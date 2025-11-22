Фридрих Мерц призова Русия да спре агресията срещу Украйна

Германският канцлер Фридрих Мерц призова днес отново Русия да спре военната агресия срещу Украйна, предаде ДПА.
"Русия започна незаконна война. Сега Русия трябва най-сетне да спре тази агресия, която доведе до ужасни страдания в Европа", каза Мерц на първата работна сесия на срещата на Г-20 в Южна Африка, сочат правителствени източници.
Той изтъкна, че Русия има отговорността да спре огромното въздействие на войната върху световната икономика. Всички останали членове на Г-20 също трябва да поемат своята отговорност, не само от икономически интерес.
"Дължим това на всички хора по света – това е най-голямото предизвикателство за Г-20“, заяви Мерц пред колегите си.
Новият мирен план на САЩ за Украйна, който се състои от 28 точки, е най-важната тема в кулоарите на срещата на върха.
Русия е представена на срещата в Йоханесбург от заместник-ръководителя на президентската администрация Максим Орешкин, тъй като руският президент Владимир Путин не е там.
Няколко други страни също не изпратиха своите най-висши лидери, сред които Китай и САЩ. САЩ бойкотират изцяло срещата.
