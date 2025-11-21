Германия разглежда американския мирен план за Украйна като тема за преговори

Германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че американският план за мир в Украйна се разглежда като набор от въпроси, които трябва да бъдат обсъдени между Киев и Москва, но подчерта, че той не е окончателен, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
„Германската позиция съвпада с европейската, което означава, че подкрепяме Украйна. Искаме да гарантираме, че страната ще обсъди тези точки от позиция на сила“, каза Вадефул в Брюксел, където участва в среща с колеги от Индо-тихоокеанския регион.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Др.Тодор Живков 🇧🇬
11:34 21.11.2025
2 Абе
11:35 21.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Бащата на някаква Саяна
11:36 21.11.2025
5 Кариера
11:37 21.11.2025
6 Дориана
Коментиран от #14, #20
11:38 21.11.2025
7 И зеленияпор иска
11:38 21.11.2025
8 Вашето мнение
11:38 21.11.2025
9 то и у нас го разглеждаме
11:39 21.11.2025
10 злати
11:41 21.11.2025
11 Люси от Пловдив
11:42 21.11.2025
12 Марко Рубио
Факти, защо лъжете тролетариата и го карате да вярва в Дядо Мраз?
Коментиран от #18, #22
11:43 21.11.2025
13 Амриканският план
Тоя министър е с очила но не пее в хора.
11:44 21.11.2025
14 Кои момчета?
До коментар #6 от "Дориана":Мохамед и Йозгут ли?
Коментиран от #37
11:44 21.11.2025
15 Я пък тоя
Не се научиха, че Русия и САЩ не им искат мнението.
Те на Украйна не искат мнението та на тия ли!
11:45 21.11.2025
16 Да,бе
11:45 21.11.2025
17 име
11:47 21.11.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Смешник
11:50 21.11.2025
20 ФАКТ
До коментар #6 от "Дориана":не Германия, а режимът на псевдо-демокрацията в Германия.
11:50 21.11.2025
21 Pyccкий Карлик
Ако рашките бяха сила вече трябваше да са в Берлин, вместо в Бабий Яр 😁
11:51 21.11.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 не може да бъде
11:53 21.11.2025
24 Германия разглежда
11:57 21.11.2025
25 подкрепяме Украйна...
11:59 21.11.2025
26 Ами добре
12:01 21.11.2025
27 Я пък тоя
Коментиран от #33
12:02 21.11.2025
28 ква я мислихме, тя ква стана...
Коментиран от #32
12:04 21.11.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 ООрана държава
12:06 21.11.2025
31 хихи
12:07 21.11.2025
32 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #28 от "ква я мислихме, тя ква стана...":Колко добър НИК,
какво добро попадение❗
САШтко МИСЛЕШЕ как да вкара У..йна в НАТьО
и 2008- даже начерта план за това ❗
Наля 5 ООО ООО ООО $ за "Майдана"❗
А тя КВА СТАНА, сега се чуди как да се измъкне,
КАТО ПРЪДН@Л@ ЛЕЙДИ В ОПЕРА‼️
Коментиран от #39
12:10 21.11.2025
33 Дориана
До коментар #27 от "Я пък тоя":Да, точно тези пишман политици водят безумна и военолюбива политика, която няма нищо общо с ценностите върху които беше изграден ЕС Точно поради това ЕС се разпада , а Франция, Германия и Великобритания ще пострадат най- много от Новата война, която те неистово провокират ежедневно. Унищожават собствените си народи. Това е резултата.
12:12 21.11.2025
34 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
12:13 21.11.2025
35 Даа!
12:13 21.11.2025
36 Ваде Фул
12:17 21.11.2025
37 стоян
До коментар #14 от "Кои момчета?":До 14 ком - явно не си чел данни че в москвабад живеят около 4 милиона мюслюмани по официални данни и са 30% в федерацията от мюслюмански републики
12:20 21.11.2025
38 Германия
ЕС бута конфликта към разпалване на по-голяма война.
12:52 21.11.2025
39 я пак!
До коментар #32 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":А даваш ли си сметка каво се случи с държавите от бившето обкръжение на СССР, които не успяха да се вредят за членове на НАТО? Примери колкото си искаш, като Грузия, Армения, Азербайджан, Чечня, Украйна... Останалите като Бурятия, Севрна Корея, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан и други непрекъснато попълват редиците на оредяващите войски на фронта в Украйна, за се налага възможно по малко от европейската част и московчани да бъдат пращани там. Същото щеше да е положението и с останалите, включително и България, ако бяха продължили да стоят разкрачени с мечтата си да седнат на два стола.
Коментиран от #42, #43
12:52 21.11.2025
40 А бе как
13:08 21.11.2025
41 Доналд Тръмп.
13:13 21.11.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #39 от "я пак!":Я П.АК п.огледни т.емата❗
Г.ермания, А.мерикански п.лан, У.крайна❗
13:24 21.11.2025
44 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
13:25 21.11.2025
45 Я пък тоя
Не са мръднали и сантиметър.
В коя година живеят тия ? Знаят ли какво се случва? Имат ли мисловна дейност?
Леле Боже, а се мислех за много тъп, но пред тези съм направо академик .
Да ви .......
Как ми се иска да ви напсувам, обаче ще ме изтрият.
13:36 21.11.2025
46 Мим
13:41 21.11.2025
47 сноу
13:52 21.11.2025
48 Инна
Той вярвал, че от „родината“ ще остане малко: „Украйна – Лвов и пет области… Цяла Новорусия под руски флаг, като Крим и Донбас.“
В същото време той вярвал, че Тръмп в крайна сметка ще се съгласи цяла Новорусия да бъде под руски флаг, точно както Крим и Донбас преди. Така Тръмп ще спечели от всички страни.
Как? Жириновски обяснява много просто. Тръмп ще спечели Нобелова награда за мир. Ще установи добри отношения с Русия и Китай (които, нека си припомним, бяха наричани главни врагове на Запада при Джо Байдън). Лошата новина е само за ЕС.
Той ще дои Европа, ще я удуши, защото я мрази, вярвал Жириновски.
14:05 21.11.2025