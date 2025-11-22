Новини
Politico: Подкрепата за Зеленски е 25%, съпругата му желае той да напусне политиката
  Тема: Украйна

Politico: Подкрепата за Зеленски е 25%, съпругата му желае той да напусне политиката

22 Ноември, 2025 03:36, обновена 22 Ноември, 2025 03:40

Украинският президент може да замине за Израел, откъдето няма да бъде екстрадиран, смята бивш съветник на ръководителя на Пентагона Дъглас Макгрегър

Politico: Подкрепата за Зеленски е 25%, съпругата му желае той да напусне политиката - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съпругата на Володимир Зеленски вече смята, че той не трябва да продължава политическата си кариера, съобщава Politico.

„Подкрепата за Зеленски е толкова ниска, а последиците от корупционната криза са толкова опустошителни, че според анонимни източници хора, които са работили в тясно сътрудничество с президента и неговия близък кръг, са намекнали, че той може да не се кандидатира за втори мандат веднага щом обстоятелствата позволят гласуване. Тази възможност се подкрепя от многобройни съобщения, че първата дама на Украйна, Олена Зеленска, отдавна смята, че президентът не трябва да се кандидатира за преизбиране“, се казва в статията.

Междувременно държавният глава на Украйна вече има електорална база от около 25%, заключава статията.

Западните разузнавателни агенции биха могли да спасят Володимир Зеленски, който се е оказал в изключително трудна ситуация, заяви в YouTube американският военен анализатор и бивш съветник на ръководителя на Пентагона Дъглас Макгрегър.

„Нашият приятел Зеленски е на много нестабилна земя, както и неговият вътрешен кръг. Той се оказва притиснат между бандеровците, които го контролират, и общество, което вече е уморено от корупцията и факта, че той дори не е легитимният държавен глава. Има ли някакъв изход за него? Някой от ЦРУ или МИ6, или и от двете, би могъл да му каже: „Играта свърши, трябва да си тръгнеш". И ще го изпратят в същия самолет като двамата му приятели крадци – в Израел, откъдето няма да бъде екстрадиран“, каза експертът.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сатана Z

    41 2 Отговор
    И Магда Гьобелс е навивала мъжа си да спре с нацистката пропаганда ,но след като не успяла да го придума е отровила 6те му деца .Зеленская знае какво да прави.

    03:43 22.11.2025

  • 2 Име

    74 0 Отговор
    Надявам се че този кървав клоун няма да се измъкне безнаказано.

    03:47 22.11.2025

  • 3 Зеленски

    23 5 Отговор
    може би не е истински Бандера.С това оръжие и муниции,които му предоставиха страните от НАТО,той отдавна трябваше да е приключи с руснаците.

    Коментиран от #32

    03:53 22.11.2025

  • 4 Бегай надрусаняк , бегай от там , че

    38 0 Отговор
    М@ м@ та си е е@ла , да не те весят за здраве собствените ти бандери !!!!!

    Коментиран от #5

    03:56 22.11.2025

  • 5 Клоуна ЗЕЛНИК 🤡

    49 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бегай надрусаняк , бегай от там , че":

    Фалира целия запад .....и те могат да му поискат сметка за провала !

    03:58 22.11.2025

  • 6 Хи хи хи

    46 0 Отговор
    Примката около потника се затяга , скоро ще му ритнат стола !!!!!!!!!!!!

    Коментиран от #7

    04:00 22.11.2025

  • 7 ПРАСИИИ КАНЕЦ ФИЛМА

    2 23 Отговор

    До коментар #6 от "Хи хи хи":

    осхти ли ме4таисх ??? муаххахахахах ПРО СИА приклу4и... ФАКТ

    04:03 22.11.2025

  • 8 Нищо ново

    3 38 Отговор
    Дежурната ,прокремълска ,долнопpoбна пoмия отЛ@йнотоГанеф която се сервра наПрaceтата русофили .

    04:06 22.11.2025

  • 9 Историк

    19 3 Отговор
    В Понеделник откриват металургичен завод в Бургас! Името на завода е "Володимир Зеленски", без шега и майтап!

    Коментиран от #23

    04:15 22.11.2025

  • 10 И ВАШИЯ РЕД ЩЕ ДОДЕ УБИЙЦИ!!

