ЕС ще обсъди американския мирен план за Украйна на срещата на Г-20
  Тема: Украйна

21 Ноември, 2025 12:56 1 456 135

Фон дер Лайен: Подкрепата за Киев остава непоклатима, а санкциите срещу Русия работят

ЕС ще обсъди американския мирен план за Украйна на срещата на Г-20 - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Лидерите на Европейския съюз възнамеряват да разгледат предложението на САЩ за мирно уреждане на конфликта в Украйна по време на предстоящата среща на върха на Г-20 в Йоханесбург през уикенда. Това съобщи днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от Ройтерс, предава БТА.

На пресконференция в южноафриканския град тя подчерта, че ЕС ще продължи твърдо да стои зад Украйна, тъй като страната е обект на агресия. Тя допълни, че наложените санкции срещу Русия вече дават отражение, като отслабват икономическите ѝ показатели.

„Украйна може да разчита на нашата подкрепа, защото това не е просто нападение срещу една държава, а срещу основните принципи, заложени в Устава на ООН“, каза Фон дер Лайен.

Тя припомни, че ЕС е приел 19 последователни пакета санкции, чието въздействие вече е осезаемо. „Това се вижда ясно, когато наблюдаваме нарастващите проблеми пред руската икономика - по-висока инфлация, повишени лихви и напрегнат военен сектор. Постепенно, но неизбежно, данните показват, че санкциите работят“, подчерта председателката на ЕК.


Украйна
  • 1 Атина Палада

    10 68 Отговор
    пълна капитулация на Русия и разделянето и м/у съседните страни

    Коментиран от #3, #6, #15, #16, #24, #38, #40, #91

    12:57 21.11.2025

  • 2 Първа точка и единствена

    40 18 Отговор
    Отхвърля се!

    Коментиран от #65

    12:57 21.11.2025

  • 3 Между съседните?

    5 45 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    В тази федерация има толкова завладени народи и републики, че няма нужда да се поделя между съседите и.

    Коментиран от #87, #89

    12:58 21.11.2025

  • 4 ха ха ха ...

    67 4 Отговор
    Краварите мълчат , руснаците мълчат - тия от къде ги вадят плановете ?

    12:58 21.11.2025

  • 5 Зевс

    72 4 Отговор
    ЕС може само да плати сметката на САЩ, никой не ги пита за мнение.

    12:59 21.11.2025

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    48 3 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Това е план на НА.глосаксите от преди над половин век❗

    12:59 21.11.2025

  • 7 Мурсулите

    58 3 Отговор
    Пак ще стоят на трикраки столчета в коридора и ще киризят през ключалката.

    Коментиран от #13

    12:59 21.11.2025

  • 8 Обаче

    56 4 Отговор
    Никой не ти вярва вече, а и ти самата не си вярваш.

    12:59 21.11.2025

  • 9 име

    45 3 Отговор
    ЕССР ще плаща репарации. За друго нестават. Германистан и аФриканция свършиха.ли работа като гаранти по минските споразумения? Ся торкова гаранции ще има и от САЩ и РФ.

    13:00 21.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 хихи

    38 2 Отговор
    в менюто сте! а Българрия е от страната на Булката...

    13:01 21.11.2025

  • 12 ген. Фабиен Мандон

    38 3 Отговор
    Френски висш генерал предупреди населението да е готово за "загуба на деца" при война с Русия.

    Коментиран от #33

    13:01 21.11.2025

  • 13 име

    34 2 Отговор

    До коментар #7 от "Мурсулите":

    И ще ги натовят в рейса със секретарките на слизане от самолета, където никой няма да ги посреща.

    13:01 21.11.2025

  • 14 читател

    45 2 Отговор
    Проф. Иво Христов има едно много точна класификация за такива "шай ка едиоти, имали късмета до момента никога да не са били пребивани".

    13:02 21.11.2025

  • 15 Брачед

    36 2 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Ето,за това е цялата дандания с Украйна. Боли ги за укрите

    13:02 21.11.2025

  • 16 Лаборанта

    21 2 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Отивай да миеш епруветките. Че после ще ти се изходя на микроскопата да видим какви бактерии ще ми намериш в чревната флора.

    13:03 21.11.2025

  • 17 Кривоверен алкаш

    5 36 Отговор
    Войната един ден ще спре,но...санкциите не трябва да спират...докато не започнат да ядат Менделеевата и да пият нефт,.

