Новини
Свят »
Полша »
Полша вижда шанс да стане регионален газов хъб за доставки от САЩ

Полша вижда шанс да стане регионален газов хъб за доставки от САЩ

4 Декември, 2025 16:36 526 9

  • полша-
  • карол навроцки-
  • сащ-
  • газ-
  • газов хъб

Навроцки подчерта значението на по-силните инфраструктурни връзки между държавите в региона на Централна и Източна Европа

Полша вижда шанс да стане регионален газов хъб за доставки от САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на Полша Карол Навроцки заяви, че страната има потенциала да се превърне в регионален център за доставки на американски природен газ, предаде ПАП, съобщи БТА.

След вчерашната си среща с колеги от Вишеградската четворка в Унгария, той подчерта значението на по-силните инфраструктурни връзки между държавите в региона на Централна и Източна Европа – включително газови и електроенергийни интерконектори

Навроцки отбеляза, че Полша води разговори през последните години за доставки на природен газ чрез разширена система от междусистемни връзки, а морският ѝ излаз я поставя в позиция да поема "отговорност“ за енергийните доставки към региона. Той каза, че водените разговори са в напреднал етап.

Полският президент заяви, че е обсъдил с колегите си от Чехия, Словакия и Унгария възможността американски газ да достига Централна Европа чрез полска инфраструктура."„Полша може да бъде хъб за нашия регион и вече постигнах предварителни уговорки с президента на САЩ Доналд Тръмп", каза той.

Целта, по думите му, е постепенно да бъде ограничено руското влияние в Европа. Според Навроцки това е въпрос, който е пряко свързан със сигурността на страните от региона. Държавният глава на Полша предупреди, че е грешка войната в Украйна да се възприема само като двустранен конфликт, като посочи руските хибридни операции и атаките срещу критична инфраструктура в Европа.

Той подчерта, че силното присъствие на САЩ и НАТО остава ключово за сигурността в региона и за защитата от заплахите, произтичащи от "възраждането на руския империализъм".


Полша
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Миролюб Войнов, газачия

    4 1 Отговор
    Браво на поляците!!!
    Ще имат евтина мечешка газ, а ще продават скъпо 👍

    Коментиран от #3

    16:39 04.12.2025

  • 2 Kaлпазанин

    7 0 Отговор
    През девет планини за вода ,нема такова чудо скъпото излизало по еФтино ,ти да видиш

    16:39 04.12.2025

  • 3 И ник ще намажем

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Миролюб Войнов, газачия":

    Боташа ще заработи.

    16:40 04.12.2025

  • 4 Kaлпазанин

    8 0 Отговор
    През девет планини за вода ,нема такова чудо скъпото излизало по еФтино ,ти да видиш ,и тази "американска"газ да не се окаже пак руска ,струва ми се че точно това ще стане ,ев никога не е бил управляван от по големи идиоти

    16:40 04.12.2025

  • 5 така, така

    7 0 Отговор
    Всички ще стават газов хъб - оправиха диверсификацията, но останаха зависими към един доставчик.
    А той доставчика, само протърква ръчички, че има балами.

    Коментиран от #7

    16:44 04.12.2025

  • 6 Деций

    3 1 Отговор
    Ще станете,тя тази газ на тази цена е да я миришете,за отопление и производство на става.По добре да горят Злоти и Евро по евтино ще им излезе топлото.

    16:46 04.12.2025

  • 7 Всъщност

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "така, така":

    Двама доставчика точат лиги - освен янките и Турция : Докато ние (еничарите ни ) се отказваме от руски горива , турците ще намазват от пласмента им в източна и централна Европа .

    Коментиран от #9

    16:53 04.12.2025

  • 8 Ха ХаХа

    0 0 Отговор
    Поляците са покатоличени помаци.

    17:06 04.12.2025

  • 9 така така

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Всъщност":

    И нашия Руменчо им помага с Боташ

    17:09 04.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания