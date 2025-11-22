Новини
Свят »
Великобритания »
Андрей Келин: Лондон иска замразените активи на Русия, защото няма пари за Киев. Стармър отстъпи на Макрон в русофобията

22 Ноември, 2025 07:22, обновена 22 Ноември, 2025 07:34 2 273 19

  • андрей келин-
  • великобритания-
  • русия-
  • стармър-
  • макрон-
  • украйна

Това е резултатът от провала във фискалната им политика, а такъв предстои и с имиграционните реформи, смята посланикът на Русия във Великобритания

Андрей Келин: Лондон иска замразените активи на Русия, защото няма пари за Киев. Стармър отстъпи на Макрон в русофобията - 1
Андрей Келин, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Британските власти активно призовават за изземване на замразени руски активи поради липса на средства за подкрепа на Украйна, заяви руският посланик в Обединеното кралство Андрей Келин.

„Британското политическо ръководство отдавна и последователно се застъпва за изземване и използване на нашите активи в полза на корумпираното киевско ръководство. Причината е очевидна: те нямат собствени пари. Това е резултат от провала на фискалната политика, която влоши финансовото и икономическото положение на страната. Лейбъристката партия е изправена пред трудни бюджетни решения, които вече представляват значителна политическа цена за управляващата партия“, заяви руският дипломат.

„Действията на Лондон са продиктувани и от желанието да запази лидерската си позиция не сред световните финансови центрове, а сред закоравелите русофоби. В изкривения мироглед на британските, а всъщност и на повечето други съвременни западни политици, сглобяването на псевдоправна рамка за тази престъпна авантюра им позволява да игнорират последствията“, каза Келин.

Той предупреди, че „ако Лондон реши да предприеме подобна стъпка, упадъкът на значението му като международен финансов център ще се ускори значително“. „Този ​​процес обаче вече е в ход. Значителни ресурси се източват от лондонския финансов център към Франкфурт на Майн, Ню Йорк и Хонконг“, отбеляза посланикът.

Келин отбеляза, че Франция и Германия се опитват да се конкурират с Лондон по този въпрос. „Има конкуренция между трима европейски лидери, които да поемат водеща роля в подкрепата на Украйна. Това са, разбира се, германският канцлер Фридрих Мерц, френският президент Еманюел Макрон и британският премиер Киър Стармър. Макрон сега направи зашеметяваща крачка напред, за да заеме лидерска позиция, като подписа споразумение със Зеленски не само за трансфер на оръжия, но и за дългосрочна доставка на до 100 или повече изтребители Rafale“, каза руският посланик.

Според него с подобни действия френският президент „полага основите за дългосрочна политика на милитаризиране на Киев и изоставяне на всички цели, свързани с мирно уреждане“ и „се опитва да вземе надмощие и да стане лидер на русофобското движение“. „На този фон Стармър, който е критикуван за прекомерния си фокус върху външната политика, съсредоточава усилията си върху решаването на многобройните вътрешни проблеми на страната. Това обаче няма да попречи на Лондон да продължи да действа като ключов политически, идеологически и военен спонсор на киевския режим“, изрази увереност дипломатът.

Строгите имиграционни реформи, обявени от британското правителство тази седмица, изглеждат нереалистични, каза още Келин, пред ТАСС.

„Обявените имиграционни реформи, които тук се свързват с доста суровия датски модел, ще бъдат „размити“. Не говорим за някакъв един закон с една-единствена дата на влизане в сила“, каза дипломатът, признавайки, че „промените ще бъдат доста драстични“. „Например, ще има ограничения за издаване на британски визи на граждани на държави, които отказват да приемат обратно депортираните оттам мигранти. Ще бъде значително по-трудно да се получи убежище – и именно този метод за установяване в Обединеното кралство привлича нелегалните имигранти“, обясни той.

„Досега опитите на изредилите се правителства да заемат твърда позиция бяха безплодни. Потокът от мигранти към британските брегове продължава с неотслабваща сила. Спирането му е изключително трудно, дори с мерки като обещаното сега удължаване до двадесет години на периода, след който бежанците могат да кандидатстват за постоянно пребиваване. Или като се направи значително по-трудно за бежанците да доведат роднините си тук“, каза Келин.

„Разбира се, това е напълно нереалистично. Това е до голяма степен демонстративна, публична проява на твърдост и решителност. Дали тези мерки действително ще доведат до практически резултати е трудно да се прецени“, отбеляза ръководителят на руската дипломатическа мисия.

Тази седмица правителството на Обединеното кралство представи план за реформи за затягане на политиката си спрямо търсещите убежище. Това включва планове за налагане на визови ограничения на държави, които не са достатъчно кооперативни при връщането на своите нелегални имигранти, учетворяване на срока за получаване на разрешение за пребиваване до 20 години, затваряне на вратичка, която позволява на нелегалните имигранти да обжалват „безсрочно и безплатно“ член 8 от Европейския съд по правата на човека (правото на зачитане на личния и семейния живот), който забавя процеса на депортиране, и налагане на ограничения върху възможността на мигрантите да доведат близки членове на семейството си.

