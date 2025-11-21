Украйна внесе в ООН резолюция за връщането на отвлечените украински деца

Украйна официално представи пред Общото събрание на ООН проекторезолюция, озаглавена „Връщане на украинските деца“, и отправи апел към всички държави членки да я подкрепят. Новината бе съобщена от агенция Укринформ, предава БТА.
Заместник-постоянният представител на Украйна в ООН Христина Гайовишин заяви на заседание на Съвета за сигурност, че документът включва три ключови изисквания: Русия да гарантира незабавно, безопасно и безусловно репатриране на всички украински деца; да прекрати всички форми на принудително преместване, депортиране, разделяне от семейства, промяна на правния им статус, включително гражданство или осиновяване, както и опити за индоктринация; и генералният секретар на ООН Антонио Гутериш да приложи всички необходими механизми, за да улесни процеса по връщането на децата.
Гласуването по проекторезолюцията е планирано за началото на следващия месец по време на заседание на Общото събрание.
Гайовишин подчерта, че Световният ден на детето, отбелязван на 20 ноември, напомня за фундаменталните права на всяко дете - правото на живот, сигурна среда, запазване на идентичността и възможността да расте в своето семейство, когато това е възможно. В този контекст тя посочи, че „приносът“ на Русия към този ден в Украйна се изразява в „телата на украински деца, извадени изпод развалините“.
По думите ѝ от началото на войната почти 700 деца са загинали, над 2000 са били ранени, а десетки хиляди са били насилствено преместени или депортирани.
Гайовишин отбеляза, че макар нищо да не може да върне изгубения живот на тези деца, международната общност има възможност да спре бъдещи случаи на отвличане и незаконно преместване на украински малолетни.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
13:55 21.11.2025
3 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Фидел Кастро 1992 г.
13:55 21.11.2025
4 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Коментиран от #9
13:56 21.11.2025
5 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Припомням, че китайците реагираха грубо на справедливата конфискация на активите им в Европа, като спряха да доставят чипове на европейската автомобилна индустрия.
Няколко месеца по-късно Европа беше принудена да направи отстъпки на „изнудвачите“
13:56 21.11.2025
6 Дзън-дзън
Някой ще обясни ли лепестоците по градските паркове на Донецк? Те мярка против военните ли са или са насочени към деца, майки и старци, които са основни ползватели на парковете?
13:57 21.11.2025
7 Долно зеленогащниче
13:58 21.11.2025
8 Украйна
13:58 21.11.2025
9 Германски медии
До коментар #4 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":161 ДЕЦА ОТ УКРАЙНА ИЗЧЕЗНАХА, ЗА КОИТО БЕШЕ ОБВИНЕН ПУТИН В ХАГА, НО ГИ НАМЕРИХА В ГЕРМАНИЯ, ЗАМИНАЛИ СА ДОРИ И С ПРИДРУЖИТЕЛИ.
Коментиран от #12
13:58 21.11.2025
10 Първо, те трябва да докажат, че
14:00 21.11.2025
11 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат":Путин е педофил
Коментиран от #13, #16, #28
14:01 21.11.2025
12 ИСТИНАТА
До коментар #9 от "Германски медии":Путин е педофил
14:03 21.11.2025
13 Истината
До коментар #11 от "ИСТИНАТА":Пробвал те е.
Коментиран от #17
14:04 21.11.2025
14 Сирски
14:04 21.11.2025
15 Атина Палада
14:05 21.11.2025
16 ха-ха
До коментар #11 от "ИСТИНАТА":И баща ти не е бил редовен, като е създал такъв умен и красив като теб!
14:05 21.11.2025
17 Дзън-дзън
До коментар #13 от "Истината":"Педофил" е любимата ти думичка, нали?
Споко, нормално е при педофилите!
Коментиран от #18
14:09 21.11.2025
18 Обърка адресата
До коментар #17 от "Дзън-дзън":Такава дума човека не е използвал. Той отговаря на оня, който я ползва.
Коментиран от #29
14:11 21.11.2025
19 В Световния ден на детето
14:14 21.11.2025
20 Мира ботокса от НОВА ТВ
14:15 21.11.2025
21 Павел Костов
14:16 21.11.2025
22 Шопо
14:16 21.11.2025
23 Някой
Когато са поискали връщане и са доказали на кого е, Русия ги е връщала. Така че върнати деца има.
Защо изобщо са останали на фронта? Другите са от приюти за изоставени.
14:17 21.11.2025
24 ,,Всички” е общо понятие.
14:19 21.11.2025
25 Независим
14:21 21.11.2025
26 За гордост на копейките
И качествени коли, напр.като германските.
А не само въглеводороди.
Ще се напънат нещо да произведат.
14:25 21.11.2025
27 Жеко
14:26 21.11.2025
28 Сашка Васева
До коментар #11 от "ИСТИНАТА":Един ден да не те търсят за тия ти думи ?
Нали знаеш че всичко написано остава ?
14:27 21.11.2025
29 Дзън-дзън
До коментар #18 от "Обърка адресата":Казваш, че човек, който два пъти е използвал думата "педофил" в обръщението си към двама различни събеседници, които не са я употребили не е:
1. Използвал думата.
2. Не е фиксиран в нея.
Наистина ли твърдиш това?
14:27 21.11.2025
30 Сатана Z
Достига пълното си развитие към седмата година от живота на човек, а след 14-годишна възраст започва обратен процес. Според конспиративните теории, именно това е причината, поради която сатанистите извличат адренохром единствено от деца.
Затова Зеленият търси деца за умъртвяване.
Коментиран от #31
14:31 21.11.2025
31 Tака е
До коментар #30 от "Сатана Z":Ху ЙЛО педофила затова ги отвлича
14:46 21.11.2025
32 Защо някой не им поиска конкретни данни
14:53 21.11.2025