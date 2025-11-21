Мерц ще проведе разговори с Тръмп и Зеленски относно мирния план за Украйна

Германският канцлер Фридрих Мерц ще разговаря днес с президента на САЩ Доналд Тръмп и украинския държавен глава Володимир Зеленски, съобщава в. „Билд“, предава БТА.

По информация на германския таблоид тримата лидери ще обсъдят мирния план за прекратяване на войната в Украйна, който се ползва с подкрепата на Вашингтон.

По-рано Ройтерс, позовавайки се на източници от германското правителство, съобщи, че Мерц възнамерява да се включи в разговор с международни лидери, за да бъде разгледан американско-руският план. За да освободи време за участие, той е помолил началника на кабинета си Торстен Фрай да го представлява на друго събитие.

Очаква се към разговора да се присъедини и британският премиер сър Киър Стармър, както и френският президент Еманюел Макрон, съобщава още Ройтерс.

Днешният ден поставя началото на тридневна визита на Мерц в Южна Африка, като участие в срещата на Г-20 в Йоханесбург е основният акцент. След това канцлерът ще посети Ангола, където е предвидена среща на високо равнище между ЕС и Африканския съюз, информира ДПА.

Агенцията отбелязва, че това е най-дългото задгранично пътуване на Мерц от поемането му на канцлерския пост по-рано тази година.