ЕС ще обсъди американския мирен план за Украйна на срещата на Г-20

Лидерите на Европейския съюз възнамеряват да разгледат предложението на САЩ за мирно уреждане на конфликта в Украйна по време на предстоящата среща на върха на Г-20 в Йоханесбург през уикенда. Това съобщи днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от Ройтерс, предава БТА.
На пресконференция в южноафриканския град тя подчерта, че ЕС ще продължи твърдо да стои зад Украйна, тъй като страната е обект на агресия. Тя допълни, че наложените санкции срещу Русия вече дават отражение, като отслабват икономическите ѝ показатели.
„Украйна може да разчита на нашата подкрепа, защото това не е просто нападение срещу една държава, а срещу основните принципи, заложени в Устава на ООН“, каза Фон дер Лайен.
Тя припомни, че ЕС е приел 19 последователни пакета санкции, чието въздействие вече е осезаемо. „Това се вижда ясно, когато наблюдаваме нарастващите проблеми пред руската икономика - по-висока инфлация, повишени лихви и напрегнат военен сектор. Постепенно, но неизбежно, данните показват, че санкциите работят“, подчерта председателката на ЕК.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
12:57 21.11.2025
2 Първа точка и единствена
12:57 21.11.2025
3 Между съседните?
До коментар #1 от "Атина Палада":В тази федерация има толкова завладени народи и републики, че няма нужда да се поделя между съседите и.
12:58 21.11.2025
4 ха ха ха ...
12:58 21.11.2025
5 Зевс
12:59 21.11.2025
6 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #1 от "Атина Палада":Това е план на НА.глосаксите от преди над половин век❗
12:59 21.11.2025
7 Мурсулите
12:59 21.11.2025
8 Обаче
12:59 21.11.2025
9 име
13:00 21.11.2025
11 хихи
13:01 21.11.2025
12 ген. Фабиен Мандон
13:01 21.11.2025
13 име
До коментар #7 от "Мурсулите":И ще ги натовят в рейса със секретарките на слизане от самолета, където никой няма да ги посреща.
13:01 21.11.2025
14 читател
13:02 21.11.2025
15 Брачед
До коментар #1 от "Атина Палада":Ето,за това е цялата дандания с Украйна. Боли ги за укрите
13:02 21.11.2025
16 Лаборанта
До коментар #1 от "Атина Палада":Отивай да миеш епруветките. Че после ще ти се изходя на микроскопата да видим какви бактерии ще ми намериш в чревната флора.
13:03 21.11.2025
17 Кривоверен алкаш
13:03 21.11.2025
18 име
13:03 21.11.2025
19 Българин
13:03 21.11.2025
20 Дончо каза и отряза...
13:04 21.11.2025
21 Само питам
13:04 21.11.2025
22 име
До коментар #17 от "Кривоверен алкаш":Споко, козак, нема са плашиш за санкции, теб природата те санкционира ежедневно!
13:05 21.11.2025
23 Салваторе
13:06 21.11.2025
25 интересно
13:06 21.11.2025
27 Стига сте ни облъчвали
13:08 21.11.2025
28 ЕС е последната дупка на кавала
13:09 21.11.2025
29 хахаха
13:10 21.11.2025
30 Евроджендърски .едерастии
13:10 21.11.2025
31 А бе тая
13:11 21.11.2025
32 И да мислите и да не мислите
13:12 21.11.2025
33 Грамофон свири, майка плаче
До коментар #12 от "ген. Фабиен Мандон":И странното е, че никой не реагира на това
13:12 21.11.2025
34 Ехааааааа
13:13 21.11.2025
36 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #17 от "Кривоверен алкаш":КРИВоВЯРВАЩ на Момона,
Санкциите са далеч преди войната, а
Менделеевата таблица е създадена от РУСНАКА Менделеев- какъв ужас не от американос❗
А ти също ядеш и пиеш Менделеевата таблица-
солта е NaCl, a водата, Н²О❗
13:13 21.11.2025
38 да си пиеш хапчетата наркоман
До коментар #1 от "Атина Палада":диванен джендър който си нон стоп на линия нито ти нитко урсоланците ще кажат какво ще стаен най малкото да обсъждат .а с най голямо удоволствие бих ти скачал на главата до като стане мека
13:15 21.11.2025
39 Хубаво добре, ЕС ще обсъди..
