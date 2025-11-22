Британският премиер Киър Стармър и лидерите на Европейския съюз са „лидери на хаоса“ и подстрекатели на война.

Това заяви Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди страни и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции

"Те са най-непопулярните лидери в историята на техните страни", написа Дмитриев в Х, цитирайки британската журналистка Бет Ригби, която казва по адрес на Стармър:

„Вие не сте сложили край на хаоса, вие сте хаос.“ Спъващият се подстрекател на война Стармър отново се спъва. Подстрекателите на война във Великобритания и ЕС са най-непопулярните лидери в историята на своите страни. Лидери на хаоса“, написа Дмитриев на английски, добавяйки, че хаосът не трябва да пречи на мира, коментирайки интервю, дадено от Стармър на британски журналист.

По-рано Стармър потвърди, че преговорите за разрешаване на конфликта в Украйна ще се проведат в Женева на 23 ноември с участието на представители на САЩ, Украйна и европейски страни. Според Стармър в интервю за Sky News, мирният план на администрацията на американския президент Доналд Тръмп трябва да бъде прецизиран.