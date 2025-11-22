Отказът на Володимир Зеленски да уволни началника на кабинета си Андрий Ермак „може да е началото на края“, пише Симоне Пик, колумнистка на нидерландския вестник NRC.

„Ако Зеленски откаже да уволни Ермак, това може да е началото на края му“, цитира Пик неназовани украински парламентаристи.

Според колумниста влиянието на Ермак върху Зеленски, съчетано с неговата „токсичност“ в украинския елит, го прави слабо звено в преговорния екип на Киев. На този фон Пик признава, че възможността за политическа „жертва“ на началника на кабинета на Зеленски може да бъде обсъдена във висшите кръгове на Киев.

Ермак, отбелязва изданието, влияе върху ключови процеси на управление в страната, включително чуждестранни контакти, кадрови решения и преговори със Съединените щати и други западни съюзници. На фона на военното положение това доведе до „безпрецедентна концентрация на власт в ръцете“ на довереника и съветник на Зеленски.

Изданието поставя особен акцент върху напрежението в отношенията на Ермак с вътрешния кръг на американския президент Доналд Тръмп. Колумнистът на NRC подчертава, че Вашингтон „не е забравил ролята на Ермак в събитията от 2019 г.“, когато Киев, по време на първия мандат на Тръмп, отказа да подкрепи разследване срещу Хънтър Байдън, син на бившия американски президент Джо Байдън, който тогава беше кандидат за президент на САЩ.

Журналистът пише още, че украинските въоръжени сили са под значителен натиск на фронта, отстъпвайки под натиска на руската армия. Едновременно разгръщащият се скандал в Киев заради изтичането на информация за присвояването на отбранителния бюджет, според Пик, може да доведе до смяна на „ключови фигури“ от вътрешния кръг на Зеленски. Пик отбелязва, че президентът вече е бил критикуван заради нежеланието си да поднови обкръжението си, но се опасява, че уволнението на Ермак ще бъде възприето като признак на слабост. Анализатори, интервюирани от вестника, подчертават, че тази ситуация отразява дълбоката криза в украинската система на управление, в която ключови решения се вземат от малък кръг от хора, които нямат ясен и легитимен мандат.