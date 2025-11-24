Синиша Каран спечели предсрочните президентски избори в босненската Република Сръбска

Управляващият Алианс на независимите социалдемократи (АНСД) обяви победата на своя кандидат Синиша Каран на предсрочните президентски избори в Република Сръбска, след като бяха преброени 95% от бюлетините.

„След като бяха преброени над 95% от гласовете, кандидатът на АНСД Синиша Каран получи 208 988 гласа, приблизително с 8 500 повече от кандидата на Сръбската демократическа партия (СДП)“, се казва в изявление, публикувано на страницата на партията във Facebook.

Гласуването приключи по график на 23 ноември в 19:00 ч. местно време. Според Централната избирателна комисия на Босна и Херцеговина, окончателната избирателна активност на изборите е била 35,78%. Основният опонент на Каран беше Бранко Блануша от опозиционната СДП.

Предсрочните избори бяха резултат от дългогодишен политически конфликт между лидера на босненските сърби Милорад Додик с централните власти на Босна и Херцеговина и Върховния представител. .

След осъждането му през февруари 2025 г. на една година затвор и шестгодишна забрана за политическа дейност, Централната избирателна комисия на Босна и Херцеговина прекрати президентския му мандат. Парламентът на Република Сръбска първоначално оспори това решение, но след това назначи съветника на Додик, Ана Тришич-Бабич, за изпълняващ длъжността президент. През септември Додик се отказа от плана си да бойкотира изборите.