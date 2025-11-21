Новини
Украйна внесе в ООН резолюция за връщането на отвлечените украински деца
  Тема: Украйна

21 Ноември, 2025 13:54 755 32

Киев призовава държавите членове да подкрепят документа, насочен към прекратяване на депортирането и преместването на малолетни

Украйна внесе в ООН резолюция за връщането на отвлечените украински деца - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украйна официално представи пред Общото събрание на ООН проекторезолюция, озаглавена „Връщане на украинските деца“, и отправи апел към всички държави членки да я подкрепят. Новината бе съобщена от агенция Укринформ, предава БТА.

Заместник-постоянният представител на Украйна в ООН Христина Гайовишин заяви на заседание на Съвета за сигурност, че документът включва три ключови изисквания: Русия да гарантира незабавно, безопасно и безусловно репатриране на всички украински деца; да прекрати всички форми на принудително преместване, депортиране, разделяне от семейства, промяна на правния им статус, включително гражданство или осиновяване, както и опити за индоктринация; и генералният секретар на ООН Антонио Гутериш да приложи всички необходими механизми, за да улесни процеса по връщането на децата.

Гласуването по проекторезолюцията е планирано за началото на следващия месец по време на заседание на Общото събрание.

Гайовишин подчерта, че Световният ден на детето, отбелязван на 20 ноември, напомня за фундаменталните права на всяко дете - правото на живот, сигурна среда, запазване на идентичността и възможността да расте в своето семейство, когато това е възможно. В този контекст тя посочи, че „приносът“ на Русия към този ден в Украйна се изразява в „телата на украински деца, извадени изпод развалините“.

По думите ѝ от началото на войната почти 700 деца са загинали, над 2000 са били ранени, а десетки хиляди са били насилствено преместени или депортирани.

Гайовишин отбеляза, че макар нищо да не може да върне изгубения живот на тези деца, международната общност има възможност да спре бъдещи случаи на отвличане и незаконно преместване на украински малолетни.


Оценка 1.3 от 12 гласа.
Оценка 1.3 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    17 4 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    13:55 21.11.2025

  • 3 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    22 3 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    13:55 21.11.2025

  • 4 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    31 2 Отговор
    Четох някъде че децата били отвличани по-скоро на запад, а не в Русия...

    Коментиран от #9

    13:56 21.11.2025

  • 5 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    23 3 Отговор
    Корпоративният рейд срещу Nexperia се провали. Нидерландия връща контрола над компанията на китайците.
    Припомням, че китайците реагираха грубо на справедливата конфискация на активите им в Европа, като спряха да доставят чипове на европейската автомобилна индустрия.
    Няколко месеца по-късно Европа беше принудена да направи отстъпки на „изнудвачите“

    13:56 21.11.2025

  • 6 Дзън-дзън

    28 2 Отговор
    Резолюция за убитите деца в Донбас ще има ли, че не разбрах?
    Някой ще обясни ли лепестоците по градските паркове на Донецк? Те мярка против военните ли са или са насочени към деца, майки и старци, които са основни ползватели на парковете?

    13:57 21.11.2025

  • 7 Долно зеленогащниче

    30 3 Отговор
    Жалкари, а колко дадоха на западни педофили и разфасоваха на органи, докато бащите им гният в окопите?

    13:58 21.11.2025

  • 8 Украйна

    18 2 Отговор
    Умря

    13:58 21.11.2025

  • 9 Германски медии

    30 3 Отговор

    До коментар #4 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    161 ДЕЦА ОТ УКРАЙНА ИЗЧЕЗНАХА, ЗА КОИТО БЕШЕ ОБВИНЕН ПУТИН В ХАГА, НО ГИ НАМЕРИХА В ГЕРМАНИЯ, ЗАМИНАЛИ СА ДОРИ И С ПРИДРУЖИТЕЛИ.

    Коментиран от #12

    13:58 21.11.2025

  • 10 Първо, те трябва да докажат, че

    23 1 Отговор
    тези деца са в Русия и не са били изядени от укрофашисти.

    14:00 21.11.2025

  • 11 ИСТИНАТА

    3 23 Отговор

    До коментар #1 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат":

    Путин е педофил

    Коментиран от #13, #16, #28

    14:01 21.11.2025

  • 12 ИСТИНАТА

    3 20 Отговор

    До коментар #9 от "Германски медии":

    Путин е педофил

    14:03 21.11.2025

  • 13 Истината

    12 2 Отговор

    До коментар #11 от "ИСТИНАТА":

    Пробвал те е.

    Коментиран от #17

    14:04 21.11.2025

  • 14 Сирски

    17 1 Отговор
    Просто ни трябват за фронта.

