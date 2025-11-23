Новини
Свят »
Украйна »
Войната в Украйна - настъпления и контранастъпления
  Тема: Украйна

Войната в Украйна - настъпления и контранастъпления

23 Ноември, 2025 09:15 1 275 43

  • украйна-
  • русия-
  • руска агресия

Продължава руското настъпление и към стратегическия град Покровск в Донецка област

Войната в Украйна - настъпления и контранастъпления - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-малко 6-ма души са пострадали от руски обстрел в украинската област Запорожие. Финландското разузнаване съобщи, че от септември Русия е превзела 15 населени места само в Запорожкия район.

Продължава руското настъпление и към стратегическия град Покровск в Донецка област, посочи БНТ. В петък Москва обяви, че под нейн контрол вече е Купянск, който се намира в Харковския район. Властите в Киев, обаче, твърдят, че градът все още е украински.

По данни на армията на Украйна през изминалото денонощие е имало 112 сблъсъка между украински и руски части на фронта.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Украинската армия смело настъпва

    28 44 Отговор
    на запад и понеже в тила си няма кой да я спре така заобикаляйки земното кълбо ще се озове в Москва.
    Лошото е че на нейно място веднага плахо отстъпват руски войници и.........

    09:19 23.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Всичко е по план, нали?

    42 34 Отговор
    В башибозука на Путлер преобладават престъпниците, алкохолиците и тоталните неудачници по на 50 години (като русофилите) . Затова се мъчат вече 4 години и губят колосални количества месо и техника. Ще победят Украйна когато изплува крайцера.
    Късият диктатор организира и реализира най-масовото и брутално убиване на руснаци през последните 80 години... Само от дроновете на ВСУ всеки месец около 15 хиляди окупатори се прибират в Русия под формата на кайма. Да не уточнявам и колко рафинерии горяха досега.

    Коментиран от #10, #14, #24

    09:20 23.11.2025

  • 4 Винченцо Андолини

    16 9 Отговор
    Няма оправия, всеки ден разнични информации за дадено нещо.
    Иди отдели кое точно е информация, дезинформация и контрадезинформация...
    А и какво значение има това.
    Важното е кой как побеждава реално.
    Той ще опрадели условията при които ще спре.

    Коментиран от #21

    09:21 23.11.2025

  • 5 пони, ама розАво

    7 9 Отговор
    Колежки, вече не мога да се справя с когнитивния дисонанс! Нищо не ми помага! Ни пърцуца, ни избелване на ануса! От няколко дни и синтетиката не ми върши работа! Запуснала съм се, от четири дни не се гримирам и лакирам, страх ме е да се обръсна да не би да си посегна на вените със самобръсначката! Отново заприличвам на мъж, язък за парите дето дадох за смяна на пола!
    Помощ, много ви моля, помощ!!!

    Коментиран от #12, #33

    09:22 23.11.2025

  • 6 Ясно е

    14 9 Отговор
    То се вижда-руснаците взеха територия почти колкото България- а още не са спрели-- тепърва ще взимат още...

    Коментиран от #9

    09:22 23.11.2025

  • 7 Ццц

    14 5 Отговор
    Че то до сега имаше ли превзет град, за който украинците да кажат от първи път "Да, превзеха го"? 🤣 Какъв (зло)юдей би бил палячото, ако днес не излъже поне 5 пъти?

    09:25 23.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Губят по 10 живота за 1 километър

    7 14 Отговор

    До коментар #6 от "Ясно е":

    опожарена, украинска земя. Това е цената която плаща хунтата в Кремъл ...

    Коментиран от #34

    09:26 23.11.2025

  • 10 Кюрпе

    8 5 Отговор

    До коментар #3 от "Всичко е по план, нали?":

    След месец приемате еврото и после започват да режат финансиране и ще имаш само един европейски избор или на фронта или глад. Надявам се да се срещнем там!

    09:26 23.11.2025

  • 11 Без коз

    8 5 Отговор
    Контра, реконтра и суперконтра. С карти за покемони и бели линии, белот не се играе

    09:26 23.11.2025

  • 12 Тачо Пармака

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "пони, ама розАво":

    Аз мога да ти помогна, ще ти направя @ N @++++лNo++++то отверстие като на геврек дупката.