    48 0 Отговор
    УБИЙЦИ , УБИХТЕ МИЛИОНИ В УСЛУГА НА ФАШИСТКИТЕ ИЗЧАДИЯ.
    СЛУГИ НА ФАШИСТИТЕ !!!
    НИКАКВО БЯГСТВО , ТАМ В УКРАЙНА НАРОДА ДА ГО ЛИНЧУВА!!!
    И ТАЯ СКРОФА ДО НЕГО , ПОДСЛОНЕНА В ЧУЖВА ПРИ ЛУКС УСЛОВИЯ , ДРУГИТЕ ДА МРАТ НА ФРОТА ,ВЪРТЯТ КОРУПЦИЯТА С МИЛЯРДИ С ПАРИТЕ НИ!!!
    ТАЯ СЪЩО, ПАТРИОТКА , ЕТО КАКВИ ГИ ПЛЕЩЕШЕ - КОЛКО ПОЛЕЗНО БИЛО ХОРАТА ДА УМИРАТ НА ФРОНТА ЗА ПАТРИОТИЧНОТО ВИЗПИТАНИЕТО НА ДЕЦА , КОГАТО ТЕ НАУЧИЛИ ЗА ЖЕРТВИТЕ СРАЖАВАЛИ СЕ ЗА УКРАЙНА И ЗА ЕВРОПА !!! АМА ДРУГИ ДА МРАТ, НЕ ВИЕ "ПАТРИОТИТЕ", НАЛИ!!
    ВЕДНАГА, МОМЕНТАЛНО И ДВАМАТА В ДРАНГУЛНИКА!!!
    НА СЪВЕСТТА ВИ СА МИЛИОНИТЕ ЖЕРТВИ ВАШИ И НЕ ВАШИ СЪНАРОДНИЦИ !!! ИЗГОРИХТЕ МИЛИОНИ ДУШИ !!!
    А СТОТИЦИТЕ МИЛИОНИ ЕВРОПЕЙЦИ-ДАНЪКОПЛАТЦИ СТРАДАЩИ ОТ НЕДОИМЪК , ПЕНСИОНРИ УМИРАЩИ ЗАРАДИ НЕДОСТИК НА СРЕДСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ , ЗАРАДИ ВАС , ЧЕ ПАРИТЕ ИМ БЯХА ОГРАБЕНИ ОТ УРСУЛАНСКИТЕ ФАШИЗЧАДИЯ ЗА ДА ГИ ПРАЩАТ НА ВАС!!!
    ТОВА НИ ДОКАРАХТЕ СЛУГИ НА ФАШИСТКИТЕ ИЗЧАДИЯ!!
    КАК ЩЕ ИЗКУПИТЕ ЧУТОВИЩНАТА СИ ВИНА ????????

    04:20 22.11.2025

  • 11 Българин

    46 1 Отговор
    Окрадоха каквото можаха и напускат властта...Но знаят твърде много за приходите и на Урсула и си мисля, че проклетата бабичка ще им запуши устата завинаги - вероятно автомобилна катастрофа!

    04:27 22.11.2025

  • 12 Зеления път

    45 0 Отговор
    Като прочетох "Елена Зеленска- Първата дама на Украйна", направо изумях. Та тая не иска да види Украйна или украинец и на снимка дори. А Зеленото може да има 2,5% подкрепа в Украйна, а не 25%, ама карай да върви. Иначе е вярно, че наркомана трескаво търси "коя гора да хваща" след злините и ужаса които причини в Украйна. Може би трябва да бяга в Южна Америка, като някои нацисти след ВСВ, тъкмо ще е на една ръка разстояние от любимата си субстанция.

    05:00 22.11.2025

  • 13 Как

    42 0 Отговор
    един палячо погуби една страна и съсипа един континент...

    Коментиран от #19

    05:04 22.11.2025

  • 14 Галина Колева

    34 0 Отговор
    Той изпълни задачата си. Разбута света ,орати на смърт и изби милион народ и сега ще си се скрие в Израел.Да ,евреите са владетелите на света.Римляните са имали право.

    05:19 22.11.2025

  • 15 Вярно ли

    28 0 Отговор
    Май рейтинга му е силно повишен. 2.5% е по допустим.

    05:52 22.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Съсипаха Украйна,

    14 0 Отговор
    и вече мислят за бягство, ще се чупят в САЩ и ще си харчат европейските пари!?