    Коментиран от #22, #36

    13:03 21.11.2025

  • 18 име

    31 4 Отговор
    Украйна трябва да цъде разпарчетосана както България беше разпарчетосана на берлинския конгрес. На руснаците не им трябва голяма и силна противникова държава за съсед!

    13:03 21.11.2025

  • 19 Българин

    29 4 Отговор
    Работят...,колкото мозъкът ти работи.Празноглава т..ква.

    13:03 21.11.2025

  • 20 Дончо каза и отряза...

    31 3 Отговор
    Зелю вдигай белия байряк... иначе спираме инфото и джепанетата и 404 отива тотал брак... сега може поне малко да се спаси!!!

    13:04 21.11.2025

  • 21 Само питам

    28 3 Отговор
    То войната приключва, тия сега за какво се стягат ...

    13:04 21.11.2025

  • 22 име

    26 3 Отговор

    До коментар #17 от "Кривоверен алкаш":

    Споко, козак, нема са плашиш за санкции, теб природата те санкционира ежедневно!

    13:05 21.11.2025

  • 23 Салваторе

    35 2 Отговор
    Подкрепата за Киев остава твърда и непоклатима до последния украинец.

    Коментиран от #88

    13:06 21.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 интересно

    26 2 Отговор
    А потника и укрите пита ли ги некой ? Или те са само статисти , колкото да пълнят гробищата .

    13:06 21.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Стига сте ни облъчвали

    27 2 Отговор
    Ей всеки ден по един не нормален който ми казва че ще умра . Ами взимайте по един автомати отивайте да се биете срещу руснаците. Що мойте деца ще умират за да може шепа хора да си утроят милионите в банките.

    13:08 21.11.2025

  • 28 ЕС е последната дупка на кавала

    23 2 Отговор
    Барабар със покрайна от тях нищо не зависи !!!!!!

    13:09 21.11.2025

  • 29 хахаха

    21 2 Отговор
    работят санкциите само че европа май ще рухне преди русия

    13:10 21.11.2025

  • 30 Евроджендърски .едерастии

    24 2 Отговор
    Ще стане интересно, ако Тръмп се изтърве да каже: Европа, до тук бяхме, САЩ се оттеглят, 0правяйте се....лелееее, що naника,совалки напред назад,молби, с0п0ли ще има,не е истина

    Коментиран от #83

    13:10 21.11.2025

  • 31 А бе тая

    21 3 Отговор
    Що не обясни как цъфти европейската икономика та се загрижила за руската?!?а колко е инфлацията в ЕС....определено е над 15%!!!

    13:11 21.11.2025

  • 32 И да мислите и да не мислите

    18 2 Отговор
    Ойде коньо у ряката... 404 веке нема да има цел....

    13:12 21.11.2025

  • 33 Грамофон свири, майка плаче

    18 2 Отговор

    До коментар #12 от "ген. Фабиен Мандон":

    И странното е, че никой не реагира на това

    13:12 21.11.2025

  • 34 Ехааааааа

    20 2 Отговор
    Урсулата да се консултира със Путин и ще разбере как ще се цепи Оокрайна и колко ще и струва тая война във която я набутаха западняците !!!!!!!!

    13:13 21.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    20 2 Отговор

    До коментар #17 от "Кривоверен алкаш":

    КРИВоВЯРВАЩ на Момона,
    Санкциите са далеч преди войната, а
    Менделеевата таблица е създадена от РУСНАКА Менделеев- какъв ужас не от американос❗
    А ти също ядеш и пиеш Менделеевата таблица-
    солта е NaCl, a водата, Н²О❗

    13:13 21.11.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 да си пиеш хапчетата наркоман

    18 2 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    диванен джендър който си нон стоп на линия нито ти нитко урсоланците ще кажат какво ще стаен най малкото да обсъждат .а с най голямо удоволствие бих ти скачал на главата до като стане мека

    Коментиран от #53, #127

    13:15 21.11.2025

  • 39 Хубаво добре, ЕС ще обсъди..

    18 2 Отговор
    Подкрепата за Киев остава непоклатима, а санкциите срещу Русия работят... аре черта пуйко смооотана

    13:15 21.11.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Я пък тоя

    20 2 Отговор
    Ще обсъдите с Кая Калас на някому Х..
    Какво зе правите на фактор, като никой за нищо не ви пита.
    Аман от "разбирачи"!
    Как пък не разбрахте колко сте жалки!

    13:16 21.11.2025

  • 42 Украйна страната обект на агресия

    20 1 Отговор
    А Палестина, А Ливан, А Западният Бряг, а Сирия ...а Венецуела .....а Иран ....

