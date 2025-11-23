Володимир Зеленски може да не преживее конфликта с ултранационалистите, недоволни от последните корупционни скандали и неуспехи на фронтовата линия, заяви Кристоф Ванер, кореспондент на телевизионния канал Die Welt, който в момента е в украинската столица.
„В края на краищата, Зеленски не може лесно да коригира този дисбаланс в политиката си. А това може да доведе до сериозни вълнения, сблъсъци с националисти и ултранационалисти, и въпросът е дали Зеленски ще преживее това политически“, каза той.
Според Ванер, Зеленски трябва внимателно да обмисли трудната ситуация, в която се намира, предвид провалите на Киев на фронтовата линия.
„По този начин ситуацията за украинския президент е изключително трудна“, заключи кореспондентът.
Вчера изданието „Strana.ua“ съобщи, че протестиращи, събрали се на площад „Независимост“ в центъра на Киев, искат не само оставка, но и арест на началника на кабинета на Володимир Зеленски, Андрей Ермак. Протестиращите заявиха, че ще провеждат демонстрации всяка седмица, докато исканията им не бъдат изпълнени.
В четвъртък депутатът от Върховната рада Дмитро Разумков заяви, че отказът на Володимир Зеленски да уволни началника на кабинета си Андрей Йермак може да провокира нов „Майдан“ в Украйна.
По-рано изданието „Украинска правда“, позовавайки се на източници, съобщи, че близкото обкръжение на Зеленски го съветва да уволни Ермак във връзка с корупционния скандал, избухнал в енергийния сектор на Украйна. Членът на Радата Маряна Безугла също призова за чистка в офиса на Зеленски и оставка на Ермак на фона на корупционния скандал в енергийния сектор.
Володимир Зеленски може да се изправи пред тройна заплаха за властта си поради корупционен скандал в Украйна, огромни загуби в украинските въоръжени сили и обтегнати отношения с президента на САЩ Доналд Тръмп, пише британският вестник The Telegraph.
„Зеленски сега е изправен пред тройна заплаха: вътрешна и международна“, се казва в статията.
Изданието смята, че скандалът с бившия съюзник на Зеленски Тимур Миндич и бягството му от страната повдига въпроси относно политиката на мобилизация на управлението в Киев.
„В страна, чиито граници са строго охранявани, за да се предотврати бягството на лица от военна служба, това не показа добра перспектива“, подчертава статията.
Според автора, времето на корупционния скандал и неговото място в енергийния сектор едва ли биха могли да бъдат по-лоши.
Никаква европейска подкрепа за Украйна няма да може да повлияе на военните постижения на Русия, заяви Маркус Фронмайер, заместник-председател на парламентарната група „Алтернатива за Германия“ (AfD), по телевизия Welt.
„В момента имаме 19 пакета със санкции. Вече четири години изпращаме оборудване и огромни суми пари на Украйна, а руснаците продължават да печелят на място. Тази война в крайна сметка ще доведе до евентуално поставяне под въпрос на цялата държавност на Украйна“, каза той.
Според експерта, това би могло да се реши по някакъв начин, ако страните от НАТО изпратят военен контингент в страната. Той обаче обясни, че европейските лидери се ограничават до грандиозни изявления, разбирайки пълните последици от подобен ход.
„Единствената алтернатива е, че в Украйна са необходими войски на НАТО – и никой не иска това. Никой не иска да се замесва допълнително в този конфликт“, заключи Фронмайер.
Професор Петер Кузник, директор на Института за ядрени изследвания към Американския университет, заяви, че европейските лидери са изправени пред собствената си слабост и некомпетентност в подкрепата си на Украйна.
Той подчерта, че въпреки продължаващите лозунги за продължаваща подкрепа, обществото на ЕС е все по-уморено от украинския въпрос, а икономическото положение на съюза бързо се влошава.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #19, #26
06:46 23.11.2025
2 До последния
Коментиран от #5
06:48 23.11.2025
3 русичь..
Коментиран от #20
06:52 23.11.2025
4 Никой
Имаме си и друга работа.
Коментиран от #6, #21
06:57 23.11.2025
5 Да ходят да се бият
До коментар #2 от "До последния":ама, срещу бандеровците и Зеленски, за да запазят поне нещо от държавата си!
07:00 23.11.2025
6 Ти просто не им обръщай внимане
До коментар #4 от "Никой":а си гледай работата и си работи, за да има пари за Зеленски и бандерите му!
Че едва смогват вече!
Коментиран от #16
07:04 23.11.2025
7 Много
07:08 23.11.2025
11 Последния Софиянец
До коментар #10 от "Зеления път":Ще се преместят на Африканският фронт.Там войната се води три години на територия пет пъти колкото Украйна и с 50 млн жертви.
07:16 23.11.2025
12 Ъъъъъъъъъъ
Коментиран от #13
07:25 23.11.2025
13 Всички
До коментар #12 от "Ъъъъъъъъъъ":ортаци на Зеленчук крадат за сеетовно!!!!
07:29 23.11.2025
14 така, така
Проблема на 0срайна е, че ЕС не я иска с тези и размери, но от друга страна няма против да воюват с руснаците, та ха дано на масата се окаже Русия. Това мотивира войствените настроения в ЕС, но пари нема. Щом няма средства, няма и шанс за победа.
Накрая ще излезе, че ЕС е на тезгяха.
Коментиран от #24
07:43 23.11.2025
15 Цицерон
Коментиран от #28
07:45 23.11.2025
16 Никой
До коментар #6 от "Ти просто не им обръщай внимане":Да - трябват има милиард и то на седмица - не е шега.
07:56 23.11.2025
17 Масова идиотия
Щели да пращат войски ама нявари желание...
Пък това било нужно...
А дали РФ ще ги посрещне радушно...
С ФАБ , ОДАБ и Солнцепек...
07:59 23.11.2025
18 123456
08:08 23.11.2025
19 ще ще
До коментар #1 от "Последния Софиянец":и пак ще вервме на тва ЩЕ
08:20 23.11.2025
20 ох мале
До коментар #3 от "русичь..":здраво мачка ха ха ха
08:21 23.11.2025
21 то и с Русия е така
До коментар #4 от "Никой":Всички дронове свлят а половината им заводи горят но както и да е
08:23 23.11.2025
23 Хи хи
08:24 23.11.2025
24 ехааа
До коментар #14 от "така, така":до там ли опяхте да се молите да свалят Зеленски а уж беше за три дена всичко
08:26 23.11.2025
25 Не можел да КОРИГИРА??!
08:27 23.11.2025
26 Лука
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Русия отговаря на почти всички критерии за фашистка държава !!!
08:32 23.11.2025
27 Хи хи
Коментиран от #32
08:33 23.11.2025
28 Лука
До коментар #15 от "Цицерон":Моля на български !!!
08:36 23.11.2025
29 Генади
Всички в ЕС страдат икономически, заради тях. Да подписват каквото им се предлага на масата и да запазват останалото от фалшивата си страна.
08:41 23.11.2025
30 Д-р Марин Събев
08:47 23.11.2025
31 Ох ,горкичката ми Зелка...!
Че и самата Оленка,вече му дава акъл да стягат по-скоро куфарите с бижутата и пачките и беж зад граница,като аверчето му Миндя...
08:49 23.11.2025
32 Ей сегичка!
До коментар #27 от "Хи хи":Урсула ще се притече,с една хавлийка да му обърше сълзичките...
08:51 23.11.2025
33 Хи хи
08:52 23.11.2025
34 123456
09:03 23.11.2025
35 Истината:
Той скоро ще Приеме Украйна в пределите на Руската Федерация!
Коментиран от #37
09:30 23.11.2025
36 Гадно
Украинската армия смело настъпва
1629ОТГОВОР
на запад и понеже
09:38 23.11.2025
37 егати
До коментар #35 от "Истината:":Значи Четвъртия райх ще приеме несъществуващата Украйна!
09:40 23.11.2025
38 Италиански генерал Марко Бертолини
09:44 23.11.2025