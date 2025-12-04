Полша вижда шанс да стане регионален газов хъб за доставки от САЩ

Президентът на Полша Карол Навроцки заяви, че страната има потенциала да се превърне в регионален център за доставки на американски природен газ, предаде ПАП, съобщи БТА.
След вчерашната си среща с колеги от Вишеградската четворка в Унгария, той подчерта значението на по-силните инфраструктурни връзки между държавите в региона на Централна и Източна Европа – включително газови и електроенергийни интерконектори
Навроцки отбеляза, че Полша води разговори през последните години за доставки на природен газ чрез разширена система от междусистемни връзки, а морският ѝ излаз я поставя в позиция да поема "отговорност“ за енергийните доставки към региона. Той каза, че водените разговори са в напреднал етап.
Полският президент заяви, че е обсъдил с колегите си от Чехия, Словакия и Унгария възможността американски газ да достига Централна Европа чрез полска инфраструктура."„Полша може да бъде хъб за нашия регион и вече постигнах предварителни уговорки с президента на САЩ Доналд Тръмп", каза той.
Целта, по думите му, е постепенно да бъде ограничено руското влияние в Европа. Според Навроцки това е въпрос, който е пряко свързан със сигурността на страните от региона. Държавният глава на Полша предупреди, че е грешка войната в Украйна да се възприема само като двустранен конфликт, като посочи руските хибридни операции и атаките срещу критична инфраструктура в Европа.
Той подчерта, че силното присъствие на САЩ и НАТО остава ключово за сигурността в региона и за защитата от заплахите, произтичащи от "възраждането на руския империализъм".
