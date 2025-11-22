Новини
Кирил Дмитриев: Стармър и лидерите на ЕС подстрекават към война

Кирил Дмитриев: Стармър и лидерите на ЕС подстрекават към война

22 Ноември, 2025 20:44, обновена 22 Ноември, 2025 20:54

Това са най-непопулярните лидери в историята на техните страни, заяви спряганият за най-довереното лице на Путин

Кирил Дмитриев: Стармър и лидерите на ЕС подстрекават към война - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Британският премиер Киър Стармър и лидерите на Европейския съюз са „лидери на хаоса“ и подстрекатели на война.

Това заяви Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди страни и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции

"Те са най-непопулярните лидери в историята на техните страни", написа Дмитриев в Х, цитирайки британската журналистка Бет Ригби, която казва по адрес на Стармър:

„Вие не сте сложили край на хаоса, вие сте хаос.“ Спъващият се подстрекател на война Стармър отново се спъва. Подстрекателите на война във Великобритания и ЕС са най-непопулярните лидери в историята на своите страни. Лидери на хаоса“, написа Дмитриев на английски, добавяйки, че хаосът не трябва да пречи на мира, коментирайки интервю, дадено от Стармър на британски журналист.

По-рано Стармър потвърди, че преговорите за разрешаване на конфликта в Украйна ще се проведат в Женева на 23 ноември с участието на представители на САЩ, Украйна и европейски страни. Според Стармър в интервю за Sky News, мирният план на администрацията на американския президент Доналд Тръмп трябва да бъде прецизиран.


  • 1 думкайте ги яко

    27 15 Отговор
    като ни опре и ние ще помагаме

    Коментиран от #86

    20:56 22.11.2025

  • 2 !!!?

    22 40 Отговор
    Путлер не е казал, че подкрепя мирния план на Тръмп !!!?

    20:57 22.11.2025

  • 3 Тръгнал гъсок на моабет

    31 16 Отговор
    Ще воюват... но за островчето и не с Русия.

    20:57 22.11.2025

  • 4 Гост

    47 9 Отговор
    Война с чужди ръце и животи.

    20:58 22.11.2025

  • 5 Хахаха

    30 60 Отговор
    Какво подстрекаване , войната тече от близо 4 години заради Кремъл ! Някой насила ли го накара да се втурнат в Украйна ? Сега защо се защитавали … хахаха

    20:58 22.11.2025

  • 6 Вие осъзнавате

    56 17 Отговор
    ли колко незначителни в глобален мащаб са висшият ешелон ръководители на нашия Европейски съюз.

    Коментиран от #10

    20:58 22.11.2025

  • 7 Пич

    53 18 Отговор
    Урсулианците от тъпотия , ингилизите от мръсотия...... Накрая ще дойде главният боклукчия и ще изхвърли целият боклук на сметището !!! И ще го запали , за да не остане нищо !!!

    20:59 22.11.2025

  • 9 Цвете

    26 52 Отговор
    СТАРМЪР ЛИ ЗАПОЧНА ВОЙНАТА? СТАРМЪР ЛИ ПРОИЗВЕЖДА БОМБИ, ЗА ДА УБИВА МИРНОТО НАСЕЛЕНИЕ? СПРЕТЕ СЕ, ЗАЩОТО НИЩО ДОБРО НЕ ВИ ОЧАКВА В БЛИЗКОТО БЪДЕЩЕ. 👀👁🫦👀👁👀

    21:01 22.11.2025

  • 10 не ни пука

    20 33 Отговор

    До коментар #6 от "Вие осъзнавате":

    Не ни пука за руската пропаганда

    Коментиран от #20

    21:02 22.11.2025

  • 11 Руски колхозник

    17 22 Отговор
    Точно и ясно

    21:02 22.11.2025

  • 12 Хм...

    41 14 Отговор
    мИкрончето на дядо бриджит устремно се свлича към рейтинг едноцифрено число. шМерц също. Малкобританския укривател на пакистански педофили също.
    Дотам води салфетката от веселия влак за киев.

