Техеран: Русия ни оказа голяма подкрепа по време на войната през юни с Израел

Техеран: Русия ни оказа голяма подкрепа по време на войната през юни с Израел

21 Ноември, 2025 03:14

След това взаимодействието ни с Москва в областта на отбраната се засили, заяви външният министър на Иран Аббас Арагчи

БТА БТА

Русия оказа голяма подкрепа на Иран по време на войната през юни с Израел, след което взаимодействието между Москва и Техеран в областта на отбраната се засили, заяви в интервю за британското списание "Икономист" министърът на външните работи на Ислямската република Аббас Арагчи.

„Руснаците ни помогнаха много по време на 12-дневната война и след това ние се включихме още по-активно в сътрудничеството, отколкото преди. Ето защо ви казвам, че сме дори по-подготвени [за потенциален конфликт], отколкото за предишната война“, каза той, предаде ТАСС.

Арагчи също така каза в интервюто, че Иран няма да извлича обогатен уран изпод развалините на разрушените ядрени съоръжения, докато не се постигне споразумение с Международната агенция за атомна енергия (МАГАТЕ).

„Не, целият обогатен материал се намира под развалините. Все още не е изваден и нямаме намерение да го изваждаме, докато не постигнем съответното споразумение с агенцията“, заяви министърът.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сатана Z

    16 9 Отговор
    Иранската ПВО свали много еврейски Ф-35ици .Брулеха ги като циганин кисела джанка ,а Американските летящи ковчези падаха като "Камъните падат от небето,капка ми капна на сърцето"

    Коментиран от #4, #5

    03:26 21.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 оня с коня

    4 10 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    КОЛКО МНОГО Израелски ф-35 според тебе е свалила Иранската ПВО- дай Бройка и от къде ти е Инфото?А бяха ли Унищожени Командните Центрове на Иранските Военни сили и яха ли ликвидирани лабораториите за Обогатяване на Уран скрити в непристъпни Пещери под Земята? А с Какво и Как е помогнала Русия на Иран - защо не се посочва?А защо Иран не изрови от Развалините остатъците от Обогатения Уран - защото знае че ще долетят ОТНОВО Израелските Самолети и тоя път ще бъде още по-лошо?

    Коментиран от #7, #9

    03:59 21.11.2025

  • 6 Шопо

    6 4 Отговор
    На Иран не им е нужно да обогатяват уран, те си купуват Плутоний от Русия.

    04:01 21.11.2025

  • 7 Българин

    3 6 Отговор

    До коментар #5 от "оня с коня":

    Безспорни доказателства има за над 100! Просто са толкова много, че трудно може да се уточни, броят им.

    04:49 21.11.2025

  • 8 Свободен

    2 7 Отговор
    "Боксовата круша" била водила война с боксьора!
    Ха Ха!

    05:40 21.11.2025

  • 9 Я кажи

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "оня с коня":

    Защо щом руските с 400 и с500 не стават урките още не са съборили кримския мост ,защо Германия която има достатъчно ф35 струващ 100 млн бройката не прати 2-3 на Украйна а изпрати поне 4 патриота за по 1 млрд бройката?!?

    07:04 21.11.2025

  • 10 Асен

    2 2 Отговор
    Подкрепа????? рашистите бяха само едни наблюдатели.

    09:44 21.11.2025

  • 11 айран

    0 0 Отговор
    разлян

    14:06 21.11.2025