    Коментиран от #29

    09:27 23.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Баце ЕООД

    12 5 Отговор

    До коментар #3 от "Всичко е по план, нали?":

    Абсолютно всичко върви по план. ЕС фалира, Англия губи контрол, Америка е пред гражданска война, има ресурси има партньори.. Дори някви западнали газ пикаят колко успешно върви

    09:27 23.11.2025

  • 15 404

    3 5 Отговор
    модерато ra e 4умаФ

    09:28 23.11.2025

  • 16 555

    4 4 Отговор
    Реалността е, че руската армия настъпва, но настъпва много бавно. Причините може много да се коментират. Но това, което е дотук е почти патова ситуация на фронта. Какво "може" и какво "ще стане" - засега не е реалност. Реалността е, че умират хора, много хора. Затова, знам, че от мен нищо не зависи - иска ми се това взаимно унищожение да спре и да има мир. Всички живеем на една планета, а ще се избием заради изчеткали политици.

    09:28 23.11.2025

  • 17 дядо поп

    6 0 Отговор
    Само където на видях никъде да пише за контранастъпленията в статията.

    09:30 23.11.2025

  • 18 някой пак се е надрусал

    7 0 Отговор
    в заглавието пише за някакакво контранастъпление а в статията и думичка не става за подобно нещо???

    09:31 23.11.2025

  • 19 404

    8 0 Отговор
    комедиантите от ес приклю4иха играта

    09:31 23.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Баце,

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Винченцо Андолини":

    Напротив, доста лесно е да се отдели истината от лъжата, дори и при писаниците на мимето във фaтkи. Просто човек трябва да е поне средноинтелигентен и да помни какво е чел десетина дни назад. Така много бързо може да се научи да чете между редовете на мимените неумели опити за пропаганда.
    Разбира се, горното не важи за родните евроатлантически розАви понита. Те или нямат интелекта да отсеят истината от лъжата, или от фондацията на посолствоТО им плащат за да не го правят.

    09:34 23.11.2025

  • 22 Тиква

    5 0 Отговор
    Клоуна при бандера

    09:35 23.11.2025

  • 23 Марко

    5 0 Отговор
    Позоваването на информация от финландското разузнаване е недопустимо посегателство върху ексклузивните права на арменския поп в тази област, струва ми се!

    09:37 23.11.2025

  • 24 Ццц

    1 7 Отговор

    До коментар #3 от "Всичко е по план, нали?":

    Ти па как ги щадиш? Късият диктатор до сега погреба 1,7 млн руснаци. Верно, от покрайнините, но руснаци. А да не изброявам колко наемни французи, американци, англичани и друго второ качество месо торят Новорусия! Ами държавата? Мини клоунът дойде на власт с лозунг да спре войната в Донбас и да донесе просперитет! Само да съм чул да се оплаквате, че нашите политици лъжели предизборно! Пишман нациститът би всякакви рекорди в това отношение.

    Коментиран от #27, #35

    09:37 23.11.2025

  • 25 Реалността

    5 4 Отговор
    Рашистите нямат power в башибозука си за краен успех . Сега се молят на Тръмп да ги спаси с нелепия си "план". 😂
    4 години се мъчат да окупират 30%от Донбас и... не могат въпреки огромното си превъзходство в оръжия и месо... Наложи се и да просят хиляди войници, ракети и боеприпаси от Северна Корея и Иран.

    09:38 23.11.2025

  • 26 24 февруари 2022

    3 4 Отговор
    По руската национална телевизия:Киев за два дня и всьо.
    Днес е третият ден.М-да.

    09:39 23.11.2025

  • 27 А пък

    3 3 Отговор

    До коментар #24 от "Ццц":

    рускитеСвине си мрат.

    09:40 23.11.2025

  • 28 Италиански генерал Марко Бертолини

    3 3 Отговор
    е казал, че НАТО е на ръба на стратегическото поражение, а Украйна няма шанс да оцелее в конфликта срещу Русия, въпреки помощта на Запада. Това мнение изразява италианският генерал Марко Бертолини. "Виждаме, че в този случай краят на конфликта ще означава поражение за НАТО и целия Запад като цяло, като се има предвид колко много е инвестирано в този конфликт. Изглежда, че сега НАТО е заплашена да загуби репутацията си и да загуби на "бойното поле", е казал той пред LAntidiplomatico.

