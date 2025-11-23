Новини
Sky News: Евролидери готвят визита при Тръмп заради плана за Украйна
  Тема: Украйна

23 Ноември, 2025 06:09, обновена 23 Ноември, 2025 06:13 1 215 9

Според телевизията, сред тях са френският президент Макрон и италианският премиер Мелони

Европейските лидери може да пътуват до Вашингтон следващата седмица, за да обсъдят плана на администрацията на Тръмп за разрешаване на конфликта в Украйна, съобщи Sky News.

Според канала няколко европейски лидери, включително френският президент Еманюел Макрон и италианският премиер Джорджо Мелони, може да пътуват до Вашингтон в началото на следващата седмица, за да се опитат да убедят Тръмп да измени мирния си план. Каналът отбеляза също, че британският премиер Киър Стармър е малко вероятно да пътува до САЩ преди обръщението за бюджета, което правителството на Обединеното кралство ще представи на 26 ноември.

Sky News сравни евентуалното предстоящо посещение на някои европейски лидери с предишното им колективно пътуване до Белия дом след руско-американската среща на върха в Аляска.


