заселване на българските преселници от Бесарабия в Приазовието е от 1861/1862 г.

Украинският президент Володимир Зеленски предложи депутатът от управляващата партия „Слуга народа“ Денис Маслов да бъде назначен за нов министър на правосъдието, съобщи депутатът от Върховната рада от партията „Глас“ Ярослав Железняк, предаде ТАСС.

До скоро министерството на правосъдието беше ръководено от Герман Галушченко, но той беше отстранен от длъжност заради участието си в корупционни схеми на бизнесмена Тимур Миндич. Кандидатурата на Маслов Зеленски предложи на срещата с фракцията „Слуга народа“ вчера. Маслов е председател на парламентарната комисия по правна политика.

Депутатът от партията „Европейска солидарност“ Алексей Гончаренко също съобщи в своя канал в Телеграм за кандидатурата на Маслов за поста министър на правосъдието. При това, според него, кандидатури за поста министър на енергетиката вместо уволнената Светлана Гринчук не са били обсъждани.

На 12 ноември, на фона на антикорупционния скандал, в Радата бяха подадени заявления за уволнението на Галушченко и Гринчук. На 19 ноември парламентът ги освободи от длъжност. Според украинските медии Галушченко и Гринчук живеят в граждански брак, посочва ТАСС.

Руският парламент гласува увеличение на данъците за лицата, определени като „чуждестранни агенти“ – статут, използван за преследване на дисиденти, съобщи ДПА.

В бъдеще те ще трябва да плащат най-високата данъчна ставка от 30%, вместо средната от 13% до 22%.

„Тези, които са предали страната ни, не трябва да получават данъчни облекчения“, заяви председателят на Държавната дума Вячеслав Володин в Teлеград.

Терминът „чуждестранен агент“ се използва от руските власти от 2012 г. насам, за да се стигматизират опозиционни фигури и други дисиденти.

Благодарение на редица промени в законодателството, министерството на правосъдието вече не е длъжно да предоставя доказателства, че даденото лице е получавало финансиране от чужбина, когато официално го определя като чуждестранен агент.

Настоящият списък включва повече от 1000 организации и лица, обвинени, че са „под чуждестранно влияние“.

Обозначените като "чуждестранни агенти" лица се сблъскват с тежки последствия, включително забрана да се кандидатират или да наблюдават избори.

На тях им е забранено да работят за държавни институции и им се отказват доходи от наеми или лихви по спестовни сметки, както и авторски хонорари или други доходи от интелектуална дейност.

Когато правят публични изявления, включително когато публикуват в социалните медии, те трябва да се идентифицират ясно като „чуждестранни агенти“, в противен случай им се налагат тежки глоби.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Шопо

    14 0 Отговор
    Редно е в Одеса да се проведе Референдум и гражданите да решат към коя държава да се присъединят.
    Може да се окаже че Одеса е български ексклав.

    04:13 21.11.2025

  • 6 хихи

    2 0 Отговор
    не може да са 150хил. Поне 50хил са по българското черноморие...

    08:49 21.11.2025

  • 7 DW смърди

    0 0 Отговор
    "Зеленски предложи свои депутат "

    Ако е само един депутат трябва да е своЙ. СвоИ е за много депутати...
    Грешка още в заглавието е признак на неграмотност, некадърност или и двете.

    10:44 21.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания