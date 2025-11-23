Руските власти и държавните медии продължават да създават информационни условия за отхвърляне на предложения от САЩ мирен план, което показва, че Кремъл активно подготвя руския народ да не приеме нищо по-малко от пълна победа над Украйна.

За това предупреди Институтът за изследване на войната (ISW).

Първият заместник-председател на Комитета по международни въпроси на руската Държавна дума Алексей Чепа коментира мирния план, заявявайки, че всеки план трябва да отговаря на всички изисквания на Русия.

Чепа повтори, че целта на Русия е всяко мирно споразумение да се занимава с предполагаемите "коренни причини" за войната в Украйна, умишлено неясен термин, който Кремъл отдавна използва като съкращение за първоначалните си оправдания и искания за войната, като унищожаването на украинската суверенитет и НАТО.

Чепа намекна, че предложеният мирен план предлага повече отстъпки на Русия в сравнение с предишните предложения, но все още е недостатъчен, за да отговори на максималистичните искания на Русия.

Руските държавни телевизионни канали и военни блогъри подчертаха подобни нарративи, включително тези за това, че Русия ще участва само в мирен план, който елиминира основните причини за войната - което означава, че Русия не е заинтересована от никакви мирни преговори, докато не постигне целите си на бойното поле.

Членът на Комитета по отбрана на Държавната дума Андрей Колесник заяви, че Русия няма да се откаже от нито една от териториите в Украйна, които е анексирала незаконно, дори от области, които Русия не окупира напълно, като Запорожска област.

Изявлението на Колесник показва, че Кремъл не проявява интерес към териториални компромиси. Колесник повтори и неверната теза, че руската победа в Украйна е неизбежна, така че Украйна трябва да се подчини на всички искания на Русия още сега.

Лидерът на Руската либерално-демократична партия (ЛДПР) и депутат в Държавната дума Леонид Слуцки заяви, че мирният план е "добра основа" за постигане на споразумение, но че напредъкът на Русия в източна Украйна е "също толкова убедителен аргумент" - с което намеква, че Русия остава решена да продължи войната в Украйна на бойното поле.

ISW продължава да счита, че руската победа не е неизбежна и че Украйна и Западът могат да се възползват от няколко ключови слабости на Русия, за да принудят Кремъл да преговаря и да направи реални отстъпки.

Делегации от Украйна, САЩ и Европа ще се срещнат на 23 ноември, за да обсъдят предложения от САЩ мирен план за прекратяване на войната.

Украински военни представители продължават да посочват, че украинските сили отблъскват руските опити да превземат Купянск — в контраст с многократните твърдения на Русия, че е превзела града.

Ситуацията в посока Покровск остава сериозна и динамична, тъй като руските сили продължават опитите си да превземат самия Покровск и да обкръжат украинските сили в Мирноград, който се намира източно от Покровск.

Властите наскоро съобщиха за множество наблюдения на дронове над военни бази и летища в Нидерландия.

Украинските сили са свалили най-малко 19 балистични ракети "Кинжал" с електронна война (EW), вероятно в отговор на недостига на противоракетни ракети "Патриот" в Украйна и модификациите на руските "Кинжал".

Руските сили продължават да извършват военни престъпления на бойното поле в Украйна, особено в близост до Покровск.

Украинските сили наскоро напреднаха в близост до Сиверск и в тактическата зона Костянтиновка-Дружковка. Руските сили наскоро напреднаха в близост до Сиверск.