Планира се също така затягане на правилата за легалните имигранти, като времето за чакане за разрешение за пребиваване се увеличи до 10 години, а за тези, които получават държавни помощи, до 20 години.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 24 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    18 4 Отговор
    Замразените активи отиват за общи бизнес начинания на САЩ и Русия.

    07:36 22.11.2025

  • 2 Обаче

    35 4 Отговор
    Белгия не ги дава. Знае последствията какви са.

    Коментиран от #4

    07:40 22.11.2025

  • 3 АНГЛОСАКСИТЕ СА БАНДИТИ

    35 4 Отговор
    Те искат чуждото по принцип. От столетия грабят и убиват по целия свят.

    07:40 22.11.2025

  • 4 Ха,ха,ха

    23 3 Отговор

    До коментар #2 от "Обаче":

    ПИП, че ПЛЯС.

    Коментиран от #17

    07:40 22.11.2025

  • 5 Факт

    12 14 Отговор
    Щом цената на златото пада, означава че просто няма пари за запасяване.

    Коментиран от #7

    07:43 22.11.2025

  • 6 бай Бай

    22 3 Отговор
    Ще се окаже права онази шматка Нюланд: ф.. еу.

    07:47 22.11.2025

  • 7 Чети бре антифакти,

    21 2 Отговор

    До коментар #5 от "Факт":

    през 2025 г. цената на златото се е повишила с 42%, което прави настоящата година най-добрата за ценовото представяне на златото. Но това рядко срещано повишение потвърждава определени икономически тенденции, които не предвещават добри новини за бъдещето. Има няколко фактора, които са допринесли за повишаването на цената на златото до рекордни нива – дори и при коригиране на цената с инфлацията.

    07:48 22.11.2025

  • 8 Мдаааа дааа

    31 3 Отговор
    "Президентът на САЩ Доналд Тръмп „е дал на Зеленски срок до 24 ноември да подпише, в противен случай рискува да загуби американското разузнаване и военна подкрепа“.
    Ванс: Провалени политици живеят с илюзията, че още военна помощ за Киев и санкции за Москва ще донесат победа за Украйна..."

    Коментиран от #14

    07:51 22.11.2025

  • 9 Йеронимус БОШ

    21 3 Отговор
    Някой замразява ли активите на САЩ , когато избиваха в своите войни във Виетнам и Афганистан ? В Ирак и Либия ?

    08:02 22.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 стоян георгиев

    16 4 Отговор
    Европа ще остане с пръст в уста и огромни дългове, това е цената на безумната русофобия. А, Русия и САЩ ще правят бизнес. Отново ще се продава руски газ, но на американски цени. Съдбата на Европа се решава от две външни сили и тя няма никакво участие.

    08:44 22.11.2025

  • 12 Напомням

    5 17 Отговор
    Ние сме част от ЕС и НАТО 🇪🇺🇺🇲
    Русия винаги е била и си остава наш враг!

    Коментиран от #16

    08:47 22.11.2025

  • 13 Аоо

    8 2 Отговор
    “Британските власти активно призовават за изземване на замразени руски активи поради липса на средства за подкрепа на Украйна”, поради което няма да могат да получават комисионни от близо 50процента.

    08:59 22.11.2025

  • 14 Аоо

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "Мдаааа дааа":

    Е, победа на Украйна-не, но комисионни -да.

    09:01 22.11.2025

  • 15 Уса

    5 1 Отговор
    Късно е либе...Активите вече са инвестирани в САЩ и никой не може да ги пипне ама вие си фантазирайте за простолюдието да ви вярва и се надъхва.По-добре си обсъждайте килотите на кралицата,което най можете

    09:45 22.11.2025

  • 16 Кооо

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "Напомням":

    По стечение на обстоятелствата САЩ и Русия отново са приятели.Вие кои сте или какво сте?

    09:49 22.11.2025

  • 17 Луд с картечница

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ха,ха,ха":

    Право в десетката

    09:50 22.11.2025

  • 18 Много...

    1 1 Отговор
    ...старнно, но реален факт от психологията -> джуджето малобритания ( още наречена наглосаксония ), е отворила огромна уста да лапне черпака, директно от казана, не осъзнавайки първо, че тази лъжица няма да може дори да се допре, камо ли да влезе в тяхната уста , и още че врялата пумийка от казана ще й изгори джигерът до стомахът. Но и алчността е огромна, нищо де сега през следващите 100 години, като поседят без каквито и да е ресурси, производствени суровини и непрекъснати бунтове на населението си, на така наречената политическа класа ( а всъщност долна лицемерна и елементарна по умствен капацитет мафия ), ще им уври простата глава. Жалко, че няма да съм там да гледам как се гърчат ефтините малобритански мафиотчета... И още запомнете, малобритания беше силна само докато бяха две ваши жени -> Кралица Елизабет и Маргарет Тачър -> единствените хора с грам мозък и някаква мисловна дейност в главите си. Но следващите 100 години са на азиатците, запомнете това.

    11:04 22.11.2025

  • 19 !!!?

    2 4 Отговор
    По-голями русофоби от кремълските фашисти няма !
    Те гонят рекорда на Сталин за най-много избити руснаци, украинци, чеченци, буряти, татари, корейци, българи,...!!!?

    11:30 22.11.2025

Новини по държави:
