Sky News: Евролидери готвят визита при Тръмп заради плана за Украйна

Европейските лидери може да пътуват до Вашингтон следващата седмица, за да обсъдят плана на администрацията на Тръмп за разрешаване на конфликта в Украйна, съобщи Sky News.
Според канала няколко европейски лидери, включително френският президент Еманюел Макрон и италианският премиер Джорджо Мелони, може да пътуват до Вашингтон в началото на следващата седмица, за да се опитат да убедят Тръмп да измени мирния си план. Каналът отбеляза също, че британският премиер Киър Стармър е малко вероятно да пътува до САЩ преди обръщението за бюджета, което правителството на Обединеното кралство ще представи на 26 ноември.
Sky News сравни евентуалното предстоящо посещение на някои европейски лидери с предишното им колективно пътуване до Белия дом след руско-американската среща на върха в Аляска.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 То хубаво, ама
06:21 23.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Гончар Романенко
06:37 23.11.2025
5 Хасковски каунь
08:10 23.11.2025
6 Отличен план
08:26 23.11.2025
7 Иво
08:30 23.11.2025
8 Историк
08:42 23.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.