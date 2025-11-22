Новини
Ванс: Провалени политици живеят с илюзията, че още военна помощ за Киев и санкции за Москва ще донесат победа за Украйна
  Тема: Украйна

Ванс: Провалени политици живеят с илюзията, че още военна помощ за Киев и санкции за Москва ще донесат победа за Украйна

22 Ноември, 2025 06:15, обновена 22 Ноември, 2025 07:11

Мирът може да бъде постигнат от умни хора, живеещи в реалния свят, заяви вицепрезидентът на САЩ

Ванс: Провалени политици живеят с илюзията, че още военна помощ за Киев и санкции за Москва ще донесат победа за Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Идеята, че увеличаването на военната помощ за Украйна и затягането на санкциите срещу Русия ще позволят на Киев да спечели конфликта, е илюзорна, заяви вицепрезидентът на САЩ Дж. Д. Ванс.

„Съществува илюзията, че ако просто дадем повече пари, повече оръжия или наложим повече санкции, победата ще бъде постижима. Мирът няма да бъде постигнат от провалени дипломати или политици, живеещи в свят на илюзии. Той може да бъде постигнат от умни хора, живеещи в реалния свят“, пише той в X, визирайки новия план на САЩ за мирно уреждане в Украйна.

Още новини от Украйна

Според Ванс „всяка критика към този мирен план, по който администрацията работи, се основава или на неразбирането му, или на изопачаване на важни реалности на място“.

Вицепрезидентът на САЩ подчерта, че всички предложения за разрешаване на конфликта трябва да бъдат „приемливи както за Русия, така и за Украйна“ и също така насочени към „минимизиране на шансовете“ за възобновяване на военните действия.

Изявлението на Ванс относно американския мирен план сочи провала на предишната политика на страната по отношение на украинския конфликт, смята руският сенатор Алексей Пушков.

„Вицепрезидентът на САЩ Дж. Д. Ванс нарече идеята, че санкциите, парите и оръжията от САЩ могат да разрешат конфликта в Украйна, фантазия. Това изявление е най-изчерпателното признание до момента за провала на цялата предишна политика на САЩ по отношение на украинската криза“, написа Пушков в своя Telegram канал.

Той добави, че тези промени в политиката на Вашингтон са довели до оставката на специалния президентски пратеник на САЩ за Украйна Кийт Келог, тъй като подходът му е близък до идеите на лидерите на ЕС. Пушков подчерта, че Съединените щати все още използват нови санкции и доставки на оръжие като начин за оказване на натиск върху Русия.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    216 22 Отговор
    Точно определение - "провалени"...

    Коментиран от #33

    06:27 22.11.2025

  • 3 стоян георгиев

    133 33 Отговор
    А тука, на територията, преживяваме провалени русофоби, мимикираме като евроатлантици, живеещи с илюзията че руснаците, комунистите и ДС са виновни че сме с две леви ръце и нищо не сме постигнали в живота както преди 89-та, така и след това. Ако дойдат руснаците, почваме на им лижем краката и да обвиняваме американците, че нищо не стана от нас.

    Коментиран от #10, #121

    06:35 22.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Факт е деинствено

    67 7 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    нивото, което демонстрираш във форума.😂😂😂😂😂😂😂

    06:38 22.11.2025

  • 6 Артилерист

    204 251 Отговор
    Ако аз бях написал коментар, подобен на казаното от Ванс, 100% щях да бъда изтрит. Затова сега само с адмирации приветствам изречената истина от вицепрезидента на САЩ и препоръчвам атлантиците добре да я осмислят тази истина, защото тя е казана кратко и ясно.

    Коментиран от #8, #13, #49, #83, #97

    06:43 22.11.2025

  • 7 Когато соросовите активисти

    97 120 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    използвате анти-джендърски епитети, за да обидите враговете на спонсора ви, пак ли ви се плаща?
    "Америка за България" не ви ли е иструктирала, че трябва да пропагандирате ЛГБТКВ... по форумите.

    06:45 22.11.2025

  • 8 Ооо това не нищо

    146 37 Отговор

    До коментар #6 от "Артилерист":

    С речта си на Конференцията за Сигурност в Мюнхен, Ванс смрази присъстващите пудели, а организатора дори се разплака(ВИДЕО)

    06:51 22.11.2025

  • 9 хихи

    146 13 Отговор
    А България пак е от страната на Булката...
    благодарение на боко, шиши, кирчо, кокорчо и лена...

    Коментиран от #35

    06:54 22.11.2025

  • 10 Ааа неее!

    55 7 Отговор

    До коментар #3 от "стоян георгиев":

    Те комунистите ни и ДС, са топли постове в Брюксел
    Иначе откъде там, че научат номерата?

    06:57 22.11.2025

  • 11 Перо

    129 12 Отговор
    Абсолютно прав е Ванс!

    06:58 22.11.2025

  • 12 Домашен любимец

    112 8 Отговор
    Е, как да бъдат в реалния свят нищожества, чийто живот е преминал в телевизионно шоу и лигавенето от там и вечната червена точка в ъгъла на монитора са прехвърлили в политиката! Но, те не са виновни! Вие сте виновни, които ходите да ги избирате с нещастния аргумент, че тези самозабравили се разлигавени негодници ,,ще оправят работата"!

    06:59 22.11.2025

  • 13 стоян георгиев

    72 9 Отговор

    До коментар #6 от "Артилерист":

    Атлантик и мислене е оксиморон.

