Ванс: Провалени политици живеят с илюзията, че още военна помощ за Киев и санкции за Москва ще донесат победа за Украйна

Идеята, че увеличаването на военната помощ за Украйна и затягането на санкциите срещу Русия ще позволят на Киев да спечели конфликта, е илюзорна, заяви вицепрезидентът на САЩ Дж. Д. Ванс.
„Съществува илюзията, че ако просто дадем повече пари, повече оръжия или наложим повече санкции, победата ще бъде постижима. Мирът няма да бъде постигнат от провалени дипломати или политици, живеещи в свят на илюзии. Той може да бъде постигнат от умни хора, живеещи в реалния свят“, пише той в X, визирайки новия план на САЩ за мирно уреждане в Украйна.
Според Ванс „всяка критика към този мирен план, по който администрацията работи, се основава или на неразбирането му, или на изопачаване на важни реалности на място“.
Вицепрезидентът на САЩ подчерта, че всички предложения за разрешаване на конфликта трябва да бъдат „приемливи както за Русия, така и за Украйна“ и също така насочени към „минимизиране на шансовете“ за възобновяване на военните действия.
Изявлението на Ванс относно американския мирен план сочи провала на предишната политика на страната по отношение на украинския конфликт, смята руският сенатор Алексей Пушков.
„Вицепрезидентът на САЩ Дж. Д. Ванс нарече идеята, че санкциите, парите и оръжията от САЩ могат да разрешат конфликта в Украйна, фантазия. Това изявление е най-изчерпателното признание до момента за провала на цялата предишна политика на САЩ по отношение на украинската криза“, написа Пушков в своя Telegram канал.
Той добави, че тези промени в политиката на Вашингтон са довели до оставката на специалния президентски пратеник на САЩ за Украйна Кийт Келог, тъй като подходът му е близък до идеите на лидерите на ЕС. Пушков подчерта, че Съединените щати все още използват нови санкции и доставки на оръжие като начин за оказване на натиск върху Русия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Коментиран от #33
06:27 22.11.2025
3 стоян георгиев
Коментиран от #10, #121
06:35 22.11.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Факт е деинствено
До коментар #1 от "ФАКТ":нивото, което демонстрираш във форума.😂😂😂😂😂😂😂
06:38 22.11.2025
6 Артилерист
Коментиран от #8, #13, #49, #83, #97
06:43 22.11.2025
7 Когато соросовите активисти
До коментар #1 от "ФАКТ":използвате анти-джендърски епитети, за да обидите враговете на спонсора ви, пак ли ви се плаща?
"Америка за България" не ви ли е иструктирала, че трябва да пропагандирате ЛГБТКВ... по форумите.
06:45 22.11.2025
8 Ооо това не нищо
До коментар #6 от "Артилерист":С речта си на Конференцията за Сигурност в Мюнхен, Ванс смрази присъстващите пудели, а организатора дори се разплака(ВИДЕО)
06:51 22.11.2025
9 хихи
благодарение на боко, шиши, кирчо, кокорчо и лена...
Коментиран от #35
06:54 22.11.2025
10 Ааа неее!
До коментар #3 от "стоян георгиев":Те комунистите ни и ДС, са топли постове в Брюксел
Иначе откъде там, че научат номерата?
06:57 22.11.2025
11 Перо
06:58 22.11.2025
12 Домашен любимец
06:59 22.11.2025
13 стоян георгиев
До коментар #6 от "Артилерист":Атлантик и мислене е оксиморон.
Коментиран от #20, #39
07:00 22.11.2025
14 Сценарият е променен,
07:03 22.11.2025
15 Мишел
Коментиран от #19, #74
07:03 22.11.2025
16 Тагарченко
07:04 22.11.2025
17 Западните политици неграмотни ли са,
07:04 22.11.2025
18 Pyccкий Карлик
И на последния папуас му е ясно че Украйна не може победи !!! Не може победи, но.....
Но може да разпадне и унищожи раковото образувание Русия, малко вече остана. Няма бензин, интернета спрян, нефта падна, златния резерв се продава с бесни темпове, руския народ роптае. Още Четири Года !!!
Дайте на Украйна още Четири Года и Светът ще диша свободно 👍😁
Коментиран от #100, #107
07:06 22.11.2025
19 Госпожо
До коментар #15 от "Мишел":, само вие ли не разбрахте, че санкциите срещу Русия се отнасят за почти всички други, но не и за САЩ! Понеже не разбирате, обяснявам б а в н о - САЩ ще вземе руския газ и ще ви го продаде втечнен, чрез модерен шланг, на петорна цена! Анверс - реверс, както пожелаете!
Коментиран от #23, #56, #104
07:07 22.11.2025
20 Хм Хм
До коментар #13 от "стоян георгиев":Нали? Това, че повечето са висшисти и с по два-три езика е само за заблуда. Друго си е да си завършил СПТУ-то в Побит камък.
Коментиран от #26
07:08 22.11.2025
21 Факт
07:11 22.11.2025
22 Цуци
Коментиран от #123
07:13 22.11.2025
23 Pyccкий Карлик
До коментар #19 от "Госпожо":"... САЩ ще вземе руския газ ..."
Как така С.А.Щ ще вземат ?
Нали Русия е велика и световна сила, която не позволява да я подритват и подиграват с нея !!!
Не панимаю.....
Коментиран от #27, #57, #80
07:18 22.11.2025
24 Реалист
Коментиран от #28
07:20 22.11.2025
25 То и за СССР
Коментиран от #29
07:21 22.11.2025
26 ,,Атлантизмът” е вид идеология
До коментар #20 от "Хм Хм":в подкрепа на интересите на определена и неголяма група хора.,,Диктатурата на пролетариата” от XX век постепенно беше изместена от ,,диктатурата на капитала” и сега борбата е между двата вида капитал.Но диктатурата си е диктатура.
07:23 22.11.2025
27 И аз пан Зеленко не разбирам,
До коментар #23 от "Pyccкий Карлик":защо да капитулирам след като побеждавах Русия, даже бях стигнал до Владивосток и Сахалин, а сега ми отнемат всичките победи, контраступа и Перемогата...или пък съм предозирал... олеле, лошо ми е.
07:23 22.11.2025
28 Само укротрола от форума на Факти бг
До коментар #24 от "Реалист":с ник "реалист" е компетентен как стават нещата и световната политика.🤣😂🤣😂
07:24 22.11.2025
29 Pyccкий Карлик
До коментар #25 от "То и за СССР":Съветския съюз беше Предаден и Унищожен !!!
И познайте от кого ?
Жокер - не от САЩ, Украйна, България и Беларус.
07:25 22.11.2025
30 СТРАХОТНО , ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Мирът може да бъде постигнат от умни хора, живеещи в реалния свят, заяви вицепрезидентът на САЩ !!!!
БРАВО ВАНС ,НАЙ-ПОСЛЕ!!!
СВЕТА РАЗЧИТА НА УМНИТЕ И ТРЕЗВОМИСЛЕЩИТЕ , ДОБРЕ ЧЕ ВИ ИМА!
07:26 22.11.2025
31 Дедо ви...
07:27 22.11.2025
32 Последния Софиянец
Коментиран от #46, #132
07:27 22.11.2025
33 Ха ха ха
До коментар #2 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":Мястото на провалените и корумпирани политици е по затворите с дълги присъди и конфискации. А не като Саркози да прекарат само няколко седмици на гости при директора на затвора. Скоро, скоро ще бъде!
07:28 22.11.2025
34 Капитан Крийч
07:28 22.11.2025
35 Ха ха ха
До коментар #9 от "хихи":Скоро шопарите ще бъдат развасовани.
07:30 22.11.2025
36 ЗВУЧЕН ШАМАР ОТ ВАНС
Коментиран от #59
07:30 22.11.2025
37 Е добре де, Ванс...
Но тогава защо Началника ти Тръмп наложи и казва,че още по-строги санкции ще налага на Русия,мислейки,че така ще уплаши и спре руснаците...?!
Значи ли това според речта ти ,че и той е...,,провален политик"...?!
Ахъмм...
Коментиран от #43
07:31 22.11.2025
38 Директора
07:31 22.11.2025
39 Ха ха ха
До коментар #13 от "стоян георгиев":Абе , като стана дума за атлантици, къде е евреина пръв евроатлантик Соломон, който по националната телевизия се изцепи че за Русия трябвало една атомна бомба?
