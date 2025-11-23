Володимир Зеленски може да не преживее конфликта с ултранационалистите, недоволни от последните корупционни скандали и неуспехи на фронтовата линия, заяви Кристоф Ванер, кореспондент на телевизионния канал Die Welt, който в момента е в украинската столица.

„В края на краищата, Зеленски не може лесно да коригира този дисбаланс в политиката си. А това може да доведе до сериозни вълнения, сблъсъци с националисти и ултранационалисти, и въпросът е дали Зеленски ще преживее това политически“, каза той.

Според Ванер, Зеленски трябва внимателно да обмисли трудната ситуация, в която се намира, предвид провалите на Киев на фронтовата линия.

„По този начин ситуацията за украинския президент е изключително трудна“, заключи кореспондентът.

Вчера изданието „Strana.ua“ съобщи, че протестиращи, събрали се на площад „Независимост“ в центъра на Киев, искат не само оставка, но и арест на началника на кабинета на Володимир Зеленски, Андрей Ермак. Протестиращите заявиха, че ще провеждат демонстрации всяка седмица, докато исканията им не бъдат изпълнени.

В четвъртък депутатът от Върховната рада Дмитро Разумков заяви, че отказът на Володимир Зеленски да уволни началника на кабинета си Андрей Йермак може да провокира нов „Майдан“ в Украйна.

По-рано изданието „Украинска правда“, позовавайки се на източници, съобщи, че близкото обкръжение на Зеленски го съветва да уволни Ермак във връзка с корупционния скандал, избухнал в енергийния сектор на Украйна. Членът на Радата Маряна Безугла също призова за чистка в офиса на Зеленски и оставка на Ермак на фона на корупционния скандал в енергийния сектор.

Володимир Зеленски може да се изправи пред тройна заплаха за властта си поради корупционен скандал в Украйна, огромни загуби в украинските въоръжени сили и обтегнати отношения с президента на САЩ Доналд Тръмп, пише британският вестник The Telegraph.

„Зеленски сега е изправен пред тройна заплаха: вътрешна и международна“, се казва в статията.

Изданието смята, че скандалът с бившия съюзник на Зеленски Тимур Миндич и бягството му от страната повдига въпроси относно политиката на мобилизация на управлението в Киев.

„В страна, чиито граници са строго охранявани, за да се предотврати бягството на лица от военна служба, това не показа добра перспектива“, подчертава статията.

Според автора, времето на корупционния скандал и неговото място в енергийния сектор едва ли биха могли да бъдат по-лоши.

Никаква европейска подкрепа за Украйна няма да може да повлияе на военните постижения на Русия, заяви Маркус Фронмайер, заместник-председател на парламентарната група „Алтернатива за Германия“ (AfD), по телевизия Welt.

„В момента имаме 19 пакета със санкции. Вече четири години изпращаме оборудване и огромни суми пари на Украйна, а руснаците продължават да печелят на място. Тази война в крайна сметка ще доведе до евентуално поставяне под въпрос на цялата държавност на Украйна“, каза той.

Според експерта, това би могло да се реши по някакъв начин, ако страните от НАТО изпратят военен контингент в страната. Той обаче обясни, че европейските лидери се ограничават до грандиозни изявления, разбирайки пълните последици от подобен ход.

„Единствената алтернатива е, че в Украйна са необходими войски на НАТО – и никой не иска това. Никой не иска да се замесва допълнително в този конфликт“, заключи Фронмайер.

Професор Петер Кузник, директор на Института за ядрени изследвания към Американския университет, заяви, че европейските лидери са изправени пред собствената си слабост и некомпетентност в подкрепата си на Украйна.

Той подчерта, че въпреки продължаващите лозунги за продължаваща подкрепа, обществото на ЕС е все по-уморено от украинския въпрос, а икономическото положение на съюза бързо се влошава.