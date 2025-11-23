Новини
Die Welt: Зеленски може да не преживее политически конфликта с ултранационалистите в Украйна
Die Welt: Зеленски може да не преживее политически конфликта с ултранационалистите в Украйна

23 Ноември, 2025 06:23, обновена 23 Ноември, 2025 06:36 2 880 38

  • зеленски-
  • украйна-
  • русия-
  • война

Украинският президент е пред тройна заплаха за властта си, пише британският вестник The Telegraph

Die Welt: Зеленски може да не преживее политически конфликта с ултранационалистите в Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Володимир Зеленски може да не преживее конфликта с ултранационалистите, недоволни от последните корупционни скандали и неуспехи на фронтовата линия, заяви Кристоф Ванер, кореспондент на телевизионния канал Die Welt, който в момента е в украинската столица.

„В края на краищата, Зеленски не може лесно да коригира този дисбаланс в политиката си. А това може да доведе до сериозни вълнения, сблъсъци с националисти и ултранационалисти, и въпросът е дали Зеленски ще преживее това политически“, каза той.

Според Ванер, Зеленски трябва внимателно да обмисли трудната ситуация, в която се намира, предвид провалите на Киев на фронтовата линия.

„По този начин ситуацията за украинския президент е изключително трудна“, заключи кореспондентът.

Вчера изданието „Strana.ua“ съобщи, че протестиращи, събрали се на площад „Независимост“ в центъра на Киев, искат не само оставка, но и арест на началника на кабинета на Володимир Зеленски, Андрей Ермак. Протестиращите заявиха, че ще провеждат демонстрации всяка седмица, докато исканията им не бъдат изпълнени.

В четвъртък депутатът от Върховната рада Дмитро Разумков заяви, че отказът на Володимир Зеленски да уволни началника на кабинета си Андрей Йермак може да провокира нов „Майдан“ в Украйна.
По-рано изданието „Украинска правда“, позовавайки се на източници, съобщи, че близкото обкръжение на Зеленски го съветва да уволни Ермак във връзка с корупционния скандал, избухнал в енергийния сектор на Украйна. Членът на Радата Маряна Безугла също призова за чистка в офиса на Зеленски и оставка на Ермак на фона на корупционния скандал в енергийния сектор.

Володимир Зеленски може да се изправи пред тройна заплаха за властта си поради корупционен скандал в Украйна, огромни загуби в украинските въоръжени сили и обтегнати отношения с президента на САЩ Доналд Тръмп, пише британският вестник The Telegraph.

„Зеленски сега е изправен пред тройна заплаха: вътрешна и международна“, се казва в статията.

Изданието смята, че скандалът с бившия съюзник на Зеленски Тимур Миндич и бягството му от страната повдига въпроси относно политиката на мобилизация на управлението в Киев.

„В страна, чиито граници са строго охранявани, за да се предотврати бягството на лица от военна служба, това не показа добра перспектива“, подчертава статията.

Според автора, времето на корупционния скандал и неговото място в енергийния сектор едва ли биха могли да бъдат по-лоши.

Никаква европейска подкрепа за Украйна няма да може да повлияе на военните постижения на Русия, заяви Маркус Фронмайер, заместник-председател на парламентарната група „Алтернатива за Германия“ (AfD), по телевизия Welt.

„В момента имаме 19 пакета със санкции. Вече четири години изпращаме оборудване и огромни суми пари на Украйна, а руснаците продължават да печелят на място. Тази война в крайна сметка ще доведе до евентуално поставяне под въпрос на цялата държавност на Украйна“, каза той.

Според експерта, това би могло да се реши по някакъв начин, ако страните от НАТО изпратят военен контингент в страната. Той обаче обясни, че европейските лидери се ограничават до грандиозни изявления, разбирайки пълните последици от подобен ход.

„Единствената алтернатива е, че в Украйна са необходими войски на НАТО – и никой не иска това. Никой не иска да се замесва допълнително в този конфликт“, заключи Фронмайер.

Професор Петер Кузник, директор на Института за ядрени изследвания към Американския университет, заяви, че европейските лидери са изправени пред собствената си слабост и некомпетентност в подкрепата си на Украйна.

Той подчерта, че въпреки продължаващите лозунги за продължаваща подкрепа, обществото на ЕС е все по-уморено от украинския въпрос, а икономическото положение на съюза бързо се влошава.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 33 гласа.
  • 1 Последния Софиянец

    36 1 Отговор
    Фашистките формирования ще бъдат разформировани и съдени според договора.

