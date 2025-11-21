Руски дронове нападнаха Одеса. Зеленски предложи свои депутат за нов министър на правосъдието

Около 15 дрона атакуваха късно снощи Одеса от акваторията на Черно море, чуха се силни взривове, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в приложението Телеграм.



Под заплаха за атака са крайморските градове Южни и Черномрск, съобщиха местните канали в Телеграм.



Регионалните власти призовават жителите да се укриват в бомбоубежища.



Сирените са задействани в 22.54 ч.



Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.



Междувременно председателят на Запорожката областна военна администрация Иван Фьодоров съобщи в приложението Телеграм, че петима души са загинали и още трима са ранени до момента в резултат на масирана руска атака с планиращи бомби по Запорожие, съобщи



Щети са нанесени на жилищни блокове, магазин и пазар.



Сирените са били задействани от 21.12 часа до 22.55 ч.



Всички спешни служби са задействани по ликвидирането на последиците.



Според последното официално преброяване в Украйна, в Запорожка област живеят 27 764 българи. Българската общност в областта е съсредоточена в Приморски, Мелитополски, Бердянски и Приазовски район, които от началото на войната до момента са окупирани. Първото заселване на българските преселници от Бесарабия в Приазовието е от 1861/1862 г.

Украинският президент Володимир Зеленски предложи депутатът от управляващата партия „Слуга народа“ Денис Маслов да бъде назначен за нов министър на правосъдието, съобщи депутатът от Върховната рада от партията „Глас“ Ярослав Железняк, предаде ТАСС.



До скоро министерството на правосъдието беше ръководено от Герман Галушченко, но той беше отстранен от длъжност заради участието си в корупционни схеми на бизнесмена Тимур Миндич. Кандидатурата на Маслов Зеленски предложи на срещата с фракцията „Слуга народа“ вчера. Маслов е председател на парламентарната комисия по правна политика.



Депутатът от партията „Европейска солидарност“ Алексей Гончаренко също съобщи в своя канал в Телеграм за кандидатурата на Маслов за поста министър на правосъдието. При това, според него, кандидатури за поста министър на енергетиката вместо уволнената Светлана Гринчук не са били обсъждани.



На 12 ноември, на фона на антикорупционния скандал, в Радата бяха подадени заявления за уволнението на Галушченко и Гринчук. На 19 ноември парламентът ги освободи от длъжност. Според украинските медии Галушченко и Гринчук живеят в граждански брак, посочва ТАСС.

Руският парламент гласува увеличение на данъците за лицата, определени като „чуждестранни агенти“ – статут, използван за преследване на дисиденти, съобщи ДПА.



В бъдеще те ще трябва да плащат най-високата данъчна ставка от 30%, вместо средната от 13% до 22%.



„Тези, които са предали страната ни, не трябва да получават данъчни облекчения“, заяви председателят на Държавната дума Вячеслав Володин в Teлеград.



Терминът „чуждестранен агент“ се използва от руските власти от 2012 г. насам, за да се стигматизират опозиционни фигури и други дисиденти.



Благодарение на редица промени в законодателството, министерството на правосъдието вече не е длъжно да предоставя доказателства, че даденото лице е получавало финансиране от чужбина, когато официално го определя като чуждестранен агент.



Настоящият списък включва повече от 1000 организации и лица, обвинени, че са „под чуждестранно влияние“.



Обозначените като "чуждестранни агенти" лица се сблъскват с тежки последствия, включително забрана да се кандидатират или да наблюдават избори.



На тях им е забранено да работят за държавни институции и им се отказват доходи от наеми или лихви по спестовни сметки, както и авторски хонорари или други доходи от интелектуална дейност.



Когато правят публични изявления, включително когато публикуват в социалните медии, те трябва да се идентифицират ясно като „чуждестранни агенти“, в противен случай им се налагат тежки глоби.