07:34 22.11.2025
40 А пък
07:34 22.11.2025
41 П. Петков
07:34 22.11.2025
42 Евроатлантик
Коментиран от #114
07:36 22.11.2025
43 А дали санкциите на САЩ
До коментар #37 от "Е добре де, Ванс...":са валидни за САЩ?
07:36 22.11.2025
44 КАК СТЕ ЕВРОПЛАНКТОН
Коментиран от #117
07:37 22.11.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Ха ха ха
До коментар #32 от "Последния Софиянец":Ох искам да им подръпвам крачетата като висят после. Съсипаха мечтите на хората и ги ограбиха.
07:38 22.11.2025
47 Хи хи
07:38 22.11.2025
48 Механик
Тогава ви казвах, че САЩ като види че не им се получава играта да унищожат Русия, ще направят каквото винаги са правили- ще се извъртят като фурнаджийска лопата, ще си оберат парцалки, ще се похендрят на боингите и ще си се приберат. А от там ще провесят всички обесени кучета на вратлето на бившите си марионетки.
Е, точно сега се случва именно така.
07:39 22.11.2025
49 Гост
До коментар #6 от "Артилерист":Точно казано, Браво
07:40 22.11.2025
50 Уса
07:42 22.11.2025
51 ВАНС РАЗБИРА
Коментиран от #55
07:42 22.11.2025
52 Историк
07:42 22.11.2025
53 Последния Софиянец
07:43 22.11.2025
54 А ГДЕ
07:43 22.11.2025
55 Артилерист
До коментар #51 от "ВАНС РАЗБИРА":Така я загубиха, че нищо не остана от алкохолизираната кочина, без нито една жертва, а замина над милион вата при кабзоня!
07:44 22.11.2025
56 Мишел
До коментар #19 от "Госпожо":Русия с нищо не зависи от САЩ и няма как да бъде принудена да продава газа си по този начин. Но ЕС изцяло зависят от САЩ и са съгласни САЩ да ги работят всякак. Резултатът ще бъде нокаут за ЕС - елиминиране на основен икономически съперник на САЩ
Коментиран от #118
07:45 22.11.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️
Коментиран от #61
07:46 22.11.2025
59 Разведчик
До коментар #36 от "ЗВУЧЕН ШАМАР ОТ ВАНС":Ще го намерим и на Огнена земя. И Тагарев, и синчето му.
07:48 22.11.2025
60 Мишел
07:48 22.11.2025
61 Капитан Крийч
До коментар #58 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":Не се напъвай. За американците всичко е бизнес. Няма идеология, няма хуманност. Просто Путята му е предложил бизнес възможност, която не може да откаже. Със сигурност става въпрос и за бъдещето на западналия ЕС. Защо мислиш британците излязоха? Всичко е пранирано.
07:50 22.11.2025
62 ТЪЖНО Е ДА СИ ЦЕНТАК СКЪСАНЯК
07:51 22.11.2025
63 Механик
Коментиран от #65, #66
07:52 22.11.2025
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Капитан Крийч
До коментар #63 от "Механик":Напълно си прав, за няма и 4 години Зеленски унищожи втарая, а бяха тръгнали за два дня Киев да взимат, смях, само копейките още се надяват на чудо!
Коментиран от #73
07:54 22.11.2025
66 НА БАНДЕРИТЕ ОТ ФОРУМА
До коментар #63 от "Механик":Даже ВАНС ви обяснява, че сте кухи лейки, живеещи в измислен свят.
07:54 22.11.2025
67 РоскУ ДжилезкУффф!
,,Ще даваме на Украйна толкова и до когато е необходимо!"...;
И аз ще давам и давам-
Толкова и до когато е необходимо...!
07:55 22.11.2025
68 Тези
Тези много отдавна си контактуват и не са никакави врагове.Руски милиардери и американските такива си имат общи фирми,фондове и пр.
Коментиран от #86
07:56 22.11.2025
69 Колко трябва да си зле с
Коментиран от #75, #99
07:57 22.11.2025
70 ВЯТЪРА НА ПРОМЯНАТА
Коментиран от #78
07:57 22.11.2025
71 Георгиев
07:58 22.11.2025
72 Ха-ха-ха
07:58 22.11.2025
73 Капитан Реал!
