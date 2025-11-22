Щатски сенатори ще внасят за гласуване законопроекта за затягане на санкциите срещу Русия

Група членове на Камарата на представителите на САЩ възнамеряват да заобиколят председателя Майк Джонсън и да внесат на гласуване през следващите седмици законопроект за затягане на санкциите срещу Русия, заяви конгресменът Брайън Фицпатрик.

Той отбеляза в X, че по-рано същия ден законодателите „официално са уведомили“ кабинета на председателя, че са внесли съответна законодателна инициатива. Тя призовава документът да бъде внесен за гласуване без одобрението на Джонсън. За да се случи това, резолюцията трябва да бъде подкрепена от 218 законодатели.

Фицпатрик добави, че група конгресмени „настояват за гласуване за строги санкции срещу Русия веднага след завръщането“ от почивката за Деня на благодарността. Денят на благодарността се чества в Съединените щати в четвъртия четвъртък на ноември (27 ноември през 2025 г.). Дон Бейкън (републиканец от Небраска) изрази готовност да подкрепи инициативата. Според Politico, други членове на Конгреса от двете партии също са готови да направят това. Те могат да предприемат подобни мерки и по други антируски законопроекти.

На 21 ноември Джонсън заяви в интервю за The Hill, че според него би било по-лесно първо в Сената, а не в Камарата на представителите, да гласува за законопроекта за затягане на санкциите срещу Русия.

Законопроектът за санкции срещу Русия включва вторични ограничения върху търговските партньори на Русия. Очаква се Вашингтон да може да наложи тарифи от 500% върху вноса от страни, които купуват петрол, газ, уран и други стоки от Русия.

Подобен законопроект беше внесен преди това в Сената на САЩ от двупартийна група законодатели. Лидерът на мнозинството в Сената Джон Тун по-рано тази седмица не можа да потвърди, че законопроектът може да бъде приет от горната камара на Конгреса преди края на годината. Тун обаче ефективно се застъпи за това инициативата първо да премине през Камарата на представителите.

На 16 ноември президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви подкрепата си за законопроект за налагане на санкции на страни, сътрудничещи с Русия. По-късно високопоставен служител на Белия дом заяви пред Ройтерс, че Тръмп е готов да подпише законопроекта за затягане на санкциите срещу Русия, ако окончателните решения по санкциите са негови.

На 17 ноември прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че Москва ще бъде изключително негативно настроена към приемането на гореспоменатия законопроект в Съединените щати.