13:15 21.11.2025
41 Я пък тоя
Какво зе правите на фактор, като никой за нищо не ви пита.
Аман от "разбирачи"!
Как пък не разбрахте колко сте жалки!
13:16 21.11.2025
42 Украйна страната обект на агресия
13:18 21.11.2025
43 Лицемерни 60клуци
13:18 21.11.2025
44 ЕС ще обсъди
13:20 21.11.2025
45 Перо
13:20 21.11.2025
46 Истинския Професор Герджиков
13:20 21.11.2025
47 сусо
13:21 21.11.2025
48 Госあ
13:21 21.11.2025
49 Непонятно
До коментар #43 от "Лицемерни 60клуци":Вие робите постоянно изпитвате някаква жажда да си имате господари и да сте подчинени на империите. Народите и държавите трябва да се обединят и да се научат да се противопоставят без трудности на фашистките империи, без значение коя е. И която някоя от тях се усмели да надига глава и да прави войни, бързо да и бъде счупват меракът още в зародиш.
13:21 21.11.2025
50 Затриване на русляма
До коментар #48 от "Госあ":Руслямските фашисти ще плащат репарации.
13:22 21.11.2025
51 тези да не се бъркат
13:23 21.11.2025
52 Уса
13:23 21.11.2025
53 Атина Палада
До коментар #38 от "да си пиеш хапчетата наркоман":Нима не искаш да ме посетиш в ∆ π€тотоо сладичко ,жребецо ?Казвам се Мартин и винаги можеш да ме откриеш готов в офиса на Блиц, на ул Чумерна 14 -3тия етаж в София .
13:25 21.11.2025
54 Амчи
13:25 21.11.2025
55 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите:
13:26 21.11.2025
56 Хасан Хаспела
До коментар #50 от "Затриване на русляма":Ако си плащаш и аз съм готов да те млатя ,таам доолуу !
13:26 21.11.2025
57 Евгени Минчев
До коментар #53 от "Атина Палада":А ха ха хааа🤣😂🤣вземете си стая вие двамата,ей,калпа3ани
13:28 21.11.2025
58 кажи ми патреоте
До коментар #49 от "Непонятно":Как тъй набързо написахте историята ?
Как така Левски ,Ботев ,Караджата .....се оказаха бандити , изнудвачи , крадци ....
Че точно това пише вече в учебниците до четвърти клас за Ботев ?!!
До сега поне на него не бяхте посегнали !!!
Всичката ви работа такава ...
13:29 21.11.2025
59 Госあ
До коментар #50 от "Затриване на русляма":Украйна ще бъде поделена между Русия и сащ, а ЕС ще плаща сметката ! Че и отрязан от достъпни ресурси остава ! Щеше да е много смешно, ако не беше толкова жалко
13:29 21.11.2025
60 рептилоподобно
13:29 21.11.2025
61 Оправиха Европа нали ?
13:30 21.11.2025
63 Ти по добре виж
До коментар #50 от "Затриване на русляма":Как Рено и БМВ стават китайски.... и как разпродават заводите в Бразилия даже . Влизаш в Глобал Таймс и четеш .... конвергенция му викат
Коментиран от #95
13:32 21.11.2025
64 Моряка
13:33 21.11.2025
65 Прогноза
До коментар #2 от "Първа точка и единствена":Русия отива в небитието при крайцера и СССР . Никой не може да спре този процес .
13:34 21.11.2025
66 Как е в Европа пичове, данни от ЕЦБ няма
13:36 21.11.2025
68 Лицемерни 60клуци
До коментар #58 от "кажи ми патреоте":Няма как да ти отговори, защото прехвърля собственото си безсилие( разум,мисъл,анализ...и т.н.) върху другите.
13:37 21.11.2025
69 Последния софиянец
13:37 21.11.2025
70 Русия може и с 2 и с 200
До коментар #65 от "Прогноза":Но Европа не може пич. И впрочем Русия дълг НЯМА
13:38 21.11.2025
71 Кирил Петков
До коментар #65 от "Прогноза":А ти кой беше бе пррррр ∆ уеkkk aнонимен ,че нещо не моа сее сетя ?