    21:03 22.11.2025

  • 13 Цвете

    21 35 Отговор
    СТАРМЪР ЛИ ЗАПОЧНА ВОЙНАТА? СТАРМЪР ЛИ ПРОИЗВЕЖДА БОМБИ, ЗА ДА УБИВА МИРНОТО НАСЕЛЕНИЕ? СПРЕТЕ СЕ, ЗАЩОТО НИЩО ДОБРО НЕ ВИ ОЧАКВА В БЛИЗКОТО БЪДЕЩЕ. 👀👁🫦👀👁👀

    21:04 22.11.2025

  • 14 Гост

    20 12 Отговор
    Дано най- скоро Подстрекателите намерят вечен покой, дано...

    Коментиран от #15, #18, #21

    21:04 22.11.2025

  • 16 значи ,

    35 14 Отговор
    Докато има гроз...ни...ци като Калас , Мерц , макарончо и так далее , мир няма да има ! Путин да се вземе на сериозно и да им намести чакрите .Зеля е друга бира - на него малко му остава ...

    Коментиран от #22, #28

    21:07 22.11.2025

  • 17 Ко стаа бе руски боклуци?

    16 30 Отговор
    Превзехте ли тоя Киев че ми омръзнА тая работа?

    Коментиран от #23

    21:07 22.11.2025

  • 19 Подстрекатели са,

    32 12 Отговор
    защото са слуги на ционистите крадливи и мързеливи. Искаха да лапат украински ресурси, но каква стана тя? Колониите по света свършиха и няма откъде да цоцат. Ционистите с работливите китайци изобщо не могат да се мерят. Нямат никакъв шанс. Сега единствено могат да цоцат от войни. Всяка война в Европа за тях е Рай, тъй като вече са подчинили европейските народи да мълчат и блеят като уфци. Уфците плащат сметката!

    21:08 22.11.2025

  • 20 Въпросът ми е принципен

    11 6 Отговор

    До коментар #10 от "не ни пука":

    и няма нищо общо с руска занзибарска или албанска пропаганда.

    Коментиран от #27

    21:09 22.11.2025

  • 21 соросоид

    16 26 Отговор

    До коментар #14 от "Гост":

    Ай ся кажи, че Украйна сама се е нападнала и сама си избива населението и ща призная, плоскоземецо.

    Коментиран от #75, #93

    21:09 22.11.2025

  • 22 Докато има

    18 30 Отговор

    До коментар #16 от "значи ,":

    Красавци като ка Путин,Медведев ,Захарова и най голямия красавец Коня Лавров мир няма да има.

    Коментиран от #25

    21:09 22.11.2025

  • 24 Димитър Георгиев

    18 20 Отговор
    Сигурна му в работата на Кирчо! Руснак като ти каже добър ден,погледни си часовника! Такива лъЖци и манипулатори няма!

    21:11 22.11.2025

  • 25 село мое ,

    19 12 Отговор

    До коментар #22 от "Докато има":

    Е , да , де , ама на тия ,,красавци ,, не им пука за другите , дето изредих! А дали на такива като теб не им допада - това нас , нормалните , не ни интересува ! Учи руски , че може и да ти трябва след време ! Понял !?

    Коментиран от #31, #40

    21:13 22.11.2025

  • 26 Българин

    11 7 Отговор
    ТОЧНО И ЯСНО. ТАКА Е.

    21:13 22.11.2025

  • 28 Българин

    13 17 Отговор

    До коментар #16 от "значи ,":

    Значи че Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.

    Коментиран от #30

    21:13 22.11.2025

  • 29 ха ха хааа

    14 22 Отговор
    То не беше СВО , то не беше - Нет войны , то не Беше - За три Дня ...

    Коментиран от #49

    21:13 22.11.2025

  • 30 селски ,

    15 9 Отговор

    До коментар #28 от "Българин":

    Наблягай на джумерките и остави писането на нас , нормал.......ни....те ! Не е за теб тая работа !

    Коментиран от #32

    21:16 22.11.2025

  • 32 Градски

    7 12 Отговор

    До коментар #30 от "селски ,":

    Ходи си гледай недъгавата челяд.

    Коментиран от #35

    21:17 22.11.2025

  • 33 абе верно ли

    11 14 Отговор
    Верно ли че затваряли библиотекарския институт в София, че пасоля вече не дава пари?

