Германия разглежда американския мирен план за Украйна като тема за преговори

Германия разглежда американския мирен план за Украйна като тема за преговори

21 Ноември, 2025 11:33

Външният министър Вадефул подчертава, че планът не е окончателен и подкрепя позицията на Киев

Германия разглежда американския мирен план за Украйна като тема за преговори - 1
Снимкa: БГНЕС
Германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че американският план за мир в Украйна се разглежда като набор от въпроси, които трябва да бъдат обсъдени между Киев и Москва, но подчерта, че той не е окончателен, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Германската позиция съвпада с европейската, което означава, че подкрепяме Украйна. Искаме да гарантираме, че страната ще обсъди тези точки от позиция на сила“, каза Вадефул в Брюксел, където участва в среща с колеги от Индо-тихоокеанския регион.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    24 5 Отговор
    Аве все мирни планове ,ама без КРЪЧМАРЯ !!

    11:34 21.11.2025

  • 2 Абе

    24 4 Отговор
    Плана спасява САЩ от резил.

    11:35 21.11.2025

  • 4 Бащата на някаква Саяна

    5 16 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    11:36 21.11.2025

  • 5 Кариера

    3 12 Отговор
    Като някаква Саяна порасне ще стане пътен експерт

    11:37 21.11.2025

  • 6 Дориана

    17 8 Отговор
    Германия отдавна иска и провокира война с Русия, така че каквото си посеят това ще получат . Искат война- получават война.Да се превъоръжават, да мобилизират невинните си момчета и да ги готвят за война. Точно това те искат отдавна .

    Коментиран от #14, #20

    11:38 21.11.2025

  • 7 И зеленияпор иска

    11 4 Отговор
    "Искаме да гарантираме, че страната ще обсъди тези точки от позиция на сила“

    11:38 21.11.2025

  • 8 Вашето мнение

    20 4 Отговор
    Сакал швабен, украйна да разглежда тези въпроси от страната на сила. Той и хитлер така сакаше, ама се гръмна като страхливо псе в бункера, коги руснаците бяха на 50 метра от него.

    11:38 21.11.2025

  • 9 то и у нас го разглеждаме

    12 3 Отговор
    като предходния е . няма връзка с действителността . съветниците са противници на РФ и подкопават процеса . първо искат крим да се върне . после искат докъдето са стигнали границите . лъже миротворци . Ще видим .

    11:39 21.11.2025

  • 10 злати

    14 3 Отговор
    пуделите им остава само да лаят у да отриват в собственника им

    11:41 21.11.2025

  • 11 Люси от Пловдив

    19 2 Отговор
    Цялата дандания е да спасим зеления наркоман и мърцуланите от разследване. Нека четат бандеровците за какво храниха червеите.

    11:42 21.11.2025

  • 12 Марко Рубио

    2 17 Отговор
    Марко Рубио каза вече на Уиткоф да си гледа работата и че неговите няма да минат, колкото и пари да са му платили руснаците.

    Факти, защо лъжете тролетариата и го карате да вярва в Дядо Мраз?

    Коментиран от #18, #22

    11:43 21.11.2025

  • 13 Амриканският план

    12 2 Отговор
    бил набор от въпроси.
    Тоя министър е с очила но не пее в хора.

    11:44 21.11.2025

  • 14 Кои момчета?

    11 1 Отговор

    До коментар #6 от "Дориана":

    Мохамед и Йозгут ли?

    Коментиран от #37

    11:44 21.11.2025

  • 15 Я пък тоя

    22 1 Отговор
    Тия пък кой ги пита! Както и ЕС и Англия.
    Не се научиха, че Русия и САЩ не им искат мнението.
    Те на Украйна не искат мнението та на тия ли!

    11:45 21.11.2025

  • 16 Да,бе

    19 1 Отговор
    Нямат думата по въпроса,ама не били съгласни...За капитулацията не е необходимо съгласие

    11:45 21.11.2025

  • 17 име

    15 1 Отговор
    Руската федерация, от позицията на силата гарантира правото на справедливо денацифициране на всеки неонацист в Украйна. Ако Германистан иска РФ да проведе денацифициране на нейното население, да си запише ред, че бая има преди тях.

    11:47 21.11.2025

  • 19 Смешник

    17 1 Отговор
    Този мирен план на Тръмп в момента е най подходящия но на военноюнолюбците на Запад не им отърва защото те все още са на власт благодарение на войната Но трябва да си дават сметка че условията на Кремъл ще стават все по лоши за тях ако продължават да се инатят

    11:50 21.11.2025

  • 20 ФАКТ

    12 2 Отговор

    До коментар #6 от "Дориана":

    не Германия, а режимът на псевдо-демокрацията в Германия.

    11:50 21.11.2025

  • 21 Pyccкий Карлик

    4 12 Отговор
    Кто и пачему спрашивает Германия ?
    Ако рашките бяха сила вече трябваше да са в Берлин, вместо в Бабий Яр 😁

    11:51 21.11.2025

  • 23 не може да бъде

    15 2 Отговор
    Позволявам си да подскажа на г-н Велзевул че вече без Одеса няма да има окончателен план .. в смисъл тя трябва да бъде най-малко в зона под контрола на Русия!?Дотам стигна работата . а ако продължава - така благодарение и на Германия и на ЕС /по този начин / ще стане още по-лошо!?

    11:53 21.11.2025

  • 24 Германия разглежда

    16 1 Отговор
    Без да е нейна работа да ги разглежда....

    11:57 21.11.2025

  • 25 подкрепяме Украйна...

    11 1 Отговор
    ама защо я подкрепяме не знаем ... Важното е подкрепа да има и народа си да прецакваме

    11:59 21.11.2025

  • 26 Ами добре

    8 1 Отговор
    Ама загубихте войната. Другият вариант е безусловна капитулация.

    12:01 21.11.2025

  • 27 Я пък тоя

    13 1 Отговор
    Макрон, Мерц, Стармър, Урсула, Кая Калас и сие толкова усърдно работят за унищожаването на Европа, че се чудя дали не са купени от САЩ !

    Коментиран от #33

    12:02 21.11.2025

  • 28 ква я мислихме, тя ква стана...

    3 17 Отговор
    Тази война няма да приключи докато НАТО се прави на разсено за ежедневните руски провокации на територията му и неглижира нарушенията на границите от руски самолети, дронове или диверсии от провокатори. Дори и да се постигне временно замразяване на фронта по днешната линия, войната отдавна не се води само по линията на фронта и провокациите няма да спрат, а партизанската война няма да отслабне. Така отново ще се стигне до въоръжен кинфликт, но кои ще са преките участници на този етап е трудно да се гадае. В крайна сметка докато Русия не бъде принудена да се откаже от имперските си амбиции реално примирие е невъзможно. Още по малко ако ѝ бъде дадена възможнст да обяви каквато и да е макар и символична победа в тази война.

    Коментиран от #32

    12:04 21.11.2025

  • 30 ООрана държава

    9 1 Отговор
    Всички разрушени градове да останат руски, иначе урсулата ще даде още 500 милярда наши пари за възстановяване на урсайна

    12:06 21.11.2025

  • 31 хихи

    11 1 Отговор
    Германия е в менюто, а България пак е от страната на Булката

    12:07 21.11.2025

  • 32 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    7 2 Отговор

    До коментар #28 от "ква я мислихме, тя ква стана...":

    Колко добър НИК,
    какво добро попадение❗
    САШтко МИСЛЕШЕ как да вкара У..йна в НАТьО
    и 2008- даже начерта план за това ❗
    Наля 5 ООО ООО ООО $ за "Майдана"❗
    А тя КВА СТАНА, сега се чуди как да се измъкне,
    КАТО ПРЪДН@Л@ ЛЕЙДИ В ОПЕРА‼️

    Коментиран от #39

    12:10 21.11.2025

  • 33 Дориана

    8 1 Отговор

    До коментар #27 от "Я пък тоя":

    Да, точно тези пишман политици водят безумна и военолюбива политика, която няма нищо общо с ценностите върху които беше изграден ЕС Точно поради това ЕС се разпада , а Франция, Германия и Великобритания ще пострадат най- много от Новата война, която те неистово провокират ежедневно. Унищожават собствените си народи. Това е резултата.

    12:12 21.11.2025

  • 34 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 1 Отговор
    "Украина- от слова УКРАСТЬ" А. Роджерс

    12:13 21.11.2025

  • 35 Даа!

    6 2 Отговор
    Най езуитската част от " условията" на 🤡,е да има" амнистия" за глутницата около него.Да се подразбира: Колкото сме краднали( става въпрос за милиарди- и от щатите,и от ЕС) да няма разследване.Само дж ид може да бъде толкова на гъл! Но забравят,че има и отсрещна страна- Кремъл! Лично мнение,но Путин докато не си прибере под крилото Одеса и Николаевск,няма да седне на масата.Защото днес е Доналд на власт,утре ще дойде друг,от сорта на Бидоня.А Путин никога няма да завещае на бъдещия президент и Парламент,бомба със закъснител,във вид на черноморска база,като Одеса и Николаевск,който да са под флага на щатите,под носа на РФ.

