NRC: Ако Зеленски не уволни Ермак, това може да е началото на края му ВИДЕО
  Тема: Украйна

NRC: Ако Зеленски не уволни Ермак, това може да е началото на края му ВИДЕО

22 Ноември, 2025 06:25, обновена 22 Ноември, 2025 06:36 2 884 18

  • украйна-
  • зеленски-
  • ермак

Влиянието му върху президента и неговата „токсичност“ го прави слабо звено в преговорния екип на Киев, смята медията

NRC: Ако Зеленски не уволни Ермак, това може да е началото на края му ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Отказът на Володимир Зеленски да уволни началника на кабинета си Андрий Ермак „може да е началото на края“, пише Симоне Пик, колумнистка на нидерландския вестник NRC.

„Ако Зеленски откаже да уволни Ермак, това може да е началото на края му“, цитира Пик неназовани украински парламентаристи.

Още новини от Украйна

Според колумниста влиянието на Ермак върху Зеленски, съчетано с неговата „токсичност“ в украинския елит, го прави слабо звено в преговорния екип на Киев. На този фон Пик признава, че възможността за политическа „жертва“ на началника на кабинета на Зеленски може да бъде обсъдена във висшите кръгове на Киев.

Ермак, отбелязва изданието, влияе върху ключови процеси на управление в страната, включително чуждестранни контакти, кадрови решения и преговори със Съединените щати и други западни съюзници. На фона на военното положение това доведе до „безпрецедентна концентрация на власт в ръцете“ на довереника и съветник на Зеленски.

Изданието поставя особен акцент върху напрежението в отношенията на Ермак с вътрешния кръг на американския президент Доналд Тръмп. Колумнистът на NRC подчертава, че Вашингтон „не е забравил ролята на Ермак в събитията от 2019 г.“, когато Киев, по време на първия мандат на Тръмп, отказа да подкрепи разследване срещу Хънтър Байдън, син на бившия американски президент Джо Байдън, който тогава беше кандидат за президент на САЩ.

Журналистът пише още, че украинските въоръжени сили са под значителен натиск на фронта, отстъпвайки под натиска на руската армия. Едновременно разгръщащият се скандал в Киев заради изтичането на информация за присвояването на отбранителния бюджет, според Пик, може да доведе до смяна на „ключови фигури“ от вътрешния кръг на Зеленски. Пик отбелязва, че президентът вече е бил критикуван заради нежеланието си да поднови обкръжението си, но се опасява, че уволнението на Ермак ще бъде възприето като признак на слабост. Анализатори, интервюирани от вестника, подчертават, че тази ситуация отразява дълбоката криза в украинската система на управление, в която ключови решения се вземат от малък кръг от хора, които нямат ясен и легитимен мандат.


Нидерландия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 В момента има разследване за присвояване

    45 19 Отговор
    на 48 Милиарда €€ от Зеленски през Естония депозирани в Офшорна Сметка.
    Същата Естония на Кая Калас и Бурсула фон дер Лайен.

    Коментиран от #11

    06:41 22.11.2025

  • 3 име

    44 18 Отговор
    Ако зеленото наркоман не уволни йермак, ще има още корупционни разкрития, които ще стигнат и до европейски неонацисти, участващи в политическия живот и подпомагащи кеивската хунта.

    06:49 22.11.2025

  • 4 Домашен любимец

    41 17 Отговор
    Гитлер също полудя напълно, но към края на април поне имаше доблестта да ползва услугите на Циан Калий! Русия не искаше нито територии, нито денацификация, а само да не и запушват тръбите и тормозят хората! Шоуменът, обаче, превъзбуден от англичанската подкрепа, взе да се репчи, нато е с мене, нищо не можеш да ми кажеш, ще правя каквото пожелая, защото аз съм велик шут, колдун и скоморох, на равнището на менажерията ИТН! Правя детинщини, но за чужда сметка, защото няма кой да ми извърти два шамара и изхвърли на сметището!

    06:53 22.11.2025

  • 5 Ако Зеленски

    19 20 Отговор
    не уволни Ермак то Ермак ще уволни Зеленски.

    06:53 22.11.2025

  • 6 "Злобното Джуджи"

    21 19 Отговор
    Хи хи хи
    зиленото шмъркало с мръсния потник трябвало да уволни ермак ???!
    ес политическа "логика" ???!
    а защо не и обратното ???!
    ..............
    скоро първото хвърчило дет ще кацне в киийюф с благоволението на руснаците ще е на ианките
    да си приберат набързо остатъците от хунтата......спомнете си юж.виетнам и Афганистан. .......

    06:59 22.11.2025

  • 7 Стандартно

    19 29 Отговор
    Дежурните глупости от поръкови статии на кремълската хунта по западни медии.

    Коментиран от #13

    07:01 22.11.2025

  • 8 оня с коня

    20 20 Отговор
    ЗЕЛЕНСКИ е разгащен и наведен: пред кварника, няма време за ермак
    - Моля ви се бе, господин Тръмп, дайте нещо и ще видите, че съм тесняк!

    07:01 22.11.2025

  • 9 оня с коня

    27 19 Отговор
    Само ятагана оправя БАНДЕРОВСКИТЕ НАЦИSSТИ.слава на император ПУТИН

    07:02 22.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Няма такова разследване...

    10 13 Отговор

    До коментар #2 от "В момента има разследване за присвояване":

    Не слушай бабите на пазара!

    Коментиран от #14

    07:12 22.11.2025

  • 12 Сто милиона са черешката на

    24 4 Отговор
    Корупционният Кекс, в момента тече разследване за 48 милиарда € евро депозирани в офшорна сметка на Зеленски през Естония?

    07:16 22.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ОК!

    22 2 Отговор

    До коментар #11 от "Няма такова разследване...":

    Просто четем ,,Ню Йорк Таймс"...!
    Но трябва да знаеш английски...,а за теб ще е трудно...

    07:21 22.11.2025

  • 15 Механик

    22 2 Отговор
    Не го знам какво ще уволнява, но вие обърнете внимание на снимката!
    Вижте човека в черните дрехи (онзи с шапката).
    А сега си пуснете филм за ВСВ и вижте униформите "полицаите" в окупираните от Райха територии! Не е ли едно към едно? Само му липсва (а може и да не липсва) бялата лента на лявата ръка и надпис "полицаен".
    п.п.
    Нали знаете кои са изпълнявали роля на полицаи-палачи тогава? Това са били точно същите бандери. По-точно дядовците им.

    07:50 22.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 нпо агент

    17 2 Отговор
    Първо премахват антуража, последен ще е Зеленчук...тактика от хиляда години...всички са лоши, а царя-добродушко, бил заблуждаван и сега вече мина през катарзис и просветление..и ще подготви нов план за мир..заедно с западно-либерални марионетки..ЦИРК..

    07:57 22.11.2025

  • 18 Драги зрители

    12 1 Отговор
    Ужасяващия хорър "Слуга на народа" приключи!

    08:41 22.11.2025