    Коментиран от #32

    09:40 23.11.2025

  • 29 пони, ама розАво

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "Тачо Пармака":

    Гаден МЪЖ такъв! Аз страдам бе!
    Край, ще се самоумра или ще си посегна на живота по друг начин!!! Погребете ме с портретите на зеле и мЪрсулка до сърцето!
    Сбогом жесток свят, сало Уганде, хероинам сало!

    Коментиран от #39

    09:41 23.11.2025

  • 30 До къде я докарахте

    3 2 Отговор
    До къде я докарахте, финландското разузнаване да каже какво са превзели руснаците, смях. Просто четете и руска преса, има превод на различни езици .

    09:41 23.11.2025

  • 31 Zaхарова

    1 2 Отговор
    Aйде блатни роби!На работа!

    09:41 23.11.2025

  • 32 Изпражнението гайтанджиева

    1 2 Отговор

    До коментар #28 от "Италиански генерал Марко Бертолини":

    Руски фейкове.

    09:42 23.11.2025

  • 33 Ццц

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "пони, ама розАво":

    В Брюксел помагат на неща с твоите проблеми. Ако и там не стане, пробвай с Макрон. Току виж си станал първа дама!

    09:42 23.11.2025

  • 34 Натовски загубеняк

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Губят по 10 живота за 1 километър":

    А колко губят украинците за 1 км изгубена земя, ще ми споделиш, цял свят говори че вече няма кой да се бие за укрите, 4 години мобилизация, 2 млн убити, поне още толкова ранени. Всички медии казват че украинците губят, правят се нови гробища за техните военни, само хейтър без покритие като теб ми пиши глупостите си тука. По официални данни 1,7 украинци са загинали до март месец, като убитите руснаци са около 500000.,сега вече може да реяеш

    09:43 23.11.2025

  • 35 ама

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Ццц":

    Айде стегни се малко де. От миналата година си зациклил на 1.7 милиона. Аз си мислех че вече са минали поне 3 милиона след контранаступа😂

    09:45 23.11.2025

  • 36 Еваларка зельоночек

    1 0 Отговор
    Ах тези перални.....

    09:45 23.11.2025

  • 37 Тома Неверни

    1 0 Отговор
    Тази "новина" отпреди два месеца ли е?

    09:47 23.11.2025

  • 38 Резултат досега ☝️

    2 2 Отговор
    4 години руски мъки в... Донбас, 1 милион мужици зян... и края им не се вижда.
    Русофилите ми пишат за окупираната територия, а не смятат колко човешки живота са дадени за тези земи, които никога няма да бъдат признати за руски.

    Коментиран от #42

    09:48 23.11.2025

  • 39 Всичко това е

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "пони, ама розАво":

    Заради баба ти! Защото преди години, в магазина не е казала:
    - Искам една розова пантера, ама СИНЯ, като за МОМЧЕНЦЕ.....

    09:50 23.11.2025

  • 40 Военен експерт Сивков в Русия

    0 2 Отговор
    е казал, че "няма да има мир в Украйна без освобождението на Одеса и Николаев" от Руската армия. За да се осигури траен мир след приключването на СВО, Руските войски ще трябва напълно да освободят не само четирите области, които са станали част от нея, но и Николаевската и Одеската области, изрази мнението си в разговор с Константин Сивков, доктор на военните науки, капитан I ранг от запаса. В противен случай, смята той, военните действия ще продължат поради провокациите на Киев и Запада срещу Приднестровието. Експертът пояснява, че Украйна представлява интерес за Запада, тъй като има достъп до Черно море. След като Украйна остане без Черно море, чуждестранните партньори ще откажат да подкрепят Киев, което може да бъде ключът към мира в региона, заключил анализаторът.

    09:50 23.11.2025

  • 41 Хи их хи

    1 0 Отговор
    Демократичните медии на прочистването му казват "продължават да настъпват"!

    09:51 23.11.2025

  • 42 е па

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "Резултат досега ☝️":

    Твойта колежка по-горе вика че били 1.7 милиона. Да не си и ти от финландската разведка?😜

    09:52 23.11.2025

  • 43 Не е вярно, че Киев е под натиск,

    0 0 Отговор
    само му се предлага ако му е дотегнала войната да сключи мир. Украйна каквото си реши това ще прави нали претендира за ЕС и е правова и демократична държава. Ако си решат хората и им е изгодно нека си воюват, какво е това налагане на мир на сила и със заплахи? Не е честно така, нарушават се принципите на демокрацията.

    09:54 23.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания