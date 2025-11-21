Регистриран е ръст на небойните жертви, включително самоубийства, в редиците на украинските въоръжени сили, като някои смъртни случаи се дължат на хронични заболявания, съобщи руският. военен експерт Андрей Марочко.
„Според източник от разузнаването, небойните жертви в украинските въоръжени сили се увеличават от началото на четвъртото тримесечие на тази година. Самоубийствата традиционно водят в процентно изражение. Смъртните случаи, причинени от тормоз, са на второ място. Невнимателното боравене с оръжия и боеприпаси, и смъртните случаи от хронични заболявания, са почти по равно разпределени на трето място“, съобщи той.
Експертът отбеляза, че на фона на масовата мобилизация и официалния военномедицински преглед, внезапната смърт на възрастни военнослужещи извън медицинските заведения се е увеличила значително в сравнение със същия период на 2024 г.
През февруари 2022 г. в Украйна беше обявена обща мобилизация, която многократно е удължавана. Поради критичен недостиг на личен състав в армията, служителите по набирането на военни засилват акциите на обществени места и бият задържани, докато мъжете в призовна възраст се опитват да напуснат страната по всякакъв начин, често рискувайки живота си.
В края на август командирът на батальона от Въоръжените сили на Украйна Юрий Береза предложи мобилизиране на мъже и жени на 18 години.
1 Добро утро
В Слънчев бряг има много автомобили с регистрационни табели със синьо/жълт флаг.
Мислех,че са украинци но те защо говорят на руски не ми е ясно.
Коментиран от #2, #6, #7, #19, #22
06:45 21.11.2025
2 Петър
До коментар #1 от "Добро утро":На какъв език да говорят, те не знаят украински език. Даже днешният президент на Украйна, през 2018 година е ходил на едногодишен курс по украински език.
Коментиран от #3, #33
06:51 21.11.2025
3 Петърчооо
До коментар #2 от "Петър":Въпроса беше риторичен
06:53 21.11.2025
4 Уфф
06:56 21.11.2025
5 Последния Софиянец
06:56 21.11.2025
6 Защо говорят на руски ли?
До коментар #1 от "Добро утро":Ами защото никой не ги принуждава да говорят на бандеровски! Както принудиха Зеленски, въпреки че руския му е майчиния език!
Пък така по-лесно ги разбитаме!
Коментиран от #17
06:57 21.11.2025
7 болгарин..
До коментар #1 от "Добро утро":Ама не само там,те бандерците препълниха бг-то,оня джендърджонсън им дава коли за мижави пари с десен волан..що зеления мухал в стамбуле го послуша да продължи да воюва с кремля и шмъркачов отцепи за кieве с няколко млрда..ама днеска му се реве
07:00 21.11.2025
8 Артилерист
07:05 21.11.2025
9 Попов
07:11 21.11.2025
10 404
Коментиран от #20
07:13 21.11.2025
11 Северодвинск
07:13 21.11.2025
12 Добруджанец
07:17 21.11.2025
13 представяте ли си що за морал
На първо място пък били самоублите се. Без да броим тези, които предпочитат да се самоубият като герои на фронтовата линия. Нали, лесно - тръгваш напред без да се пазиш и си до там.
И цялата тази трагедия захаросана с някоъв хероизъм и ми обяснявате как трябвало да продължи????
07:20 21.11.2025
14 И Киев е Руски
Коментиран от #23
07:21 21.11.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Какви са тия
Коментиран от #21
07:35 21.11.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Айде айде
07:45 21.11.2025
19 И от мен Добро Утро!
До коментар #1 от "Добро утро":Интересно?!
И в Созопол и в Поморие и в...,е същото...?!
07:53 21.11.2025
20 Лука
До коментар #10 от "404":Скачането през прозорците в русия е въпрос на държавна политика и това не е от скоро.
07:54 21.11.2025
21 Въпросът е отправен
До коментар #16 от "Какви са тия":Към този, който е измислил ново прилагателно!
08:00 21.11.2025
22 Защото
До коментар #1 от "Добро утро":Украина е Русия !
Коментиран от #24
08:01 21.11.2025
23 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #14 от "И Киев е Руски":И хитлер е имал мераци даже ги е постигнал за 4 г цяла европа. А Украйна е член на ООН от 1945г
Коментиран от #29
08:02 21.11.2025
24 Лука
До коментар #22 от "Защото":Украинците не искат рашистка земя,само своята!!!
Коментиран от #28, #30
08:05 21.11.2025
25 Руския Военен Експерт
Че това е някакъв Кремълски Буламач..
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха хахахахаха
То във Блатната Измет
Няма самоубийства .
Или Ахмак СИЛА не убиват
И пребиват Руските Мусори
Които не искат да воюват .
08:43 21.11.2025
26 Възраждане
08:46 21.11.2025
27 Справедлив
09:01 21.11.2025
28 Бай Ставри
До коментар #24 от "Лука":Лука от Зеленчук или от ЛукаВ
Коментиран от #39
09:03 21.11.2025
29 Справедлив
До коментар #23 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":Ти не разбра ли, че украйна е Русия.
Коментиран от #40
09:04 21.11.2025
30 мда е
До коментар #24 от "Лука":за това си гласуваха присъединяването към Русия . Издишаш цигле, издишаш
09:05 21.11.2025
31 пехотинците в окопите са доста като
09:06 21.11.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Ухаааа
До коментар #2 от "Петър":Някога ходил ли си в Украйна. 1990 година всички телевизионни програми в Украйна бяха на украински език. Не говорете идиотщини.
Коментиран от #35, #38
09:54 21.11.2025
34 Симо
Ето това е мотивирано участие във военните действия. Кауза, защита на нацията, чувство за принадлежност, готовност за саможертва в името на бъдещите поколения, ........Ха, ха, ха, .... Няма такова нещо!!! Войната не е на украинския народ, войната е на една продажна върхушка, продажна и крадлива. Такъв народ няма как да победи, народ като руснаците!!! Никакъв шанс. Да гледат и да си правят сметката и германците, италианците, холандците, финланците, всички ще бъдат в същото положение, ако техните предатели ги вкарат във война с руснаците.
10:42 21.11.2025
35 Я пък тоя
До коментар #33 от "Ухаааа":Аз съм ходил точно 1990 година в Киев, не си спомням дали всички телевизионни канали са били на украински език, но навсякъде се говореше руски. По улици, магазини кафенета, заведения. Даже не разбрах, че имат украински език.
10:44 21.11.2025
36 Д-р Марин Белчев
А, момчетата гинат и се трепят помежду си. Вместо да насочат дулата към потисниците си.
10:47 21.11.2025
37 цялата истина лъсна
10:50 21.11.2025
38 Стига лъга
До коментар #33 от "Ухаааа":Я виж кариерата на Зеленски по украинските телевизии.Всичко на руски.И годините са след 2000-та.,,Клуб 35","Украйна търси талант" ,"Кой ще ме разсмее"и т.н. Всички тези предавания са на чист руски и затова и пожънаха такъв успех.
11:12 21.11.2025
39 Лука
До коментар #28 от "Бай Ставри":Нито едното.
13:47 21.11.2025
40 Лука
До коментар #29 от "Справедлив":По документите пише че Украйна е суверенна държава за друго мнение няма документи
13:51 21.11.2025