13:39 21.11.2025
72 Цвете
13:41 21.11.2025
73 Патриот
До коментар #58 от "кажи ми патреоте":В училище не може да научиш истинска история. Както фашистите комунистите са решили историята в учебниците. Така техните братя по фашизъм либералистоте трият история. Между другото комунистите станаха либералисти, дали е случайно? Че така си приличат по фашизъм?
13:41 21.11.2025
77 Атина Палада
До коментар #57 от "Евгени Минчев":Заповядай и ти Лорде ,ще си спретнем хубава оргия в събота вечер ,камшици обичаш ли ?Просто умирам за тях и за груби мускулести юначаги .
Коментиран от #85
13:43 21.11.2025
79 Патриот
До коментар #73 от "Патриот":Търсете корените на либерализма. Ще се изумите, къде са те. Чии деца са и кой са техните родители. Комунизъм = либерализъм. Две антибългарски идеологии.
13:45 21.11.2025
80 Панайот
Провокация също е един вид нападение!
Хайде стига с тези глупости!!! Стоите си в държавите и никой не ви напада!!! Кво дирите на границите на Русия и в Украйна?! Ако руски кораб е край вашите граници, голям вой!!!
А вие сте струпали цели армии край нейните граници!!! Марш в къщи, че ще ви навести Буревестник, Орешник или Посейдон!!! Трите са почти в рими!!!
13:46 21.11.2025
81 Друг патриот
До коментар #73 от "Патриот":А ти откъде четеш "истинска " история"?
13:46 21.11.2025
82 Три пъти пробвам да напиша
До коментар #70 от "Русия може и с 2 и с 200":Колко като брой депозити има в руски банки и на каква стойност са и се изтрива ... и що? Като процент от населението са 2001 към 1 Русия/САЩ ! Че кой е богат и кой беден не знам
13:47 21.11.2025
83 Ха,ха
До коментар #30 от "Евроджендърски .едерастии":Ми те не са ли европейци?
13:47 21.11.2025
85 Евгени Минчев
До коментар #77 от "Атина Палада":Че къде без мен
13:48 21.11.2025
86 Ахахахаха
До коментар #80 от "Панайот":Кой ще манипулираш? Иван Грозни балада Волжка България, безумнико! С какво ви тровят? Петър първи, колко похода води срещу балканите? Северна Добруджа, кой я отцепва? Македония, коя създава? С какво така жестоко ви тровят?
Коментиран от #102, #104
13:49 21.11.2025
88 Инна
До коментар #23 от "Салваторе":Купянск е освободен!
Това е факт!
Да, там все още има живи украински войници – не формирования, а отделни бойци, които все още се крият в мазета, сред руини и в разрушени сгради. Те нямат надежда за спасение. В града вече е в ход брутална чистка и всички нацисти от украинските въоръжени сили, които не са сложили оръжие, ще бъдат елиминирани. Това е редът и логиката на войната.
Според руски военни данни, командването на украинските въоръжени сили е събрало приблизително 20 000 бойци от няколко бригади, за да държи Купянск. По същество всички тези бандеровски части са унищожени в града и неговите предградия. Това представлява огромен брой загуби от украинска страна.
Експертите смятат, че загубата на Купянск ще има „ефект на доминото“, като врагът ще губи позиции една след друга. Това се отнася за северната Харковска област, където отбраната на украинските въоръжени сили във Вовчанск вече е на ръба на колапс, и на левия бряг на река Оскол, където още няколко населени места трябва да бъдат отвоювани от нацистите.
13:50 21.11.2025
89 катран
До коментар #3 от "Между съседните?":урсуля фон дър много рядко ляйньо..
13:51 21.11.2025
90 То смешки направо
До коментар #66 от "Как е в Европа пичове, данни от ЕЦБ няма":Влизаш в сайта на ЕЦБ (данни от ЕЦБ няма) но за това пък пише че основна цел на банката видиш ли била инфлацията и ценовата стабилност. Нещо абсурдно по призумция за банка...
13:51 21.11.2025
91 Моряка
До коментар #1 от "Атина Палада":Досега си мислех снизходително,че Атинчето е с мозък на кокошка и от съжаление не я закачах.Но дали кокошия и мозък има гънки?Или е така родена?
13:53 21.11.2025
92 Лицемерни 60клуци
До коментар #49 от "Непонятно":Отговори без пристрастия...Русия не се ли 60ри в момента срещу това,което ти споменаваш? Както се оказа,лuдерите на ЕС се оказаха дъщери,синове,внуци на нaцистu- ф@шисти.Има ли вероятност да търсят реванш срещу руснаците и да жертват всяка свобода,деца,пари и каквото се сетиш на гражданите, за сметка на техните амбиции? Спирам да ти пиша с този коментар/въпрос. Аргументирай се и отгововаряй на хората нормално,без да взимаш страна...( видях,че и друг колега ти е писал нещо)
Коментиран от #97
13:54 21.11.2025
93 Патриот
13:55 21.11.2025
95 Али Баба глътна реално
До коментар #63 от "Ти по добре виж":Рено и БМВ .... ама с парцалите
13:57 21.11.2025
96 Лука
До коментар #80 от "Панайот":Да питам ,коя родина защитаваш? Имаш ли своя родина ?
13:58 21.11.2025
97 Лицемер
До коментар #92 от "Лицемерни 60клуци":Колко републики е завладявала фашистка Русия, имбицил? Там е дори държавата на волжките българи, Татарстан! С какво ви тровят? Русия щели да определят, какво да става с Украйна, колко армия да има, и кой да управлява. Както беше в България! Гибел за империите!
13:58 21.11.2025
98 Тони
13:58 21.11.2025
99 Патриот
До коментар #93 от "Патриот":Ако искате да научите история, никога не слушайте вождове на политическа партия! В България ги има доста такива феномени.
13:59 21.11.2025
100 Приятно ми е...Иванов,да се намеси и аз.
До коментар #93 от "Патриот":А ти защо си мислиш, че тези книги,които четеш, от стари историци,БАН,и тем подобни,не са манипулирани за аудитория като теб?
Коментиран от #106, #108
14:00 21.11.2025
101 Ъхъъъъъ....
14:00 21.11.2025
102 Панайот
До коментар #86 от "Ахахахаха":Каква Волжка България те гони тебе и каква Русия тогава ?
България на река Волга е основана през 660 г. от кан Котраг !!
Имало ли е тогава Русия бе ???
Ай стига се излагахте !
14:01 21.11.2025
103 Панайот
До коментар #96 от "Лука":Аз защитавам моята , ама май ти Анадола ?!
14:02 21.11.2025
104 Моряка
До коментар #86 от "Ахахахаха":Аха маха,макарона,през който чете историята,много крив.И в Първата и във Втората СВ все сме победени.Добре,че,поради милостта на Сталин не сме драстично стеснени.
105 Лицемерни 60клуци
До коментар #97 от "Лицемер":По-полека с обидите бе, пе де рас. Не ме интересува нито Русия нито САЩ. Зададох ти въпрос,на който си безсилен да отговориш.Отивай да пасеш овце във Волжката ти България, илитерат
14:03 21.11.2025
106 Патриот
До коментар #100 от "Приятно ми е...Иванов,да се намеси и аз.":Има граница между историк, който е професионалист и не може да преминава границата. Това е да казва всички събития, колкото и грозни да са, както са се случили, без извъртане и укриване. И историчар, който е прегърнал политиката, който е извадил определен отрязък от историята и я предлага на щанда за деликатеси.
14:05 21.11.2025
107 В САЩ вероятно
До коментар #82 от "Три пъти пробвам да напиша":По малко от 1 на 15000 домакинства има депозит. Всичко живо е мизерници на кредит. И това е от поне 30 години. 47 милиона са на хранителни ваучери а официално са 42 милиона
14:05 21.11.2025
108 Панайот
До коментар #100 от "Приятно ми е...Иванов,да се намеси и аз.":Кажи бе Иванов ....Ти какви стари книги четеш че знаеш ?
Нищо свято не оставихте !
Ти колко патриотични или възрожденски песни знаеш ?
Колко песни написахте последните 36 години .
Имали например като Моя страна, моя България .
Иди нещо като Пред нас са блеснали житата .., която с нищо не вреди на демокрацията ви !!
Или само Радка пиратка , Камъните падат и тез червени домати .....
14:07 21.11.2025
109 Империята рухна
До коментар #105 от "Лицемерни 60клуци":Засегна ли се, извинявай. САЩ и Русия не могат да определят коя държава как да се управлява. Русия ще претърпи поражение.
14:07 21.11.2025
110 Ето го текста !
Той възстановява Жълтата къща (помним, че вече не е бяла, нали?), добавяйки огромна бална зала.