    13:18 21.11.2025

  • 43 Лицемерни 60клуци

    24 1 Отговор
    Ако не са САЩ, на Европа-та гласчето няма да се чуе, както мълчат срещу войната на Израел срещу Палестина

    Коментиран от #49

    13:18 21.11.2025

  • 44 ЕС ще обсъди

    22 1 Отговор
    Ама с кого ще го обсъди? А? Сами ще си задават въпроси и сами ще си отговарят ?

    13:20 21.11.2025

  • 45 Перо

    18 0 Отговор
    ЕС няма никакво отношение към конфликта в Украйна!

    13:20 21.11.2025

  • 46 Истинския Професор Герджиков

    24 1 Отговор
    ЕС и разни там Урсули ,Мърсули ,Каи ,Маи са безгласни букви с нула тежест в световната геополитика .

    13:20 21.11.2025

  • 47 сусо

    14 1 Отговор
    Г-жо, хайде спрете я тая война, че много хора загиват! ХВАНЕТЕ СЕ ЗА МИРНОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА уКРАЙНА!

    13:21 21.11.2025

  • 48 Госあ

    23 2 Отговор
    Европейските фашисти искат бой до последния украинец ! Самите те, знаят че изгорЕхА, но не им дреме защото изгорЕ европейския данъкоплатец, а шайката се нагуши от корупционни схеми. И е така за кеф, ше затрият и последния украинец. Такива са европейските фашисти - г@дни и д@лни.

    Коментиран от #50

    13:21 21.11.2025

  • 49 Непонятно

    0 15 Отговор

    До коментар #43 от "Лицемерни 60клуци":

    Вие робите постоянно изпитвате някаква жажда да си имате господари и да сте подчинени на империите. Народите и държавите трябва да се обединят и да се научат да се противопоставят без трудности на фашистките империи, без значение коя е. И която някоя от тях се усмели да надига глава и да прави войни, бързо да и бъде счупват меракът още в зародиш.

    Коментиран от #58, #62, #78, #92

    13:21 21.11.2025

  • 50 Затриване на русляма

    1 21 Отговор

    До коментар #48 от "Госあ":

    Руслямските фашисти ще плащат репарации.

    Коментиран от #56, #59, #63

    13:22 21.11.2025

  • 51 тези да не се бъркат

    15 1 Отговор
    ................ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЩЕ ОПЛЕСКАТ НЕЩАТА ДВЕТЕ З ЛОБИ

    13:23 21.11.2025

  • 52 Уса

    19 1 Отговор
    САЩ заявиха публично,че не им пука за Европа,какво искате повече...САЩ скъсаха с лгбт политиките

    13:23 21.11.2025

  • 53 Атина Палада

    1 9 Отговор

    До коментар #38 от "да си пиеш хапчетата наркоман":

    Нима не искаш да ме посетиш в ∆ π€тотоо сладичко ,жребецо ?Казвам се Мартин и винаги можеш да ме откриеш готов в офиса на Блиц, на ул Чумерна 14 -3тия етаж в София .

    Коментиран от #57

    13:25 21.11.2025

  • 54 Амчи

    14 0 Отговор
    във фазата на безсилието, безпочвените приказки и гръмките изказвания са задължителни!

    13:25 21.11.2025

  • 55 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите:

    15 1 Отговор
    Колеги,подкрепата за Украйна остава, а сега...да вдигна тост..радвам се,че се виждаме ...алооо,готвача, ..евала,моето момче, гурмето е страхотно,шшш,ди джейчето..едно шансонче за каката,айде...и така,колеги, наздраве,за нащо здраве.

    13:26 21.11.2025

  • 56 Хасан Хаспела

    8 1 Отговор

    До коментар #50 от "Затриване на русляма":

    Ако си плащаш и аз съм готов да те млатя ,таам доолуу !

    13:26 21.11.2025

  • 57 Евгени Минчев

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "Атина Палада":

    А ха ха хааа🤣😂🤣вземете си стая вие двамата,ей,калпа3ани

    Коментиран от #77

    13:28 21.11.2025

  • 58 кажи ми патреоте

    13 1 Отговор

    До коментар #49 от "Непонятно":

    Как тъй набързо написахте историята ?
    Как така Левски ,Ботев ,Караджата .....се оказаха бандити , изнудвачи , крадци ....

    Че точно това пише вече в учебниците до четвърти клас за Ботев ?!!
    До сега поне на него не бяхте посегнали !!!
    Всичката ви работа такава ...

