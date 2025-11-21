Новини
Самоубийства, насилие, болести: Отчетоха сериозен ръст на небойните жертви в украинската армия

21 Ноември, 2025 06:28, обновена 21 Ноември, 2025 06:38

Невнимателното боравене с оръжия и боеприпаси също е сред водещите причини за печалната статистика, сочи военният експерт Андрей Марочко

Самоубийства, насилие, болести: Отчетоха сериозен ръст на небойните жертви в украинската армия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Регистриран е ръст на небойните жертви, включително самоубийства, в редиците на украинските въоръжени сили, като някои смъртни случаи се дължат на хронични заболявания, съобщи руският. военен експерт Андрей Марочко.

„Според източник от разузнаването, небойните жертви в украинските въоръжени сили се увеличават от началото на четвъртото тримесечие на тази година. Самоубийствата традиционно водят в процентно изражение. Смъртните случаи, причинени от тормоз, са на второ място. Невнимателното боравене с оръжия и боеприпаси, и смъртните случаи от хронични заболявания, са почти по равно разпределени на трето място“, съобщи той.

Експертът отбеляза, че на фона на масовата мобилизация и официалния военномедицински преглед, внезапната смърт на възрастни военнослужещи извън медицинските заведения се е увеличила значително в сравнение със същия период на 2024 г.

През февруари 2022 г. в Украйна беше обявена обща мобилизация, която многократно е удължавана. Поради критичен недостиг на личен състав в армията, служителите по набирането на военни засилват акциите на обществени места и бият задържани, докато мъжете в призовна възраст се опитват да напуснат страната по всякакъв начин, често рискувайки живота си.

В края на август командирът на батальона от Въоръжените сили на Украйна Юрий Береза ​​предложи мобилизиране на мъже и жени на 18 години.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Добро утро

    116 5 Отговор
    Само да попитам:
    В Слънчев бряг има много автомобили с регистрационни табели със синьо/жълт флаг.
    Мислех,че са украинци но те защо говорят на руски не ми е ясно.

    Коментиран от #2, #6, #7, #19, #22

    06:45 21.11.2025

  • 2 Петър

    96 4 Отговор

    До коментар #1 от "Добро утро":

    На какъв език да говорят, те не знаят украински език. Даже днешният президент на Украйна, през 2018 година е ходил на едногодишен курс по украински език.

    Коментиран от #3, #33

    06:51 21.11.2025

  • 3 Петърчооо

    62 3 Отговор

    До коментар #2 от "Петър":

    Въпроса беше риторичен

    06:53 21.11.2025

  • 4 Уфф

    74 3 Отговор
    Този нацистки режим, е проблем не само за Русия, но и за цяла Европа. Не са посочили че много украински войници са обувани от заградителни отряди или техни дронове, когато се опитват да избягат или да се предадат.

    06:56 21.11.2025

  • 5 Последния Софиянец

    72 2 Отговор
    Вятърът на промяната във Ф@кти

    06:56 21.11.2025

  • 6 Защо говорят на руски ли?

    69 3 Отговор

    До коментар #1 от "Добро утро":

    Ами защото никой не ги принуждава да говорят на бандеровски! Както принудиха Зеленски, въпреки че руския му е майчиния език!

    Пък така по-лесно ги разбитаме!

    Коментиран от #17

    06:57 21.11.2025

  • 7 болгарин..

    58 3 Отговор

    До коментар #1 от "Добро утро":

    Ама не само там,те бандерците препълниха бг-то,оня джендърджонсън им дава коли за мижави пари с десен волан..що зеления мухал в стамбуле го послуша да продължи да воюва с кремля и шмъркачов отцепи за кieве с няколко млрда..ама днеска му се реве

    07:00 21.11.2025

  • 8 Артилерист

    68 3 Отговор
    Убийствата от териториалните центрове за мобилизация са масови спрямо отказващите да отидат на фронта. Следват убийствата от заградителните бандеровски и наемнически отряди. Самоубийствата вероятно са заради насилието на командирите и безизходицата в която са поставени. Отделно са дезертиралите и предалите се. За останалото, което все още се бие, имат грижа руските войски, които не бързат, съхранявайки своите войници, повечето от които са доброволци и съвсем осъзнато знаят защо са там.