    21:18 22.11.2025

  • 34 ха-ха-ха !

    16 7 Отговор

    До коментар #31 от "доктор":

    И първо да се започне от ,,докторите ,, , че сте най-недолюбвани от хората . И учи руски , ще ти трябва , бъди сигурен !

    Коментиран от #44

    21:19 22.11.2025

  • 36 бре

    10 15 Отговор
    че кой чете руската пропаганда по "българските" сайтове?

    21:21 22.11.2025

  • 38 Аз съм путинката пъпет мастър съм голям

    5 15 Отговор
    Тоя пъпет ми е ,дори по голям въздухар и от красная марионетка

    21:22 22.11.2025

  • 40 55555

    8 9 Отговор

    До коментар #25 от "село мое ,":

    Тука не поняме ал.ка.ш тука разбираме отровната пропаганда която ви е отровила.!!!

    21:27 22.11.2025

  • 41 я па тоя

    10 18 Отговор

    До коментар #39 от "Гориил":

    Ф Р Югославия е изчадие на Сталин. Преди намесата му си е била разчеленена. Не ли?

    Коментиран от #46, #61

    21:29 22.11.2025

  • 42 Промяна

    9 20 Отговор
    КАЗА ПРЕДСТАВИТЕЛЯТ НА УБИЕЦЪТ ПУТИН САЩ ДА РАЗДАВАТ СВОИ ЗЕМИ НА ПУТИН УБИЕЦЪТ РУСИЯ ЗАСЛУЖАВА ДА ПЛАТИ ВОЙНАТА И ДА БЪДЕ ПРИТИСНАТА ЗДРАВО

    21:31 22.11.2025

  • 43 Аз.........

    7 8 Отговор
    Ти си Украинец!!!!!
    Стоиш срещу СВОИТЕ !!!

    21:32 22.11.2025

  • 44 55555

    10 18 Отговор

    До коментар #34 от "ха-ха-ха !":

    Руски език няма,има старобългарски,тия Ман,га,но,иди не са дорасли да говорят на собствен език.!!

    Коментиран от #48

    21:33 22.11.2025

  • 46 Гориил

    15 6 Отговор

    До коментар #41 от "я па тоя":

    Нека ви напомня, че Югославия е създадена по настояване на Англия във Версай през 1918 г. Така Австро-Унгария е унищожена и разчленена.

    Коментиран от #53

    21:43 22.11.2025

  • 47 Архимандрисандрит Бибиян

    4 13 Отговор
    И тоа гевшек и Джендю пофтарат едни и същи плещавици! Заедно са опсъждали бъркоча кой заформиха одново с Виткоф и Долен Тъп.

    21:47 22.11.2025

  • 48 Абе

    20 10 Отговор

    До коментар #44 от "55555":

    То добре,че Господ си знае работата и писмеността е отишла там където трябва,че без Русия не само ние ами и целия Балкански полуостров щеше да е турско арабски:)Защото Русия ако нямаше сила да отвоюва Крим за себе си още при Екатерина велика и за нас нямаше да има сила и за целия Балкански полуостров,защото няма христянска държава на балканите дето Русия да не помага срещу отоманците.Затова не четете историята като дявола Евангелието и помислете дали и Свише ще се позволи на бандерите да забраняват руския в подарените им от Русия земи барабар с хората и папата като им каза на бандерите да отстъпят те го нарекоха агент на Путин. А пък цяла западна Украйна е от земи взети от Румъния,Унгария и Полша след всв благодарение на червената армия,от която се отричат днешните бандери:))

    Коментиран от #54, #56

    21:47 22.11.2025

  • 49 Ами

    10 8 Отговор

    До коментар #29 от "ха ха хааа":

    Да пишат на наркомана това в 29 точка като успех:))))

    21:49 22.11.2025

  • 50 Шампион

    14 7 Отговор
    Урсосифилистиците нямат място на тази земя.

    21:51 22.11.2025

  • 51 Нов

    14 10 Отговор
    Европейските говеда не знаят какво да правят.Тогава към кланницата!

