ПВО на Русия свали 75 украински дрона през изминалата нощ

През изминалата нощ дежурните системи на руската противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 75 украински безпилотни летателни апарата, съобщиха от министерството на отбраната.

36 от тях над Черно море, 10 над Крим, 9 над Брянска област, 7 над Воронежска област, 4 над Краснодарски край, 3 над Смоленска област, 2 над Московска област, 2 над Белгородска област, 1 над Калужска област и 1 над Рязанска област“, ​​съобщиха от военното ведомство.

Шестима души са ранени в резултат на руска атака по украинския град Запорожие снощи, предаде БТА. Те са били хоспитализирани, съобщи председателят на Запорожката областна военна администрация Иван Фьодоров в канала си в „Телеграм“.

Щети са нанесени на два жилищни блока, супермаркет, леки коли.

Украинските служби оказват помощ на пострадалите жители.

Според последното официално преброяване в Украйна в Запорожка област живеят 27 764 българи. Българската общност в областта е съсредоточена в Приморски, Мелитополски, Бердянски и Приазовски район, които от началото на войната до момента са окупирани. Първото заселване на българските преселници от Бесарабия в Приазовието е от 1861-1862 година.