Дипломатически скандал между Полша и Израел

Министърът на външните работи на Полша Радослав Шикорски извика днес посланика на Израел след публикация в социалната мрежа "Екс" на Центъра за възпоменание на жертвите на Холокоста "Яд Вашем", предадоха Франс прес и Ройтерс, цитирани от БТА.
"Полша е била първата страна, където евреите са били принудени да носят отличителен знак, за да може да бъдат изолирани от останалото население", пише в публикацията.
Според преценката на полския външен министър институцията не е уточнила, че по това време Полша е била окупирана от нацистка Германия.
"Въпреки бурните протести от страна на много полски държавници, подвеждащата публикация не е била променена. Затова реших да извикам посланика на Израел в Министерството на външните работи", написа в "Екс" Радослав Шикорски.
1 Първият Софиянец
Коментиран от #2
23:18 24.11.2025
2 Първият Софиянец
До коментар #1 от "Първият Софиянец":СССР.
Коментиран от #3
23:18 24.11.2025
3 Мальовица
До коментар #2 от "Първият Софиянец":Скрий сеПръдльо
23:21 24.11.2025
4 Знаещ
Коментиран от #9, #17
23:45 24.11.2025
5 вен серемос
Коментиран от #15
23:56 24.11.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Търновец
До коментар #4 от "Знаещ":Така - чувал съм го от Американски Еврей - тъкмо Поляците са се държали най зле с Евреите, а срещу лагера в Треблинка е имало голям химически завод на IG Farben - лагеристите са работели там и след войната двама завеждат съдебно дело срещу Сенатор Буш
00:07 25.11.2025
10 калина /алена
00:09 25.11.2025
11 филип
Коментиран от #13, #14
00:13 25.11.2025
12 дени
00:15 25.11.2025
13 111
До коментар #11 от "филип":Не забравяй да си пиеш хапчетата !
00:42 25.11.2025
14 филипе
До коментар #11 от "филип":май не си православен, ислямистки мишок долен.
01:05 25.11.2025
15 руски троле
До коментар #5 от "вен серемос":Явен си като украински трол a.k.a. светиш като коледна елха
01:08 25.11.2025
16 А така
01:12 25.11.2025
17 Дааа
До коментар #4 от "Знаещ":Малко са им сторили ако бяха ги истрееебили сега същите нямаше да могат да извършват геноцид в газззза
01:15 25.11.2025
18 И тези трябва да бъдат също забранени
01:37 25.11.2025