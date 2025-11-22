NRC: Ако Зеленски не уволни Ермак, това може да е началото на края му ВИДЕО

Отказът на Володимир Зеленски да уволни началника на кабинета си Андрий Ермак „може да е началото на края“, пише Симоне Пик, колумнистка на нидерландския вестник NRC.
„Ако Зеленски откаже да уволни Ермак, това може да е началото на края му“, цитира Пик неназовани украински парламентаристи.
Според колумниста влиянието на Ермак върху Зеленски, съчетано с неговата „токсичност“ в украинския елит, го прави слабо звено в преговорния екип на Киев. На този фон Пик признава, че възможността за политическа „жертва“ на началника на кабинета на Зеленски може да бъде обсъдена във висшите кръгове на Киев.
Ермак, отбелязва изданието, влияе върху ключови процеси на управление в страната, включително чуждестранни контакти, кадрови решения и преговори със Съединените щати и други западни съюзници. На фона на военното положение това доведе до „безпрецедентна концентрация на власт в ръцете“ на довереника и съветник на Зеленски.
Изданието поставя особен акцент върху напрежението в отношенията на Ермак с вътрешния кръг на американския президент Доналд Тръмп. Колумнистът на NRC подчертава, че Вашингтон „не е забравил ролята на Ермак в събитията от 2019 г.“, когато Киев, по време на първия мандат на Тръмп, отказа да подкрепи разследване срещу Хънтър Байдън, син на бившия американски президент Джо Байдън, който тогава беше кандидат за президент на САЩ.
Журналистът пише още, че украинските въоръжени сили са под значителен натиск на фронта, отстъпвайки под натиска на руската армия. Едновременно разгръщащият се скандал в Киев заради изтичането на информация за присвояването на отбранителния бюджет, според Пик, може да доведе до смяна на „ключови фигури“ от вътрешния кръг на Зеленски. Пик отбелязва, че президентът вече е бил критикуван заради нежеланието си да поднови обкръжението си, но се опасява, че уволнението на Ермак ще бъде възприето като признак на слабост. Анализатори, интервюирани от вестника, подчертават, че тази ситуация отразява дълбоката криза в украинската система на управление, в която ключови решения се вземат от малък кръг от хора, които нямат ясен и легитимен мандат.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 В момента има разследване за присвояване
Същата Естония на Кая Калас и Бурсула фон дер Лайен.
Коментиран от #11
06:41 22.11.2025
3 име
06:49 22.11.2025
4 Домашен любимец
06:53 22.11.2025
5 Ако Зеленски
06:53 22.11.2025
6 "Злобното Джуджи"
зиленото шмъркало с мръсния потник трябвало да уволни ермак ???!
ес политическа "логика" ???!
а защо не и обратното ???!
..............
скоро първото хвърчило дет ще кацне в киийюф с благоволението на руснаците ще е на ианките
да си приберат набързо остатъците от хунтата......спомнете си юж.виетнам и Афганистан. .......
06:59 22.11.2025
7 Стандартно
Коментиран от #13
07:01 22.11.2025
8 оня с коня
- Моля ви се бе, господин Тръмп, дайте нещо и ще видите, че съм тесняк!
07:01 22.11.2025
9 оня с коня
07:02 22.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Няма такова разследване...
До коментар #2 от "В момента има разследване за присвояване":Не слушай бабите на пазара!
Коментиран от #14
07:12 22.11.2025
12 Сто милиона са черешката на
07:16 22.11.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 ОК!
До коментар #11 от "Няма такова разследване...":Просто четем ,,Ню Йорк Таймс"...!
Но трябва да знаеш английски...,а за теб ще е трудно...
07:21 22.11.2025
15 Механик
Вижте човека в черните дрехи (онзи с шапката).
А сега си пуснете филм за ВСВ и вижте униформите "полицаите" в окупираните от Райха територии! Не е ли едно към едно? Само му липсва (а може и да не липсва) бялата лента на лявата ръка и надпис "полицаен".
п.п.
Нали знаете кои са изпълнявали роля на полицаи-палачи тогава? Това са били точно същите бандери. По-точно дядовците им.
07:50 22.11.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 нпо агент
07:57 22.11.2025
18 Драги зрители
08:41 22.11.2025