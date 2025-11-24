Дипломатически скандал между Полша и Израел

Министърът на външните работи на Полша Радослав Шикорски извика днес посланика на Израел след публикация в социалната мрежа "Екс" на Центъра за възпоменание на жертвите на Холокоста "Яд Вашем", предадоха Франс прес и Ройтерс, цитирани от БТА.

"Полша е била първата страна, където евреите са били принудени да носят отличителен знак, за да може да бъдат изолирани от останалото население", пише в публикацията.

Според преценката на полския външен министър институцията не е уточнила, че по това време Полша е била окупирана от нацистка Германия.

"Въпреки бурните протести от страна на много полски държавници, подвеждащата публикация не е била променена. Затова реших да извикам посланика на Израел в Министерството на външните работи", написа в "Екс" Радослав Шикорски.