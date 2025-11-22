Идеята, че увеличаването на военната помощ за Украйна и затягането на санкциите срещу Русия ще позволят на Киев да спечели конфликта, е илюзорна, заяви вицепрезидентът на САЩ Дж. Д. Ванс.

„Съществува илюзията, че ако просто дадем повече пари, повече оръжия или наложим повече санкции, победата ще бъде постижима. Мирът няма да бъде постигнат от провалени дипломати или политици, живеещи в свят на илюзии. Той може да бъде постигнат от умни хора, живеещи в реалния свят“, пише той в X, визирайки новия план на САЩ за мирно уреждане в Украйна.

Според Ванс „всяка критика към този мирен план, по който администрацията работи, се основава или на неразбирането му, или на изопачаване на важни реалности на място“.

Вицепрезидентът на САЩ подчерта, че всички предложения за разрешаване на конфликта трябва да бъдат „приемливи както за Русия, така и за Украйна“ и също така насочени към „минимизиране на шансовете“ за възобновяване на военните действия.

Изявлението на Ванс относно американския мирен план сочи провала на предишната политика на страната по отношение на украинския конфликт, смята руският сенатор Алексей Пушков.

„Вицепрезидентът на САЩ Дж. Д. Ванс нарече идеята, че санкциите, парите и оръжията от САЩ могат да разрешат конфликта в Украйна, фантазия. Това изявление е най-изчерпателното признание до момента за провала на цялата предишна политика на САЩ по отношение на украинската криза“, написа Пушков в своя Telegram канал.

Той добави, че тези промени в политиката на Вашингтон са довели до оставката на специалния президентски пратеник на САЩ за Украйна Кийт Келог, тъй като подходът му е близък до идеите на лидерите на ЕС. Пушков подчерта, че Съединените щати все още използват нови санкции и доставки на оръжие като начин за оказване на натиск върху Русия.