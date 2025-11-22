Кирил Дмитриев: Стармър и лидерите на ЕС подстрекават към война

Британският премиер Киър Стармър и лидерите на Европейския съюз са „лидери на хаоса“ и подстрекатели на война.
Това заяви Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди страни и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции
"Те са най-непопулярните лидери в историята на техните страни", написа Дмитриев в Х, цитирайки британската журналистка Бет Ригби, която казва по адрес на Стармър:
„Вие не сте сложили край на хаоса, вие сте хаос.“ Спъващият се подстрекател на война Стармър отново се спъва. Подстрекателите на война във Великобритания и ЕС са най-непопулярните лидери в историята на своите страни. Лидери на хаоса“, написа Дмитриев на английски, добавяйки, че хаосът не трябва да пречи на мира, коментирайки интервю, дадено от Стармър на британски журналист.
По-рано Стармър потвърди, че преговорите за разрешаване на конфликта в Украйна ще се проведат в Женева на 23 ноември с участието на представители на САЩ, Украйна и европейски страни. Според Стармър в интервю за Sky News, мирният план на администрацията на американския президент Доналд Тръмп трябва да бъде прецизиран.
1 думкайте ги яко
Коментиран от #86
20:56 22.11.2025
2 !!!?
20:57 22.11.2025
3 Тръгнал гъсок на моабет
20:57 22.11.2025
4 Гост
20:58 22.11.2025
5 Хахаха
20:58 22.11.2025
6 Вие осъзнавате
Коментиран от #10
20:58 22.11.2025
7 Пич
20:59 22.11.2025
9 Цвете
21:01 22.11.2025
10 не ни пука
До коментар #6 от "Вие осъзнавате":Не ни пука за руската пропаганда
Коментиран от #20
21:02 22.11.2025
11 Руски колхозник
21:02 22.11.2025
12 Хм...
Дотам води салфетката от веселия влак за киев.
21:03 22.11.2025
13 Цвете
21:04 22.11.2025
14 Гост
Коментиран от #15, #18, #21
21:04 22.11.2025
16 значи ,
Коментиран от #22, #28
21:07 22.11.2025
17 Ко стаа бе руски боклуци?
Коментиран от #23
21:07 22.11.2025
19 Подстрекатели са,
21:08 22.11.2025
20 Въпросът ми е принципен
До коментар #10 от "не ни пука":и няма нищо общо с руска занзибарска или албанска пропаганда.
Коментиран от #27
21:09 22.11.2025
21 соросоид
До коментар #14 от "Гост":Ай ся кажи, че Украйна сама се е нападнала и сама си избива населението и ща призная, плоскоземецо.
Коментиран от #75, #93
21:09 22.11.2025
22 Докато има
До коментар #16 от "значи ,":Красавци като ка Путин,Медведев ,Захарова и най голямия красавец Коня Лавров мир няма да има.
Коментиран от #25
21:09 22.11.2025
24 Димитър Георгиев
21:11 22.11.2025
25 село мое ,
До коментар #22 от "Докато има":Е , да , де , ама на тия ,,красавци ,, не им пука за другите , дето изредих! А дали на такива като теб не им допада - това нас , нормалните , не ни интересува ! Учи руски , че може и да ти трябва след време ! Понял !?
Коментиран от #31, #40
21:13 22.11.2025
26 Българин
21:13 22.11.2025
28 Българин
До коментар #16 от "значи ,":Значи че Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.
Коментиран от #30
21:13 22.11.2025
29 ха ха хааа
Коментиран от #49
21:13 22.11.2025
30 селски ,
До коментар #28 от "Българин":Наблягай на джумерките и остави писането на нас , нормал.......ни....те ! Не е за теб тая работа !
Коментиран от #32
21:16 22.11.2025
32 Градски
До коментар #30 от "селски ,":Ходи си гледай недъгавата челяд.
Коментиран от #35
21:17 22.11.2025
33 абе верно ли
21:18 22.11.2025
34 ха-ха-ха !
До коментар #31 от "доктор":И първо да се започне от ,,докторите ,, , че сте най-недолюбвани от хората . И учи руски , ще ти трябва , бъди сигурен !
Коментиран от #44
21:19 22.11.2025
36 бре
21:21 22.11.2025
38 Аз съм путинката пъпет мастър съм голям
21:22 22.11.2025
40 55555
До коментар #25 от "село мое ,":Тука не поняме ал.ка.ш тука разбираме отровната пропаганда която ви е отровила.!!!
21:27 22.11.2025
41 я па тоя
До коментар #39 от "Гориил":Ф Р Югославия е изчадие на Сталин. Преди намесата му си е била разчеленена. Не ли?
Коментиран от #46, #61
21:29 22.11.2025
42 Промяна
21:31 22.11.2025
43 Аз.........
Стоиш срещу СВОИТЕ !!!
21:32 22.11.2025
44 55555
До коментар #34 от "ха-ха-ха !":Руски език няма,има старобългарски,тия Ман,га,но,иди не са дорасли да говорят на собствен език.!!
Коментиран от #48
21:33 22.11.2025
46 Гориил
До коментар #41 от "я па тоя":Нека ви напомня, че Югославия е създадена по настояване на Англия във Версай през 1918 г. Така Австро-Унгария е унищожена и разчленена.
Коментиран от #53
21:43 22.11.2025
47 Архимандрисандрит Бибиян
21:47 22.11.2025
48 Абе
До коментар #44 от "55555":То добре,че Господ си знае работата и писмеността е отишла там където трябва,че без Русия не само ние ами и целия Балкански полуостров щеше да е турско арабски:)Защото Русия ако нямаше сила да отвоюва Крим за себе си още при Екатерина велика и за нас нямаше да има сила и за целия Балкански полуостров,защото няма христянска държава на балканите дето Русия да не помага срещу отоманците.Затова не четете историята като дявола Евангелието и помислете дали и Свише ще се позволи на бандерите да забраняват руския в подарените им от Русия земи барабар с хората и папата като им каза на бандерите да отстъпят те го нарекоха агент на Путин. А пък цяла западна Украйна е от земи взети от Румъния,Унгария и Полша след всв благодарение на червената армия,от която се отричат днешните бандери:))
Коментиран от #54, #56
21:47 22.11.2025
49 Ами
До коментар #29 от "ха ха хааа":Да пишат на наркомана това в 29 точка като успех:))))
21:49 22.11.2025
50 Шампион
21:51 22.11.2025
51 Нов
Коментиран от #64
21:53 22.11.2025
52 Глеб Жиглов
" Ако на света има дявол, то той не е козирог, а дракон с 3 глави, и тези глави са ----хитрост, алчност и предателство. И ако едната захапе човек, то другите две ще го оглозгат до кости "
Коментиран от #89
21:54 22.11.2025
53 верно е
До коментар #46 от "Гориил":След Втората световна война на основата на движението на Антифашисткия съвет за национално освобождение на Югославия (AVNOJ), през 1943 г. е създадена Демократична федеративна Югославия, която през 1945 г. става Федеративна народна република Югославия. Първият ѝ премиер е Йосип Броз Тито, който по-късно (през 1953 г.) става президент и е провъзгласен за доживотен президент през 1963 г., когато държавата приема името Социалистическа федеративна република Югославия (СФРЮ).
Коментиран от #98, #99
21:54 22.11.2025
54 глупости
До коментар #48 от "Абе":България съществува въпреки напъните на русия да я унищожи. А последните 100 години няма съсед на русия който да не е нападан военно поне два пъти от русийката.
Коментиран от #55, #58, #70
21:57 22.11.2025
56 55555
До коментар #48 от "Абе":Турско арабски, татаро монголски,каква е разликата ако България не е независима?!!