    Коментиран от #20, #39

    07:00 22.11.2025

  • 14 Сценарият е променен,

    90 10 Отговор
    а в ЕС продължават да работят по стария сценарий.

    07:03 22.11.2025

  • 15 Мишел

    27 58 Отговор
    Ванс е от провалените политици, които даваха още и още оръжие на Киев и налагаха санкции на Русия. Сега опитва да се отметне от тази група.

    Коментиран от #19, #74

    07:03 22.11.2025

  • 16 Тагарченко

    26 7 Отговор
    Трябва да наблегнем.....!

    07:04 22.11.2025

  • 17 Западните политици неграмотни ли са,

    93 10 Отговор
    ето ясно написано условие, но западните джендъри като Макрон(всички са ненормални като него), настояват и Европа да рухне като Украйна.

    07:04 22.11.2025

  • 18 Pyccкий Карлик

    24 96 Отговор
    Ванка.....
    И на последния папуас му е ясно че Украйна не може победи !!! Не може победи, но.....
    Но може да разпадне и унищожи раковото образувание Русия, малко вече остана. Няма бензин, интернета спрян, нефта падна, златния резерв се продава с бесни темпове, руския народ роптае. Още Четири Года !!!
    Дайте на Украйна още Четири Года и Светът ще диша свободно 👍😁

    Коментиран от #100, #107

    07:06 22.11.2025

  • 19 Госпожо

    88 14 Отговор

    До коментар #15 от "Мишел":

    , само вие ли не разбрахте, че санкциите срещу Русия се отнасят за почти всички други, но не и за САЩ! Понеже не разбирате, обяснявам б а в н о - САЩ ще вземе руския газ и ще ви го продаде втечнен, чрез модерен шланг, на петорна цена! Анверс - реверс, както пожелаете!

    Коментиран от #23, #56, #104

    07:07 22.11.2025

  • 20 Хм Хм

    12 13 Отговор

    До коментар #13 от "стоян георгиев":

    Нали? Това, че повечето са висшисти и с по два-три езика е само за заблуда. Друго си е да си завършил СПТУ-то в Побит камък.

    Коментиран от #26

    07:08 22.11.2025

  • 21 Факт

    49 8 Отговор
    Ванс пое политиката на САЩ!

    07:11 22.11.2025

  • 22 Цуци

    9 21 Отговор
    Така е вуйче мажи там очна линия по дебело и се надувай.

    Коментиран от #123

    07:13 22.11.2025

  • 23 Pyccкий Карлик

    23 35 Отговор

    До коментар #19 от "Госпожо":

    "... САЩ ще вземе руския газ ..."

    Как така С.А.Щ ще вземат ?
    Нали Русия е велика и световна сила, която не позволява да я подритват и подиграват с нея !!!
    Не панимаю.....

    Коментиран от #27, #57, #80

    07:18 22.11.2025

  • 24 Реалист

    60 52 Отговор
    Лузърът Ванс се има за компетентен... 😂 Явно Путлер пак ги е излъгал нещо и затова обръщат палачинката през 2 месеца.

    Коментиран от #28

    07:20 22.11.2025

  • 25 То и за СССР

    47 38 Отговор
    Така се говореше че са непобедими, а сега са я небитието....

    Коментиран от #29

    07:21 22.11.2025

  • 26 ,,Атлантизмът” е вид идеология

    39 10 Отговор

    До коментар #20 от "Хм Хм":

    в подкрепа на интересите на определена и неголяма група хора.,,Диктатурата на пролетариата” от XX век постепенно беше изместена от ,,диктатурата на капитала” и сега борбата е между двата вида капитал.Но диктатурата си е диктатура.

    07:23 22.11.2025

  • 27 И аз пан Зеленко не разбирам,

    55 11 Отговор

    До коментар #23 от "Pyccкий Карлик":

    защо да капитулирам след като побеждавах Русия, даже бях стигнал до Владивосток и Сахалин, а сега ми отнемат всичките победи, контраступа и Перемогата...или пък съм предозирал... олеле, лошо ми е.

    07:23 22.11.2025

  • 28 Само укротрола от форума на Факти бг

    20 24 Отговор

    До коментар #24 от "Реалист":

    с ник "реалист" е компетентен как стават нещата и световната политика.🤣😂🤣😂

    07:24 22.11.2025

  • 29 Pyccкий Карлик

    24 29 Отговор

    До коментар #25 от "То и за СССР":

    Съветския съюз беше Предаден и Унищожен !!!
    И познайте от кого ?
    Жокер - не от САЩ, Украйна, България и Беларус.

    07:25 22.11.2025

  • 30 СТРАХОТНО , ПОЗДРАВЛЕНИЯ

    53 15 Отговор
    ЕЕЕЕЕ, СУПЕР СИ ВАНС !!!! ПРАВО В ДЕСЯТКАТА , АБСОЛЮТНО ТОЧНО КАЗАНО !!!!
    Мирът може да бъде постигнат от умни хора, живеещи в реалния свят, заяви вицепрезидентът на САЩ !!!!
    БРАВО ВАНС ,НАЙ-ПОСЛЕ!!!
    СВЕТА РАЗЧИТА НА УМНИТЕ И ТРЕЗВОМИСЛЕЩИТЕ , ДОБРЕ ЧЕ ВИ ИМА!

    07:26 22.11.2025

  • 31 Дедо ви...

    46 10 Отговор
    КАПИТУЛАЦИЯ ИЛИ ЛИКВИДАЦИЯ АКО ЗЕЛЕНСКИ СЛУША ТРЪМП, ЩЕ СЕ СЛУЧИ ПЪРВОТО; АКО СЛУША АНГЛИЧАНИТЕ, ЩЕ СЕ СЛУЧИ ВТОРОТО С ОЩЕ ЖЕРТВИ.