    Коментиран от #68, #73

    13:29 21.11.2025

  • 59 Госあ

    19 1 Отговор

    До коментар #50 от "Затриване на русляма":

    Украйна ще бъде поделена между Русия и сащ, а ЕС ще плаща сметката ! Че и отрязан от достъпни ресурси остава ! Щеше да е много смешно, ако не беше толкова жалко

    13:29 21.11.2025

  • 60 рептилоподобно

    15 1 Отговор
    Урсуляк хващай шмайзера и отивай да подкрепяш на фронта - избиха се руски и уксраински момчета, заради янки, сакси, семити и твоето войнолюбство. Марш на фронта, вземи и Кая Каската.

    13:29 21.11.2025

  • 61 Оправиха Европа нали ?

    14 0 Отговор
    Вчера врясъци в германският парламент, искат 100% субсидиране на тока. Чухте ли го ? А?

    Коментиран от #129

    13:30 21.11.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Ти по добре виж

    16 2 Отговор

    До коментар #50 от "Затриване на русляма":

    Как Рено и БМВ стават китайски.... и как разпродават заводите в Бразилия даже . Влизаш в Глобал Таймс и четеш .... конвергенция му викат

    Коментиран от #95

    13:32 21.11.2025

  • 64 Моряка

    15 2 Отговор
    Някой да е питал тези истерични патки- Урсула и Кала за мнението им?

    13:33 21.11.2025

  • 65 Прогноза

    8 17 Отговор

    До коментар #2 от "Първа точка и единствена":

    Русия отива в небитието при крайцера и СССР . Никой не може да спре този процес .

    Коментиран от #70, #71

    13:34 21.11.2025

  • 66 Как е в Европа пичове, данни от ЕЦБ няма

    15 1 Отговор
    Иначе от САЩ: (Междувременно националният дълг на САЩ е нараснал с над 600 милиарда долара само за един месец. Помислете! Разделете 600 милиарда долара на население от 370 милиона и получавате над 1600 долара на човек, включително бебета. Само за един месец! )

    Коментиран от #74, #90

    13:36 21.11.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Лицемерни 60клуци

    10 2 Отговор

    До коментар #58 от "кажи ми патреоте":

    Няма как да ти отговори, защото прехвърля собственото си безсилие( разум,мисъл,анализ...и т.н.) върху другите.

    13:37 21.11.2025

  • 69 Последния софиянец

    15 1 Отговор
    На гарата в Красноград област Харков полска влакова композиция дълга към1.5км с 15 танка Абрамс на нея ,амуниции за полската САУ Краб снощи беше посетена от 4бр Искандер ,кото телепортираха 7 Абрамса ,10бр панове от охраната и много снаряди .Телепорта продължава ,а аз танцувам 🕺 ,танцувам от кеф от снощи и не моа се запраа ,падам ,ставам но не се предавам .Наздраве 🍷по случай хубавия повод ,във форма ме държи и ми дава сила мерлото рекола 2024 собствено производство ,което вече е прекрасно !

    13:37 21.11.2025

  • 70 Русия може и с 2 и с 200

    16 1 Отговор

    До коментар #65 от "Прогноза":

    Но Европа не може пич. И впрочем Русия дълг НЯМА

    Коментиран от #82

    13:38 21.11.2025

  • 71 Кирил Петков

    10 1 Отговор

    До коментар #65 от "Прогноза":

    А ти кой беше бе пррррр ∆ уеkkk aнонимен ,че нещо не моа сее сетя ?

    13:39 21.11.2025

  • 72 Цвете

    2 0 Отговор
    И АКО Е ВЪЗМОЖНО ПО КРУТИ МЕРКИ СРЕЩУ " ЗЛОСТОРНИКА " ,КОЙТО РАЗЛЮЛЯ ЦЯЛА ЕВРОПА, ТА И ОТВЪД ОКЕАНА. 👍

    13:41 21.11.2025

  • 73 Патриот

    5 5 Отговор

    До коментар #58 от "кажи ми патреоте":

    В училище не може да научиш истинска история. Както фашистите комунистите са решили историята в учебниците. Така техните братя по фашизъм либералистоте трият история. Между другото комунистите станаха либералисти, дали е случайно? Че така си приличат по фашизъм?

    Коментиран от #79, #81

    13:41 21.11.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Атина Палада

    3 0 Отговор

    До коментар #57 от "Евгени Минчев":

    Заповядай и ти Лорде ,ще си спретнем хубава оргия в събота вечер ,камшици обичаш ли ?Просто умирам за тях и за груби мускулести юначаги .