    12:13 21.11.2025

  • 36 Ваде Фул

    5 1 Отговор
    Как ли се превежда "фул" от английски ???!

    12:17 21.11.2025

  • 37 стоян

    1 4 Отговор

    До коментар #14 от "Кои момчета?":

    До 14 ком - явно не си чел данни че в москвабад живеят около 4 милиона мюслюмани по официални данни и са 30% в федерацията от мюслюмански републики

    12:20 21.11.2025

  • 38 Германия

    4 1 Отговор
    и ЕС никога няма да приемат какъвто и да е мирен план отнасящ се до Руската федерация.
    ЕС бута конфликта към разпалване на по-голяма война.

    12:52 21.11.2025

  • 39 я пак!

    2 3 Отговор

    До коментар #32 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    А даваш ли си сметка каво се случи с държавите от бившето обкръжение на СССР, които не успяха да се вредят за членове на НАТО? Примери колкото си искаш, като Грузия, Армения, Азербайджан, Чечня, Украйна... Останалите като Бурятия, Севрна Корея, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан и други непрекъснато попълват редиците на оредяващите войски на фронта в Украйна, за се налага възможно по малко от европейската част и московчани да бъдат пращани там. Същото щеше да е положението и с останалите, включително и България, ако бяха продължили да стоят разкрачени с мечтата си да седнат на два стола.

    Коментиран от #42, #43

    12:52 21.11.2025

  • 40 А бе как

    5 1 Отговор
    Точно губещия ще обсъжда нещо от позицията на силата?!ако иска Украйна да продължава да губи територии моля....няма смисъл от циркове

    13:08 21.11.2025

  • 41 Доналд Тръмп.

    3 1 Отговор
    Всякаква тема без решаващото участие на РФ е празни приказки, харчене на пари и загуба на време.

    13:13 21.11.2025

  • 43 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "я пак!":

    Я П.АК п.огледни т.емата❗
    Г.ермания, А.мерикански п.лан, У.крайна❗

    13:24 21.11.2025

  • 44 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    1 1 Отговор
    🤔🤔Чудно защо ком.42 не бе допуснат🤔🤔

    13:25 21.11.2025

  • 45 Я пък тоя

    3 1 Отговор
    Тоава от 2022 досега , както и мир чрез сила, поражение на Русия на фронта, граници от 1991, коалиция на желаещите, армия в украйна, ще подкрепяме колкото е необходимо.
    Не са мръднали и сантиметър.
    В коя година живеят тия ? Знаят ли какво се случва? Имат ли мисловна дейност?
    Леле Боже, а се мислех за много тъп, но пред тези съм направо академик .
    Да ви .......
    Как ми се иска да ви напсувам, обаче ще ме изтрият.

    13:36 21.11.2025

  • 46 Мим

    3 1 Отговор
    Този и той не е в ред.Разглеждали и обсъждали Украйна,като от позиция на силата.Ами да отиде при психиатър за да го прегледат в ред ли е и кой трябва да се разглежда,като сила.Смешник,че и повече..

    13:41 21.11.2025

  • 47 сноу

    2 1 Отговор
    Че той квачвундерфул вече премита пред райхстага и се чуди къде да скрие таячернасган, че да не минат танковете по тротоара..вече седмици не го хваща сън ,че един мюмюн и един ерджан се целят в стола му..

    13:52 21.11.2025

  • 48 Инна

    0 0 Отговор
    Всъщност всички условия на „мирното споразумение“ са били предварително формулирани от Владимир Волфович Жириновски.
    Той вярвал, че от „родината“ ще остане малко: „Украйна – Лвов и пет области… Цяла Новорусия под руски флаг, като Крим и Донбас.“
    В същото време той вярвал, че Тръмп в крайна сметка ще се съгласи цяла Новорусия да бъде под руски флаг, точно както Крим и Донбас преди. Така Тръмп ще спечели от всички страни.
    Как? Жириновски обяснява много просто. Тръмп ще спечели Нобелова награда за мир. Ще установи добри отношения с Русия и Китай (които, нека си припомним, бяха наричани главни врагове на Запада при Джо Байдън). Лошата новина е само за ЕС.
    Той ще дои Европа, ще я удуши, защото я мрази, вярвал Жириновски.

    14:05 21.11.2025

