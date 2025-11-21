От днес влизат в сила американските санкции срещу руските енергийни гиганти „Лукойл“ и „Роснефт“

От днес официално влизат в сила американските санкции срещу руските енергийни гиганти „Лукойл“ и „Роснефт“ заради ролята им във финансирането на войната в Украйна. Великобритания, която също наложи ограничения срещу двата най-големи руски производителя на петрол, разшири санкционните изключения, свързани с операциите им в България. Преди това САЩ предостави отсрочка на страната за бизнеса на „Лукойл“, предава News.bg.

Частичната отмяна на санкциите от страна на САЩ, валидна до края на април 2026 г., осигурява временен буфер и намалява риска от прекъсване на зимните доставки на горива. „Лукойл“ управлява рафинерията в Бургас, десетки складови бази и стотици бензиностанции в страната, което прави българската енергийна система особено чувствителна към санкционни режими.

Вашингтон следва британския подход, който наскоро разреши на две германски подразделения на „Роснефт“ да останат извън обхвата на санкциите, за да се запази енергийната стабилност в региона.

Британското правителство разшири специалния лиценз, позволяващ финансови трансакции с „Лукойл“ в България, като новото изключение обхваща допълнително „Лукойл-България Бункер“ и „Лукойл Ейвиейшън България“.

Първоначалният лиценз от 14 ноември беше издаден, за да гарантира нормалната работа на „Лукойл Нефтохим Бургас“ и мрежата от бензиностанции след предприетите действия за изземване на активите от руската компания. Новият документ позволява трансакции с:

„Лукойл България“ ЕООД

„Лукойл Нефтохим Бургас“ АД

„Лукойл-България Бункер“

„Лукойл Ейвиейшън България“

… както и с всички техни дъщерни дружества до февруари 2026 г.

В средата на ноември Лондон въведе санкции срещу „Лукойл“, „Роснефт“ и други големи руски производители на петрол, последвани от идентични стъпки на Вашингтон. И двете държави подчертават необходимостта от баланс - ограничаване на приходите на Русия, но същевременно защита на енергийната сигурност на европейските съюзници.

Балканите остават чувствителен регион, тъй като „Лукойл“ притежава рафинерии в България и Румъния, а срещу сръбската петролна компания NIS също са въведени санкции.