    07:27 22.11.2025

  • 32 Последния Софиянец

    49 16 Отговор
    Фашистка Европа капитулира.Скоро в цяла Европа ще отворят Народните съдилища

    Коментиран от #46, #132

    07:27 22.11.2025

  • 33 Ха ха ха

    33 37 Отговор

    До коментар #2 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Мястото на провалените и корумпирани политици е по затворите с дълги присъди и конфискации. А не като Саркози да прекарат само няколко седмици на гости при директора на затвора. Скоро, скоро ще бъде!

    07:28 22.11.2025

  • 34 Капитан Крийч

    36 45 Отговор
    Европетата свършиха парите за оръжие и сега за Тръмп е по-голяма далавера да другарува с Мечката.

    07:28 22.11.2025

  • 35 Ха ха ха

    24 34 Отговор

    До коментар #9 от "хихи":

    Скоро шопарите ще бъдат развасовани.

    07:30 22.11.2025

  • 36 ЗВУЧЕН ШАМАР ОТ ВАНС

    44 52 Отговор
    Денацификацията започва. Тагарев събрал куфарите, щял да бяга.

    Коментиран от #59

    07:30 22.11.2025

  • 37 Е добре де, Ванс...

    18 27 Отговор
    ...прав си и е точно така!
    Но тогава защо Началника ти Тръмп наложи и казва,че още по-строги санкции ще налага на Русия,мислейки,че така ще уплаши и спре руснаците...?!
    Значи ли това според речта ти ,че и той е...,,провален политик"...?!
    Ахъмм...

    Коментиран от #43

    07:31 22.11.2025

  • 38 Директора

    26 8 Отговор
    На дали може да се каже по-кратко и ясно

    07:31 22.11.2025

  • 39 Ха ха ха

    40 9 Отговор

    До коментар #13 от "стоян георгиев":

    Абе , като стана дума за атлантици, къде е евреина пръв евроатлантик Соломон, който по националната телевизия се изцепи че за Русия трябвало една атомна бомба?

    07:34 22.11.2025

  • 40 А пък

    15 30 Отговор
    РускитеСвине си мрат

    07:34 22.11.2025

  • 41 П. Петков

    36 11 Отговор
    Силно ще ми е интересно как укротагарев, шаламанката, пасито и всичката друга пасмина от атлантическия клуб ще коментира това изказване. А, да, пропуснах. "Видния" "политолог", а той и възпитаник на Военнополитическата академия в Ленинград нищото васко данов.

    07:34 22.11.2025

  • 42 Евроатлантик

    53 40 Отговор
    Какво става с Покровск, русофили н@cpaни? Два дни не сте го превземали... 😂😂😂 Май руснетата там изядоха големия?

    Коментиран от #114

    07:36 22.11.2025

  • 43 А дали санкциите на САЩ

    13 32 Отговор

    До коментар #37 от "Е добре де, Ванс...":

    са валидни за САЩ?

    07:36 22.11.2025

  • 44 КАК СТЕ ЕВРОПЛАНКТОН

    36 41 Отговор
    Какво става със стратегията МИР ЧРЕЗ СИЛА - смешници.

    Коментиран от #117

    07:37 22.11.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Ха ха ха

    16 6 Отговор

    До коментар #32 от "Последния Софиянец":

    Ох искам да им подръпвам крачетата като висят после. Съсипаха мечтите на хората и ги ограбиха.

    07:38 22.11.2025

  • 47 Хи хи

    5 20 Отговор
    Много ме кефи мирния план на Тръмп: забранява се на укрите да бият по Санкт Петербур и Москва с ракети, но по Мухосаранск и Вдрищенск, Донецк и Луганск могат да си бият, когато поискат.

    07:38 22.11.2025

  • 48 Механик

    33 9 Отговор
    Когато почна патакламата, имаше едно дето пишеха колко велика сила е САЩ и как ще направят Украйна победител.
    Тогава ви казвах, че САЩ като види че не им се получава играта да унищожат Русия, ще направят каквото винаги са правили- ще се извъртят като фурнаджийска лопата, ще си оберат парцалки, ще се похендрят на боингите и ще си се приберат. А от там ще провесят всички обесени кучета на вратлето на бившите си марионетки.
    Е, точно сега се случва именно така.

    07:39 22.11.2025

  • 49 Гост

    10 15 Отговор

    До коментар #6 от "Артилерист":

    Точно казано, Браво

    07:40 22.11.2025

  • 50 Уса

    16 10 Отговор
    Мирише на свински пържоли

    07:42 22.11.2025

  • 51 ВАНС РАЗБИРА

    29 16 Отговор
    Че англосаксонските загубиха и тази война. Остава само да се молят за преговори.

    Коментиран от #55

    07:42 22.11.2025

  • 52 Историк

    9 23 Отговор
    Той кой е,че да дава преценка за политиците от други държави какви са? Точно той е провален, защото се е предоставил на обслужване на най-проваления политик агент Краснов, който се е обградил с най-злобните и некадърни , но лоялни безмозъчни послушници. Няма как тези отхвърлени хора, които си въобразяват ,че ще успеят да изнудват и рекетират света, да успеят в похода си срещу света.

    07:42 22.11.2025

  • 53 Последния Софиянец

    5 24 Отговор
    Но е факт, че дори и краснов разбра, че без да унищожи блатния халифат няма да има Нобел, да му мисли бункерното с ботокса!

