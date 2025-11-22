Новини
Фридрих Мерц призова Русия да спре агресията срещу Украйна
  Тема: Украйна

22 Ноември, 2025 18:47 2 074 85

Дължим това на всички хора по света – това е най-голямото предизвикателство за Г-20

Фридрих Мерц призова Русия да спре агресията срещу Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц призова днес отново Русия да спре военната агресия срещу Украйна, предаде ДПА.

"Русия започна незаконна война. Сега Русия трябва най-сетне да спре тази агресия, която доведе до ужасни страдания в Европа", каза Мерц на първата работна сесия на срещата на Г-20 в Южна Африка, сочат правителствени източници.

Той изтъкна, че Русия има отговорността да спре огромното въздействие на войната върху световната икономика. Всички останали членове на Г-20 също трябва да поемат своята отговорност, не само от икономически интерес.

"Дължим това на всички хора по света – това е най-голямото предизвикателство за Г-20“, заяви Мерц пред колегите си.

Новият мирен план на САЩ за Украйна, който се състои от 28 точки, е най-важната тема в кулоарите на срещата на върха.

Русия е представена на срещата в Йоханесбург от заместник-ръководителя на президентската администрация Максим Орешкин, тъй като руският президент Владимир Путин не е там.

Няколко други страни също не изпратиха своите най-висши лидери, сред които Китай и САЩ. САЩ бойкотират изцяло срещата.


  • 1 Путин

    94 5 Отговор
    Местя

    Коментиран от #4

    18:48 22.11.2025

  • 2 Тоз що не си гледа

    88 4 Отговор
    влака с бЕлото.

    18:49 22.11.2025

  • 3 Червената шапчица

    80 5 Отговор
    Пръдльо

    18:50 22.11.2025

  • 4 Варна 3

    7 54 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    Мир. Незабавно

    Коментиран от #11

    18:51 22.11.2025

  • 5 Глиста

    96 5 Отговор
    с 3%рейтинг. Избраха го на косъм.. Седнал акъл да ръси.

    Коментиран от #38

    18:51 22.11.2025

  • 6 Последния Софиянец

    76 5 Отговор
    Фашистка Европа капитулира и ще плаща 80 години репарации на победителите САЩ, Русия, Китай и КНДР.

    Коментиран от #68

    18:51 22.11.2025

  • 7 Бай Ставри

    80 4 Отговор
    Мърцо нали се репчехте за мир чрез сила, сега го ударихте на молитба. Мърцо припиканото наци.

    18:51 22.11.2025

  • 8 оня

    78 4 Отговор
    Пак ми развалихте настроението с тоя гроз.....ник ! По-гнусен е и от наший зеля ....!

    18:51 22.11.2025

  • 9 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    5 83 Отговор
    Дякую за мира и възстановяването на страната ни! Ще се борим, докато Русия не се откаже от нашите земи!

    Коментиран от #18, #56

    18:52 22.11.2025

  • 10 Последния Софиянец

    55 7 Отговор
    Осъдиха на 10 години затвор британски евродепутат заради речи в които хвали Русия.

    18:52 22.11.2025

  • 11 Путин

    72 4 Отговор

    До коментар #4 от "Варна 3":

    Мир ще има след последната бандера.

    Коментиран от #35

    18:52 22.11.2025

  • 12 Ачо

    63 2 Отговор
    Кой си ти бе,мухльо!Пак ще ядеш лобут!Забравил си предишния,ама ще ревеш!

    18:53 22.11.2025

  • 13 Варна 3

    10 25 Отговор
    Дано войната не започне на друго място!

    Коментиран от #21

    18:53 22.11.2025

  • 14 Господин мерц с одобрение

    68 4 Отговор
    във федералната република около 15%
    Господин Путин одобрение в Русия около 90%. А може би и повече.
    С удоволствие бих разбрал и процента на госпожа Урсула фондерлайън но това никога няма да се случи защото не живеем в демокрация. А ако го разберем разочарованието ще бъде.........

    Коментиран от #22

    18:53 22.11.2025

  • 15 Манол

    62 2 Отговор
    Абе дойчланд, ако източна германия стане отделна държава и забрани немския ко ше кажеш?

    Коментиран от #23

    18:53 22.11.2025

  • 16 Путин

    44 3 Отговор
    В четвъртък спираме.Споко!

    18:54 22.11.2025

  • 17 Гениално

    54 2 Отговор
    Кой ще устои на такова предложение -)))
    Къде ги намират такива ...

    18:54 22.11.2025

  • 18 Бай Ставри

    50 5 Отговор

    До коментар #9 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Ще ми бориш кожения мотор с два коша.

    18:54 22.11.2025

  • 19 Хес

    57 3 Отговор
    И Гитлер е искал мир през 1944, ама няма.

    18:55 22.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Последния Софиянец

    42 5 Отговор

    До коментар #13 от "Варна 3":

    Бандеровците ще се прехвърлят на Африканският фронт.

    Коментиран от #29

    18:55 22.11.2025

  • 22 Вече

    28 2 Отговор

    До коментар #14 от "Господин мерц с одобрение":

    да по- малко %

    18:55 22.11.2025

  • 23 Че тя си беше

    7 4 Отговор

    До коментар #15 от "Манол":

    Но беше "анексирана".

    Коментиран от #30

    18:55 22.11.2025

  • 24 !!!?

    5 52 Отговор
    Призив: Путлер да спре да убива руснаци и украинци и да се предаде на Трибунала в Хага !!!?

    Коментиран от #27, #37, #65

    18:56 22.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Митко пешев

    40 2 Отговор
    УЩИПЪН ПОМИЯРПЕДАЛ

    18:57 22.11.2025

  • 27 Курд Околянов

    31 11 Отговор

    До коментар #24 от "!!!?":

    Със или без ядреното куфарче да отиде в Хага ?

    Коментиран от #54

    18:58 22.11.2025

  • 28 Дориана

    54 4 Отговор
    А, ние призоваваме Мерц да спре с провокациите и неистовото му желание да вкара Германия и цяла Европа във война. Точно те са отговорни за войната и за хилядите жертви , защото подкукуросаха Зеленски и Украйна да влезе в НАТО въпреки, че отлично знаеха, че Русия няма да се съгласи Натовски войски да има по нейната граница. Така, че Възмездието скоро идва точно към тези, които предизвикаха войната и Европа ще бъде унищожена.

    18:58 22.11.2025

  • 29 Варна 3

    15 9 Отговор

    До коментар #21 от "Последния Софиянец":

    И ще бъдат убити като терористите от Африка ги убият, за да защитят страната си.

    18:58 22.11.2025

  • 30 Абсолютно

    35 2 Отговор

    До коментар #23 от "Че тя си беше":

    Отново ще бъде. Договорите от 1945 са още в сила.

    18:59 22.11.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Справедлив

    41 3 Отговор
    Предлагам Мърц да се изтегли от ГДР.

    Коментиран от #61

    19:00 22.11.2025

  • 33 Г-н Мерц

    39 2 Отговор
    Се прави на ощипан защото много добре знае, че икономическите последици не да фатални за всички от Г-20. То е фатално за почти всички от Г-7 и най-вече за тия които се намират в Европа.

    19:01 22.11.2025

  • 34 Уйдоколенков

    40 2 Отговор

    До коментар #31 от "Курд Околянов":

    4О4 на никой няма да липсва.

    19:01 22.11.2025

  • 35 Шопо

    44 3 Отговор

    До коментар #11 от "Путин":

    Мир ще има когато целите на СВО бъдат постигнати.

    19:01 22.11.2025

  • 36 Знаем ги тия

    36 2 Отговор
    Американците го играят доброто и лошото ченге, Тръп е добрия, марионетката му канцлер и пешлемето Макро са лошите. Чели сме брошу на бай Тръп.

    19:01 22.11.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Ъъъъъъъъ

    44 3 Отговор

    До коментар #5 от "Глиста":

    Ма виж ги кои са:

    Урсула, която е назначена, а не избрана
    Мерц, който е първият канцлер избран с повторно гласуване и канцлерът с най-ниски процент на одобрение след ВСВ
    Стармър, косйто ако изборите са утре, ще е трети, щото Фарадж ги отвява всички
    Макрон, който ще фалира Франция
    Туск, който го спуснаха с парашут

    Всички това са провалени политици, а Урсула даже е акушерка,...Тези хора си мислят, че са хванали Господ за шлифера и са фактор.....Ужас!🤣

    Коментиран от #69

    19:03 22.11.2025

  • 39 По добре

    35 2 Отговор

    До коментар #20 от "ДОЛУ РУZИЯ":

    Върви до тоалетната и виж каква си я свършил в гащите от евроатлантическо безсилие и тогава пиши коментари за Русия. И още нещо: ФРОНТА В УКРАЙНА СЕ ПРИДВИЖВА НА ЗАПАД засега.

    19:05 22.11.2025

  • 40 И МЕРЦ

    29 2 Отговор
    Ще го денацифицират.

    19:05 22.11.2025

  • 41 Лопата Орешник

    28 2 Отговор
    Опитвам се и не мога да се сетя за по незначителна и ненужна неновина! Честно!

    19:06 22.11.2025

  • 42 Pyccкий Карлик

    3 29 Отговор
    "...Максим Орешкин..."

    Бах и селските ру3ки имена.....пълен срам !!!
    Бе чуеш Мерц - връзваш с Мерцедес.
    Чуваш Орешкин и дириш къде убежала коровата 😄

    Коментиран от #75

    19:06 22.11.2025

  • 43 бг ган

    18 3 Отговор
    към немец, ама ония ви уважиха родителките.. немецът was, was?, е на нас засега ни прощават...

    19:07 22.11.2025

  • 44 Грогор

    29 2 Отговор
    потомък на нацисти - да мълчи

    19:07 22.11.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Дааа

    17 9 Отговор
    600млн. европейци чакат 350млн. американци да ги спасят от 150млн. руснаци !

    19:08 22.11.2025

  • 47 Харви

    28 4 Отговор
    Вижте, елита на ЕС е под тотален контрол на САЩ, следят ги дори в банята. Тази война я започна САЩ. Цирк играят, как били на различно мнение и САЩ се борят за мир. Дано Путин не се заблуди от тези английски пинизи.

    19:08 22.11.2025

  • 48 Механик

    26 2 Отговор
    Тоя дълъг сурикат, продължава да се има за фактор.
    Ми не, Шперц, не си никакъв фактор.
    п.п.
    Относно думата сурикат - потърсете снимки на Мерц, а после потърсете снимки на сурикати. Опитайте да откриете разликите (ако можете).

    Коментиран от #62

    19:09 22.11.2025

  • 49 Софиянец

    25 2 Отговор
    На тоя на му остана друго освен да се моли на Русия 😂

    19:10 22.11.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Байрактар"70

    16 2 Отговор
    По-скоро, огледай се първо в своя двор! ..., БОЛНИ МОЗЪЦИ!

    19:11 22.11.2025

  • 52 На германски Мърцол

    18 2 Отговор
    ще му припомнят да се разкара от ГДР, много скоро.

    19:11 22.11.2025

  • 53 Лицемерни 60клуци

    22 2 Отговор
    Чакай малко бе...нали се заканвахте и плашихте руснаците, сега им се молите, алооу?

    19:12 22.11.2025

  • 54 !!!?

    3 19 Отговор

    До коментар #27 от "Курд Околянов":

    Путлер и с ядреното куфарче да отиде в Хага...може да се взриви в килията !

    Коментиран от #66, #82, #84

    19:12 22.11.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Аман

    28 2 Отговор

    До коментар #9 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    УКРАЙНА  💩🇺🇦☢️
    Плъзнахте навсякъде
    като скакалци и хлебарки..........
    усръинска напаст........
    Омръзнахте истински на всички !!!

    19:13 22.11.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Възмутен

    29 1 Отговор
    "Русия започна незаконна война"

    Обаче всичките войни на НАТО срещу Либия, Сирия, Ирак, Афганистан, Югославия и куп други държави са съвсем законни нали. Геноцида срещу палестинците и той е законен нали. Да организирате кървав преврат в Украйна и да назначите неонацистка хунта която да избива руснаци 8 години и това е съвсем законно нали.

    Лицемери до безбожие...

    19:13 22.11.2025

  • 59 000

    22 1 Отговор
    Господин мерц е господин никой в германия. Мнението му е за пред бившите колеги от блекрок.

    19:13 22.11.2025

  • 60 Владимир Путин офишъл

    17 2 Отговор
    3а6елил съм го, идвай

    19:14 22.11.2025

  • 61 Историческа истина

    21 1 Отговор

    До коментар #32 от "Справедлив":

    Обединението на Германия става БЕЗ РЕФЕРНДУМ. Още в началото на 90-те години западногерманците бяха преди това обединение защото отклоняваха много средства към изтока. Сега се получава обратното - източногерманците не искат да живеят в тази държава, която има толкова много мигранти от Африка и Азия. Така, че бъдещето на Германия изобщо не е решено.

    19:15 22.11.2025

  • 62 Ъъъъъъъъ

    5 1 Отговор

    До коментар #48 от "Механик":

    Хахахаха.... 🤣

    19:15 22.11.2025

  • 63 Официално от Кремъл

    14 1 Отговор
    И 6а ли сме та

    19:16 22.11.2025

  • 64 Призив

    19 1 Отговор
    Аз призовавам Мерц да се подложи на независим медицински преглед и да докаже, че не употребява наркотици.

    19:16 22.11.2025

  • 65 Не земята се върти а аз

    12 1 Отговор

    До коментар #24 от "!!!?":

    Наздраве пич! На колко ракийки си? Да не би пък да си на линийки?........

    19:17 22.11.2025

  • 66 Антитрол

    18 1 Отговор

    До коментар #54 от "!!!?":

    "Путлер и с ядреното куфарче да отиде в Хага"

    Ами върви го закарай в Хага като си много ербап - не се крий зад компютъра и да ръсиш глупости. Защо ли нито едно козяче не се е записало доброволец във ВСУ да громи руснаците а всичките са много велики скрити зад компютрите - даже и една заплатка няма нито едно да е заделило в помощ на зеления наркоман (за златна тоалетна).

    19:19 22.11.2025

  • 67 Русия ще спре

    18 1 Отговор
    само когато се увери, че сте си научили добре урока, и поне за столетие забравите мераците си- и има мир

    19:20 22.11.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Ъъъъъъъъ

    11 1 Отговор

    До коментар #38 от "Ъъъъъъъъ":

    Чувам, че тези същите, които съм изброил, щели да отиват във Вашингтон да молят Тръмп да промени поне 4 точки от плана..
    Ах ти унижението!!!!!

    19:25 22.11.2025

  • 70 Украинец

    17 1 Отговор
    "Фридрих Мерц призова днес отново Русия да спре военната агресия срещу Украйна"

    Що ли получихте амнезия когато Русия призоваваше да не правите преврат в Украйна, после когато призоваваше да спрете назначената от вас хунта да не избива руснаци, после когато призоваваше хунтата да изпълнява Минските споразумения, после когато призоваваше да натиснете хунтата да приеме договора от Истамбул.

