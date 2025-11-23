Новини
Украински дронове атакуваха електроцентрала край Москва, властите призоваха да не се сее паника ВИДЕО
  Тема: Украйна

Украински дронове атакуваха електроцентрала край Москва, властите призоваха да не се сее паника ВИДЕО

23 Ноември, 2025 09:52, обновена 23 Ноември, 2025 10:02

На територията на съоръжението е избухнал пожар

Украински дронове атакуваха електроцентрала край Москва, властите призоваха да не се сее паника ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Шатурската държавна районна електроцентрала беше атакувана от дронове на украинските въоръжени сили. Електрозахранването на града не е прекъснато, съобщи губернаторът на Московска област Андрей Воробьов.

„Някои от дроновете бяха унищожени от силите за противовъздушна отбрана, а няколко паднаха на територията на станцията“, написа Воробьов в своя Telegram канал. Той добави, че падащи отломки са предизвикали пожар в станцията. Пожарът е локализиран. Аварийните служби продължават да го гасят.

Електрозахранването на град Шатура не е прекъснато. Електропроводите бяха бързо превключени на резервни линии. Мобилни модулни котелни също са изпратени в района, за да поддържат отоплителната система. Те ще останат в експлоатация, докато ситуацията се стабилизира.

Воробьов подчерта, че местните жители не са в опасност и ситуацията е под контрол. Всички служби, включително самият областен управител, работят на мястото на инцидента.

Пожарът е засегнал три трансформатора, като всяко огнище е обхванало площ от 65 квадратни метра, съобщи пресслужбата на Главно управление на Министерството на извънредните ситуации за Московска област.

От своя страна, началникът на област Шатура Николай Прилуцки уточни, че при нападението няма жертви. В своя Telegram канал той подчерта, че специалисти следят ситуацията и поиска да не се всява паника. „Сеенето на паника е основната цел на врага“, написа той.


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 43 гласа.
  • 1 Хахахаха

    35 30 Отговор
    Аууууу. А уж всичко беше свалено. Те и този са свалили, но с централата.

    Коментиран от #12, #63, #77

    09:59 23.11.2025

  • 2 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    56 27 Отговор
    Змията хапе най лошо когато умира.

    Коментиран от #44

    10:00 23.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Винченцо Андолини

    42 17 Отговор
    Е, щом и самият областен управител на Н-ска губерния работел на място... всичко ще се оправи.
    Скоро ще спрат тези окрайнски изстъпления.
    До четвъртък май им даде срок патока?

    10:02 23.11.2025

  • 6 Фен

    53 25 Отговор
    Ами явно украинците искат още. За една уцелена централа, получават 3-4 унищожени. И вече са на път към до - индустриалната епоха.

    10:02 23.11.2025

  • 7 Цвете

    27 24 Отговор
    КАКВОТО ПОВИКАЛО, ТАКОВА СЕ ОБАДИЛО.НЕ ЖЕЛАЯТ ДА ПРЕКРАТЯТ ВОЙНАТА ПО МИРЕН ПЪТ И ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ШИКАЛКАВЯТ.ОТ РАННИ ЗОРИ, ПИШАТ НАВСЯКЪДЕ, ЧЕ НЕ СА СЪГЛАСНИ С НИЩО. ТОВА НЕ ГИ УДОВЛЕТВОРЯВА.! ИСКАТ ДА ПРОДЪЛЖАВАТ ТАКА КАКТО БИЛО В НАЧАЛОТО.

    Коментиран от #10

    10:03 23.11.2025

  • 8 Последния Софиянец

    28 19 Отговор

    До коментар #4 от "стоян георгиев":

    Според договора на Тръмп Украйна няма да има далекобойни оръжия.

    Коментиран от #14, #16, #20, #86

    10:03 23.11.2025

  • 9 стоян

    26 35 Отговор
    Другаре май ще позная че за нова година москвабад ще е като дискотека - украинците по график унищожават рузките под станции за високо напрежение и електроцентрали

    Коментиран от #33

    10:03 23.11.2025

  • 10 И така

    32 19 Отговор

    До коментар #7 от "Цвете":

    до последната бандера

    10:04 23.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Само питам

    16 25 Отговор

    До коментар #1 от "Хахахаха":

    Колко ватенки са опърлени?

    10:05 23.11.2025

  • 13 Александър Арутюнов военен експерт,

    35 15 Отговор
    бивш офицер от специалните части на Русия. Експерта съобщава, че Украйна продължава да изпитва търпението на Русия, като продължава терористичните атаки срещу Руски градове и Нефтепреработвателни съоръжения. Но търпението не е безгранично, смята експертът. Скоро може Руската армия да накара Киев да потъне и да се удави за една нощ. Въоръжените сили на Русия могат да започнат да използват бомби и ракети в Украйна срещу онези съоръжения с двойна употреба, които преди това са били умишлено недокосвани. Язовирът на Киевската ВЕЦ също може да се превърне в такъв обект, след което столицата на Украйна ще бъде залята с 10 метрови водни вълни при което Киев ще потъне изцяло под вода. "Днес имаме толкова много крилати и балистични ракети, че можем да си позволим да ги използваме срещу вражески инфраструктурни обекти на дълбочина", казал Арутюнов - Ако бях на мястото на Украйна, наистина щях да съм подготвен за факта, че рано или късно Ударите ще пристигнат до ВЕЦ, до този язовир, който се намира близо до Киев, и Киев ще потъне. Дадохме да се разбере по всякакъв начин, че сме братски народи и братя не можем да останем без ток, канализация, газ, водоснабдяване, асансьори през зимата... Но колко дълго може да продължи това? "Това още не е решено. Но трябва да е ясно за Украйна, че е време да се спре, за съжаление.”

    10:05 23.11.2025

  • 14 стоян георгиев

    11 15 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Да и инфлацията е 400%...хахах...как функционират подобно на теб ?винаги ми е било чудно!

    10:07 23.11.2025

  • 15 Цвете

    20 39 Отговор
    ЗАБРАВИХ ДА ДОБАВЯ, ЧЕ ТОВА Е ЖЕЛАНИЕТО НА ПУТИН. СКРОМНИЯТ И ЖАЛЪК САТРАП ПРОДЪЛЖАВА ДА ТЕРОРИЗИРА СВЕТА, НО ТОВА ЩЕ МУ ИЗЛЕЗЕ ДОСТА СОЛЕНО. ИГРАЕ СИ МНОГО СЕРИОЗНО С ТЪРПЕНИЕТО НА САЩ И ЕВРОПА.

    Коментиран от #45

    10:07 23.11.2025

  • 16 СВО=ПРОВАЛ

    23 26 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Точка 29.Руският договор на Тръмп отпада.

    Коментиран от #25

    10:07 23.11.2025

  • 17 Тази сутрин

    19 9 Отговор
    Сутрин в БНТ Стоян Михалев мозъка им скали вика да спира Путин ,ама като се крие в омразния му партиен дом ,б ти така си в носа и маа лифта и от 20 евроцентаивзима заплата 20 бона

    10:08 23.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ИВАН

    37 19 Отговор
    Много мирна нация тия украинци, загубиха си държавата, и пак се мъчат да вредят на руснаците с които са братя все пак.

    Коментиран от #34

    10:09 23.11.2025

  • 20 Ганчев

    14 35 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Американски ракети падат и ще падат по главите на руснаците докато и последният жив руснак не избяга от Украйна.

    10:09 23.11.2025

  • 21 Цвете

    15 22 Отговор
    КАКВОТО ПОВИКАЛО, ТАКОВА СЕ ОБАДИЛО.НЕ ЖЕЛАЯТ ДА ПРЕКРАТЯТ ВОЙНАТА ПО МИРЕН ПЪТ И ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ШИКАЛКАВЯТ.ОТ РАННИ ЗОРИ, ПИШАТ НАВСЯКЪДЕ, ЧЕ НЕ СА СЪГЛАСНИ С НИЩО. ТОВА НЕ ГИ УДОВЛЕТВОРЯВА.! ИСКАТ ДА ПРОДЪЛЖАВАТ ТАКА КАКТО БИЛО В НАЧАЛОТО.

    10:09 23.11.2025

  • 22 Свободен

    18 17 Отговор
    В клипа жената ползва четирите думи, които останаха в руския език!
    Потресаващо падение на културата в това деградирало общество!

    Коментиран от #38

    10:09 23.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Путин виноват

    26 13 Отговор

    До коментар #16 от "СВО=ПРОВАЛ":

    Това значи Запорожие пада, Херсон пада, Одеса пада и Днепър пада и планът става с 2,8 точки. Първа капитулация, Втора декапация и трета предаване на още 8 области на РФ.

    10:11 23.11.2025

  • 26 Pyccкий Карлик

    11 32 Отговор
    Стига лъжи и пропаганда !!!
    Нощес F-16 Block 70 нанесе мощен удар в дълбините на Русия !!! Стелт режим, загасени светлини, спуснати заслонки на двигателите, 900км/ч бръснещ полет над тайгата, височина 65 метра ниско под радарите. Целта - секретен обект на Ростех фиксирана на прицела. Две ракети Сайдуинд прихващат целта, БАМ - взрив, огън. Обекта унищожен, бензин, ток и интернет нет. Рязък вираж към небето и форсаж към България 😁👍

    Коментиран от #49

    10:11 23.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ООрана държава

    24 12 Отговор
    Интерсно е как губят територия и в същоти време вместо да възпират врага, те спират тока в Москва... Явно нямат интерес да се слага край на войната или да опазват територии, имат интерес да ни просят милярди и да крадът на воля

    10:14 23.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Кремълски, бункерен плъх

    16 17 Отговор
    Всичко е по план, освен ако не смятаме, че сме в тотална, международна изолация и почти 1 милион убити и осакатени руснаци.