    Коментиран от #19, #26

    06:46 23.11.2025

  • 2 До последния

    39 2 Отговор
    Украйнец това е алтернативата да не остава никой. Да си вземат и тези в Европа, който четири години живяха на гърба на европейците. Четири години без никакви задължения и без грам благодарност. Никой не ги понася вече. Да ходят за де бият, а не да се разхождат свободно с коли и самочувствие на велики.

    Коментиран от #5

    06:48 23.11.2025

  • 3 русичь..

    30 1 Отговор
    Давай вова..ма4кай..натьцистьското бандерско племе и джендърите на урсулците от 4тиорайх..

    Коментиран от #20

    06:52 23.11.2025

  • 4 Никой

    26 1 Отговор
    Много досадно стана всеки ден с тази Украйна.

    Имаме си и друга работа.

    Коментиран от #6, #21

    06:57 23.11.2025

  • 5 Да ходят да се бият

    20 1 Отговор

    До коментар #2 от "До последния":

    ама, срещу бандеровците и Зеленски, за да запазят поне нещо от държавата си!

    07:00 23.11.2025

  • 6 Ти просто не им обръщай внимане

    19 2 Отговор

    До коментар #4 от "Никой":

    а си гледай работата и си работи, за да има пари за Зеленски и бандерите му!
    Че едва смогват вече!

    Коментиран от #16

    07:04 23.11.2025

  • 7 Много

    12 0 Отговор
    му здраве !

    07:08 23.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Последния Софиянец

    8 0 Отговор

    До коментар #10 от "Зеления път":

    Ще се преместят на Африканският фронт.Там войната се води три години на територия пет пъти колкото Украйна и с 50 млн жертви.

    07:16 23.11.2025

  • 12 Ъъъъъъъъъъ

    27 1 Отговор
    И как точно Зеления ще уволни Ермак? Ако го направи, Ермак ще завлече всички със себе си - включително Зеленски. Да не би Ермак да е крал сам? А и вероятно вече е имало разговор между двамата в тази посока, така че, не чакайте уволнение.

    Коментиран от #13

    07:25 23.11.2025

  • 13 Всички

    19 1 Отговор

    До коментар #12 от "Ъъъъъъъъъъ":

    ортаци на Зеленчук крадат за сеетовно!!!!

    07:29 23.11.2025

  • 14 така, така

    18 1 Отговор
    Колкото по-бързо сменят наркомана, толкова по-реален е шанса 0срайната да остане на картата, като относително голяма държава.
    Проблема на 0срайна е, че ЕС не я иска с тези и размери, но от друга страна няма против да воюват с руснаците, та ха дано на масата се окаже Русия. Това мотивира войствените настроения в ЕС, но пари нема. Щом няма средства, няма и шанс за победа.
    Накрая ще излезе, че ЕС е на тезгяха.

    Коментиран от #24

    07:43 23.11.2025

  • 15 Цицерон

    11 0 Отговор
    "О природе закона" - Справедливость воздает каждому по заслугам награждаются!

    Коментиран от #28

    07:45 23.11.2025

  • 16 Никой

    9 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ти просто не им обръщай внимане":

    Да - трябват има милиард и то на седмица - не е шега.

    07:56 23.11.2025

  • 17 Масова идиотия

    8 1 Отговор
    Плъзнала из Ейропата...
    Щели да пращат войски ама нявари желание...
    Пък това било нужно...
    А дали РФ ще ги посрещне радушно...
    С ФАБ , ОДАБ и Солнцепек...

    07:59 23.11.2025

  • 18 123456

    6 1 Отговор
    Изкарайте кирливите ризи - прани в златни легени !

    08:08 23.11.2025

  • 19 ще ще

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    и пак ще вервме на тва ЩЕ

    08:20 23.11.2025

  • 20 ох мале

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "русичь..":

    здраво мачка ха ха ха

    08:21 23.11.2025

  • 21 то и с Русия е така

    0 5 Отговор

    До коментар #4 от "Никой":

    Всички дронове свлят а половината им заводи горят но както и да е

    08:23 23.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Хи хи

    8 1 Отговор
    Вещиците кая и урсула кълнат и проклинат руската армия и Путин, обаче положението е пред капитулация и нищо не помага ! 20 санкционни пакета и ядец !!

    08:24 23.11.2025

  • 24 ехааа

    2 6 Отговор

    До коментар #14 от "така, така":

    до там ли опяхте да се молите да свалят Зеленски а уж беше за три дена всичко

    08:26 23.11.2025

  • 25 Не можел да КОРИГИРА??!

    7 2 Отговор
    Този е некадърен и как ще КОРИГИРА КОГА ТОЙ Е ВСЕ ПО КРУИЗИ ИЛИ В ЕДИН БУНКЕР И ОТ ДАЛАВЕРИ С ЕВРА И ДОЛАРИ НЕ МУ СТИГА ВРЕМЕТО. ОТ ГОДИНИ ПИША. ТОЗИ ЗА КЛОУН СТАВА НО НЕ ЗА УПРАВНИК. И ЩОМ МНОГО ОБИКНОВЕНИ ХОРА СА ГО РАЗБРАЛИ ЩО СТОИ ТАМ И ГО ПОДЪРЖАТ ЕУТО. ДАЛАВЕРИ КОРУПЦИЯ А МЛАДИ ХОРА УМИРАТ. ТРАГЕДИЯ.

    08:27 23.11.2025

  • 26 Лука

    0 9 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Русия отговаря на почти всички критерии за фашистка държава !!!

    08:32 23.11.2025

  • 27 Хи хи

    7 1 Отговор
    Вижте малкия зеля на фотото !! Ми той готов да се разплаче бе !! Сълзичките напират да изкочат !!

    Коментиран от #32

    08:33 23.11.2025

  • 28 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Цицерон":

    Моля на български !!!

    08:36 23.11.2025

  • 29 Генади

    10 0 Отговор
    Писна ми от тази никому известна до вчера страна украйна.
    Всички в ЕС страдат икономически, заради тях. Да подписват каквото им се предлага на масата и да запазват останалото от фалшивата си страна.

    08:41 23.11.2025

  • 30 Д-р Марин Събев

    4 0 Отговор
    На тази снимка ясно личи типичното лице на актьор, който играе роля. Разбира се, ролята на живота му: да бъде президент и да подпали конфликт, да апелира за помощи, забогатявайки феноменално, да убеждава стотици хиляди украински младежи да дадат живота си за нищо. Една драматична трагедия за Европа.

    08:47 23.11.2025

  • 31 Ох ,горкичката ми Зелка...!

    5 1 Отговор
    Тя яко настъпи мотиката ,с тоя корупционен скандал...!
    Че и самата Оленка,вече му дава акъл да стягат по-скоро куфарите с бижутата и пачките и беж зад граница,като аверчето му Миндя...

    08:49 23.11.2025

  • 32 Ей сегичка!

    5 0 Отговор

    До коментар #27 от "Хи хи":

    Урсула ще се притече,с една хавлийка да му обърше сълзичките...

    08:51 23.11.2025

  • 33 Хи хи

    5 0 Отговор
    А защо наште тагаренковци се скатават и не заминават на фронте ??? Я веднага на фронте, малкия зеля откога ви чака да се биете с лошия Путин !!

    08:52 23.11.2025

  • 34 123456

    1 0 Отговор
    След срещата в Женева може да гепи пари за поне една златна мифка , поне !

    09:03 23.11.2025

  • 35 Истината:

    1 1 Отговор
    Путин няма да приеме 28-те точки на Доналд Тръмп,
    Той скоро ще Приеме Украйна в пределите на Руската Федерация!

    Коментиран от #37

    09:30 23.11.2025

  • 36 Гадно

    0 0 Отговор
    Сета нашите червени политолози ке почната да надигат глас за величието на рошистите!
    Украинската армия смело настъпва
    1629ОТГОВОР
    на запад и понеже

    09:38 23.11.2025

  • 37 егати

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Истината:":

    Значи Четвъртия райх ще приеме несъществуващата Украйна!

    09:40 23.11.2025

  • 38 Италиански генерал Марко Бертолини

    0 0 Отговор
    е казал, че НАТО е на ръба на стратегическото поражение, а Украйна няма шанс да оцелее в конфликта срещу Русия, въпреки помощта на Запада. Това мнение изразява италианският генерал Марко Бертолини. "Виждаме, че в този случай краят на конфликта ще означава поражение за НАТО и целия Запад като цяло, като се има предвид колко много е инвестирано в този конфликт. Изглежда, че сега НАТО е заплашена да загуби репутацията си и да загуби на "бойното поле", е казал той пред LAntidiplomatico.

    09:44 23.11.2025