    07:05 21.11.2025

  • 9 Попов

    52 2 Отговор
    След изборите в Украйна ще има разследване и съд за наркомана

    07:11 21.11.2025

  • 10 404

    29 4 Отговор
    Там са по" желание " Сам паднал сам се убил

    Коментиран от #20

    07:13 21.11.2025

  • 11 Северодвинск

    39 1 Отговор
    Сега ли се сетихте да го пишете, че то от началото на 2022г.,е така при тях :D

    07:13 21.11.2025

  • 12 Добруджанец

    46 2 Отговор
    Журналятя много бързо обръщат плочата.До днес Великаката Укра сега......

    07:17 21.11.2025

  • 13 представяте ли си що за морал

    39 2 Отговор
    На второ място били загиналите от тормоз???????????
    На първо място пък били самоублите се. Без да броим тези, които предпочитат да се самоубият като герои на фронтовата линия. Нали, лесно - тръгваш напред без да се пазиш и си до там.

    И цялата тази трагедия захаросана с някоъв хероизъм и ми обяснявате как трябвало да продължи????

    07:20 21.11.2025

  • 14 И Киев е Руски

    32 2 Отговор
    За останалият троскот ще се погрижи СЛЪНЦЕпека

    Коментиран от #23

    07:21 21.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Какви са тия

    20 0 Отговор
    « небойни» жертви?

    Коментиран от #21

    07:35 21.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Айде айде

    23 1 Отговор
    Зелю нагуши ли се с милиарди от юропските помощи? Нагуши се. Купи ли си имения по най-хубавите курорти по света? Купи си. Търговията с органи на Зелювица върви ли? Върви. Купува ли си бижута и скъпи коли? Купува си. Какво значение има тогава, от какво умирали обикновените укр0пчици? Ми няма значение

    07:45 21.11.2025

  • 19 И от мен Добро Утро!

    22 2 Отговор

    До коментар #1 от "Добро утро":

    Интересно?!
    И в Созопол и в Поморие и в...,е същото...?!

    07:53 21.11.2025

  • 20 Лука

    3 20 Отговор

    До коментар #10 от "404":

    Скачането през прозорците в русия е въпрос на държавна политика и това не е от скоро.

    07:54 21.11.2025

  • 21 Въпросът е отправен

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Какви са тия":

    Към този, който е измислил ново прилагателно!

    08:00 21.11.2025

  • 22 Защото

    18 2 Отговор

    До коментар #1 от "Добро утро":

    Украина е Русия !

    Коментиран от #24

    08:01 21.11.2025

  • 23 Путин е като хитлер но е в зародиш

    3 19 Отговор

    До коментар #14 от "И Киев е Руски":

    И хитлер е имал мераци даже ги е постигнал за 4 г цяла европа. А Украйна е член на ООН от 1945г

    Коментиран от #29

    08:02 21.11.2025

  • 24 Лука

    3 22 Отговор

    До коментар #22 от "Защото":

    Украинците не искат рашистка земя,само своята!!!

    Коментиран от #28, #30

    08:05 21.11.2025

  • 25 Руския Военен Експерт

    1 13 Отговор
    И веднага разбрахме
    Че това е някакъв Кремълски Буламач..

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    То във Блатната Измет
    Няма самоубийства .
    Или Ахмак СИЛА не убиват
    И пребиват Руските Мусори
    Които не искат да воюват .