    Коментиран от #64

    21:53 22.11.2025

  • 52 Глеб Жиглов

    12 6 Отговор
    Украински писател и анализатор цитат за Украйна :
    " Ако на света има дявол, то той не е козирог, а дракон с 3 глави, и тези глави са ----хитрост, алчност и предателство. И ако едната захапе човек, то другите две ще го оглозгат до кости "

    Коментиран от #89

    21:54 22.11.2025

  • 53 верно е

    3 7 Отговор

    До коментар #46 от "Гориил":

    След Втората световна война на основата на движението на Антифашисткия съвет за национално освобождение на Югославия (AVNOJ), през 1943 г. е създадена Демократична федеративна Югославия, която през 1945 г. става Федеративна народна република Югославия. Първият ѝ премиер е Йосип Броз Тито, който по-късно (през 1953 г.) става президент и е провъзгласен за доживотен президент през 1963 г., когато държавата приема името Социалистическа федеративна република Югославия (СФРЮ).

    Коментиран от #98, #99

    21:54 22.11.2025

  • 54 глупости

    8 16 Отговор

    До коментар #48 от "Абе":

    България съществува въпреки напъните на русия да я унищожи. А последните 100 години няма съсед на русия който да не е нападан военно поне два пъти от русийката.

    Коментиран от #55, #58, #70

    21:57 22.11.2025

  • 56 55555

    6 9 Отговор

    До коментар #48 от "Абе":

    Турско арабски, татаро монголски,каква е разликата ако България не е независима?!!

    Коментиран от #68

    21:59 22.11.2025

  • 59 соросоид

    3 10 Отговор
    Какви нагли гьонсурати, нямам думи.

    22:00 22.11.2025

  • 61 Пере

    3 8 Отговор

    До коментар #41 от "я па тоя":

    Крлалство Югославия е създадено на 1.12.1918 г.
    Телефонистите не разбират от история, особенно соросоидните, защото не са прочели нитно една книга

    Коментиран от #65

    22:03 22.11.2025

  • 62 соросоид

    8 10 Отговор
    Руснаците са изключително лъжливи и нагли, все едно някой да дойде у вас, да убие майка ви и баща ви, да изнасили сестра ви и да отвлече брат ви и накря да рече, че е виновен съседа, който в извикал полицията.
    Направо нямам думи.

    22:04 22.11.2025

  • 63 какъв сорос бе

    3 1 Отговор

    До коментар #58 от "ха ха ха":

    нали Тремп го низвергнал още през Апрель?

    22:04 22.11.2025

  • 64 55555

    6 11 Отговор

    До коментар #51 от "Нов":

    Когато Путин изккла два милиона руснаци не е проблем нали фен?!!Това не е футболен мач пр,о,с,так.

    Коментиран от #72

    22:05 22.11.2025

  • 65 само че кралство Югославия

    2 4 Отговор

    До коментар #61 от "Пере":

    а не СФРЮ за която говоря. Капито?

    22:06 22.11.2025

  • 67 ха ха ха

    15 9 Отговор
    когато чрез АТО бандерите убиха 14000 цивилни и 500 деца в Донбас протестираше ли
    Когато забраниха руски и български езици протестираше ли.
    Когато насилствено смениха имената на българите с украински и българската им националност с украинска защо не протестира
    Националните предатели като теб ги чака Белене

    Коментиран от #69, #74

    22:07 22.11.2025

  • 68 Ами

    11 8 Отговор

    До коментар #56 от "55555":

    Разликата е ,че и в Монголия сега пишат на кирилица и другото е,че както казваше Ванга тези връзки между народите на България и Русия са дадени Свише и нищо не може да ги разруши:),то и американският баш пророк Едгард Кейси и той пък направо Фар на надеждата за човечеството нарекъл Русия:)))Сигурно затова Монголия ще не ще на кирилица пише и

    Коментиран от #90

    22:11 22.11.2025

  • 70 Ами

    8 7 Отговор

    До коментар #54 от "глупости":

    То по тая логика и нашите съседи така ще кажат за нас,обаче пък и няма друга държава дето да е подарила толкова земи на съседите си и си виж националния празник :)))А без червената армия и антифашистите ни България щеше да загуби земи до Стара планина каквито са били исканията на съседите ни ,от такива земи взети от Румъния,Унгария и Полша след всв благодарение на червената армия е цяла западна Украйна:)))

    22:15 22.11.2025

  • 72 Я пък тоя

    9 2 Отговор

    До коментар #64 от "55555":

    5 милиина бяха, не два.
    И нямат картофи,.