До коментар #65 от "Капитан Крийч":Напълно си прав, за няма и 4 години Зеленски унищожи страната си,предизвика икономическа катастрофа на ЕС, а бяха тръгнали за два дня Крим да взимат, смях, само гривните още се надяват на чудо!
08:00 22.11.2025
74 Нещо не си наясно
До коментар #15 от "Мишел":Още от самото начало и Тръмп и Ванс заявиха, че Украйна няма шанс.
Проблема е че ако САЩ се бяха оттеглили веднага и войната приключи, европейците и Демократите, а и РИНОвците щяха да ревнат, че аха Украйна на спечели и изгони руснаците, ама дошъл Тръмп и провалил хубавата работа. Затуй и Тръмп и Ванс решиха да изчакат та да видят всички, че това са фантазии на провалени политици.
А да лидерите в Европа да бъдат изгонени от обраните си народи!
08:02 22.11.2025
75 Поздравления👍!
До коментар #69 от "Колко трябва да си зле с":За точният и реалистичен коментар!
08:02 22.11.2025
76 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️
08:04 22.11.2025
77 ....
Коментиран от #79
08:04 22.11.2025
78 Капитан Реал!
До коментар #70 от "ВЯТЪРА НА ПРОМЯНАТА":Така е, трябва да се почне от резидента боташов, а копейките където ходиха да коленчат на вражеска държава трябва да изгният доживот в Белене!
08:06 22.11.2025
79 ....
До коментар #77 от "....":Лапсус, Исках да кажа, робссия капитулираха пред Запада!
08:07 22.11.2025
80 Газа си е Руски и ще си прибере
До коментар #23 от "Pyccкий Карлик":парите за него!
А САЩ ще са посредника с надценката!
Нещо неясно?
Или просто се правиш на умен ?
08:10 22.11.2025
81 Кой какво
08:10 22.11.2025
82 Йеронимус БОШ
08:12 22.11.2025
83 Нищо вярно няма в твърдението
До коментар #6 от "Артилерист":на Ванс .
Коментиран от #89, #116
08:13 22.11.2025
84 Истината
08:13 22.11.2025
85 ВАНС - ПАТЕРИЦАТА НА ТРЪМП
08:14 22.11.2025
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 доктор ОХ боли
Е , Доналд ги ПРЕБИ на изборите. И сега тези ПРОВАЛЕНИ евролидери какво очакват от Тръмп , който плюеха непрекъснато ?
08:16 22.11.2025
88 сара
Коментиран от #95
08:16 22.11.2025
89 Розов проевропеец
До коментар #83 от "Нищо вярно няма в твърдението":Ох, успокои ма!
Тъкмо почнах да си мисля че са ми прибирали парите и сме в рецесия, напразно!
08:18 22.11.2025
90 Анджо
08:19 22.11.2025
91 Децимация
Те предпочитат да живеят в своя си свят на охолство , изолация от обикновените хора , свят на привилегии и лозунги !
08:19 22.11.2025
92 Т.КОЛЕВ
ТОЯ И РИЖИЯ СА СЛАБИ ПОЛИТИЦИ ИЛИ ПО ТОЧНО СА ИНТЕРЕСЧИЙ.ТЕ ПОМАГАТ НА УКРАЙ НО СРЕЩО ПОДЗЕМНИТЕ И БОГАТСТВА ЗА РАЗЛИКА ОТ ВСИЧКИ ДРУГИ СТРАНИ.ФАКТ И ТОЯ ВАНС СЕ Е ОБЪРКАЛ НЕЩО УКРАЙНА ИСКА ДА СЕ СПАСИ ОТ АГРЕСОРА РИСИЯ САМО НЕЙСКА ДА ГУБИ ИЛИ ПЕЧЕЛИ НЕЩО. СИГОРНО БЪРЗАТ ДА ПРЕСВОЯТ ЗАЛЕЖИТЕ ЦЕНИТЕ МЕТАЛИ.
