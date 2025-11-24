Новини
Дипломатически скандал между Полша и Израел

24 Ноември, 2025 23:10 1 417 18

Според преценката на полския външен министър институцията не е уточнила, че по това време Полша е била окупирана

Министърът на външните работи на Полша Радослав Шикорски извика днес посланика на Израел след публикация в социалната мрежа "Екс" на Центъра за възпоменание на жертвите на Холокоста "Яд Вашем", предадоха Франс прес и Ройтерс, цитирани от БТА.

"Полша е била първата страна, където евреите са били принудени да носят отличителен знак, за да може да бъдат изолирани от останалото население", пише в публикацията.

Според преценката на полския външен министър институцията не е уточнила, че по това време Полша е била окупирана от нацистка Германия.

"Въпреки бурните протести от страна на много полски държавници, подвеждащата публикация не е била променена. Затова реших да извикам посланика на Израел в Министерството на външните работи", написа в "Екс" Радослав Шикорски.


  • 1 Първият Софиянец

    5 20 Отговор
    Окупирана и от ССКР,също които са извършвали по големи зверства и от нацистите.

    Коментиран от #2

    23:18 24.11.2025

  • 2 Първият Софиянец

    3 14 Отговор

    До коментар #1 от "Първият Софиянец":

    СССР.

    Коментиран от #3

    23:18 24.11.2025

  • 3 Мальовица

    16 4 Отговор

    До коментар #2 от "Първият Софиянец":

    Скрий сеПръдльо

    23:21 24.11.2025

  • 4 Знаещ

    9 4 Отговор
    Полските п.... си избиха и изгониха евреите, взеха им имотите и сега викат" Немците ни принудиха, бяхме окупирани.Айде стига театър, знаем ви игричките!

    Коментиран от #9, #17

    23:45 24.11.2025

  • 5 вен серемос

    7 2 Отговор
    Изр-.;аел и Полша са съюзници на Хитлер,особено богатите чи-.;фу-.;ти.Полша заедно със Степан Бандера и Шукевич от Фашистка Окраина са първите привърженици на Хитлер!!! А, от лагерите, лагерниците са освободени от Червената Армия.Има документи и видеоматериали.Престанете да лъжеате, пуьдели от СОЩ/съединени овчарски щати/ и от Чиф-.;утски Израел,от Урсулите и Каякаласите-вещиците на ЕС.И ,да се знае:Чиф-.;утите трябваше Хитлер да ги унищожи напълно ,а не да напада Православна Русия.

    Коментиран от #15

    23:56 24.11.2025

  • 9 Търновец

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "Знаещ":

    Така - чувал съм го от Американски Еврей - тъкмо Поляците са се държали най зле с Евреите, а срещу лагера в Треблинка е имало голям химически завод на IG Farben - лагеристите са работели там и след войната двама завеждат съдебно дело срещу Сенатор Буш

    00:07 25.11.2025

  • 10 калина /алена

    4 1 Отговор
    Chifuti-ТАНАТОС!!! Пудели от факти ч-.;иф-.;ути ли сте или православни българи!!!

    00:09 25.11.2025

  • 11 филип

    7 3 Отговор
    На света има място само за Православните християни! Католиците винаги са били против Православието! Колкото до Чиф ут-.;ски Израел,те не заслужава изобщо да живеят-ТАНАТОС!!!

    Коментиран от #13, #14

    00:13 25.11.2025

  • 12 дени

    4 4 Отговор
    За Православието! За Путин! За Русия!

    00:15 25.11.2025

  • 13 111

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "филип":

    Не забравяй да си пиеш хапчетата !

    00:42 25.11.2025

  • 14 филипе

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "филип":

    май не си православен, ислямистки мишок долен.

    01:05 25.11.2025

  • 15 руски троле

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "вен серемос":

    Явен си като украински трол a.k.a. светиш като коледна елха

    01:08 25.11.2025

  • 16 А така

    2 1 Отговор
    по това време Полша е била окупирана от нацистка Германия. А кой е освободил Полша от нацистка Германия? А? НАТЮ сигурно са били нали ? Неблагодарници подли. Всичко ще си кажат ...

    01:12 25.11.2025

  • 17 Дааа

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Знаещ":

    Малко са им сторили ако бяха ги истрееебили сега същите нямаше да могат да извършват геноцид в газззза

    01:15 25.11.2025

  • 18 И тези трябва да бъдат също забранени

    0 0 Отговор
    Центъра за възпоменание на жертвите на Холокоста "Яд Вашем"! Стига вече с това "възпоменание" . Миналото не трябва да е по важно от настоящето а сега точно те са нацистите.

    01:37 25.11.2025

