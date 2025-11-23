Войната в Украйна - настъпления и контранастъпления

Най-малко 6-ма души са пострадали от руски обстрел в украинската област Запорожие. Финландското разузнаване съобщи, че от септември Русия е превзела 15 населени места само в Запорожкия район.
Продължава руското настъпление и към стратегическия град Покровск в Донецка област, посочи БНТ. В петък Москва обяви, че под нейн контрол вече е Купянск, който се намира в Харковския район. Властите в Киев, обаче, твърдят, че градът все още е украински.
По данни на армията на Украйна през изминалото денонощие е имало 112 сблъсъка между украински и руски части на фронта.
1 Украинската армия смело настъпва
Лошото е че на нейно място веднага плахо отстъпват руски войници и.........
09:19 23.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Всичко е по план, нали?
Късият диктатор организира и реализира най-масовото и брутално убиване на руснаци през последните 80 години... Само от дроновете на ВСУ всеки месец около 15 хиляди окупатори се прибират в Русия под формата на кайма. Да не уточнявам и колко рафинерии горяха досега.
Коментиран от #10, #14, #24
09:20 23.11.2025
4 Винченцо Андолини
Иди отдели кое точно е информация, дезинформация и контрадезинформация...
А и какво значение има това.
Важното е кой как побеждава реално.
Той ще опрадели условията при които ще спре.
Коментиран от #21
09:21 23.11.2025
5 пони, ама розАво
Помощ, много ви моля, помощ!!!
Коментиран от #12, #33
09:22 23.11.2025
6 Ясно е
Коментиран от #9
09:22 23.11.2025
7 Ццц
09:25 23.11.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Губят по 10 живота за 1 километър
До коментар #6 от "Ясно е":опожарена, украинска земя. Това е цената която плаща хунтата в Кремъл ...
Коментиран от #34
09:26 23.11.2025
10 Кюрпе
До коментар #3 от "Всичко е по план, нали?":След месец приемате еврото и после започват да режат финансиране и ще имаш само един европейски избор или на фронта или глад. Надявам се да се срещнем там!
09:26 23.11.2025
11 Без коз
09:26 23.11.2025
12 Тачо Пармака
До коментар #5 от "пони, ама розАво":Аз мога да ти помогна, ще ти направя @ N @++++лNo++++то отверстие като на геврек дупката.
Коментиран от #29
09:27 23.11.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Баце ЕООД
До коментар #3 от "Всичко е по план, нали?":Абсолютно всичко върви по план. ЕС фалира, Англия губи контрол, Америка е пред гражданска война, има ресурси има партньори.. Дори някви западнали газ пикаят колко успешно върви
09:27 23.11.2025
15 404
09:28 23.11.2025
16 555
09:28 23.11.2025
17 дядо поп
09:30 23.11.2025
18 някой пак се е надрусал
09:31 23.11.2025
19 404
09:31 23.11.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Баце,
До коментар #4 от "Винченцо Андолини":Напротив, доста лесно е да се отдели истината от лъжата, дори и при писаниците на мимето във фaтkи. Просто човек трябва да е поне средноинтелигентен и да помни какво е чел десетина дни назад. Така много бързо може да се научи да чете между редовете на мимените неумели опити за пропаганда.
Разбира се, горното не важи за родните евроатлантически розАви понита. Те или нямат интелекта да отсеят истината от лъжата, или от фондацията на посолствоТО им плащат за да не го правят.
09:34 23.11.2025
22 Тиква
09:35 23.11.2025
23 Марко
09:37 23.11.2025
24 Ццц
До коментар #3 от "Всичко е по план, нали?":Ти па как ги щадиш? Късият диктатор до сега погреба 1,7 млн руснаци. Верно, от покрайнините, но руснаци. А да не изброявам колко наемни французи, американци, англичани и друго второ качество месо торят Новорусия! Ами държавата? Мини клоунът дойде на власт с лозунг да спре войната в Донбас и да донесе просперитет! Само да съм чул да се оплаквате, че нашите политици лъжели предизборно! Пишман нациститът би всякакви рекорди в това отношение.
Коментиран от #27, #35
09:37 23.11.2025
25 Реалността
4 години се мъчат да окупират 30%от Донбас и... не могат въпреки огромното си превъзходство в оръжия и месо... Наложи се и да просят хиляди войници, ракети и боеприпаси от Северна Корея и Иран.
09:38 23.11.2025
26 24 февруари 2022
Днес е третият ден.М-да.
09:39 23.11.2025
27 А пък
До коментар #24 от "Ццц":рускитеСвине си мрат.
09:40 23.11.2025
28 Италиански генерал Марко Бертолини
Коментиран от #32
09:40 23.11.2025
29 пони, ама розАво
До коментар #12 от "Тачо Пармака":Гаден МЪЖ такъв! Аз страдам бе!
Край, ще се самоумра или ще си посегна на живота по друг начин!!! Погребете ме с портретите на зеле и мЪрсулка до сърцето!
Сбогом жесток свят, сало Уганде, хероинам сало!
Коментиран от #39
09:41 23.11.2025
30 До къде я докарахте
09:41 23.11.2025
31 Zaхарова
09:41 23.11.2025
32 Изпражнението гайтанджиева
До коментар #28 от "Италиански генерал Марко Бертолини":Руски фейкове.
09:42 23.11.2025
33 Ццц
До коментар #5 от "пони, ама розАво":В Брюксел помагат на неща с твоите проблеми. Ако и там не стане, пробвай с Макрон. Току виж си станал първа дама!
09:42 23.11.2025
34 Натовски загубеняк
До коментар #9 от "Губят по 10 живота за 1 километър":А колко губят украинците за 1 км изгубена земя, ще ми споделиш, цял свят говори че вече няма кой да се бие за укрите, 4 години мобилизация, 2 млн убити, поне още толкова ранени. Всички медии казват че украинците губят, правят се нови гробища за техните военни, само хейтър без покритие като теб ми пиши глупостите си тука. По официални данни 1,7 украинци са загинали до март месец, като убитите руснаци са около 500000.,сега вече може да реяеш
09:43 23.11.2025
35 ама
До коментар #24 от "Ццц":Айде стегни се малко де. От миналата година си зациклил на 1.7 милиона. Аз си мислех че вече са минали поне 3 милиона след контранаступа😂
09:45 23.11.2025
36 Еваларка зельоночек
09:45 23.11.2025
37 Тома Неверни
09:47 23.11.2025
38 Резултат досега ☝️
Русофилите ми пишат за окупираната територия, а не смятат колко човешки живота са дадени за тези земи, които никога няма да бъдат признати за руски.
Коментиран от #42
09:48 23.11.2025
39 Всичко това е
До коментар #29 от "пони, ама розАво":Заради баба ти! Защото преди години, в магазина не е казала:
- Искам една розова пантера, ама СИНЯ, като за МОМЧЕНЦЕ.....
09:50 23.11.2025
40 Военен експерт Сивков в Русия
09:50 23.11.2025
41 Хи их хи
09:51 23.11.2025
42 е па
До коментар #38 от "Резултат досега ☝️":Твойта колежка по-горе вика че били 1.7 милиона. Да не си и ти от финландската разведка?😜
09:52 23.11.2025
43 Не е вярно, че Киев е под натиск,
09:54 23.11.2025