ОТ САМОТО НАЧАЛО УКРАЙНЦИТЕ ТРЯБВАШЕ ДА ПРЕКРАТЯТ ОТНОШЕНИЯТА СИ С ТИЯ АМЕРИКАНЦИ.И ДА РАЗЧИТАТ НА ВСИЧКИ ДРУГИ СТРАНИ ЗА ПОМОЩ.СЕГА СИ НАВРЕДИХА С ТИЯ АМЕРИКАНЦИ САМИ.ПЛАНА ИМ И РАЗБИРАНИЯТА ИМ ЗА МИР СА В ОЩЪРБ МА УКРАЙНА С ТОВ ПЛАН ТАКЪВ КАКЪВТО Е ДЕКЛАРИРАТ ЧЕ СА НЕСПОСОБНО ДА ВЪВЕДЪТ НОРМАЛЕН МИР И ДА О
ИЗГОНЯТ И НАКАЖАТ АГРЕСОРА ОТ УКРАЙНСКО ТЕРИТОРИЯ.ФАКТ.
УКРАЙНЦИТЕ ЩЕ ЗАГУБЯТ МНОГО С ТАКЪВ МИР АМЕРИКАНСКИ. НАЙ ДОБРЕ ВСИЧКИ ЕВРО ДЪРЖАВИ ЕВРОПЕЙСКИ И ДРУГИ ЖЕЛАЕЩИ С ВОЕННА СИЛА ЖИВА И РАКЕТИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА УКРАЙНА ДА ПРОГОНЯТ АГРЕСОРА.О ДА ИМА В УКРАЙНА МИРООПАЗВАЩ КОНТИНГЕНТ ПОСТОЯНЕН.
И ДА ПРИЕМАТ ИКРАЙНА Е НАТО. КАТО ЕЛИМИНИРАТ ТИЯ АМЕРИКАНЦИ КОЙТО НЕ СЕ СЪОБРАЗЯВАТ СЪС ЕВРОПА И ДР.СТРАНИ
РАЗНИ ТРЪМПОВЕ И ЕАНОВЕ ТЯХ И В АМЕРИКА РЕНОМЕТО ОМ МНОГО ПАДНА И НЕ ГИ ИСКАТ НА ВЛАСТ.
Коментиран от #98
08:22 22.11.2025
93 Дядо Мраз
Не е ли време да покажат не само на нас , а и на Европата какво могат !
08:23 22.11.2025
94 Как
08:23 22.11.2025
95 Хайо
До коментар #88 от "сара":Защото в първия западен политик произнасящ истината ли ?
08:23 22.11.2025
96 Тези
До коментар #86 от "Ха-ха-ха":Ти не се ли сещаш че народите не определят политиката на държавите.И че в Европа и в Украйна както и в Бг е пълно с руски агенти на високо ниво които играят за тези големи държави.А на тебе и народите им пускат по един или няколко артисти да ви знимават,заблуждават и подтикват към омраза един към друг.Купени са и медиите щото и това е бизнес.Това с ВЕЦ Чаира,Боташ,Бюджети с огромни дългове изведнъж и пр. у нас не са ли саботажи.
08:24 22.11.2025
97 Напиши нещо за Покровск, копейко
До коментар #6 от "Артилерист":заблудена! Превзехте ли го с писането на лъжи и глупости?
Коментиран от #112
08:24 22.11.2025
98 Смях и Сеир
До коментар #92 от "Т.КОЛЕВ":Пич , много си неГРАМОТЕН , ама много ! Че пишеш и с големи букви , за да се види това ли ?
Завършил ли си училище ?
Ако си , не го казвай , че са самообиждаш !
08:26 22.11.2025
99 Само
До коментар #69 от "Колко трябва да си зле с":дето не си обяснил, как украйна нападна русия.
08:26 22.11.2025
100 единственото раково
До коментар #18 от "Pyccкий Карлик":образувание е мозъка ти
08:34 22.11.2025
101 Майстора
Коментиран от #102
08:38 22.11.2025
102 Хайо
До коментар #101 от "Майстора":Копейките щом стигнахте до там да се надявате да ви спаси Сащ, мани мани
08:40 22.11.2025
103 ⚒️⚒️⚒️⚒️
08:42 22.11.2025
104 Мишел
До коментар #19 от "Госпожо":псевдомишеле, друга е играта: Путин ще осигури натрупал следващата Нобелова награда за мир , когато Тръмп уреди Русия да си вземе каквото и колкото й трябва от Украйна.
