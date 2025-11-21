Германия разглежда американския мирен план за Украйна като тема за преговори

Германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че американският план за мир в Украйна се разглежда като набор от въпроси, които трябва да бъдат обсъдени между Киев и Москва, но подчерта, че той не е окончателен, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Германската позиция съвпада с европейската, което означава, че подкрепяме Украйна. Искаме да гарантираме, че страната ще обсъди тези точки от позиция на сила“, каза Вадефул в Брюксел, където участва в среща с колеги от Индо-тихоокеанския регион.