    07:43 22.11.2025

  • 54 А ГДЕ

    20 5 Отговор
    Кая Калас??

    07:43 22.11.2025

  • 55 Артилерист

    7 28 Отговор

    До коментар #51 от "ВАНС РАЗБИРА":

    Така я загубиха, че нищо не остана от алкохолизираната кочина, без нито една жертва, а замина над милион вата при кабзоня!

    07:44 22.11.2025

  • 56 Мишел

    32 7 Отговор

    До коментар #19 от "Госпожо":

    Русия с нищо не зависи от САЩ и няма как да бъде принудена да продава газа си по този начин. Но ЕС изцяло зависят от САЩ и са съгласни САЩ да ги работят всякак. Резултатът ще бъде нокаут за ЕС - елиминиране на основен икономически съперник на САЩ

    Коментиран от #118

    07:45 22.11.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    7 16 Отговор
    Администрацията на рижия клоун е по-отчаяна и уплашена от бункерния плъх и ордите му, провалиха се и измамиха избирателите си, сега се опитват да изкарат друг виновен‼️

    Коментиран от #61

    07:46 22.11.2025

  • 59 Разведчик

    21 6 Отговор

    До коментар #36 от "ЗВУЧЕН ШАМАР ОТ ВАНС":

    Ще го намерим и на Огнена земя. И Тагарев, и синчето му.

    07:48 22.11.2025

  • 60 Мишел

    7 10 Отговор
    Но така както не зависи, се надява тя да е спаси от фалита и разпада, а и тайно се надява да и бъде подарено нещо от Украина, с война се видя, че нищо не могат да направят, 11та година боксуват в донбас!

    07:48 22.11.2025

  • 61 Капитан Крийч

    14 7 Отговор

    До коментар #58 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":

    Не се напъвай. За американците всичко е бизнес. Няма идеология, няма хуманност. Просто Путята му е предложил бизнес възможност, която не може да откаже. Със сигурност става въпрос и за бъдещето на западналия ЕС. Защо мислиш британците излязоха? Всичко е пранирано.

    07:50 22.11.2025

  • 62 ТЪЖНО Е ДА СИ ЦЕНТАК СКЪСАНЯК

    12 4 Отговор
    И всеки ден на ти казват, че си просто провален.

    07:51 22.11.2025

  • 63 Механик

    6 24 Отговор
    Но няма сила на планетата която да спре разпада на бункерния султанат, фалита и гражданските войни са неизбежни, Зеленски унижи и продължава да доунищожава агресора, а копейките нека си бълнуват гладни по бунищата, друго не им остава!

    Коментиран от #65, #66

    07:52 22.11.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Капитан Крийч

    6 21 Отговор

    До коментар #63 от "Механик":

    Напълно си прав, за няма и 4 години Зеленски унищожи втарая, а бяха тръгнали за два дня Киев да взимат, смях, само копейките още се надяват на чудо!

    Коментиран от #73

    07:54 22.11.2025

  • 66 НА БАНДЕРИТЕ ОТ ФОРУМА

    25 6 Отговор

    До коментар #63 от "Механик":

    Даже ВАНС ви обяснява, че сте кухи лейки, живеещи в измислен свят.

    07:54 22.11.2025

  • 67 РоскУ ДжилезкУффф!

    11 10 Отговор
    А пък моята Началничка Урсула ,нареди-
    ,,Ще даваме на Украйна толкова и до когато е необходимо!"...;
    И аз ще давам и давам-
    Толкова и до когато е необходимо...!

    07:55 22.11.2025

  • 68 Тези

    23 3 Отговор
    Както винаги се случва руснаци и американци се договориха за сметка на по-малките народи.Това че загиват милиони не ги интересува.Просто си похарчиха старите оръжия и хората ще плащат като обедняват.След време ще се разбере какво са обещали руснаците на Тръмп освен това което дават на Китай.
    Тези много отдавна си контактуват и не са никакави врагове.Руски милиардери и американските такива си имат общи фирми,фондове и пр.

    Коментиран от #86

    07:56 22.11.2025

  • 69 Колко трябва да си зле с

    31 33 Отговор
    мисленето и логиката, за да очакваш Украйна да победи Русия? Съжалявам за убитите и украинци, и руснаци, но повече ми е жал за нас българите. Ние българите се сдобихме с абсолютно неадекватни политици, без грам достойнство и доблест. Изпразниха до шушка военните складове, изпращаха пари към Украйна, ядяхме съмнителното жито и пилета оттам.... И най- голямото им престъпление беше да намерят още един основен повод за разделението на народа. А колкото по-разединени сме толкова по-бедни и зависими ще бъдем.

    Коментиран от #75, #99

    07:57 22.11.2025

  • 70 ВЯТЪРА НА ПРОМЯНАТА

    23 4 Отговор
    Дано повее и в България. Доста хора трябва сериозно да отговарят за предателствата си.

    Коментиран от #78

    07:57 22.11.2025

  • 71 Георгиев

    23 4 Отговор
    Ванс се оказа реалист. Нали разбирате: повече оръжия за Окраина не е лошо за САЩ - бизнесът на ВПК ще върви. А повече пари за Окраина означава захранване на този бизнес, но: означава сериозни парични потоци през много ръце. И се започва от Урсула. Тя вече има форма на управлението им и отклоняване за нея на сериозни пари. Има форма и за "благодарене" на европейските лидери, отпускащи тати. Има изградена система за крадене на пари по веригата в Окраина, както и прибиране на средствата от продажба на оръжия от Окраина на нелегалния вторичен пазар. Всичко това е ясно на всички от екипа на Тръмп и на всички. Играта е за пари, за много пари, срещу жертви на бойното поле и от двете страни, но това са предимно етнически руснаци, бесарабски българи, унгарци, беларуси и чак след това окраинци и поляци. Ще бъдат тежки разговори и политически решения. Русия ще се успокои само когато сложи защита на етническите руски територии е цяла Новорусия. Рано или късно това ще стане. Също мисля, че Окраина трябва да се разоръжи до санитарен минимум, със забрана за развитие на военни технологии. Те са готови да произведат мръсна бомба и да я хвърлят с ракета носител. Те работеха за придобиване на ядрена бомба и оставени на спокойствие ще я направят. Освободените професионални военни ще ги глътнат веднага армиите на Франция, Холандия, особено Германия. Нека да се покаже предложението на САЩ официално и да се започнат дискусиите. Това вече е сериозно. А през това време могат да се

    07:58 22.11.2025

  • 72 Ха-ха-ха

    14 1 Отговор
    Ванс е прав че още пари и оръжия няма да помогнат на Украйна, но греши че планът на Тръмп ще минимизира възможността за избухване на нов конфликт. Планът взема в предвид само текущото положение и гарантира че САЩ във всеки случай ще са печеливши. Планът е като този в Г. или мирът между Пакистан и Афганистан където военните действия започнаха три дни след като Тръмп обяви че е спрял войната.

    07:58 22.11.2025

  • 73 Капитан Реал!

    16 7 Отговор

    До коментар #65 от "Капитан Крийч":

    Напълно си прав, за няма и 4 години Зеленски унищожи страната си,предизвика икономическа катастрофа на ЕС, а бяха тръгнали за два дня Крим да взимат, смях, само гривните още се надяват на чудо!

    08:00 22.11.2025

  • 74 Нещо не си наясно

    19 3 Отговор

    До коментар #15 от "Мишел":

    Още от самото начало и Тръмп и Ванс заявиха, че Украйна няма шанс.
    Проблема е че ако САЩ се бяха оттеглили веднага и войната приключи, европейците и Демократите, а и РИНОвците щяха да ревнат, че аха Украйна на спечели и изгони руснаците, ама дошъл Тръмп и провалил хубавата работа. Затуй и Тръмп и Ванс решиха да изчакат та да видят всички, че това са фантазии на провалени политици.
    А да лидерите в Европа да бъдат изгонени от обраните си народи!

    08:02 22.11.2025

  • 75 Поздравления👍!

    6 2 Отговор

    До коментар #69 от "Колко трябва да си зле с":

    За точният и реалистичен коментар!

    08:02 22.11.2025

  • 76 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    5 15 Отговор
    До къде се докара бункерния страхливец, беше тръгнал Киев за три дня да асвабаждава‼️

    08:04 22.11.2025

  • 77 ....

    12 4 Отговор
    САЩ капитулираха пред Русия!

    Коментиран от #79

    08:04 22.11.2025

  • 78 Капитан Реал!

    6 11 Отговор

    До коментар #70 от "ВЯТЪРА НА ПРОМЯНАТА":

    Така е, трябва да се почне от резидента боташов, а копейките където ходиха да коленчат на вражеска държава трябва да изгният доживот в Белене!

    08:06 22.11.2025

  • 79 ....

    4 5 Отговор

    До коментар #77 от "....":

    Лапсус, Исках да кажа, робссия капитулираха пред Запада!

    08:07 22.11.2025

  • 80 Газа си е Руски и ще си прибере

    10 1 Отговор

    До коментар #23 от "Pyccкий Карлик":

    парите за него!
    А САЩ ще са посредника с надценката!

    Нещо неясно?
    Или просто се правиш на умен ?

    08:10 22.11.2025

  • 81 Кой какво

    7 16 Отговор
    Лакеите на Путин агент Краснов и пуделчето Ванс всячески се опитват да унижат Европа... жалки марионетки, превърнаха САЩ в посмешище

    08:10 22.11.2025

  • 82 Йеронимус БОШ

    9 2 Отговор
    Провалени политици - много меко определение !

    08:12 22.11.2025

  • 83 Нищо вярно няма в твърдението

    17 14 Отговор

    До коментар #6 от "Артилерист":

    на Ванс .

    Коментиран от #89, #116

    08:13 22.11.2025

  • 84 Истината

    7 15 Отговор
    е написал. Всички трябва да се вразумят и да отчитат взаимните си интереси за да не се стига до войни. Европейските политици отново бяха на крачка от немислимото. Няма нисши и висши раси, нито привилегировани политически общности, които да са призвани свише да ръководят света, само защото били "люлката" на това или онова или били "допринесли за света". Това са расистки залитания. Нито германци, нито руснаци или французи или пък американци имат право да си присвояват специални пълномощия да ръководят света.

    08:13 22.11.2025

  • 85 ВАНС - ПАТЕРИЦАТА НА ТРЪМП

    6 11 Отговор
    ВАНС НЕ КОМЕНТИРА ПЪЛНИЯ КРАХ НА БОЛНИЯ USA ПРЕЗИДЕНТ С КИТАЙ И ИСТ. АЗИЯ. НО ТОЙ Е КУКЛА НА КОНЦИ, МОЖЕ БИ ЕПЩЕИН ИМАЛ И ЗА НЕГО НЯКАКВА ЛОЛИТКА. А РУСИЯ ЗАГУБИ ВСИЧКО - СТАНА ПО СЪЩЕСТВО ПРОВИНЦИЯ НА КИТАЙ.

    08:14 22.11.2025

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 доктор ОХ боли

    17 1 Отговор
    Същите тези "провалени политици" , когато имаше избори в САЩ , наричаха Тръмп с какви ли не имена - луд , куку и масово подкрепяха дядката Байдън и фалшивата Камала.
    Е , Доналд ги ПРЕБИ на изборите. И сега тези ПРОВАЛЕНИ евролидери какво очакват от Тръмп , който плюеха непрекъснато ?

    08:16 22.11.2025

  • 88 сара

    4 7 Отговор
    Точно за тази си позиция ще отиде извън политиката заесно с чичо Д

    Коментиран от #95

    08:16 22.11.2025

  • 89 Розов проевропеец

    5 3 Отговор

    До коментар #83 от "Нищо вярно няма в твърдението":

    Ох, успокои ма!
    Тъкмо почнах да си мисля че са ми прибирали парите и сме в рецесия, напразно!

    08:18 22.11.2025

  • 90 Анджо

    4 14 Отговор
    Много меко предадоха Украйна тия нескопосани политици. Тоя говори баш за себе си че са смотани.

    08:19 22.11.2025

  • 91 Децимация

    16 4 Отговор
    ЕвроЛидерите са такъв тип хора , които не казват - Напред , след мен !.....а само и единствено - Напред !
    Те предпочитат да живеят в своя си свят на охолство , изолация от обикновените хора , свят на привилегии и лозунги !

    08:19 22.11.2025

  • 92 Т.КОЛЕВ

    10 22 Отговор
    КОЙ ПОЛИТИЦИ НАРИЧА ТОЯ ПРОВАЛЕНИ ?
    ТОЯ И РИЖИЯ СА СЛАБИ ПОЛИТИЦИ ИЛИ ПО ТОЧНО СА ИНТЕРЕСЧИЙ.ТЕ ПОМАГАТ НА УКРАЙ НО СРЕЩО ПОДЗЕМНИТЕ И БОГАТСТВА ЗА РАЗЛИКА ОТ ВСИЧКИ ДРУГИ СТРАНИ.ФАКТ И ТОЯ ВАНС СЕ Е ОБЪРКАЛ НЕЩО УКРАЙНА ИСКА ДА СЕ СПАСИ ОТ АГРЕСОРА РИСИЯ САМО НЕЙСКА ДА ГУБИ ИЛИ ПЕЧЕЛИ НЕЩО. СИГОРНО БЪРЗАТ ДА ПРЕСВОЯТ ЗАЛЕЖИТЕ ЦЕНИТЕ МЕТАЛИ.
    ОТ САМОТО НАЧАЛО УКРАЙНЦИТЕ ТРЯБВАШЕ ДА ПРЕКРАТЯТ ОТНОШЕНИЯТА СИ С ТИЯ АМЕРИКАНЦИ.И ДА РАЗЧИТАТ НА ВСИЧКИ ДРУГИ СТРАНИ ЗА ПОМОЩ.СЕГА СИ НАВРЕДИХА С ТИЯ АМЕРИКАНЦИ САМИ.ПЛАНА ИМ И РАЗБИРАНИЯТА ИМ ЗА МИР СА В ОЩЪРБ МА УКРАЙНА С ТОВ ПЛАН ТАКЪВ КАКЪВТО Е ДЕКЛАРИРАТ ЧЕ СА НЕСПОСОБНО ДА ВЪВЕДЪТ НОРМАЛЕН МИР И ДА О
    ИЗГОНЯТ И НАКАЖАТ АГРЕСОРА ОТ УКРАЙНСКО ТЕРИТОРИЯ.ФАКТ.
    УКРАЙНЦИТЕ ЩЕ ЗАГУБЯТ МНОГО С ТАКЪВ МИР АМЕРИКАНСКИ. НАЙ ДОБРЕ ВСИЧКИ ЕВРО ДЪРЖАВИ ЕВРОПЕЙСКИ И ДРУГИ ЖЕЛАЕЩИ С ВОЕННА СИЛА ЖИВА И РАКЕТИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА УКРАЙНА ДА ПРОГОНЯТ АГРЕСОРА.О ДА ИМА В УКРАЙНА МИРООПАЗВАЩ КОНТИНГЕНТ ПОСТОЯНЕН.
    И ДА ПРИЕМАТ ИКРАЙНА Е НАТО. КАТО ЕЛИМИНИРАТ ТИЯ АМЕРИКАНЦИ КОЙТО НЕ СЕ СЪОБРАЗЯВАТ СЪС ЕВРОПА И ДР.СТРАНИ
    РАЗНИ ТРЪМПОВЕ И ЕАНОВЕ ТЯХ И В АМЕРИКА РЕНОМЕТО ОМ МНОГО ПАДНА И НЕ ГИ ИСКАТ НА ВЛАСТ.

    Коментиран от #98

    08:22 22.11.2025

  • 93 Дядо Мраз

    12 2 Отговор
    Дали да не дадем на европейците , нашите двама юнака и свръхлидери - ШИШКОВЦИТЕ с красиви ПРЯКОРИ !?
    Не е ли време да покажат не само на нас , а и на Европата какво могат !

    08:23 22.11.2025

  • 94 Как

    6 0 Отговор
    Каквото и да говорим Тръмп е циця и не му се дават пари за война.

    08:23 22.11.2025

  • 95 Хайо

    8 3 Отговор

    До коментар #88 от "сара":

    Защото в първия западен политик произнасящ истината ли ?