    Коментиран от #76, #79

    22:18 22.11.2025

  • 73 Колегата

    6 2 Отговор

    До коментар #69 от "соросоид":

    те смачка

    22:18 22.11.2025

  • 74 55555

    7 5 Отговор

    До коментар #67 от "ха ха ха":

    Ееех тая пропаганда,пърже ти мозъка.!!!Така е когато не мислиш

    Коментиран от #77

    22:19 22.11.2025

  • 75 Абе

    13 7 Отговор

    До коментар #21 от "соросоид":

    Украйна се опита да забраняват руския в подарените им земи от Русия барабар с хората и да провежда геноцид и Русия нямаше морално право да ги остави,та тя за нас се би своите да остави:)Без четете историята като дявола Евангелието и не ни учете на извратения морал на многополовите извратеняци от запад:)))

    22:21 22.11.2025

  • 76 55555

    6 12 Отговор

    До коментар #72 от "Я пък тоя":

    Колкото и да иронизираш ,факта си е факт.Орките мрът, а фронта още се върти около
    Крим.

    22:22 22.11.2025

  • 77 не пиши глупости

    15 5 Отговор

    До коментар #74 от "55555":

    Бандерите нападнаха Донецк и убиха 14 000 души и над 500 деца с артилерия и авиация.
    Записаха в конституцията че м Украйна има само един коренен език-украински.
    Това не ти ли напомня за арийскиат език на нацистите.
    Български, руски, румънски, унгарски се забраниха за изучаване в училище.
    В новите паспорти на българите от Бесарабия пише....националност украинец , име не Петър а Петро.
    Поискай от тамошен българин да ти прати снимка.
    В Украйна вече няма българи и България помогна на наркомана да ги ликвидира

    Коментиран от #80

    22:24 22.11.2025

  • 79 55555

    2 4 Отговор

    До коментар #72 от "Я пък тоя":

    Има картофки фен яжте докато ги има,тука ги даваме на прасетата и ядем бекон на скара,свински ошички и кюфтаци.!!

    22:27 22.11.2025

  • 80 55555

    3 4 Отговор

    До коментар #77 от "не пиши глупости":

    А къде да зелените човечета които дойдоха от към русийката в твоята версия?!!!!

    Коментиран от #82

    22:31 22.11.2025

  • 81 Факт

    1 0 Отговор
    Който чужд гроб копае, сам пада в него!

    22:33 22.11.2025

  • 82 дойдоха

    6 1 Отговор

    До коментар #80 от "55555":

    за да спасят руснаците.
    това не е България да изостави българите в Македония които са тероризирани от македонистите.
    Украйна е Руската Македония, а Македония е Българската Украйна

    Коментиран от #84, #85

    22:33 22.11.2025

  • 83 как си бе

    4 1 Отговор

    До коментар #78 от "Сус копейки мърляви.":

    гьотверен

    22:34 22.11.2025

  • 84 55555

    6 1 Отговор

    До коментар #82 от "дойдоха":

    Е спасиха ги-два милиона груз 200 ,за егото на ПУ,т.ки,н.!!!

    22:36 22.11.2025

  • 85 55555

    5 3 Отговор

    До коментар #82 от "дойдоха":

    А Македония я подари на Сърбите идола ти Сталин чрез неговия под,гъзник Ди,ми.тров.!!!Нали ал.ка,ш?!!!

    22:40 22.11.2025

  • 86 Видьо Видев

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "думкайте ги яко":

    Докога изборите в България няма да бъдат демократични, както в ЕС?

    Гласуване с неотбелязана преференция да се отчита за недействително, както е в ЕС!
    А не както в България, в нарушение на ал.2 на чл.6 от Конституцията на РБ,
    с гласовете на неотбелязалите преференци се привилегироват водачите на партийните листи.
    Така на практика от всичките 240 депутата,
    160 партийни лидери, вече са се самоизбрали за депутати,
    още преди денят на гласуването!

