Четирима българи са изправени на съд в Париж заради оскверняване на Мемориала на Холокоста

Парижкият наказателен съд започна да гледа днес процес срещу четирима българи, обвинени, че са нарисували с червен спрей отпечатъци от ръце на Мемориала на Холокоста през май 2024 г. – случай, помрачен от обвинения за чуждестранна намеса, предаде Франс прес, съобщи БТА.
Този случай е част от поредица опити за дестабилизация с цел "всяване на раздори и разделение" във френското общество, заяви през септември парижкият прокурор Лор Бекюо. Тя посочи общо девет случая, свързани с чуждестранна намеса, включително пръскане с червена боя на сините Звезди на Давид в района на Париж през октомври 2020 г.; ковчезите, поставени в подножието на Айфеловата кула, покрити с френския флаг и надпис "Френски войници в Украйна" през юни 2024 г.; и най-скоро – през септември – поставянето на свински глави пред няколко джамии в района на Париж.
Трима души са в център за предварително задържане след екстрадирането си от Хърватия и България за графитите с червени ръце, докато срещу четвърти човек, който се укрива, "е издадена заповед за арест и може да бъде съден задочно", заяви през юли прокуратурата.
Тримата подсъдими са обвинени в престъпно нанасяне на щети, като част от група и въз основа на предполагаем заговор за извършване на престъпление от расови, етнически или религиозни подбуди.
Четвъртият човек, заподозрян, че е направил резервациите за транспорт и настаняване за основните извършители, ще отговаря за съучастие в нанасянето на сериозни щети и за престъпен заговор.
Процесът се очаква да продължи три дни. Всички обвиняеми по него са заплашени от затвор до седем години и глоба от 75 000 евро.
През нощта на 13 срещу 14 май 2024 г. 35 отпечатъка на червени ръце – символ, който може да бъде свързан с убийството на израелски войници в Рамала, на Западния бряг през 2000 г. – бяха нарисувани на Стената на праведните в Мемориала на Холокоста, разположен в сърцето на френската столица.
Няколко десетки подобни отпечатъка бяха открити по стените на 4-ти и 5-ти район в Париж.
Охранителите на Мемориала "са заловили двама души", докато поставят шаблони, но те успяха да избягат, съобщи прокуратурата. Заподозрените са идентифицирани след преглед на охранителните камери и проследяване на телефоните им, самолетните билети и хотелски резервации.
Трима от заподозрените са се качили на автобус за Брюксел на 14 май и след това веднага са отпътували с полет за София.
По време на съдебното разследване "изпъкна хипотезата, че това действие изглежда се вписва в опитите за дестабилизиране на Франция, дирижирани от руските разузнавателни служби", се казва в изявление на прокуратурата.
Този акт е част от "по-широка стратегия, целяща разпространение на фалшива информация и разделяне на общественото мнение във Франция или разпалване на вътрешно напрежение чрез използване на "марионетки" – хора, които не работят за тези служби, но получават заплащане от тях за конкретни задачи чрез посредници, особено в съседни на Русия страни", се добавя в изявлението.
1 Заловили ги
21:40 29.10.2025
2 Позорно е да бъдат обвинявани
21:41 29.10.2025
3 Смешки
21:43 29.10.2025
4 Майна
Това правят по план- приписаха ни покушението срещу папата..
Сега и това.!
Нямало конспирация?
Ха..
Коментиран от #10
21:44 29.10.2025
5 Димитър Георгиев
Коментиран от #8, #13, #14, #15
21:44 29.10.2025
6 А кога ще има
21:45 29.10.2025
8 Майна
До коментар #5 от "Димитър Георгиев":Ти вероятно си ешкенази..
21:46 29.10.2025
9 Леле майко
21:48 29.10.2025
10 между другото
До коментар #4 от "Майна":Съветските другари не могат да преглътнат факта, че сме част от ЕС, и правят такива антибългарски кампании по света периодично. Това е 4-та или 5-та такава. Спомням си други подобни вандалщини в Египет, Италия и Япония.
21:50 29.10.2025
11 Боруна Лом
21:52 29.10.2025
12 Ако това е "престъпление"
21:52 29.10.2025
21 Боруна Лом
22:00 29.10.2025
22 слава на героите!!!
22:00 29.10.2025
23 ХолоКоста
22:01 29.10.2025
24 Еврейски
22:09 29.10.2025
25 стоян георгиев
22:15 29.10.2025
26 Oня с коня
22:18 29.10.2025
27 ФФФФ
22:30 29.10.2025
28 Може да се запознаете
Коментиран от #31
22:49 29.10.2025
29 Павел пенев
22:55 29.10.2025
30 Точен
23:00 29.10.2025
31 Първи свидетел:
До коментар #28 от "Може да се запознаете":Първият свидетел се приближава до свидетелската скамейка. Прегърбен от възрастта, но с високо вдигната глава, Жан Ги Грейлсамер, жител на Париж, е предприел пътуването. Той е бивш съпредседател на Френския еврейски съюз за мир (UJFP). Неговите показания не оставят място за въпроси. „Сериозно е да се обвинява Зое в антисемитизъм. Аз съм от елзаски еврейски произход и не искам да бъда свързван с тази геноцидна политика. Трябва да имаме съпричастност към всички народи. Затова ще ви кажа какво най-много заплашва евреите: не са групи като Интифадата, а политиката на Израел. По никакъв начин това изявление не е причината за смъртните случаи.“ След това атакува десния окръжен съветник. „цитатът „от морето до Йордан“ принадлежи на Хамас. Това показва липса на исторически познания. Този израз е същият в учредителния устав на... партията Ликуд на Нетаняху! Но също и в устав от 1964 г., отнасящ се до границите на територията. Този израз е възприет от Хамас много по-късно!“...
23:05 29.10.2025