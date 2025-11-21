Новини
Свят »
От днес влизат в сила американските санкции срещу руските енергийни гиганти „Лукойл“ и „Роснефт“

От днес влизат в сила американските санкции срещу руските енергийни гиганти „Лукойл“ и „Роснефт“

21 Ноември, 2025 09:54, обновена 21 Ноември, 2025 09:56 1 453 29

  • лукойл-
  • американски санкции-
  • русия-
  • роснефт

България получава отсрочка за бизнеса на „Лукойл“, за да се гарантира енергийна стабилност и доставки на горива.

От днес влизат в сила американските санкции срещу руските енергийни гиганти „Лукойл“ и „Роснефт“ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

От днес официално влизат в сила американските санкции срещу руските енергийни гиганти „Лукойл“ и „Роснефт“ заради ролята им във финансирането на войната в Украйна. Великобритания, която също наложи ограничения срещу двата най-големи руски производителя на петрол, разшири санкционните изключения, свързани с операциите им в България. Преди това САЩ предостави отсрочка на страната за бизнеса на „Лукойл“, предава News.bg.

Частичната отмяна на санкциите от страна на САЩ, валидна до края на април 2026 г., осигурява временен буфер и намалява риска от прекъсване на зимните доставки на горива. „Лукойл“ управлява рафинерията в Бургас, десетки складови бази и стотици бензиностанции в страната, което прави българската енергийна система особено чувствителна към санкционни режими.

Вашингтон следва британския подход, който наскоро разреши на две германски подразделения на „Роснефт“ да останат извън обхвата на санкциите, за да се запази енергийната стабилност в региона.

Британското правителство разшири специалния лиценз, позволяващ финансови трансакции с „Лукойл“ в България, като новото изключение обхваща допълнително „Лукойл-България Бункер“ и „Лукойл Ейвиейшън България“.

Първоначалният лиценз от 14 ноември беше издаден, за да гарантира нормалната работа на „Лукойл Нефтохим Бургас“ и мрежата от бензиностанции след предприетите действия за изземване на активите от руската компания. Новият документ позволява трансакции с:

  • „Лукойл България“ ЕООД

  • „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД

  • „Лукойл-България Бункер“

  • „Лукойл Ейвиейшън България“

… както и с всички техни дъщерни дружества до февруари 2026 г.

В средата на ноември Лондон въведе санкции срещу „Лукойл“, „Роснефт“ и други големи руски производители на петрол, последвани от идентични стъпки на Вашингтон. И двете държави подчертават необходимостта от баланс - ограничаване на приходите на Русия, но същевременно защита на енергийната сигурност на европейските съюзници.

Балканите остават чувствителен регион, тъй като „Лукойл“ притежава рафинерии в България и Румъния, а срещу сръбската петролна компания NIS също са въведени санкции.


Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    7 17 Отговор
    Пятница, денят на Пунтамарата.

    09:59 21.11.2025

  • 2 Атина Палада

    20 15 Отговор
    братушките пак се хванаха за сре.....

    09:59 21.11.2025

  • 3 БСТ

    23 17 Отговор
    И сега какво ... американците ще купуват руски нефт и ще го продават на Европа ...

    10:00 21.11.2025

  • 4 АУУУУУ

    21 17 Отговор
    УДРИ БАЙ ДОНЧО ........НЕКА КОПЕЙКИТЕ РЕВАТ 🤣🤣🤣🤣🤣👋

    Коментиран от #15

    10:00 21.11.2025

  • 5 Марк Твен

    17 8 Отговор
    "Ние англосаксонците", Автобиография, стр 450:
    ...."Ние сме англосаксонци, а когато англосаксонец иска нещо той просто си го взема.....
    Великото изказване на този воин, изтълкувано със значението, които влагаше в него, на обикновен английски език значи: "Англичаните и американците са крадци, разбойници, пирати и ние се гордеем, че сме част от това съчетание"..........."

    10:04 21.11.2025

  • 6 стоян георгиев

    9 12 Отговор
    Нека си вървят санкциите пък да видим плана на витков кога ще се приеме?нека пада нефта сорт Урал и нека мре руския войник в украйна пък ние в ес и нато ще умрем от глад и студ...хахах

    10:06 21.11.2025

  • 7 Pyccкий Карлик

    11 16 Отговор
    От сегодня в Москве на бензиностанциите наливат 5л бензин и 10 литра метилов спирт.
    Казват че помагало 😁👍

    Коментиран от #27

    10:07 21.11.2025

  • 8 Плужеци на килограм

    15 8 Отговор
    Санкции да си налагат който и за когото ще, но не и на територията на България. Плужеци са българските политици щом не могат да реагират в полза на държавата. Ответни санкции за всички английски и американски компании в България.

    10:08 21.11.2025

  • 9 Влязоха . Планът е

    7 5 Отговор
    бегейския Лукоил да не финансира войната . Ще видим дали има ефект . Спорет мен санкцията е както предишни други . хем газ и петрол за европа , хем защита на руско езичното население в украйна . с военни и мощни оръжия . Щом и мирни споразумения ще се разглеждат е добре . Те франция искаха да одобряват мирът, а после германия искаха да участват . След мирът лесно в украйна ще се уреди животът . Ще се смени правителството с добросъседско .

    Коментиран от #12

    10:08 21.11.2025

  • 10 Питам

    5 7 Отговор
    1.Лукойл руски ли е?
    2.Путин нали е много печен ще наложи ли контрасанкции на американците?

    Коментиран от #13, #14

    10:08 21.11.2025

  • 11 Демократ

    4 9 Отговор
    Идкаме демокрацията и "демократите" на Ротшилд и Сорос за Русия.

    10:16 21.11.2025

  • 12 Ойрат боец руцкий молодец

    7 15 Отговор

    До коментар #9 от "Влязоха . Планът е":

    Много ми е интересно, какъв е интересът на разни дагестанци, узбекистанци, азери, чеченци, тувинци, буряти, калмики и всякакви други станци в руската армия начело с товариш Шойгу да защитават "рускоезичното население". Умрели тюркоезични мюсюлмани да защитават славяноезични православни от други славяноезични православни - според Кремъската пропаганда.

    И кой ги вярва тия глупости! Умните - не! Да бяхте казали - на Москва й трябват роби и колонии, за да издържа режима си - да ви повярваме.

    10:16 21.11.2025

  • 13 РЕАЛИСТ

    13 7 Отговор

    До коментар #10 от "Питам":

    И аз питам. Както вървят нещата, Зеленски е принуден от Тръмп да подпише капитулацията още тази година. Тогава санкциите на Русия отпадат и кво правим с Лукойл?

    Коментиран от #19

    10:18 21.11.2025

  • 14 Дасвидания с макети

    9 10 Отговор

    До коментар #10 от "Питам":

    Сега в аниме студий "Мосфильм" правят набързо нов мультик с "Буревестник". Путин скоро ще го покаже.

    10:18 21.11.2025

  • 15 Удри!

    9 8 Отговор

    До коментар #4 от "АУУУУУ":

    Удри копейката с лопатата!

    10:18 21.11.2025

  • 16 Колхозник

    8 14 Отговор
    На авиошоуто в Саудитска Арабия - всички световни авиостроители - показали най-новите си образци пътнически самолети - а руснаците показали същия макет от 2010-та година, който го разнасят по такива събития.

    Е тва е! Будем в будушем.... Докато в Москва рукожопи колхозници стават президенти... така ще е!

    10:20 21.11.2025

  • 17 !!!?

    9 11 Отговор
    Гуд бай Росатом, Газпром, Лукойл...!!!?

    10:21 21.11.2025

  • 18 Путин

    9 8 Отговор
    Путин и Песков и Марийчето заявиха неведнъж, че санкциите само усилват Русия. Затова Русия сама си налага санкции - ЗА СИЛА, ЗА МОЩ, ЗА ZVO!

    Всички русофили са доволни и се радват на санкциите!

    10:21 21.11.2025

  • 19 Може и да отпаднат санкциите

    8 11 Отговор

    До коментар #13 от "РЕАЛИСТ":

    След 20,30 години и само ако руснаците се държат възпитано и слушкат Хегемона отвъд океана.

    Питам: Лукойл руски ли е?

    Коментиран от #21

    10:24 21.11.2025

  • 20 усср.ан русофил

    8 7 Отговор
    Аз съм силно възмутен!

    10:25 21.11.2025

  • 21 РЕАЛИСТ

    10 9 Отговор

    До коментар #19 от "Може и да отпаднат санкциите":

    Къв Хегемон, бе. Путин направи смешен хегемона и той клекна и прие условията на Русия. Всичко , каквото искаше Путин го постигна и то с лихвите. Хегемона е фалирал и е на един Сармат разстояние.

    10:30 21.11.2025

  • 22 Абе

    9 6 Отговор
    Краварите освен санкции какво друго произвеждат, това ли им е поминъка?

    Коментиран от #24

    10:32 21.11.2025

  • 23 След отсрочката започваме а зареждаме

    5 4 Отговор
    нефт и горива от кенефа на Народното събрание!

    10:33 21.11.2025

  • 24 Много работи произвеждат бре!

    4 1 Отговор

    До коментар #22 от "Абе":

    Даже бих казал, че всичко прозивеждат. Само бело не могат и затова си го внасят от Южна Америка.

    10:35 21.11.2025

  • 25 Търновец

    1 2 Отговор
    Преди много години имаше СИВ и преводна рубла - едни от първите да саботират бяха нови политици в Москва които искаха търговията с тогавашната Източна Европа да стане в твърда валута - примерно Жириновски, СССР също имаше 18 милиона чиновници и корумпирани и неефективни и се появиха крипто инвестиционни фондове които заблудиха милиони дребни вложители и приватизираха нефтените и газовите ресурси на Русия.

    10:41 21.11.2025

  • 26 Я пък тоя

    5 2 Отговор
    Има санкции, ала не баш.
    Е сега невтохим Бургас ще заработи на 100% възможности. Унгария ще внася три пъти повече и ще продава на съседи, Германия и тя се облажи, а бе хилави санкции. Не разбрах за Франция и тя ли има разрешение за руски ресурси!

    10:54 21.11.2025

  • 27 Руский жулик

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Pyccкий Карлик":

    Карлик, как върви приемането на плана на Тръмп?

    Коментиран от #28

    11:26 21.11.2025

  • 28 Pyccкий Карлик

    2 2 Отговор

    До коментар #27 от "Руский жулик":

    Планът е един !!!
    До конца 😁👍

    11:47 21.11.2025

  • 29 Хехе

    1 0 Отговор
    Голямо пърде-не ще падне по американско-индианските санкции... Тоя дето се прави на Господ, скоро ще свърши в киреча.

    12:22 21.11.2025