    08:23 22.11.2025

  • 96 Тези

    3 11 Отговор

    До коментар #86 от "Ха-ха-ха":

    Ти не се ли сещаш че народите не определят политиката на държавите.И че в Европа и в Украйна както и в Бг е пълно с руски агенти на високо ниво които играят за тези големи държави.А на тебе и народите им пускат по един или няколко артисти да ви знимават,заблуждават и подтикват към омраза един към друг.Купени са и медиите щото и това е бизнес.Това с ВЕЦ Чаира,Боташ,Бюджети с огромни дългове изведнъж и пр. у нас не са ли саботажи.

    08:24 22.11.2025

  • 97 Напиши нещо за Покровск, копейко

    26 11 Отговор

    До коментар #6 от "Артилерист":

    заблудена! Превзехте ли го с писането на лъжи и глупости?

    Коментиран от #112

    08:24 22.11.2025

  • 98 Смях и Сеир

    5 7 Отговор

    До коментар #92 от "Т.КОЛЕВ":

    Пич , много си неГРАМОТЕН , ама много ! Че пишеш и с големи букви , за да се види това ли ?
    Завършил ли си училище ?
    Ако си , не го казвай , че са самообиждаш !

    08:26 22.11.2025

  • 99 Само

    15 4 Отговор

    До коментар #69 от "Колко трябва да си зле с":

    дето не си обяснил, как украйна нападна русия.

    08:26 22.11.2025

  • 100 единственото раково

    7 9 Отговор

    До коментар #18 от "Pyccкий Карлик":

    образувание е мозъка ти

    08:34 22.11.2025

  • 101 Майстора

    15 17 Отговор
    Русофобчетата е време да слезат на земята и засрамени да млъкнат.

    Коментиран от #102

    08:38 22.11.2025

  • 102 Хайо

    11 16 Отговор

    До коментар #101 от "Майстора":

    Копейките щом стигнахте до там да се надявате да ви спаси Сащ, мани мани

    08:40 22.11.2025

  • 103 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    7 17 Отговор
    Путин, доказа, че Русия е гола- вода, Ванс, доказа, че САЩ е гола - вода.... Сега, чакаме Китай!!!

    08:42 22.11.2025

  • 104 Мишел

    5 1 Отговор

    До коментар #19 от "Госпожо":

    псевдомишеле, друга е играта: Путин ще осигури натрупал следващата Нобелова награда за мир , когато Тръмп уреди Русия да си вземе каквото и колкото й трябва от Украйна.

    08:46 22.11.2025

  • 105 Народен съд

    13 1 Отговор
    ТОЧНО ТАКА ...
    ТАКИВА ПРОВАЛЕНИ ПОЛИТИЦИ ОСВЕН БРЮКСЕЛСКИТЕ ШОРОШКИ ЖЕНДЪРЯ СА И НАШЕНСКИТЕ НАГЛИ И КРАДЛИВИ ШОПАРИНА-БОКУ ТИКВАТА И ДПС НЕРЕЗА С ГОЛЯМОТО Д.
    И ЗА ДА Я ИМА БЪЛГАРИЯ ПРЕДВИД НАБЛИЖАВАЩИТЕ КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ ,ТРЯБВА КАКВО?! !!!
    АМИ ТРЯБВА ДА ЗАКОЛИМ ПРАСЕТАТА 🐷!!

    08:56 22.11.2025

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 стоян георгиев

    4 6 Отговор

    До коментар #18 от "Pyccкий Карлик":

    Розов,съвсем скоро ще те тричим и тебе и подобните ти либерастки соросоидни недоразумения...

    09:03 22.11.2025

  • 108 илиев

    6 2 Отговор
    имало и умни политици БРАВО

    09:10 22.11.2025

  • 109 илиев

    2 7 Отговор
    Най-накрая разбраха и с Белия дом, че ватата трябва да се млати до като шава!

    09:16 22.11.2025

  • 110 Асен

    2 4 Отговор
    А защо не им дадохте ракети с далечен обсег???

    09:24 22.11.2025

  • 111 Ричард Уърли кореспондент

    5 0 Отговор
    на Швейцарската преса е казал "Доналд Тръмп иска да направи от Европейците овце, а вицепрезидентът Ванс да ги стриже".

    09:28 22.11.2025

  • 112 Темата не е за Покровск, центе.

    10 11 Отговор

    До коментар #97 от "Напиши нещо за Покровск, копейко":

    Но щом това те интересува да ти кажа с две думи. Покровск фактически е превзет. Остатъците от защитниците там са обкръжени, разсечени на части и се разчистват тези, които не са се предали.

    09:36 22.11.2025

  • 113 Приятел

    7 4 Отговор
    Наистина провалени политици, съсипаха цяла Европа

    09:37 22.11.2025

  • 114 Няма какво да превземат,

    2 22 Отговор

    До коментар #42 от "Евроатлантик":

    той отдавна си е руски и скоро ще се насели отново с руснаци.