    Коментиран от #85

    13:43 21.11.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Патриот

    4 1 Отговор

    До коментар #73 от "Патриот":

    Търсете корените на либерализма. Ще се изумите, къде са те. Чии деца са и кой са техните родители. Комунизъм = либерализъм. Две антибългарски идеологии.

    Коментиран от #84

    13:45 21.11.2025

  • 80 Панайот

    11 1 Отговор
    И кога Русия е нападала Европа?! Винаги Европа я е нападала и след това Русия отвръща!!!
    Провокация също е един вид нападение!
    Хайде стига с тези глупости!!! Стоите си в държавите и никой не ви напада!!! Кво дирите на границите на Русия и в Украйна?! Ако руски кораб е край вашите граници, голям вой!!!
    А вие сте струпали цели армии край нейните граници!!! Марш в къщи, че ще ви навести Буревестник, Орешник или Посейдон!!! Трите са почти в рими!!!

    Коментиран от #86, #96

    13:46 21.11.2025

  • 81 Друг патриот

    5 2 Отговор

    До коментар #73 от "Патриот":

    А ти откъде четеш "истинска " история"?

    13:46 21.11.2025

  • 82 Три пъти пробвам да напиша

    4 5 Отговор

    До коментар #70 от "Русия може и с 2 и с 200":

    Колко като брой депозити има в руски банки и на каква стойност са и се изтрива ... и що? Като процент от населението са 2001 към 1 Русия/САЩ ! Че кой е богат и кой беден не знам

    Коментиран от #107

    13:47 21.11.2025

  • 83 Ха,ха

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "Евроджендърски .едерастии":

    Ми те не са ли европейци?

    13:47 21.11.2025

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Евгени Минчев

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "Атина Палада":

    Че къде без мен

    13:48 21.11.2025

  • 86 Ахахахаха

    2 5 Отговор

    До коментар #80 от "Панайот":

    Кой ще манипулираш? Иван Грозни балада Волжка България, безумнико! С какво ви тровят? Петър първи, колко похода води срещу балканите? Северна Добруджа, кой я отцепва? Македония, коя създава? С какво така жестоко ви тровят?

    Коментиран от #102, #104

    13:49 21.11.2025

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Инна

    7 2 Отговор

    До коментар #23 от "Салваторе":

    Купянск е освободен!
    Това е факт!
    Да, там все още има живи украински войници – не формирования, а отделни бойци, които все още се крият в мазета, сред руини и в разрушени сгради. Те нямат надежда за спасение. В града вече е в ход брутална чистка и всички нацисти от украинските въоръжени сили, които не са сложили оръжие, ще бъдат елиминирани. Това е редът и логиката на войната.
    Според руски военни данни, командването на украинските въоръжени сили е събрало приблизително 20 000 бойци от няколко бригади, за да държи Купянск. По същество всички тези бандеровски части са унищожени в града и неговите предградия. Това представлява огромен брой загуби от украинска страна.
    Експертите смятат, че загубата на Купянск ще има „ефект на доминото“, като врагът ще губи позиции една след друга. Това се отнася за северната Харковска област, където отбраната на украинските въоръжени сили във Вовчанск вече е на ръба на колапс, и на левия бряг на река Оскол, където още няколко населени места трябва да бъдат отвоювани от нацистите.

    13:50 21.11.2025

  • 89 катран

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Между съседните?":

    урсуля фон дър много рядко ляйньо..

    13:51 21.11.2025

  • 90 То смешки направо

    4 0 Отговор

    До коментар #66 от "Как е в Европа пичове, данни от ЕЦБ няма":

    Влизаш в сайта на ЕЦБ (данни от ЕЦБ няма) но за това пък пише че основна цел на банката видиш ли била инфлацията и ценовата стабилност. Нещо абсурдно по призумция за банка...

    13:51 21.11.2025

  • 91 Моряка

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Досега си мислех снизходително,че Атинчето е с мозък на кокошка и от съжаление не я закачах.Но дали кокошия и мозък има гънки?Или е така родена?

    13:53 21.11.2025

  • 92 Лицемерни 60клуци

    5 1 Отговор

    До коментар #49 от "Непонятно":

    Отговори без пристрастия...Русия не се ли 60ри в момента срещу това,което ти споменаваш? Както се оказа,лuдерите на ЕС се оказаха дъщери,синове,внуци на нaцистu- ф@шисти.Има ли вероятност да търсят реванш срещу руснаците и да жертват всяка свобода,деца,пари и каквото се сетиш на гражданите, за сметка на техните амбиции? Спирам да ти пиша с този коментар/въпрос. Аргументирай се и отгововаряй на хората нормално,без да взимаш страна...( видях,че и друг колега ти е писал нещо)

    Коментиран от #97

    13:54 21.11.2025

  • 93 Патриот

    3 1 Отговор
    Има колкото и да са малко български историци, има любители по история, има книги, има БАН, има даже и изкуствен интелект където може да задавате въпроси. Но бъдете сигурни в едно: от политическа партия никога няма да научите история, това е чисто и просто вид секта, която си прави отрязък на "хубавото" в историята и ви го предлага. В училище също не може да научите история.

    Коментиран от #99, #100

    13:55 21.11.2025

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Али Баба глътна реално

    4 1 Отговор

    До коментар #63 от "Ти по добре виж":

    Рено и БМВ .... ама с парцалите

    13:57 21.11.2025

  • 96 Лука

    0 4 Отговор

    До коментар #80 от "Панайот":

    Да питам ,коя родина защитаваш? Имаш ли своя родина ?

    Коментиран от #103

    13:58 21.11.2025

  • 97 Лицемер

    1 6 Отговор

    До коментар #92 от "Лицемерни 60клуци":

    Колко републики е завладявала фашистка Русия, имбицил? Там е дори държавата на волжките българи, Татарстан! С какво ви тровят? Русия щели да определят, какво да става с Украйна, колко армия да има, и кой да управлява. Както беше в България! Гибел за империите!

    Коментиран от #105, #111, #113, #116, #117, #119, #121, #123, #126, #128

    13:58 21.11.2025

  • 98 Тони

    4 1 Отговор
    И като какви ще разглеждат Плана? Тия са лди за връзване.

    13:58 21.11.2025

  • 99 Патриот

    4 1 Отговор

    До коментар #93 от "Патриот":

    Ако искате да научите история, никога не слушайте вождове на политическа партия! В България ги има доста такива феномени.

    13:59 21.11.2025

  • 100 Приятно ми е...Иванов,да се намеси и аз.

    2 2 Отговор

    До коментар #93 от "Патриот":

    А ти защо си мислиш, че тези книги,които четеш, от стари историци,БАН,и тем подобни,не са манипулирани за аудитория като теб?

    Коментиран от #106, #108

    14:00 21.11.2025

  • 101 Ъхъъъъъ....

    7 1 Отговор
    Концепция. След Втората световна война Западна Европа изпада в пълна военна, икономическа и политическа зависимост от Съединените щати. С течение на времето икономическата зависимост от Съединените щати обективно намалява, политическата зависимост остава непроменена, а военната зависимост внезапно престава да бъде актуална за европейците след разпадането на Съветския съюз. Американският елит осъзнава, че пълната политическа независимост на Европа от Съединените щати е точно зад ъгъла. Военната мощ на САЩ в Европа става ненужна, а икономиката все повече се ориентира на Изток. Какво трябва да направят САЩ? Очевидно е, че икономическата и военната зависимост на Европа от Съединените щати трябва да бъде възстановена. Как? Да ви разкажа ли как?

    14:00 21.11.2025

  • 102 Панайот

    4 0 Отговор

    До коментар #86 от "Ахахахаха":

    Каква Волжка България те гони тебе и каква Русия тогава ?
    България на река Волга е основана през 660 г. от кан Котраг !!
    Имало ли е тогава Русия бе ???
    Ай стига се излагахте !

    Коментиран от #118

    14:01 21.11.2025

  • 103 Панайот

    1 0 Отговор

    До коментар #96 от "Лука":

    Аз защитавам моята , ама май ти Анадола ?!

    14:02 21.11.2025

  • 104 Моряка

    3 0 Отговор

    До коментар #86 от "Ахахахаха":

    Аха маха,макарона,през който чете историята,много крив.И в Първата и във Втората СВ все сме победени.Добре,че,поради милостта на Сталин не сме драстично стеснени.

    14:03 21.11.2025

  • 105 Лицемерни 60клуци

    4 0 Отговор

    До коментар #97 от "Лицемер":

    По-полека с обидите бе, пе де рас. Не ме интересува нито Русия нито САЩ. Зададох ти въпрос,на който си безсилен да отговориш.Отивай да пасеш овце във Волжката ти България, илитерат

    Коментиран от #109

    14:03 21.11.2025

  • 106 Патриот

    3 0 Отговор

    До коментар #100 от "Приятно ми е...Иванов,да се намеси и аз.":

    Има граница между историк, който е професионалист и не може да преминава границата. Това е да казва всички събития, колкото и грозни да са, както са се случили, без извъртане и укриване. И историчар, който е прегърнал политиката, който е извадил определен отрязък от историята и я предлага на щанда за деликатеси.