    14:04 21.11.2025

  • 15 Атина Палада

    20 2 Отговор
    Настоящият министър на отбраната в Гърция,завчера отговори на апела на Зеленски за отвлечените украински деца ,че :-"Така се представя от Киев,но това не отговаря на истината"! В прав текст,гръцкият министър каза,че Зеленски лъже!

    14:05 21.11.2025

  • 16 ха-ха

    12 2 Отговор

    До коментар #11 от "ИСТИНАТА":

    И баща ти не е бил редовен, като е създал такъв умен и красив като теб!

    14:05 21.11.2025

  • 17 Дзън-дзън

    5 7 Отговор

    До коментар #13 от "Истината":

    "Педофил" е любимата ти думичка, нали?
    Споко, нормално е при педофилите!

    Коментиран от #18

    14:09 21.11.2025

  • 18 Обърка адресата

    6 2 Отговор

    До коментар #17 от "Дзън-дзън":

    Такава дума човека не е използвал. Той отговаря на оня, който я ползва.

    Коментиран от #29

    14:11 21.11.2025

  • 19 В Световния ден на детето

    4 0 Отговор
    е добре да се припомни,че казаното от Христина Гайовишин трябва да е валидно за всички деца по света.

    14:14 21.11.2025

  • 20 Мира ботокса от НОВА ТВ

    7 1 Отговор
    За децата да питат Елена Зеленска, тя най добре знае как се търгува с деца.

    14:15 21.11.2025

  • 21 Павел Костов

    6 0 Отговор
    ЗА ВСЯКА ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯ ВНЕСЕНА В ООН ЛИ ЩЕ ПРАВИТЕ СТАТИЯ, ИЛИ Е ИЗБОРНО!??

    14:16 21.11.2025

  • 22 Шопо

    8 1 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    14:16 21.11.2025

  • 23 Някой

    5 0 Отговор
    Разни изоставени деца или останали без родители и надзор ги прибират да не са на фронта и умират или раняват като в Га-за. Повечето на хора с руско самосъзнание в тези региони.
    Когато са поискали връщане и са доказали на кого е, Русия ги е връщала. Така че върнати деца има.
    Защо изобщо са останали на фронта? Другите са от приюти за изоставени.

    14:17 21.11.2025

  • 24 ,,Всички” е общо понятие.

    6 0 Отговор
    Щом има бройка на отвлечени деца ,то те имат имена, дата на раждане, адрес и роднини в Украйна. Необходим е списък на отвлечените деца, за да може да бъдат издирени.

    14:19 21.11.2025

  • 25 Независим

    1 6 Отговор
    Не в деветия, а в деветдесет и деветия кръг на ада ще горят руските сатанисти за убийствата и отвличанията на деца, а с тях и всички които ги оправдават.

    14:21 21.11.2025

  • 26 За гордост на копейките

    0 0 Отговор
    От утре Русия започва да продава високи технологии.
    И качествени коли, напр.като германските.
    А не само въглеводороди.
    Ще се напънат нещо да произведат.

    14:25 21.11.2025

  • 27 Жеко

    6 0 Отговор
    Че нали децата ги намериха в Германия бе !

    14:26 21.11.2025

  • 28 Сашка Васева

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "ИСТИНАТА":

    Един ден да не те търсят за тия ти думи ?
    Нали знаеш че всичко написано остава ?

    14:27 21.11.2025

  • 29 Дзън-дзън

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Обърка адресата":

    Казваш, че човек, който два пъти е използвал думата "педофил" в обръщението си към двама различни събеседници, които не са я употребили не е:

    1. Използвал думата.
    2. Не е фиксиран в нея.

    Наистина ли твърдиш това?

    14:27 21.11.2025

  • 30 Сатана Z

    2 1 Отговор
    Бизнесът с деца е процъфтяващ . Адренохром – сатанинската дрога на световния елит
    Достига пълното си развитие към седмата година от живота на човек, а след 14-годишна възраст започва обратен процес. Според конспиративните теории, именно това е причината, поради която сатанистите извличат адренохром единствено от деца.
    Затова Зеленият търси деца за умъртвяване.

    Коментиран от #31

    14:31 21.11.2025

  • 31 Tака е

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Сатана Z":

    Ху ЙЛО педофила затова ги отвлича

    14:46 21.11.2025

  • 32 Защо някой не им поиска конкретни данни

    0 0 Отговор
    кои са тези деца? Защото надуха на всички главите за "десетки хиляди" отвлечени от Русия деца, само че на последната среща на Украйна и Русия в Истанбул предадоха на Медински списък с 331 имена. Иначе от Украйна са се чували толкова фантасмагории, че нищо оттам не бива да се приема за чиста монета.

    14:53 21.11.2025