    И в България да има активна регистрация за изборите, както е в ЕС!
    За да няма стотици хиляди фалшиви избиратели, както е у нас!
    За заблуда наричани "мъртви души"!

    22:47 22.11.2025

  • 88 Факт

    0 1 Отговор
    Пешо се е снабдил с оборудване да гледа чрки!

    22:52 22.11.2025

  • 90 55555

    5 2 Отговор

    До коментар #68 от "Ами":

    Кирилицата я дадохме на Киевска Рус чийто герб беше Украинския тризъбец а валутата и беше гривна не на татаро монголския улус Москов с валута рубла.!!!!

    22:58 22.11.2025

  • 91 Путин ПОЧНА ВОЙНА

    2 5 Отговор
    Нема да го гледаме как убива жени и деца....

    23:27 22.11.2025

  • 92 Нагъл х2

    2 4 Отговор
    Аланкоолууу Рушнята нападна суверенна Украйна, рушнята трябва да спре сама или да бъде спряна със сила

    23:48 22.11.2025

  • 93 Калифорнииец

    7 1 Отговор

    До коментар #21 от "соросоид":

    Сама се нападна и това е факт:
    запалени и застреляни в Одеса,
    ракети и снаряди по Донбас, Луганск
    спиране на водата , тока, пенсиите на Донбас и Луганск: ГЕНОЦИД НА СОБСТВЕНО НАСЕЛЕНИЕ
    избити на Майдана, превземане на властта с преврат
    завързани и застреляни с инсценировка като на снимачна площадка в Буча
    лаборатории за странни биологични експерименти до Руската граница и използване на украинци за експерименти
    избити, пребити, разселени и забранени политически партии представители на най-големия процент гласоподаватели
    за краденето на милиарди , с които и на тебе ти плащат да джафкаш,
    чат ли си? За търговия с органи чувал ли си? В САЩ за това ще ти дадат 400 години затвор или инжекцийката .

    00:08 23.11.2025

  • 95 Горски

    7 1 Отговор
    Коалицията на желаещите е вече Коалиция на жалеещите. Е как да осъзнаят европейците и техния палячо Зеленски , като всички те са постоянно на наркотици, а повечето са си просто мозъчни инвалиди...Перемога, въоражаване , ала-бала., санкции....Тотално са изплискали легена. Зеленски има време до четвъртък да реши как иска да капитулира. Да капитулира по меко със омекотител и дюшек отдолу, или да капитулира насилствено във ужасни болки. Така е като вярва на американците. Хънтър и Джо Байдън съсипаха Украйна! Стратегията на САЩ е перфектна. Сега Европа е слаба, а не силна като преди години, в рецесия е и не представлява заплаха. Киев няма да предложи никакви алтернативи. Просто подготвят населението за неизбежното. С последната история за корупционният скандал леко им намекнаха какво ги очаква ако откажат каквото и да е споразумение. Народът на Украйна ще приеме тежко загубата на територии, но няма да прости никога кражбите на елита, докато децата им са загивали на фронта.

    00:29 23.11.2025

  • 97 Гориил

    4 0 Отговор
    Френската култура е очарователна и пленителна. Но френските хищници са безмилостни. Българи, бъдете внимателни и предпазливи.Франция винаги е била на наша страна, на Анкара, и винаги е вредила на София.

    01:15 23.11.2025

  • 98 Според wekipedia

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "верно е":

    Югославия (Земя на южните славяни) е държава в Централна Европа и на Балканите, съществувала от 1918 до 1992 г. Тя възниква след Първата световна война, под името Кралство на сърби, хървати и словенци, от сливането на Кралство Сърбия с временната Държава на словенци, хървати и сърби и представлява първия съюз на южнославянските народи като суверенна държава.

    01:21 23.11.2025

  • 99 Още от Wikipedia

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "верно е":

    Под управлението на династията Караджорджевичи, кралството получава международно признание на 13 юли 1922 г. на Конференцията на посланиците в Париж и е преименувано на Кралство Югославия на 3 октомври 1929 г. Петър I е първият суверен на страната.

    01:23 23.11.2025

  • 100 Ха ха ха

    1 2 Отговор
    Мнението на някакъв си пияндур от Русия няма никакво значение за да му се отделя внимание.

    03:07 23.11.2025

