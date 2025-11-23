Новини
ПВО на Русия свали 75 украински дрона през изминалата нощ
  Тема: Украйна

23 Ноември, 2025 07:20, обновена 23 Ноември, 2025 07:28 819 7

Шестима души са ранени в резултат на руска атака по украинския град Запорожие

Снимка: БГНЕС - илюстративна
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

През изминалата нощ дежурните системи на руската противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 75 украински безпилотни летателни апарата, съобщиха от министерството на отбраната.

36 от тях над Черно море, 10 над Крим, 9 над Брянска област, 7 над Воронежска област, 4 над Краснодарски край, 3 над Смоленска област, 2 над Московска област, 2 над Белгородска област, 1 над Калужска област и 1 над Рязанска област“, ​​съобщиха от военното ведомство.

Шестима души са ранени в резултат на руска атака по украинския град Запорожие снощи, предаде БТА. Те са били хоспитализирани, съобщи председателят на Запорожката областна военна администрация Иван Фьодоров в канала си в „Телеграм“.

Щети са нанесени на два жилищни блока, супермаркет, леки коли.

Украинските служби оказват помощ на пострадалите жители.

Според последното официално преброяване в Украйна в Запорожка област живеят 27 764 българи. Българската общност в областта е съсредоточена в Приморски, Мелитополски, Бердянски и Приазовски район, които от началото на войната до момента са окупирани. Първото заселване на българските преселници от Бесарабия в Приазовието е от 1861-1862 година.


  • 1 Това го знаем.

    4 10 Отговор
    А колко не са свалили рашките?Колко ватенки са опърлени?А?

    07:33 23.11.2025

  • 2 Кой

    4 0 Отговор
    ги преброи така светкавично ?

    Коментиран от #6

    07:33 23.11.2025

  • 3 Последния Софиянец

    3 5 Отговор
    От 700 свалени уж 75, всьо па пран сказали от бункера.

    07:43 23.11.2025

  • 6 Коношенков

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Кой":

     "...Кой ги преброи така светкавично ?..."

    Я, генерал запаса Коношенков !!!
    Нощес унищожихме цялото украинско ПВО, от ВСУ са останали малки единици, които ще бъдат зачистени в близките Четири Года. Служу Рассии 😄😄😄

    08:32 23.11.2025

  • 7 си дзън

    2 0 Отговор
    Много дронове на укрите бяха свалени от руски подстанции.
    Половин Донецк и Крим са на тъмно.

    08:46 23.11.2025