    Сега Русия да спряла агресията - ами вие можехте да я спрете още преди 4 години ама тогава бяхте ербап че щели сте да сложите Русия на колене и дойде един рошав в Киев и скъса договора от Истамбул. Сега когато киевската хунта е пред колапс - олеле ама ако може Русия за малко да спре боя че ще загубим подлогата си.

    19:30 22.11.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Великия Мерц направи на Путин

    8 0 Отговор
    предложение което не може да откаже!
    И разбира се "от позицията на силата"!

    А не "призовал" както пишете!
    Мерц само за прическата си е отделял от залъка си по 2000 евро на седмица за фризьор-стилист, ц името на световния ред основан на правила.
    Прекъснал е сладката си работа в Бляк Рок за да се отдаде за просперитета на Германия. И не забравя повелите на дядо си!

    19:36 22.11.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 В.а.т.н.и.к победител

    8 1 Отговор
    Тупайте койруци папагали и шматки какво ви говоря от години запада е съставен от пълни птеродактили и шматки

    19:41 22.11.2025

  • 75 Орешник

    8 0 Отговор

    До коментар #42 от "Pyccкий Карлик":

    И какво му е толкова на името на Орешкин?

    С какво е доброто на името Мерз???

    19:41 22.11.2025

  • 76 Масони сороси и окултни изв ерги

    11 0 Отговор
    Дяволът се представя на света чрез т.нар. "демократи", които са слуги на Сатаната.

    20:03 22.11.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Иван Иванов

    7 0 Отговор
    ПЕНЧО ОТ ГОЛЯМ ПОРОВЕЦ ПРИЗОВА МЕРЦ ДА СИ ПОДАДЕ ОСТАВКАТА И ДОБРОВОЛНО ДА ВЛЕЗЕ В ПАНДЕЛАТА ЗА ВСИЧКИТЕ МЕРЗОСТИ ИЗВЪРШЕНИ ПРЕЗ ЖИВОТА СИ.

    20:10 22.11.2025

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Цончо

    5 0 Отговор
    Мазно нацискоКопеле

    20:34 22.11.2025

  • 81 Алексей Журавльов първи заместник

    5 0 Отговор
    председател на Комисията по отбрана на Държавната дума на Русия е изказал мнение по Мирния план. Според него мирният план, предложен от администрацията на Тръмп, не може да се сравнява с исканията на Русия, а подписването на такъв договор не е в интерес на Русия. Руският политик настоява за "война до край" и твърди, че конфликтът може да приключи само с капитулацията на Украйна. "При друг изход конфронтацията само ще бъде отложена," казва Журавльов. Депутатът от Държавната дума се страхува от Украйна, дори "съкратена както в териториално, така и във военен смисъл." "Украйна все още ще представлява значителна заплаха за нас и ще трябва да държим армията на западните граници," казал той. Според Журавльов целта на мирния план на Тръмп е "да напусне Украйна като възпиращ фактор за Русия." "Така Съединените щати ще имат свободна ръка за предстоящата конфронтация с Китай. Надявам се руската страна да не се съгласи на такива провокации", казал руският политик.

    20:36 22.11.2025

  • 82 Боко

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "!!!?":

    А ти с памперса навсякъде , че не задържаш на “ВХОДА” и всичко става 💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩

    20:39 22.11.2025

  • 83 Ванга

    3 0 Отговор
    Ще провокират война.Неизбежно е.Вероятно поляците ще го сторят.Иначе този,"Елит"ще бъде изритан от народите.

    21:59 22.11.2025

  • 84 Йерушалейм

    5 0 Отговор

    До коментар #54 от "!!!?":

    В Хага ще идат йевреите със златни тоалетни,купени с доларите на американските данъкоплатци Миндич,Зеленски,Натаняху.

    22:06 22.11.2025

  • 85 Величко

    4 0 Отговор
    Оффф ... , войната е на руския президент Бог дедя Вова и само той преценява кога и как да я спре ... ! Не е работа на случаиници като Фридрих Мерц да се бъркат в божиите работи ... !

    22:06 22.11.2025

