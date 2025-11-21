ЕС ще обсъди американския мирен план за Украйна на срещата на Г-20

Лидерите на Европейския съюз възнамеряват да разгледат предложението на САЩ за мирно уреждане на конфликта в Украйна по време на предстоящата среща на върха на Г-20 в Йоханесбург през уикенда. Това съобщи днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от Ройтерс, предава БТА.

На пресконференция в южноафриканския град тя подчерта, че ЕС ще продължи твърдо да стои зад Украйна, тъй като страната е обект на агресия. Тя допълни, че наложените санкции срещу Русия вече дават отражение, като отслабват икономическите ѝ показатели.

„Украйна може да разчита на нашата подкрепа, защото това не е просто нападение срещу една държава, а срещу основните принципи, заложени в Устава на ООН“, каза Фон дер Лайен.

Тя припомни, че ЕС е приел 19 последователни пакета санкции, чието въздействие вече е осезаемо. „Това се вижда ясно, когато наблюдаваме нарастващите проблеми пред руската икономика - по-висока инфлация, повишени лихви и напрегнат военен сектор. Постепенно, но неизбежно, данните показват, че санкциите работят“, подчерта председателката на ЕК.