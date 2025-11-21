Украйна внесе в ООН резолюция за връщането на отвлечените украински деца

Украйна официално представи пред Общото събрание на ООН проекторезолюция, озаглавена „Връщане на украинските деца“, и отправи апел към всички държави членки да я подкрепят. Новината бе съобщена от агенция Укринформ, предава БТА.

Заместник-постоянният представител на Украйна в ООН Христина Гайовишин заяви на заседание на Съвета за сигурност, че документът включва три ключови изисквания: Русия да гарантира незабавно, безопасно и безусловно репатриране на всички украински деца; да прекрати всички форми на принудително преместване, депортиране, разделяне от семейства, промяна на правния им статус, включително гражданство или осиновяване, както и опити за индоктринация; и генералният секретар на ООН Антонио Гутериш да приложи всички необходими механизми, за да улесни процеса по връщането на децата.

Гласуването по проекторезолюцията е планирано за началото на следващия месец по време на заседание на Общото събрание.

Гайовишин подчерта, че Световният ден на детето, отбелязван на 20 ноември, напомня за фундаменталните права на всяко дете - правото на живот, сигурна среда, запазване на идентичността и възможността да расте в своето семейство, когато това е възможно. В този контекст тя посочи, че „приносът“ на Русия към този ден в Украйна се изразява в „телата на украински деца, извадени изпод развалините“.

По думите ѝ от началото на войната почти 700 деца са загинали, над 2000 са били ранени, а десетки хиляди са били насилствено преместени или депортирани.

Гайовишин отбеляза, че макар нищо да не може да върне изгубения живот на тези деца, международната общност има възможност да спре бъдещи случаи на отвличане и незаконно преместване на украински малолетни.