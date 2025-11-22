Politico: Подкрепата за Зеленски е 25%, съпругата му желае той да напусне политиката

Съпругата на Володимир Зеленски вече смята, че той не трябва да продължава политическата си кариера, съобщава Politico.
„Подкрепата за Зеленски е толкова ниска, а последиците от корупционната криза са толкова опустошителни, че според анонимни източници хора, които са работили в тясно сътрудничество с президента и неговия близък кръг, са намекнали, че той може да не се кандидатира за втори мандат веднага щом обстоятелствата позволят гласуване. Тази възможност се подкрепя от многобройни съобщения, че първата дама на Украйна, Олена Зеленска, отдавна смята, че президентът не трябва да се кандидатира за преизбиране“, се казва в статията.
Междувременно държавният глава на Украйна вече има електорална база от около 25%, заключава статията.
Западните разузнавателни агенции биха могли да спасят Володимир Зеленски, който се е оказал в изключително трудна ситуация, заяви в YouTube американският военен анализатор и бивш съветник на ръководителя на Пентагона Дъглас Макгрегър.
„Нашият приятел Зеленски е на много нестабилна земя, както и неговият вътрешен кръг. Той се оказва притиснат между бандеровците, които го контролират, и общество, което вече е уморено от корупцията и факта, че той дори не е легитимният държавен глава. Има ли някакъв изход за него? Някой от ЦРУ или МИ6, или и от двете, би могъл да му каже: „Играта свърши, трябва да си тръгнеш". И ще го изпратят в същия самолет като двамата му приятели крадци – в Израел, откъдето няма да бъде екстрадиран“, каза експертът.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
03:43 22.11.2025
2 Име
03:47 22.11.2025
3 Зеленски
Коментиран от #32
03:53 22.11.2025
4 Бегай надрусаняк , бегай от там , че
Коментиран от #5
03:56 22.11.2025
5 Клоуна ЗЕЛНИК 🤡
До коментар #4 от "Бегай надрусаняк , бегай от там , че":Фалира целия запад .....и те могат да му поискат сметка за провала !
03:58 22.11.2025
6 Хи хи хи
Коментиран от #7
04:00 22.11.2025
7 ПРАСИИИ КАНЕЦ ФИЛМА
До коментар #6 от "Хи хи хи":осхти ли ме4таисх ??? муаххахахахах ПРО СИА приклу4и... ФАКТ
04:03 22.11.2025
8 Нищо ново
04:06 22.11.2025
9 Историк
Коментиран от #23
04:15 22.11.2025
10 И ВАШИЯ РЕД ЩЕ ДОДЕ УБИЙЦИ!!
СЛУГИ НА ФАШИСТИТЕ !!!
НИКАКВО БЯГСТВО , ТАМ В УКРАЙНА НАРОДА ДА ГО ЛИНЧУВА!!!
И ТАЯ СКРОФА ДО НЕГО , ПОДСЛОНЕНА В ЧУЖВА ПРИ ЛУКС УСЛОВИЯ , ДРУГИТЕ ДА МРАТ НА ФРОТА ,ВЪРТЯТ КОРУПЦИЯТА С МИЛЯРДИ С ПАРИТЕ НИ!!!
ТАЯ СЪЩО, ПАТРИОТКА , ЕТО КАКВИ ГИ ПЛЕЩЕШЕ - КОЛКО ПОЛЕЗНО БИЛО ХОРАТА ДА УМИРАТ НА ФРОНТА ЗА ПАТРИОТИЧНОТО ВИЗПИТАНИЕТО НА ДЕЦА , КОГАТО ТЕ НАУЧИЛИ ЗА ЖЕРТВИТЕ СРАЖАВАЛИ СЕ ЗА УКРАЙНА И ЗА ЕВРОПА !!! АМА ДРУГИ ДА МРАТ, НЕ ВИЕ "ПАТРИОТИТЕ", НАЛИ!!
ВЕДНАГА, МОМЕНТАЛНО И ДВАМАТА В ДРАНГУЛНИКА!!!
НА СЪВЕСТТА ВИ СА МИЛИОНИТЕ ЖЕРТВИ ВАШИ И НЕ ВАШИ СЪНАРОДНИЦИ !!! ИЗГОРИХТЕ МИЛИОНИ ДУШИ !!!
А СТОТИЦИТЕ МИЛИОНИ ЕВРОПЕЙЦИ-ДАНЪКОПЛАТЦИ СТРАДАЩИ ОТ НЕДОИМЪК , ПЕНСИОНРИ УМИРАЩИ ЗАРАДИ НЕДОСТИК НА СРЕДСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ , ЗАРАДИ ВАС , ЧЕ ПАРИТЕ ИМ БЯХА ОГРАБЕНИ ОТ УРСУЛАНСКИТЕ ФАШИЗЧАДИЯ ЗА ДА ГИ ПРАЩАТ НА ВАС!!!
ТОВА НИ ДОКАРАХТЕ СЛУГИ НА ФАШИСТКИТЕ ИЗЧАДИЯ!!
КАК ЩЕ ИЗКУПИТЕ ЧУТОВИЩНАТА СИ ВИНА ????????
04:20 22.11.2025
11 Българин
04:27 22.11.2025
12 Зеления път
05:00 22.11.2025
13 Как
Коментиран от #19
05:04 22.11.2025
14 Галина Колева
05:19 22.11.2025
15 Вярно ли
05:52 22.11.2025
17 Съсипаха Украйна,
07:13 22.11.2025
18 русичь..
07:17 22.11.2025
19 Дали
До коментар #13 от "Как":той го направи или само беше подходящ инструмент ?
08:32 22.11.2025
21 202020
08:40 22.11.2025
22 Следващата седмица САЩ
08:54 22.11.2025
23 Христо
До коментар #9 от "Историк":Поне да беше завод за отпадъци - по щеше да му отива името "Владимир Зеленски".
08:56 22.11.2025
24 В нощта на 22 ноември Руски дронове
09:10 22.11.2025
25 Ричард Уърли кореспондент
09:23 22.11.2025
26 25 процента е само защото
09:27 22.11.2025
27 адее..
09:31 22.11.2025
29 плевен
09:51 22.11.2025
30 Тра-ла-ла
10:04 22.11.2025
31 стоян георгиев
11:14 22.11.2025
32 Омбре
До коментар #3 от "Зеленски":Да така е, само дето руснаците няма да люпят семки, докато това се случва. То,ако така ставаше, щеше да го е направил,ама нещо руснаците не си поплюват. И това при положение, че не се води истинска война,и армията в по голямата си част,не е на фронта.
11:36 22.11.2025
33 Подкрепата за Зеленски е 25%
11:58 22.11.2025