    08:43 21.11.2025

  • 26 Възраждане

    13 3 Отговор
    За всичко това е виновен зеления потник, който почна тази безсмислена война. Въобще който нормален воюва с пушечно месо в 21-ви век. Имаме Интернет, магазини, храна колкото си щеш. Как е възможно този болен мозък да си помисли, че може да победи непобедимата и безаналогова червена армия

    08:46 21.11.2025

  • 27 Справедлив

    9 0 Отговор
    Разплатата идва скоро. Останалото е от ЛУКАвия

    09:01 21.11.2025

  • 28 Бай Ставри

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "Лука":

    Лука от Зеленчук или от ЛукаВ

    Коментиран от #39

    09:03 21.11.2025

  • 29 Справедлив

    9 1 Отговор

    До коментар #23 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":

    Ти не разбра ли, че украйна е Русия.

    Коментиран от #40

    09:04 21.11.2025

  • 30 мда е

    5 1 Отговор

    До коментар #24 от "Лука":

    за това си гласуваха присъединяването към Русия . Издишаш цигле, издишаш

    09:05 21.11.2025

  • 31 пехотинците в окопите са доста като

    5 1 Отговор
    численост и най атакувани и в котел обградени . и се предават . армията на украйна е 3 милиона души . но има проблеми в ръководството . затова цели кат победа , превземания , обогатяване не се постигат . те копираха бойните полкове с дронове , но не са достатъчни .

    09:06 21.11.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ухаааа

    0 9 Отговор

    До коментар #2 от "Петър":

    Някога ходил ли си в Украйна. 1990 година всички телевизионни програми в Украйна бяха на украински език. Не говорете идиотщини.

    Коментиран от #35, #38

    09:54 21.11.2025

  • 34 Симо

    10 0 Отговор
    мъжете в призовна възраст се опитват да напуснат страната по всякакъв начин!!!!!!

    Ето това е мотивирано участие във военните действия. Кауза, защита на нацията, чувство за принадлежност, готовност за саможертва в името на бъдещите поколения, ........Ха, ха, ха, .... Няма такова нещо!!! Войната не е на украинския народ, войната е на една продажна върхушка, продажна и крадлива. Такъв народ няма как да победи, народ като руснаците!!! Никакъв шанс. Да гледат и да си правят сметката и германците, италианците, холандците, финланците, всички ще бъдат в същото положение, ако техните предатели ги вкарат във война с руснаците.

    10:42 21.11.2025

  • 35 Я пък тоя

    7 0 Отговор

    До коментар #33 от "Ухаааа":

    Аз съм ходил точно 1990 година в Киев, не си спомням дали всички телевизионни канали са били на украински език, но навсякъде се говореше руски. По улици, магазини кафенета, заведения. Даже не разбрах, че имат украински език.

    10:44 21.11.2025

  • 36 Д-р Марин Белчев

    9 0 Отговор
    Жалко за украинските момчета! Жалко и за руските момчета! За пореден път, след Втората световна война, световните капиталистически елити, врътнаха изключително сложна и перфидна схема, за унищожение на славяни. Да, формално погледнато Русия, нападна Украйна. По документи. Според международното право. Но, реално, исторически Русия никой не е нападала. Само се защитаваше, бавно, неумело, с цената на стотици хиляди жертви. Истинските главорези, истинските дяволи в костюми, свършиха пъкленото си дело на Запад, зад морета и океани.
    А, момчетата гинат и се трепят помежду си. Вместо да насочат дулата към потисниците си.

    10:47 21.11.2025

  • 37 цялата истина лъсна

    5 0 Отговор
    Урсули и Каласи, и всички войнолюбци у нас да слагат каските и на фронта!

    10:50 21.11.2025

  • 38 Стига лъга

    6 0 Отговор

    До коментар #33 от "Ухаааа":

    Я виж кариерата на Зеленски по украинските телевизии.Всичко на руски.И годините са след 2000-та.,,Клуб 35","Украйна търси талант" ,"Кой ще ме разсмее"и т.н. Всички тези предавания са на чист руски и затова и пожънаха такъв успех.

    11:12 21.11.2025

  • 39 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Бай Ставри":

    Нито едното.

    13:47 21.11.2025

  • 40 Лука

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "Справедлив":

    По документите пише че Украйна е суверенна държава за друго мнение няма документи

    13:51 21.11.2025

