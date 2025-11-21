Русия оказа голяма подкрепа на Иран по време на войната през юни с Израел, след което взаимодействието между Москва и Техеран в областта на отбраната се засили, заяви в интервю за британското списание "Икономист" министърът на външните работи на Ислямската република Аббас Арагчи.
„Руснаците ни помогнаха много по време на 12-дневната война и след това ние се включихме още по-активно в сътрудничеството, отколкото преди. Ето защо ви казвам, че сме дори по-подготвени [за потенциален конфликт], отколкото за предишната война“, каза той, предаде ТАСС.
Арагчи също така каза в интервюто, че Иран няма да извлича обогатен уран изпод развалините на разрушените ядрени съоръжения, докато не се постигне споразумение с Международната агенция за атомна енергия (МАГАТЕ).
„Не, целият обогатен материал се намира под развалините. Все още не е изваден и нямаме намерение да го изваждаме, докато не постигнем съответното споразумение с агенцията“, заяви министърът.
Техеран: Русия ни оказа голяма подкрепа по време на войната през юни с Израел
21 Ноември, 2025 03:14, обновена 21 Ноември, 2025 03:17 1 344 11
След това взаимодействието ни с Москва в областта на отбраната се засили, заяви външният министър на Иран Аббас Арагчи
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #4, #5
03:26 21.11.2025
5 оня с коня
До коментар #1 от "Сатана Z":КОЛКО МНОГО Израелски ф-35 според тебе е свалила Иранската ПВО- дай Бройка и от къде ти е Инфото?А бяха ли Унищожени Командните Центрове на Иранските Военни сили и яха ли ликвидирани лабораториите за Обогатяване на Уран скрити в непристъпни Пещери под Земята? А с Какво и Как е помогнала Русия на Иран - защо не се посочва?А защо Иран не изрови от Развалините остатъците от Обогатения Уран - защото знае че ще долетят ОТНОВО Израелските Самолети и тоя път ще бъде още по-лошо?
Коментиран от #7, #9
03:59 21.11.2025
6 Шопо
04:01 21.11.2025
7 Българин
До коментар #5 от "оня с коня":Безспорни доказателства има за над 100! Просто са толкова много, че трудно може да се уточни, броят им.
04:49 21.11.2025
8 Свободен
Ха Ха!
05:40 21.11.2025
9 Я кажи
До коментар #5 от "оня с коня":Защо щом руските с 400 и с500 не стават урките още не са съборили кримския мост ,защо Германия която има достатъчно ф35 струващ 100 млн бройката не прати 2-3 на Украйна а изпрати поне 4 патриота за по 1 млрд бройката?!?
07:04 21.11.2025
10 Асен
09:44 21.11.2025
11 айран
14:06 21.11.2025