    14:05 21.11.2025

  • 107 В САЩ вероятно

    5 0 Отговор

    До коментар #82 от "Три пъти пробвам да напиша":

    По малко от 1 на 15000 домакинства има депозит. Всичко живо е мизерници на кредит. И това е от поне 30 години. 47 милиона са на хранителни ваучери а официално са 42 милиона

    14:05 21.11.2025

  • 108 Панайот

    2 0 Отговор

    До коментар #100 от "Приятно ми е...Иванов,да се намеси и аз.":

    Кажи бе Иванов ....Ти какви стари книги четеш че знаеш ?
    Нищо свято не оставихте !

    Ти колко патриотични или възрожденски песни знаеш ?
    Колко песни написахте последните 36 години .
    Имали например като Моя страна, моя България .
    Иди нещо като Пред нас са блеснали житата .., която с нищо не вреди на демокрацията ви !!

    Или само Радка пиратка , Камъните падат и тез червени домати .....

    14:07 21.11.2025

  • 109 Империята рухна

    0 4 Отговор

    До коментар #105 от "Лицемерни 60клуци":

    Засегна ли се, извинявай. САЩ и Русия не могат да определят коя държава как да се управлява. Русия ще претърпи поражение.

    Коментиран от #130

    14:07 21.11.2025

  • 110 Ето го текста !

    5 0 Отговор
    Междувременно 42 милиона американски граждани остават без купони за храна, а други 9 милиона майки с бебета са без помощ – Тръмп организира партита в стил Гетсби с оскъдно облечени танцьорки (преди всичко, красиво е), изобилие от шампанско и деликатеси.
    Той възстановява Жълтата къща (помним, че вече не е бяла, нали?), добавяйки огромна бална зала.
    И е отпуснал 20 милиарда долара, за да помогне на идиот в Аржентина, размахващ резачка.

    Междувременно националният дълг на САЩ е нараснал с над 600 милиарда долара само за един месец.
    Помислете! Разделете 600 милиарда долара на население от 370 милиона и получавате над 1600 долара на човек, включително бебета. Само за един месец!

    14:07 21.11.2025

  • 111 ха ха ха ...

    3 0 Отговор

    До коментар #97 от "Лицемер":

    Я кажи за западняците . Сто милиона индианци изтребени . А колко изтребиха в Австралия , Индия ,Пакистан ,Афганистан ,Ирак,Сириа ,Либия ,Виетнам .....

    14:10 21.11.2025

  • 112 Иван Анчев плешивия циганин

    3 0 Отговор
    Тези изпадналите в дълбока изолация ще обсъждат нещо си прочетено в медиите. Явно санкциите наистина са им подействали.

    14:11 21.11.2025

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Само не разбрах от статията

    4 0 Отговор
    Ще изпращаме ли бездомни кучета на Зеленски?
    Човека настоява ЕС да изпрати бездомни кучета за разчистване на минни полета граничещи със Североизточния военен окръг.....Премиерчето дЖилезку няма ли да помогне? А? ....

    Коментиран от #125

    14:12 21.11.2025

  • 115 Йеронимус БОШ

    2 0 Отговор
    Какво има да обсъжда тоз ЕС ? Зависи ли нещо от него ? Някой брои ли го за жив ? Просто му дават да научи какво ще се прави. Без глас , без мнение !

    14:14 21.11.2025

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 ха ха ха....

    4 0 Отговор

    До коментар #97 от "Лицемер":

    Я отвори и погледни как изглежда Татарстан сега .
    Пет пъти по добре от сегашна , демократическа и богата .....България .
    Я ходи ги питай дали искат да са Българи ?!

    14:17 21.11.2025

  • 118 Иван Грозни българоубиец

    0 3 Отговор

    До коментар #102 от "Панайот":

    Русите са обграждали градове и столицата на Волжка България, избивали са българи, грабели са, плячкосвали са. Монументите които имат с кръста върху чалмите ев чест на завладяването над волжките българи. Да реално погледнато Русия тогава не е имало. Нито пък днес има Русия, нито пък някога е имало такава държава.

    Коментиран от #124

    14:18 21.11.2025

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 дядото

    3 0 Отговор
    тези от "отбора" на мъ рс ула в ек още ли мислят,че нещо зависи от тях и европа.

    14:19 21.11.2025

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Това което се вижда обаче

    4 0 Отговор
    Под черта е, че Euroclear е управлявал 42,5 трилиона евро депозити – 14 пъти повече от брутния вътрешен продукт на Франция но през 2022 г. Странно защо обаче през 2023 са намалели със 37% И все пак в централата си в центъра на Брюксел няма и следа от трезор. Всичко е дематериализирано, като данните се съхраняват в множество центрове за данни по целия свят. КИТАЙ са дръпнеш поне 8 ...а Япония 6 ....Тайван 2,2 ... Замисляте ли се ? УРСУЛАТА НАДАЛИ ....

    Коментиран от #132

    14:20 21.11.2025

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 бе ти много яко си се омотал

    2 0 Отговор

    До коментар #118 от "Иван Грозни българоубиец":

    Иван Грозни царува От 1530г. до 1584г.

    Волжка България от 660 година до към 1330г.

    Какво общо има Иван Грозни с Волжка България ?!!

    14:22 21.11.2025

  • 125 800 кучета

    2 0 Отговор

    До коментар #114 от "Само не разбрах от статията":

    Са му изпратили с Факкона. То за това сега искат да го продават

    14:26 21.11.2025

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "да си пиеш хапчетата наркоман":

    Как ще скачаш върху пилешка глава (на Атинчето) ,бе колега?В България,ако скачаш върху пилешка глава,веднага си в пандиза.Виж,ако скачаш върху човешка глава,най много да ти дадат условна.

    14:27 21.11.2025

  • 128 Лицемерни 60клуци

    1 0 Отговор

    До коментар #97 от "Лицемер":

    На колко протеста беше да защитиш България и българските интереси,патре0те? Защо позволи да се намесят чужди държави в управлението на държавата,диванен патре0те? Всички институции,фондове,каси са 0гра6ени, npeмиеридепутатимилиардери, х0телчета с в0д0падчета,шкафчета със 3лато,патре0те...марш в Татарстан, тук нямаме нужда от такива патре0те като теб.

    14:31 21.11.2025

  • 129 То само това остава

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Оправиха Европа нали ?":

    100% субсидиране на тока за бизнеса .....Тези в Бундестага верно не са у ред. А пък във Франция гласуваха да се заплаща всяка обслужена рецепта в аптека 4 евро от гражданите ...

    14:32 21.11.2025

  • 130 Лицемерни 60клуци

    1 0 Отговор

    До коментар #109 от "Империята рухна":

    В момента САЩ надделяват над Русия в управлението на България, патре0те.Защити България, патре0те.Защити интереса ,България сама да взима решения,кое е най-добро за българският народ,патре0те,без да и налагат САЩ, Русия, ЕС. Давай,патре0те.Ставай от дивана и 6ягай да защитаваш интересите на гражданите на република България,а не да ми защитаваш други народи,преди да оправиш себе си

    14:37 21.11.2025

  • 131 Само ще ви кажа пичове

    2 0 Отговор
    Че ако на един среден американец му кажете че имате примерно 800 000 долара на депозит, той просто няма да ви повярва. За него това е недостижимо...

    Коментиран от #134

    14:39 21.11.2025

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 То верно е дематериализирано

    1 0 Отговор
    Но Урсулата ще влезе лично и ще награби сървърите щото пръщи от мозък тая офФфца . Все едно аз да вляза в централният депозитар в България и да почна да викам: "Дайте парите".... просто заееееебете ... луди хора

    14:45 21.11.2025

  • 134 Навярно

    0 0 Отговор

    До коментар #131 от "Само ще ви кажа пичове":

    И кой има толкова пари? Мутрите в България ю, които ограбват всеки ден българите ли? Как не ви е срам поне малко?

    14:52 21.11.2025

  • 135 ДългоИме

    0 0 Отговор
    Ей, по-голямо "търчи-лъжи" от фон Лай(н)ен няма ... Как "разсъждава" само - "наблюдаваме нарастващите проблеми пред руската икономика - по-висока инфлация, повишени лихви и напрегнат военен сектор. Постепенно, но неизбежно, данните показват, че санкциите работят" .. Ха-ха, нищо от прословутите санкции не работи - да погледне на фронта що става, а не да "сипе" наляво и надясно изтърканите вече "опорки".

    14:52 21.11.2025

