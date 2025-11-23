Украински дронове атакуваха електроцентрала край Москва, властите призоваха да не се сее паника ВИДЕО

Шатурската държавна районна електроцентрала беше атакувана от дронове на украинските въоръжени сили. Електрозахранването на града не е прекъснато, съобщи губернаторът на Московска област Андрей Воробьов.

„Някои от дроновете бяха унищожени от силите за противовъздушна отбрана, а няколко паднаха на територията на станцията“, написа Воробьов в своя Telegram канал. Той добави, че падащи отломки са предизвикали пожар в станцията. Пожарът е локализиран. Аварийните служби продължават да го гасят.

Електрозахранването на град Шатура не е прекъснато. Електропроводите бяха бързо превключени на резервни линии. Мобилни модулни котелни също са изпратени в района, за да поддържат отоплителната система. Те ще останат в експлоатация, докато ситуацията се стабилизира.

Воробьов подчерта, че местните жители не са в опасност и ситуацията е под контрол. Всички служби, включително самият областен управител, работят на мястото на инцидента.

Пожарът е засегнал три трансформатора, като всяко огнище е обхванало площ от 65 квадратни метра, съобщи пресслужбата на Главно управление на Министерството на извънредните ситуации за Московска област.

От своя страна, началникът на област Шатура Николай Прилуцки уточни, че при нападението няма жертви. В своя Telegram канал той подчерта, че специалисти следят ситуацията и поиска да не се всява паника. „Сеенето на паника е основната цел на врага“, написа той.