Коментиран от #68
21:59 22.11.2025
59 соросоид
22:00 22.11.2025
61 Пере
До коментар #41 от "я па тоя":Крлалство Югославия е създадено на 1.12.1918 г.
Телефонистите не разбират от история, особенно соросоидните, защото не са прочели нитно една книга
Коментиран от #65
22:03 22.11.2025
62 соросоид
Направо нямам думи.
22:04 22.11.2025
63 какъв сорос бе
До коментар #58 от "ха ха ха":нали Тремп го низвергнал още през Апрель?
22:04 22.11.2025
64 55555
До коментар #51 от "Нов":Когато Путин изккла два милиона руснаци не е проблем нали фен?!!Това не е футболен мач пр,о,с,так.
Коментиран от #72
22:05 22.11.2025
65 само че кралство Югославия
До коментар #61 от "Пере":а не СФРЮ за която говоря. Капито?
22:06 22.11.2025
67 ха ха ха
Когато забраниха руски и български езици протестираше ли.
Когато насилствено смениха имената на българите с украински и българската им националност с украинска защо не протестира
Националните предатели като теб ги чака Белене
Коментиран от #69, #74
22:07 22.11.2025
68 Ами
До коментар #56 от "55555":Разликата е ,че и в Монголия сега пишат на кирилица и другото е,че както казваше Ванга тези връзки между народите на България и Русия са дадени Свише и нищо не може да ги разруши:),то и американският баш пророк Едгард Кейси и той пък направо Фар на надеждата за човечеството нарекъл Русия:)))Сигурно затова Монголия ще не ще на кирилица пише и
Коментиран от #90
22:11 22.11.2025
70 Ами
До коментар #54 от "глупости":То по тая логика и нашите съседи така ще кажат за нас,обаче пък и няма друга държава дето да е подарила толкова земи на съседите си и си виж националния празник :)))А без червената армия и антифашистите ни България щеше да загуби земи до Стара планина каквито са били исканията на съседите ни ,от такива земи взети от Румъния,Унгария и Полша след всв благодарение на червената армия е цяла западна Украйна:)))
22:15 22.11.2025
72 Я пък тоя
До коментар #64 от "55555":5 милиина бяха, не два.
И нямат картофи,.
Коментиран от #76, #79
22:18 22.11.2025
73 Колегата
До коментар #69 от "соросоид":те смачка
22:18 22.11.2025
74 55555
До коментар #67 от "ха ха ха":Ееех тая пропаганда,пърже ти мозъка.!!!Така е когато не мислиш
Коментиран от #77
22:19 22.11.2025
75 Абе
До коментар #21 от "соросоид":Украйна се опита да забраняват руския в подарените им земи от Русия барабар с хората и да провежда геноцид и Русия нямаше морално право да ги остави,та тя за нас се би своите да остави:)Без четете историята като дявола Евангелието и не ни учете на извратения морал на многополовите извратеняци от запад:)))
22:21 22.11.2025
76 55555
До коментар #72 от "Я пък тоя":Колкото и да иронизираш ,факта си е факт.Орките мрът, а фронта още се върти около
Крим.
22:22 22.11.2025
77 не пиши глупости
До коментар #74 от "55555":Бандерите нападнаха Донецк и убиха 14 000 души и над 500 деца с артилерия и авиация.
Записаха в конституцията че м Украйна има само един коренен език-украински.
Това не ти ли напомня за арийскиат език на нацистите.
Български, руски, румънски, унгарски се забраниха за изучаване в училище.
В новите паспорти на българите от Бесарабия пише....националност украинец , име не Петър а Петро.
Поискай от тамошен българин да ти прати снимка.
В Украйна вече няма българи и България помогна на наркомана да ги ликвидира
Коментиран от #80
22:24 22.11.2025
79 55555
До коментар #72 от "Я пък тоя":Има картофки фен яжте докато ги има,тука ги даваме на прасетата и ядем бекон на скара,свински ошички и кюфтаци.!!
22:27 22.11.2025
80 55555
До коментар #77 от "не пиши глупости":А къде да зелените човечета които дойдоха от към русийката в твоята версия?!!!!
Коментиран от #82
22:31 22.11.2025
81 Факт
22:33 22.11.2025
82 дойдоха
До коментар #80 от "55555":за да спасят руснаците.
това не е България да изостави българите в Македония които са тероризирани от македонистите.
Украйна е Руската Македония, а Македония е Българската Украйна
Коментиран от #84, #85
22:33 22.11.2025
83 как си бе
До коментар #78 от "Сус копейки мърляви.":гьотверен
22:34 22.11.2025
84 55555
До коментар #82 от "дойдоха":Е спасиха ги-два милиона груз 200 ,за егото на ПУ,т.ки,н.!!!
22:36 22.11.2025
85 55555
До коментар #82 от "дойдоха":А Македония я подари на Сърбите идола ти Сталин чрез неговия под,гъзник Ди,ми.тров.!!!Нали ал.ка,ш?!!!
22:40 22.11.2025
86 Видьо Видев
До коментар #1 от "думкайте ги яко":Докога изборите в България няма да бъдат демократични, както в ЕС?
Гласуване с неотбелязана преференция да се отчита за недействително, както е в ЕС!
А не както в България, в нарушение на ал.2 на чл.6 от Конституцията на РБ,
с гласовете на неотбелязалите преференци се привилегироват водачите на партийните листи.
Така на практика от всичките 240 депутата,
160 партийни лидери, вече са се самоизбрали за депутати,
още преди денят на гласуването!
И в България да има активна регистрация за изборите, както е в ЕС!
За да няма стотици хиляди фалшиви избиратели, както е у нас!
За заблуда наричани "мъртви души"!
22:47 22.11.2025
88 Факт
22:52 22.11.2025
90 55555
До коментар #68 от "Ами":Кирилицата я дадохме на Киевска Рус чийто герб беше Украинския тризъбец а валутата и беше гривна не на татаро монголския улус Москов с валута рубла.!!!!
22:58 22.11.2025
91 Путин ПОЧНА ВОЙНА
23:27 22.11.2025
92 Нагъл х2
23:48 22.11.2025
93 Калифорнииец
До коментар #21 от "соросоид":Сама се нападна и това е факт:
запалени и застреляни в Одеса,
ракети и снаряди по Донбас, Луганск
спиране на водата , тока, пенсиите на Донбас и Луганск: ГЕНОЦИД НА СОБСТВЕНО НАСЕЛЕНИЕ
избити на Майдана, превземане на властта с преврат
завързани и застреляни с инсценировка като на снимачна площадка в Буча
лаборатории за странни биологични експерименти до Руската граница и използване на украинци за експерименти
избити, пребити, разселени и забранени политически партии представители на най-големия процент гласоподаватели
за краденето на милиарди , с които и на тебе ти плащат да джафкаш,
чат ли си? За търговия с органи чувал ли си? В САЩ за това ще ти дадат 400 години затвор или инжекцийката .
00:08 23.11.2025
95 Горски
00:29 23.11.2025
97 Гориил
01:15 23.11.2025
98 Според wekipedia
До коментар #53 от "верно е":Югославия (Земя на южните славяни) е държава в Централна Европа и на Балканите, съществувала от 1918 до 1992 г. Тя възниква след Първата световна война, под името Кралство на сърби, хървати и словенци, от сливането на Кралство Сърбия с временната Държава на словенци, хървати и сърби и представлява първия съюз на южнославянските народи като суверенна държава.
01:21 23.11.2025
99 Още от Wikipedia
До коментар #53 от "верно е":Под управлението на династията Караджорджевичи, кралството получава международно признание на 13 юли 1922 г. на Конференцията на посланиците в Париж и е преименувано на Кралство Югославия на 3 октомври 1929 г. Петър I е първият суверен на страната.
01:23 23.11.2025
100 Ха ха ха
03:07 23.11.2025