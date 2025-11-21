От днес влизат в сила американските санкции срещу руските енергийни гиганти „Лукойл“ и „Роснефт“

От днес официално влизат в сила американските санкции срещу руските енергийни гиганти „Лукойл“ и „Роснефт“ заради ролята им във финансирането на войната в Украйна. Великобритания, която също наложи ограничения срещу двата най-големи руски производителя на петрол, разшири санкционните изключения, свързани с операциите им в България. Преди това САЩ предостави отсрочка на страната за бизнеса на „Лукойл“, предава News.bg.
Частичната отмяна на санкциите от страна на САЩ, валидна до края на април 2026 г., осигурява временен буфер и намалява риска от прекъсване на зимните доставки на горива. „Лукойл“ управлява рафинерията в Бургас, десетки складови бази и стотици бензиностанции в страната, което прави българската енергийна система особено чувствителна към санкционни режими.
Вашингтон следва британския подход, който наскоро разреши на две германски подразделения на „Роснефт“ да останат извън обхвата на санкциите, за да се запази енергийната стабилност в региона.
Британското правителство разшири специалния лиценз, позволяващ финансови трансакции с „Лукойл“ в България, като новото изключение обхваща допълнително „Лукойл-България Бункер“ и „Лукойл Ейвиейшън България“.
Първоначалният лиценз от 14 ноември беше издаден, за да гарантира нормалната работа на „Лукойл Нефтохим Бургас“ и мрежата от бензиностанции след предприетите действия за изземване на активите от руската компания. Новият документ позволява трансакции с:
-
„Лукойл България“ ЕООД
-
„Лукойл Нефтохим Бургас“ АД
-
„Лукойл-България Бункер“
-
„Лукойл Ейвиейшън България“
… както и с всички техни дъщерни дружества до февруари 2026 г.
В средата на ноември Лондон въведе санкции срещу „Лукойл“, „Роснефт“ и други големи руски производители на петрол, последвани от идентични стъпки на Вашингтон. И двете държави подчертават необходимостта от баланс - ограничаване на приходите на Русия, но същевременно защита на енергийната сигурност на европейските съюзници.
Балканите остават чувствителен регион, тъй като „Лукойл“ притежава рафинерии в България и Румъния, а срещу сръбската петролна компания NIS също са въведени санкции.
1 честен ционист
09:59 21.11.2025
2 Атина Палада
09:59 21.11.2025
3 БСТ
10:00 21.11.2025
4 АУУУУУ
Коментиран от #15
10:00 21.11.2025
5 Марк Твен
...."Ние сме англосаксонци, а когато англосаксонец иска нещо той просто си го взема.....
Великото изказване на този воин, изтълкувано със значението, които влагаше в него, на обикновен английски език значи: "Англичаните и американците са крадци, разбойници, пирати и ние се гордеем, че сме част от това съчетание"..........."
10:04 21.11.2025
6 стоян георгиев
10:06 21.11.2025
7 Pyccкий Карлик
Казват че помагало 😁👍
Коментиран от #27
10:07 21.11.2025
8 Плужеци на килограм
10:08 21.11.2025
9 Влязоха . Планът е
Коментиран от #12
10:08 21.11.2025
10 Питам
2.Путин нали е много печен ще наложи ли контрасанкции на американците?
Коментиран от #13, #14
10:08 21.11.2025
11 Демократ
10:16 21.11.2025
12 Ойрат боец руцкий молодец
До коментар #9 от "Влязоха . Планът е":Много ми е интересно, какъв е интересът на разни дагестанци, узбекистанци, азери, чеченци, тувинци, буряти, калмики и всякакви други станци в руската армия начело с товариш Шойгу да защитават "рускоезичното население". Умрели тюркоезични мюсюлмани да защитават славяноезични православни от други славяноезични православни - според Кремъската пропаганда.
И кой ги вярва тия глупости! Умните - не! Да бяхте казали - на Москва й трябват роби и колонии, за да издържа режима си - да ви повярваме.
10:16 21.11.2025
13 РЕАЛИСТ
До коментар #10 от "Питам":И аз питам. Както вървят нещата, Зеленски е принуден от Тръмп да подпише капитулацията още тази година. Тогава санкциите на Русия отпадат и кво правим с Лукойл?
Коментиран от #19
10:18 21.11.2025
14 Дасвидания с макети
До коментар #10 от "Питам":Сега в аниме студий "Мосфильм" правят набързо нов мультик с "Буревестник". Путин скоро ще го покаже.
10:18 21.11.2025
15 Удри!
До коментар #4 от "АУУУУУ":Удри копейката с лопатата!
10:18 21.11.2025
16 Колхозник
Е тва е! Будем в будушем.... Докато в Москва рукожопи колхозници стават президенти... така ще е!
10:20 21.11.2025
17 !!!?
10:21 21.11.2025
18 Путин
Всички русофили са доволни и се радват на санкциите!
10:21 21.11.2025
19 Може и да отпаднат санкциите
До коментар #13 от "РЕАЛИСТ":След 20,30 години и само ако руснаците се държат възпитано и слушкат Хегемона отвъд океана.
Питам: Лукойл руски ли е?
Коментиран от #21
10:24 21.11.2025
20 усср.ан русофил
10:25 21.11.2025
21 РЕАЛИСТ
До коментар #19 от "Може и да отпаднат санкциите":Къв Хегемон, бе. Путин направи смешен хегемона и той клекна и прие условията на Русия. Всичко , каквото искаше Путин го постигна и то с лихвите. Хегемона е фалирал и е на един Сармат разстояние.
10:30 21.11.2025
22 Абе
Коментиран от #24
10:32 21.11.2025
23 След отсрочката започваме а зареждаме
10:33 21.11.2025
24 Много работи произвеждат бре!
До коментар #22 от "Абе":Даже бих казал, че всичко прозивеждат. Само бело не могат и затова си го внасят от Южна Америка.
10:35 21.11.2025
25 Търновец
10:41 21.11.2025
26 Я пък тоя
Е сега невтохим Бургас ще заработи на 100% възможности. Унгария ще внася три пъти повече и ще продава на съседи, Германия и тя се облажи, а бе хилави санкции. Не разбрах за Франция и тя ли има разрешение за руски ресурси!
10:54 21.11.2025
27 Руский жулик
До коментар #7 от "Pyccкий Карлик":Карлик, как върви приемането на плана на Тръмп?
Коментиран от #28
11:26 21.11.2025
28 Pyccкий Карлик
До коментар #27 от "Руский жулик":Планът е един !!!
До конца 😁👍
11:47 21.11.2025
29 Хехе
12:22 21.11.2025