    Коментиран от #35, #39

    10:15 23.11.2025

  • 32 ПП дб

    16 9 Отговор
    Готови сме да умрем за Украйна,преяждайки с кифтаци по 2о евроцента в гадния партиен дом

    10:16 23.11.2025

  • 33 Руски колхозник

    20 14 Отговор

    До коментар #9 от "стоян":

    Ти гледай за Нова година, каква заря ще има над Украйна

    Коментиран от #82

    10:16 23.11.2025

  • 34 коко

    11 13 Отговор

    До коментар #19 от "ИВАН":

    Руснаците избиват украинците като добитък а ти искаш да са братя? Нещо грешиш!

    10:17 23.11.2025

  • 35 Бай Ставри

    10 7 Отговор

    До коментар #31 от "Кремълски, бункерен плъх":

    Копейка и орка се целят у главата.

    10:17 23.11.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Даскал Фратю

    5 5 Отговор

    До коментар #22 от "Свободен":

    Това нещо, в която и държава да се случи, ще чуеш същите думи,но на съответния език.

    10:18 23.11.2025

  • 39 Владимир Путин

    12 10 Отговор

    До коментар #31 от "Кремълски, бункерен плъх":

    "...почти 1 милион убити и осакатени руснаци..."

    Глупасти....
    В доклада ми към ООН пише че са починали от строго естествени причини. Няколко хиляди се задавили дишайки въздух 🤣

    Коментиран от #41

    10:19 23.11.2025

  • 40 За това Украйна се предвижда

    13 11 Отговор
    по Коледа и Нова година 30 млн. украински граждани да стоят на тъмно без светлина, на студено без ток и вода, без интернет и телевизия. Според военен план на Русия. Ще издържи ли 10 последователни дни украинския народ без ток?

    Коментиран от #79

    10:19 23.11.2025

  • 41 стоян георгиев

    11 6 Отговор

    До коментар #39 от "Владимир Путин":

    Има само един умрял на сво.бутнала го е кола докато пресичал на път за фронта.другите са живи до един.има и един ранен обаче е излекуван и сега е по здрав даже от преди войната.

    10:21 23.11.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Факт

    6 8 Отговор
    В Русия има над 30000 диверсанта и ги активират от време на време

    10:21 23.11.2025

  • 44 Търновец

    8 12 Отговор

    До коментар #2 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    За съжаление войната стигна до удари срещу цивилното население и цивилна инфраструктура - и на Руска и на Украинска земя и особено градове в Донбас са разрушени и ще са нужни милиарди и години за възстановяване. А колкото до умиращия кон - в Московска медия на Английски пиле Вова е продал 233 тона злато и милиарди юани за да плаща за войната и Русия може би вече е в рецесия а нови Китайци идват в Сибир и Вова няма много време.

    10:22 23.11.2025

  • 45 Брачед

    7 4 Отговор

    До коментар #15 от "Цвете":

    И с малки букви, ще те разберем.

    10:24 23.11.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Име

    4 6 Отговор
    Който сее паника, трябва да го затварят за 20 години.

    10:26 23.11.2025

  • 49 Скъпа

    5 5 Отговор

    До коментар #26 от "Pyccкий Карлик":

    Ставай,че ще закъснееш за работа

    Коментиран от #55

    10:27 23.11.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Брачед

    6 5 Отговор

    До коментар #28 от "Факти":

    Не съм сигурен,дали българите спят още или до там ни продадоха/подариха,че няма оправия вече.

    10:30 23.11.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Браво на Украйна

    11 7 Отговор
    няма само тя да стои на тъмно и с ежедневен режим на тока. Ха така.

    Коментиран от #54

    10:31 23.11.2025

  • 54 стоян георгиев

    10 7 Отговор

    До коментар #53 от "Браво на Украйна":

    Украйна реши да наложи санкции на русия по отношение износа на петрол и производството на ток.има право!

    10:33 23.11.2025

  • 55 Мата Хари

    7 5 Отговор

    До коментар #49 от "Скъпа":

    "...Ставай,че ще закъснееш за работа..."

    Ние труженичките на Тихия фронт се трудим денонощно !!! Следващата мисия - забравен самокат до бункера на Путин 😁👍

    10:36 23.11.2025

  • 56 Гориил

    11 7 Отговор
    Ухапване от комар. Отломки от дрон паднаха на територията на станцията. Няма щети. Пожарът е бил в една от двете резервни подстанции, разположени далеч от електроцентралата Шатура. Пожарът е потушен. Превключването към резервната електропроводна мрежа е станало автоматично, без намесата на оператор.

    10:37 23.11.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 УКРАЙНА 🇺🇦

    11 7 Отговор
    Бий гадовете Зеленски

    10:39 23.11.2025

  • 60 градинар

    7 8 Отговор
    хвърлете им някой орех,те от друго не разбират

    10:39 23.11.2025

  • 61 То тва голяма военна цел нали?

    4 11 Отговор
    три трансформатора...

    Коментиран от #62

    10:42 23.11.2025

  • 62 стоян георгиев

    7 4 Отговор

    До коментар #61 от "То тва голяма военна цел нали?":

    Централата е с мощност почти на аец козлодуй.три трансформатора точно...хахах...

    10:44 23.11.2025

  • 63 Путин нинджата

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Хахахаха":

    Аз съм най-многоходовия президент в историята на света

    10:44 23.11.2025

  • 64 Факт

    8 2 Отговор
    Централата свали успешно всички вражески дронове.

    10:45 23.11.2025

  • 65 Гориил

    12 8 Отговор
    Москва получава електричество от четиридесет и една електроцентрали, три от които са водноелектрически, а шест - ядрени. Повече от двадесет милиона души живеят в Москва и околния регион, три пъти повече от населението на България. Като цяло, електроцентралите на Москва произвеждат двадесет пъти повече електроенергия от Словакия, Чехия и Унгария взети заедно.

    Коментиран от #80

    10:45 23.11.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 дони

    3 1 Отговор
    как е просиянци....превзехте ли ,........Има много време , докато е кремъл все ще .....после все ще се разпадате!

    11:04 23.11.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Мишо

    8 2 Отговор
    Руските другари...нямат шанс..целия свят е против тях

    11:23 23.11.2025

  • 73 Ох,успокоих се...!

    2 5 Отговор
    Тъкмо ми липсваше статията за успехите на Зеленски...!

    11:33 23.11.2025

  • 74 Хахахаха

    2 2 Отговор

    До коментар #30 от "стоян георгиев":

    Човека иска руски бази в България, какво се чудиш!

    11:39 23.11.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 щагутура

    4 0 Отговор
    скажи паляница

    12:22 23.11.2025

  • 77 ГанЯ

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хахахаха":

    Това са отломки, всьо по плану😁

    12:29 23.11.2025

  • 78 Русофил

    6 0 Отговор

    До коментар #36 от "сан санич..":

    Подметко путкофилска, този покровск нали го превзехте стотина пъти, а.....

    12:34 23.11.2025

  • 79 Хахахаха

    5 1 Отговор

    До коментар #40 от "За това Украйна се предвижда":

    Украинските граждани за поредна година ще стоят на тъмно. Тази година вече е ред на руските граждани. Тази година, те ще понесат боя.

    12:49 23.11.2025

  • 80 Хахахаха

    5 3 Отговор

    До коментар #65 от "Гориил":

    Мдааа, с интересно защо ти живееш в България, като рашата има толкова много ток?

    12:51 23.11.2025

  • 81 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА

    3 0 Отговор
    Блятния телеграм е заринат с клипове на плачещи блатари и как яката гори теца, ама тукашните "джурналя" крякат блатистата неумна пропаганда на просията,че всичко било "наред".....😂😂😂😂

    13:49 23.11.2025

  • 82 стоян

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Руски колхозник":

    До 33 ком - другар те украинците са все без ток ама сега предстои интересното за рузнаците - без ток и без топло - като няма ток топлата вода за един час замръзва по тръбите и става бум

    14:17 23.11.2025

  • 83 Ех, че хубаво

    1 0 Отговор
    Коледните огньове са подранили в Московията!
    Весело прекарване на празниците!

    15:36 23.11.2025

  • 84 СЛАВА НА УКРАЙНА, СЛАВА НА ГЕРОИТЕ!!!

    1 0 Отговор
    Маса, мръсните москали ще опитат от същото, което правят на Украйна....

    17:04 23.11.2025

  • 85 Магелан

    1 0 Отговор
    Шок и ужас. бре голямо вайкане голямо нещо. Тази терористична държава Русия трябва да бъде спряна по някакъв начин да бъде изкарана от ООН и всички престъпнишко фашистки кремълски елементи на руската хунта трябва да бъдат съдени от международния съд в Хага.

    17:08 23.11.2025

  • 86 След СВО нямаше да има ВСУ

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    А те ще бъдат 4 пъти по-големи от преди войната

    18:07 23.11.2025