08:46 22.11.2025
105 Народен съд
ТАКИВА ПРОВАЛЕНИ ПОЛИТИЦИ ОСВЕН БРЮКСЕЛСКИТЕ ШОРОШКИ ЖЕНДЪРЯ СА И НАШЕНСКИТЕ НАГЛИ И КРАДЛИВИ ШОПАРИНА-БОКУ ТИКВАТА И ДПС НЕРЕЗА С ГОЛЯМОТО Д.
И ЗА ДА Я ИМА БЪЛГАРИЯ ПРЕДВИД НАБЛИЖАВАЩИТЕ КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ ,ТРЯБВА КАКВО?! !!!
АМИ ТРЯБВА ДА ЗАКОЛИМ ПРАСЕТАТА 🐷!!
08:56 22.11.2025
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 стоян георгиев
До коментар #18 от "Pyccкий Карлик":Розов,съвсем скоро ще те тричим и тебе и подобните ти либерастки соросоидни недоразумения...
09:03 22.11.2025
108 илиев
09:10 22.11.2025
109 илиев
09:16 22.11.2025
110 Асен
09:24 22.11.2025
111 Ричард Уърли кореспондент
09:28 22.11.2025
112 Темата не е за Покровск, центе.
До коментар #97 от "Напиши нещо за Покровск, копейко":Но щом това те интересува да ти кажа с две думи. Покровск фактически е превзет. Остатъците от защитниците там са обкръжени, разсечени на части и се разчистват тези, които не са се предали.
09:36 22.11.2025
113 Приятел
09:37 22.11.2025
114 Няма какво да превземат,
До коментар #42 от "Евроатлантик":той отдавна си е руски и скоро ще се насели отново с руснаци.
09:39 22.11.2025
115 ивелин
09:47 22.11.2025
116 Това твоето
До коментар #83 от "Нищо вярно няма в твърдението":е голословно изхвърляне. Посочи поне един смислен аргумент за да обосновеш твърдението си. Примерно като как си представяш, че Украйна ще победи Русия?
Коментиран от #131
09:47 22.11.2025
117 Добре сме русоРобе
До коментар #44 от "КАК СТЕ ЕВРОПЛАНКТОН":МногоАмеби (русофили) е развъдил Кремъл.
09:54 22.11.2025
118 стоян
До коментар #56 от "Мишел":До 56 ком - другар русия като е независима от САЩ защо разпродават лукоил и роснефт - защо нокой не купува вече рузки петрол а танкерите се лутат пълни в морето - тия подробности ги прескачаш
Коментиран от #120
10:00 22.11.2025
119 Малкия Стоянчо
10:02 22.11.2025
120 Пъстър свят
До коментар #118 от "стоян":Повечето стояновци сте лаладжии и въздух под налягане ,признавам само Големия стоян георгиев с със закачливия си и палав характер и стилната тясна стегната яка .
10:05 22.11.2025
121 Ти си
До коментар #3 от "стоян георгиев":Колега , да те светна - в България русофоби няма има такива които се заиграват с темата по интереси за да са в крак с модата и да извлекат ползи от това .....
10:52 22.11.2025
122 Ди джей вицето
10:56 22.11.2025
123 Така така
До коментар #22 от "Цуци":И розов гланц за устни
10:58 22.11.2025
124 Кой какво
11:01 22.11.2025
125 Ясно
11:05 22.11.2025
126 Промяна
11:24 22.11.2025
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 Петкан
Коментиран от #130
11:31 22.11.2025
129 Промяна
11:46 22.11.2025
130 Промяна
До коментар #128 от "Петкан":ВАНС А ТИ ЗА КАКЪВ СЕСМЯТАШ ХАХАХАХА ПРОВАЛЕН СИ ОТВСЯКЪДЕ ВАНС ЩОМ ЗАЩИТАВАШ ИНТЕРЕСИТЕ НА ЕДИН ПУТИН УБИЕЦ
11:47 22.11.2025
131 Промяна
До коментар #116 от "Това твоето":ВАНС А ТИ ЗА КАКЪВ СЕСМЯТАШ ХАХАХАХА ПРОВАЛЕН СИ ОТВСЯКЪДЕ ВАНС ЩОМ ЗАЩИТАВАШ ИНТЕРЕСИТЕ НА ЕДИН ПУТИН УБИЕЦ
11:49 22.11.2025
132 По голям фашизъм
До коментар #32 от "Последния Софиянец":от народните ти съдилища има ли ?
12:57 22.11.2025