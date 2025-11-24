Новини
Болсонаро имал халюцинации, затова решил да махне проследяващата си гривна

24 Ноември, 2025 05:42

БТА

Бившият бразилски президент Жаир Болсонаро заяви днес пред съдия, че е нарушил целостта на електронната си гривната за наблюдение, закачена на глезена му, по време на домашния арест поради нервен срив и халюцинации, причинени от промяна в лекарствата му, предаде Асошиейтед прес.

Това доведе до вчерашното му изпращане в затвора.

Съдията от Върховния съд Алешандри ди Мораеш вчера разпореди превантивното затваряне на 70-годишния политик, тъй като се смята за човек с риск от бягство. Болсонаро беше осъден на 27 години затвор през септември за опит за преврат, за да остане на президентския пост след поражението си на изборите през 2022 г.

„Болсонаро заяви, че е получил халюцинации, че има някакъв кабел в гривната за наблюдение на глезена, затова се е опитал да го открие“, заяви помощник-съдията Лучана Сорентино, както се съобщава в документ на Върховния съд, публикуван днес малко след онлайн срещата ѝ с бившия президент.

Сорентино добави, че Болсонаро ѝ е казал, че действията му може би са причинени от промяна в лекарствата му миналата седмица. Той отново отрече, че е възнамерявал да избяга.

В документа се казва още, че Болсонаро е казал на съдията, че не е спал добре и е изпитвал „известна параноя“, която е стимулирала любопитството му и затова е отворил устройството за наблюдение на глезена.

„Болсонаро заяви, че е бил с дъщеря си, по-големия си брат и помощник в дома си и никой от тях не е видял какво прави с устройството за наблюдение на глезена“, се казва в документа.

Де Мораеш е получил информация, че устройството за наблюдение на глезена на крайнодесния лидер е било нарушено в вчера 00:08 ч. Заповедта за арест е издадена часове по-късно.

През септември състав на Върховния съд на Бразилия постанови, че Болсонаро се е опитал да извърши преврат и да запази президентския пост след поражението си на изборите през 2022 г.

В понеделник същият състав ще гласува за превантивната заповед за арест.

Срещата на Болсонаро с помощник-съдия в неделя беше процедурна, за да се обсъди законността на задържането му, но също така предостави поредната възможност на адвокатите му да твърдят, че той трябва да остане под домашен арест поради лошо здравословно състояние. Де Мораеш е отхвърлял подобни искания и преди.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гориил

    2 0 Отговор
    Болсонаро беше в състояние на възпаление на хитростта.

    05:27 24.11.2025

  • 2 Коста

    1 2 Отговор
    Коцев имал халюцинации че като го прехвърля т във Варна ще изчезне записа с него уличаващ в корупция

    07:22 24.11.2025

  • 3 Иван

    1 0 Отговор
    Значи и в Бразилия има магически гъби, не само в Киев.

    07:25 24.11.2025

  • 4 Иван

    2 0 Отговор
    Няма да избяга, само ще отиде при Мария Пачадо в САЩ.

    07:28 24.11.2025

  • 5 Иван

    0 1 Отговор
    Сатанистите Нарко Рубио, Еленски, Фридрих Мерц, Емануел Макрон, Джефри Епщайн, взимат едни и същи лекарства.

    07:32 24.11.2025

