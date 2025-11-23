Войната в Украйна - настъпления и контранастъпления

Най-малко 6-ма души са пострадали от руски обстрел в украинската област Запорожие. Финландското разузнаване съобщи, че от септември Русия е превзела 15 населени места само в Запорожкия район.



Продължава руското настъпление и към стратегическия град Покровск в Донецка област, посочи БНТ. В петък Москва обяви, че под нейн контрол вече е Купянск, който се намира в Харковския район. Властите в Киев, обаче, твърдят, че градът все още е украински.

По данни на армията на Украйна през изминалото денонощие е имало 112 сблъсъка между украински и руски части на фронта.