И е отпуснал 20 милиарда долара, за да помогне на идиот в Аржентина, размахващ резачка.
Междувременно националният дълг на САЩ е нараснал с над 600 милиарда долара само за един месец.
Помислете! Разделете 600 милиарда долара на население от 370 милиона и получавате над 1600 долара на човек, включително бебета. Само за един месец!
14:07 21.11.2025
111 ха ха ха ...
До коментар #97 от "Лицемер":Я кажи за западняците . Сто милиона индианци изтребени . А колко изтребиха в Австралия , Индия ,Пакистан ,Афганистан ,Ирак,Сириа ,Либия ,Виетнам .....
14:10 21.11.2025
112 Иван Анчев плешивия циганин
14:11 21.11.2025
114 Само не разбрах от статията
Човека настоява ЕС да изпрати бездомни кучета за разчистване на минни полета граничещи със Североизточния военен окръг.....Премиерчето дЖилезку няма ли да помогне? А? ....
14:12 21.11.2025
115 Йеронимус БОШ
14:14 21.11.2025
117 ха ха ха....
До коментар #97 от "Лицемер":Я отвори и погледни как изглежда Татарстан сега .
Пет пъти по добре от сегашна , демократическа и богата .....България .
Я ходи ги питай дали искат да са Българи ?!
14:17 21.11.2025
118 Иван Грозни българоубиец
До коментар #102 от "Панайот":Русите са обграждали градове и столицата на Волжка България, избивали са българи, грабели са, плячкосвали са. Монументите които имат с кръста върху чалмите ев чест на завладяването над волжките българи. Да реално погледнато Русия тогава не е имало. Нито пък днес има Русия, нито пък някога е имало такава държава.
14:18 21.11.2025
120 дядото
14:19 21.11.2025
122 Това което се вижда обаче
14:20 21.11.2025
124 бе ти много яко си се омотал
До коментар #118 от "Иван Грозни българоубиец":Иван Грозни царува От 1530г. до 1584г.
Волжка България от 660 година до към 1330г.
Какво общо има Иван Грозни с Волжка България ?!!
14:22 21.11.2025
125 800 кучета
До коментар #114 от "Само не разбрах от статията":Са му изпратили с Факкона. То за това сега искат да го продават
14:26 21.11.2025
127 Моряка
До коментар #38 от "да си пиеш хапчетата наркоман":Как ще скачаш върху пилешка глава (на Атинчето) ,бе колега?В България,ако скачаш върху пилешка глава,веднага си в пандиза.Виж,ако скачаш върху човешка глава,най много да ти дадат условна.
14:27 21.11.2025
128 Лицемерни 60клуци
До коментар #97 от "Лицемер":На колко протеста беше да защитиш България и българските интереси,патре0те? Защо позволи да се намесят чужди държави в управлението на държавата,диванен патре0те? Всички институции,фондове,каси са 0гра6ени, npeмиеридепутатимилиардери, х0телчета с в0д0падчета,шкафчета със 3лато,патре0те...марш в Татарстан, тук нямаме нужда от такива патре0те като теб.
14:31 21.11.2025
129 То само това остава
До коментар #61 от "Оправиха Европа нали ?":100% субсидиране на тока за бизнеса .....Тези в Бундестага верно не са у ред. А пък във Франция гласуваха да се заплаща всяка обслужена рецепта в аптека 4 евро от гражданите ...
14:32 21.11.2025
130 Лицемерни 60клуци
До коментар #109 от "Империята рухна":В момента САЩ надделяват над Русия в управлението на България, патре0те.Защити България, патре0те.Защити интереса ,България сама да взима решения,кое е най-добро за българският народ,патре0те,без да и налагат САЩ, Русия, ЕС. Давай,патре0те.Ставай от дивана и 6ягай да защитаваш интересите на гражданите на република България,а не да ми защитаваш други народи,преди да оправиш себе си
14:37 21.11.2025
131 Само ще ви кажа пичове
Коментиран от #134
14:39 21.11.2025
133 То верно е дематериализирано
14:45 21.11.2025
134 Навярно
До коментар #131 от "Само ще ви кажа пичове":И кой има толкова пари? Мутрите в България ю, които ограбват всеки ден българите ли? Как не ви е срам поне малко?
14:52 21.11.2025
135 ДългоИме
14:52 21.11.2025