    09:39 22.11.2025

  • 115 ивелин

    3 17 Отговор
    Може да е прав за мнозина нормални мислещи Европа кой управлява ? назначени лицемерни и корумпирани предатели които изпълняват заповедите на Задокеанските господари . Защо тая война продължи и продължава вече 4 година и кой знае може още да продължи още много ? Путин с неговото бездействие , като възпита, културен интелигентен как ще обиди колегите и партньорите си не предприе нищо сериозна само наблюдава и се усмихва маха с ръка . Ако в началото на конфликта беше предупредил Западните страни ,че Русия си запазва правото да нанася в тази страни които заплашват нейната Безопасност как с класически ракети така и МБР с ядрен и термо ядрен заряд и и да използва при принуда пръв Ядрената си Триада ! .. Не поема никаква отговорност и за последствията които ще възникнат .(според Съветската и сега Руската ако врагът нанесе ядрен ракетен удар тогава те ще използват запазват правото си на асиметричен ответен удар (когато голяма част населението бъде унищожено ли ) . Ако страните не се съобразят и предоставят оръжие на Украйна - тогава с нормални не ядрени ракети ще нанесе по военните им заводи и критичната инфраструктура като ги разруши.. Америка ка би реагирала? -- никак ако Путин имаше смелост да каже - Ние сме готови за големият конфликт като ще е война и вие сте решили нас да унищожите ще бъдем принудени да използваме всички военни средства с които разполагаме в това число и ядреният си арсенал. Конфликтът веднага щеше да бъде замразен .

    09:47 22.11.2025

  • 116 Това твоето

    3 6 Отговор

    До коментар #83 от "Нищо вярно няма в твърдението":

    е голословно изхвърляне. Посочи поне един смислен аргумент за да обосновеш твърдението си. Примерно като как си представяш, че Украйна ще победи Русия?

    Коментиран от #131

    09:47 22.11.2025

  • 117 Добре сме русоРобе

    5 4 Отговор

    До коментар #44 от "КАК СТЕ ЕВРОПЛАНКТОН":

    МногоАмеби (русофили) е развъдил Кремъл.

    09:54 22.11.2025

  • 118 стоян

    2 5 Отговор

    До коментар #56 от "Мишел":

    До 56 ком - другар русия като е независима от САЩ защо разпродават лукоил и роснефт - защо нокой не купува вече рузки петрол а танкерите се лутат пълни в морето - тия подробности ги прескачаш

    Коментиран от #120

    10:00 22.11.2025

  • 119 Малкия Стоянчо

    4 0 Отговор
    Абе къде е Батко ?Напоследък нещо не съм го чувал ,да не би руснаците да са го загробили в Покровск ?

    10:02 22.11.2025

  • 120 Пъстър свят

    1 1 Отговор

    До коментар #118 от "стоян":

    Повечето стояновци сте лаладжии и въздух под налягане ,признавам само Големия стоян георгиев с със закачливия си и палав характер и стилната тясна стегната яка .

    10:05 22.11.2025

  • 121 Ти си

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "стоян георгиев":

    Колега , да те светна - в България русофоби няма има такива които се заиграват с темата по интереси за да са в крак с модата и да извлекат ползи от това .....

    10:52 22.11.2025

  • 122 Ди джей вицето

    1 3 Отговор
    Ти си провален политик.

    10:56 22.11.2025

  • 123 Така така

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Цуци":

    И розов гланц за устни

    10:58 22.11.2025

  • 124 Кой какво

    2 4 Отговор
    Един доказан идиот,според консорциум от психолози и психиатри е начело на САЩ,и той си избира себеподобни служители в администрацията...жалка Америка

    11:01 22.11.2025

  • 125 Ясно

    1 3 Отговор
    За Израел може да се дават пари и оръжия, а за Украйна не може въпреки че си платиха с договор за добив на редкоземни природни богатства.

    11:05 22.11.2025

  • 126 Промяна

    1 3 Отговор
    ВАНС А ТИ КАКЪВ ПОЛИТИК СИ УСПЯЛ ЛИ И ЗАЩО САЩ РАЗДАВА ТЕРИТОРИИ НА УКРАЙНА НА ПУТИН САЩ РАЗДАВАЙТЕ СИ СВОИ ТЕРИТОРИИ НА РУСИЯ НЕ НА ДРУГИ ДЪРЖАВИ

    11:24 22.11.2025

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Петкан

    1 2 Отговор
    Същото, когато ви го казваше президента Румен Радев го плюехте...А сега бягайте да му целувате ръка начело с Тагарев, Шаламанов, ,,,. и вся осталная ... !

    Коментиран от #130

    11:31 22.11.2025

  • 129 Промяна

    2 2 Отговор
    ВАНС А ТИ ЗА КАКЪВ СЕСМЯТАШ ХАХАХАХА ПРОВАЛЕН СИ ОТВСЯКЪДЕ ВАНС ЩОМ ЗАЩИТАВАШ ИНТЕРЕСИТЕ НА ЕДИН ПУТИН УБИЕЦ

    11:46 22.11.2025

  • 130 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #128 от "Петкан":

    ВАНС А ТИ ЗА КАКЪВ СЕСМЯТАШ ХАХАХАХА ПРОВАЛЕН СИ ОТВСЯКЪДЕ ВАНС ЩОМ ЗАЩИТАВАШ ИНТЕРЕСИТЕ НА ЕДИН ПУТИН УБИЕЦ

    11:47 22.11.2025

  • 131 Промяна

    1 3 Отговор

    До коментар #116 от "Това твоето":

    ВАНС А ТИ ЗА КАКЪВ СЕСМЯТАШ ХАХАХАХА ПРОВАЛЕН СИ ОТВСЯКЪДЕ ВАНС ЩОМ ЗАЩИТАВАШ ИНТЕРЕСИТЕ НА ЕДИН ПУТИН УБИЕЦ

    11:49 22.11.2025

  • 132 По голям фашизъм

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "Последния Софиянец":

    от народните ти съдилища има ли ?

    12:57 22.11.2025