Мерц ще проведе разговори с Тръмп и Зеленски относно мирния план за Украйна

Германският канцлер Фридрих Мерц ще разговаря днес с президента на САЩ Доналд Тръмп и украинския държавен глава Володимир Зеленски, съобщава в. „Билд“, предава БТА.
По информация на германския таблоид тримата лидери ще обсъдят мирния план за прекратяване на войната в Украйна, който се ползва с подкрепата на Вашингтон.
По-рано Ройтерс, позовавайки се на източници от германското правителство, съобщи, че Мерц възнамерява да се включи в разговор с международни лидери, за да бъде разгледан американско-руският план. За да освободи време за участие, той е помолил началника на кабинета си Торстен Фрай да го представлява на друго събитие.
Очаква се към разговора да се присъедини и британският премиер сър Киър Стармър, както и френският президент Еманюел Макрон, съобщава още Ройтерс.
Днешният ден поставя началото на тридневна визита на Мерц в Южна Африка, като участие в срещата на Г-20 в Йоханесбург е основният акцент. След това канцлерът ще посети Ангола, където е предвидена среща на високо равнище между ЕС и Африканския съюз, информира ДПА.
Агенцията отбелязва, че това е най-дългото задгранично пътуване на Мерц от поемането му на канцлерския пост по-рано тази година.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 само питам
Коментиран от #5, #25
14:29 21.11.2025
2 Призив към БГ приятелите на ЕС
Който посочи поне една, печели специалната награда.
Коментиран от #11, #12, #30, #40, #43
14:29 21.11.2025
3 Благодарен
14:35 21.11.2025
4 Атина Палада
Коментиран от #14, #21
14:35 21.11.2025
5 веселяк
До коментар #1 от "само питам":Е как кой, Покрайнината!
14:36 21.11.2025
6 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
14:38 21.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Х—У—Й
14:40 21.11.2025
11 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #2 от "Призив към БГ приятелите на ЕС":Какво ще бойкотираш бе❓
ЕсеС отдавна те е изпреварил❗
Не само стоките, дори тАлАвизиите са забранени❗
Коментиран от #22, #24
14:41 21.11.2025
12 Сделка или не?
До коментар #2 от "Призив към БГ приятелите на ЕС":Има един Руский Карлик,коментиращ тук...предлагам него 🤣
14:41 21.11.2025
13 Бялджип
Коментиран от #19, #26
14:42 21.11.2025
14 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #4 от "Атина Палада":Мечтите са БЕЗПЛАТНИ❗
14:42 21.11.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ха-ха-ха !
14:43 21.11.2025
17 Евроджендърски .едерастии
14:43 21.11.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Владимир Путин офишъл
14:45 21.11.2025
21 Атина Палада
До коментар #4 от "Атина Палада":КолежКЕ, като пишеш от моя ник,поне бъди умна:))) Вермахта ,когато беше в апогея си не можа да стигне,та сега ли,когато няма нито пари,нито човешки ресурс ,нито оръжия:))))
14:46 21.11.2025
22 Глупости
До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Има си руски телевизии,вероятно трябва да си смениш доставчика на тв/нет
14:47 21.11.2025
23 Гедам смеете се
Коментиран от #44
14:47 21.11.2025
24 И талавизии и всичко
До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":трябва да се забрани.
Става дума за други стоки - метли, спукани топки... Каквито има.
Коментиран от #29, #38, #46, #48
14:47 21.11.2025
25 Kaлпазанин
До коментар #1 от "само питам":Осрахел
14:48 21.11.2025
26 Атина Палада
До коментар #13 от "Бялджип":Новият план на САЩ няма да бъде приет от Украйна и Русия,а не Мерц и останалата му дружинка!
Украйна и Русия все още не са приключили напълно с Англосаксите..
14:48 21.11.2025
27 Чи как без мозъка Мерц а?
14:50 21.11.2025
28 Търновец
14:51 21.11.2025
29 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #24 от "И талавизии и всичко":Значи при диктатурата бяха забранени западни станции и стоки, а при демокрацията са забранени руски станции и стоки❗
Сега разбрахме какво е Свобода на словото и демокрация🤔
Коментиран от #34
14:51 21.11.2025
30 Атина Палада
До коментар #2 от "Призив към БГ приятелите на ЕС":Ха ха ха,ако бойкотирате руските стоки ,трябва да се връщаш в каменната ера .:))) защото всичко около теб е от руски ресурси ..
Коментиран от #33
14:52 21.11.2025
31 Величко
14:54 21.11.2025
32 Перо
14:54 21.11.2025
33 Атина Палада
До коментар #30 от "Атина Палада":руските ресурси са единствено тези,които си гълтала през годините.....
Коментиран от #39
14:55 21.11.2025
34 Забрави
До коментар #29 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":По рано туризма на Запад... сега туризма в Русия...
Пълна кретения!!!!
14:55 21.11.2025
35 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Ако започне война между Русия и Германия в опит да изпълни мечтата на дядо си, поне германците ще знаят какво ги очаква.
И преди да прочетете някой факт-чекър, който ви обяснява, че това не е вярно, имайте предвид, че Мерц лично призна, че дядо му Йозеф Пол Совини е бил нацист.
14:55 21.11.2025
36 Стига, бе, тя нали Украйна разгороми
14:55 21.11.2025
37 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Адолф Хойзингер, началник-щаб на Хитлер, става председател на Военния комитет на НАТО през 1961-1964 г.
Ханс Шпайдел, командир на НАТО за Централна Европа (CCE) 1957-1963 г.
Йохан Щайнхоф, председател на Военния комитет на НАТО, 1971-1974 г.
Йохан фон Клаймансег - НАТО CCE, 1967-1968
Ернст Фербер - НАТО CCE, 1973-1975
Карл Шнел - CCE на НАТО, 1975-1977.
Франц Йозеф Шулце - НАТО CCE, 1977-1979.
Фердинанд фон Зенгер и Етерлин - НАТО CCE, 1979-1983.
14:56 21.11.2025
38 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #24 от "И талавизии и всичко":Като стана дума за метли, та се сетих как днешния ръководител на ЕсеС, като беше шеф на Бундесвера направи едно учение с боядисани в черно дръжки на метли, вместо картечници 😄😄😄
14:56 21.11.2025
39 Атина Палада
До коментар #33 от "Атина Палада":КолежКЕ ,много си невежа:)
14:57 21.11.2025
40 Ха,ха
До коментар #2 от "Призив към БГ приятелите на ЕС":Ми робота,тва не се забравя
14:57 21.11.2025
41 Аз ще ви обясня как го виждам аз ...
Коментиран от #64
14:58 21.11.2025
42 Нещастна Европа
Коментиран от #50
14:58 21.11.2025
43 Тошо
До коментар #2 от "Призив към БГ приятелите на ЕС":Тенджера под налягане Минутка.
14:59 21.11.2025
44 Мдааа
До коментар #23 от "Гедам смеете се":Вчера и Весьолое...
15:01 21.11.2025
45 Ей , пезевенци
Коментиран от #49
15:03 21.11.2025
46 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #24 от "И талавизии и всичко":През 2014г армията на четвъртата икономика в света прати най-новите си БТР-и в голямо бойно учение в Норвегия, с боядисани в черно дръжки на метли на мястото на липсващи картечници. Този детайл е част от доклад, изтекъл от немското Министерство на отбраната, разпространен от местната обществена телевизия ARD. Докладът разкрива, че в немската армия има недостиг не само на картечници.
Според информацията в него, бойните единици на Бундесвера, разгърнати като част от учение на Силите за бързо реагиране на НАТО през септември, са били далеч от боеспособни. Те са тръгнали на учението с едва четвърт от нужната екипировка за нощно виждане. Липсвали са 41% от пистолетите P8 (на Heckler Koch) и 31% от преносимите картечници MG3, които е трябвало да имат. И нито един от новите БТР-и - GTK Boxer, не са били оборудвани с основното им въоръжение - 12,7 милиметровата тежка картечница M3M
❗
Данните не са от ТАСС, нали прочете❗
Коментиран от #53
15:03 21.11.2025
47 Той Покровск, Северск и
15:03 21.11.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Сталичная
До коментар #45 от "Ей , пезевенци":ММММ
15:06 21.11.2025
50 Кокошарникът
До коментар #42 от "Нещастна Европа":Абсолютно сте прав. Сполай Ви за непреходния израз "женски петел с претенции на орел", Републиката Пета навярно е проклета с такъв
флагман
15:07 21.11.2025
51 Българите сме за Русия
Коментиран от #52, #57
15:08 21.11.2025
52 Атина Палада
До коментар #51 от "Българите сме за Русия":вие русофилите не сте българи-вие сте едни обикновени майкопродавци
Коментиран от #56, #58
15:10 21.11.2025
53 Атина Палада
До коментар #46 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Ха ха ха ,бях го забравила този случай,сега ти ми го припомни и това,че тогава много се смяхме на НатЮто на учение с дръжки от метли :))))) писахме го дълго време из форумите:))))
Коментиран от #55
15:10 21.11.2025
54 Това нищожество Мерц
15:11 21.11.2025
55 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #53 от "Атина Палада":и ти ли ,като мен-си правена в задния отвор???
Коментиран от #59, #62
15:12 21.11.2025
56 Единственото българско в теб е
До коментар #52 от "Атина Палада":че си български ром!
15:13 21.11.2025
57 глупава лъжа
До коментар #51 от "Българите сме за Русия":Нищо не е доказано. Броиме ви на избори. 5 %
Коментиран от #60
15:14 21.11.2025
58 Няма как жено
До коментар #52 от "Атина Палада":Над 75% да сме "майкопродавци" .... има шум в системата верно , но това сте вие атлантиците
15:15 21.11.2025
59 Атина Палада
До коментар #55 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Смяташ,че като пишеш от чужди ник,ще станеш умен като притежателят на въпросният ник?Ами не!
Коментиран от #63
15:15 21.11.2025
60 Атина Палада
До коментар #57 от "глупава лъжа":ЦРУ в доклада си твърдят,че българският народ е русофилски,въпреки огромните кинти налети в България..Много малко се продадоха и успяхме да купим и направим русофоби ..
Не аз,това твърдение е в доклада на ЦРУ!
15:18 21.11.2025
61 Интересно нали ?
15:20 21.11.2025
62 🇧🇬БАЙ Х@Й🖕🖕🖕
До коментар #55 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":НИК.О.КРАДЕЦО, ЧЕ СИ ЗАЧЕНАТ @Н@ЛНО ТУК ВСИЧКИ ЗНАЕМ‼️
15:22 21.11.2025
63 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #59 от "Атина Палада":Явно пАлАжение на фронтЕ очен злье, та пак го пускат тук, да дискредитира пишещите❗
15:25 21.11.2025
64 Скрийн шот си направих
До коментар #41 от "Аз ще ви обясня как го виждам аз ...":Да го пратя на кмета. Майкоо мила ...
15:26 21.11.2025
65 Я пък тоя
Мерц, Макрон, Стармър и Урсула - Доньо Донев е направил филм за тях, казва се " Тримата глу паци и глу пачката"
15:29 21.11.2025
66 Ама това тримата
15:32 21.11.2025
67 Я си тъковавайте мамиту атлантенца
16:32 21.11.2025
68 Духайте супата
17:05 21.11.2025
69 Горски
17:52 21.11.2025