    07:13 22.11.2025

  • 18 русичь..

    15 0 Отговор
    Замине ли при равините..там ще се изпари,оти е бъкано с масковски еврей-цели фамилий са благодарни на кремля че ги спаси от гитлериските лагери..и ненавиждат бандерските натьцистьи

    07:17 22.11.2025

  • 19 Дали

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Как":

    той го направи или само беше подходящ инструмент ?

    08:32 22.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 202020

    0 0 Отговор
    Що ме изтри бе долен,ляв амбреаж???

    08:40 22.11.2025

  • 22 Следващата седмица САЩ

    2 0 Отговор
    щяли да изпратят своите генерали в Русия, за да обсъдят "мирния план" за Украйна. "Според американски източници, група американски генерали вероятно ще отлетят до Москва в края на следващата седмица, за да обсъдят мирен план с Кремъл", пише The Guardian. От своя страна Politico пише, че след посещение в Киев Дрискол ще се срещне допълнително със съюзници от НАТО в Европа и ще се опитат да уредят среща с Руския министър на отбраната Андрей Белоусов "за насърчаване на мирно споразумение", е казал служител по отбраната, запознат с плановете на делегацията.

    08:54 22.11.2025

  • 23 Христо

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Историк":

    Поне да беше завод за отпадъци - по щеше да му отива името "Владимир Зеленски".

    08:56 22.11.2025

  • 24 В нощта на 22 ноември Руски дронове

    2 0 Отговор
    са атакували международния фериботен контролно-пропускателен пункт Орловка, свързващ Украйна с Румъния. "Русия нападна контролно-пропускателния пункт Орловка на границата с Румъния. Международният контролно-пропускателен пункт Орловка временно е спрял работа", се казва в съобщението.

    09:10 22.11.2025

  • 25 Ричард Уърли кореспондент

    2 0 Отговор
    на Швейцарската преса е казал "Доналд Тръмп иска да направи от Европейците овце, а вицепрезидентът Ванс да ги стриже".

    09:23 22.11.2025

  • 26 25 процента е само защото

    2 0 Отговор
    голяма част от украинците на място живеят в балона на пропагандата на държавния им телемаратон. Ако научат повечко неща за начина на живот, например, на съпругата му и броя на имотите, които семейството е придобило, според доста украински опозиционери, покрай тази война, не е сигурно дали ще има и 10%.

    09:27 22.11.2025

  • 27 адее..

    3 0 Отговор
    Замина с Кирчо за Канада, после за Венецуела

    09:31 22.11.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 плевен

    2 0 Отговор
    Антикорупционните органи стигнаха до нейната кума. По- точно стигнали са и до нея. Че са я и подминали. И тя го знае. Просто не го публикуват, а само я шантажират. На нея въобще не й пука за спасяването на Новия Чърчил. Ще пее точно каквото й дирижира ЦРУ.

    09:51 22.11.2025

  • 30 Тра-ла-ла

    2 0 Отговор
    Че нали доскоро всички бяха готови да дадат живота си за Зеля? Кога подкрепата падна до 25% (разбирай 0.25%)? Нали беше героя който спасява Европа от "оркските пълчища", нали комикски правиха за него(все пак идиотите които вярват в глупостите му предпочитат да гледат картинки), звезди от Холивуд му стискаха ръката (е не безплатно разбира се)?

    10:04 22.11.2025

  • 31 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Кървавия клоун изби милион украйнци и ограби целия свят. Това чисто зло надмина и Хитлер, но неговия край ще бъде по ужасен. В историята и съзнанието на хората ще остане като чудовище и крадец пикаещ в златно гърне.

    11:14 22.11.2025

  • 32 Омбре

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Зеленски":

    Да така е, само дето руснаците няма да люпят семки, докато това се случва. То,ако така ставаше, щеше да го е направил,ама нещо руснаците не си поплюват. И това при положение, че не се води истинска война,и армията в по голямата си част,не е на фронта.

    11:36 22.11.2025

  • 33 Подкрепата за Зеленски е 25%

    0 0 Отговор
    еми те тези проценти са редовни и винаги ги има във всяка държава. Това са подкрепещите от държавни предприятия и институции, съд, прокуратура, полиция, държавна администрация и т.н. Значи от народа няма никаква подкрепа г-н Зеленски в този случай.

    11:58 22.11.2025

