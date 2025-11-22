Съпругата на Володимир Зеленски вече смята, че той не трябва да продължава политическата си кариера, съобщава Politico.

„Подкрепата за Зеленски е толкова ниска, а последиците от корупционната криза са толкова опустошителни, че според анонимни източници хора, които са работили в тясно сътрудничество с президента и неговия близък кръг, са намекнали, че той може да не се кандидатира за втори мандат веднага щом обстоятелствата позволят гласуване. Тази възможност се подкрепя от многобройни съобщения, че първата дама на Украйна, Олена Зеленска, отдавна смята, че президентът не трябва да се кандидатира за преизбиране“, се казва в статията.

Междувременно държавният глава на Украйна вече има електорална база от около 25%, заключава статията.

Западните разузнавателни агенции биха могли да спасят Володимир Зеленски, който се е оказал в изключително трудна ситуация, заяви в YouTube американският военен анализатор и бивш съветник на ръководителя на Пентагона Дъглас Макгрегър.

„Нашият приятел Зеленски е на много нестабилна земя, както и неговият вътрешен кръг. Той се оказва притиснат между бандеровците, които го контролират, и общество, което вече е уморено от корупцията и факта, че той дори не е легитимният държавен глава. Има ли някакъв изход за него? Някой от ЦРУ или МИ6, или и от двете, би могъл да му каже: „Играта свърши, трябва да си тръгнеш". И ще го изпратят в същия самолет като двамата му приятели крадци – в Израел, откъдето няма да бъде екстрадиран“, каза експертът.