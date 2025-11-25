Новини
На всеки 10 минути жена бива убита от свой близък

25 Ноември, 2025 14:02 1 050 34

Според данни на ООН убийствата на жени са често явление най-вече в Африка, където през 2024 г. са убити 22 600 жени

На всеки 10 минути жена бива убита от свой близък - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На всеки 10 минути жена или момиче са били убити през миналата година от партньора си или член на семейството, предаде ДПА, като се позова на доклад на ООН, съобщи БТА.

Последният доклад за основаните на пол убийства на жени публикуван вчера от агенцията на ООН, която се занимава с престъпления, и от агенцията на ООН за жените.

В документа се казва, че през 2024 г. около 83 000 жени и момичета са били умишлено убити, като при около 60% от случаите извършителят е бил член на семейството или партньор, съобщават службите на ООН. Докладът е публикуван на Международния ден за елиминирането на насилието срещу жени.

В същото време делът на убийствата на мъже на база пол, извършени от техни близки или партньори, е 11 процента.

Според данни на ООН убийствата на жени са често явление най-вече в Африка, където през 2024 г. са убити 22 600 жени. На следващо място е Азия със 17 400 жени, в Северна и Южна Америка броят им е бил 7700. В Европа през миналата година са убити 2100 жени, а в Океания – 300.

В Африка има най-много случаи на убити жени, при които жертвата и извършителят са били интимни партньори или роднини. Там на всеки 100 000 жени или момичета има 3 жертви. Най-малък е делът в Европа – 0,5 на 100 000 жени.

През 2023 г. около 51 100 момичета и жени са били убити от близки или интимни партньори по света от общо 85 000 жени, починали в резултат на насилие, сочат данни от миналата година.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Що така бе?

    12 7 Отговор
    Защо трепат добрите женички без причина!

    Коментиран от #4, #6

    14:03 25.11.2025

  • 2 Бичето

    13 4 Отговор
    Истината е, че жените в днешно време много си поверваха. Ако не беше така, нямаше и това да е така

    14:08 25.11.2025

  • 3 Миролюб Войнов, руски гражданин

    8 1 Отговор
    Пък в Русия на всеки десет минути жените убиват по един мужчина 😄👍

    Коментиран от #29

    14:09 25.11.2025

  • 4 Хелс Китчън

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Що така бе?":

    Никога не е без причина. Особено в района на Перник и Радомир

    Коментиран от #11

    14:09 25.11.2025

  • 5 Д-р Иван Събев, психолог

    18 1 Отговор
    Да, има такива данни, но статията е манипулативна, тъй като статистика от Третият свят се представя, като факт за цялата планета и в резултат част от жените в Европа и САЩ се филмират съвсем неоснователно. Като последствие, не се правят приятелства, не се сключват бракове, не се раждат деца в Европа и САЩ, защото диваците в Африка си убивали жените. Няма логика.
    Съвременната раждаемост и по-голямата част от населението са именно в Африка и в Азия. Но, отново, какво се случва?! Пускат се подобни статистики - европейките и американките се наплашват - не се омъжват - не раждат - убилите вече жените си африканци - емигрират в ЕС и САЩ - правят деца там - тези деца стават маргинали и потенциални престъпници - потенциално заместват местното население - товарят социалните системи и пр. Само помислете. Така, че нещата трябва да се уточняват и да не се вадят от контекста.

    Коментиран от #14, #15, #18

    14:10 25.11.2025

  • 6 Психопат

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Що така бе?":

    Много тънка ирония, но за съжаление само хора като мен я разбират

    14:11 25.11.2025

  • 7 Ха-ха-ха

    8 0 Отговор
    Пак ли? Мислих че Тръмп спря тези глупости. Нали уж всички сме равноправни? Има си закони срещи насилниците или убийците на хора независимо жени или мъже. Какво повече искате?

    14:13 25.11.2025

  • 8 Не ми пука

    6 6 Отговор
    За да е убита от свой близък, причина има. Как е с кучетата ? На колко минути ?

    Коментиран от #20

    14:13 25.11.2025

  • 9 Някой

    5 0 Отговор
    Ако извадят такава статистика за мъже, като нищо ще е по-лоша. Преди в България съотношението на убити мъже към жени бе 3:1, но постепенно отиде на някъде 2.5:1. Реално колкото повече им налагат правомощия над мъжете, толкова повече ще е ответната реакция и като нищо ще се върви към 1:1 убити мъже къмто жени, макар трудно да могат да достигнат с десетилетия това.
    Не ме разбирайте грешно. Съвсем нормално е да си се защитават. Но е ненормално да имат повече права и да се делят права. Дори е противоконституционно по нашата конституция. В такива разглеждания нали уж нямало полове и нямало делене. Каквото за едните, такова и за другите. Иначе природно си има разликите. Но и двата пола имат нужда от другият (това е природата) и такова настройване един срещу друг е грешно.

    14:14 25.11.2025

  • 10 85 000 жени по 10 минути

    4 0 Отговор
    Не е 1 година. И в ООН са явно неграмотни

    14:15 25.11.2025

  • 11 Разбирач

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "Хелс Китчън":

    Ей сладкаре, ти верно що така наби жена си и спа в районното?

    14:16 25.11.2025

  • 12 Някой

    1 2 Отговор
    И по принцип при убийства, най-вероятният извършител е познат (например роднина или в близки отношения).
    Сред масовите убийци май най-много бяха на белите хора. Както и най-много се потят. И други такива характеристики.

    14:18 25.11.2025

  • 13 Роза

    4 4 Отговор
    Във всички тези страни господства исляма ,а той не признава равноправието на мъжете и жените."Жената не притежава нищо друго освен фередже и гроб."-така гласи една поговорка от Саудитска Арабия.Спомням си,че самият Бин Ладен беше казал в една негова реч:"Нашата религия прави разлика между мъж и жена и тази разлика не е в полза на жените!"Какво да говорим по-нататък?!Радвам се,че не съм родена в такава страна!

    Коментиран от #17, #30

    14:19 25.11.2025

  • 14 шаа

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Д-р Иван Събев, психолог":

    ти пък, тук си вядят хляба точно с манипулации... това им е основният, ако не и единственият арсенал

    14:20 25.11.2025

  • 16 нннн

    11 1 Отговор
    А колко мъже умират от психологическия тормоз от страна на жените?

    14:23 25.11.2025

  • 17 Десислава Димитрова

    6 2 Отговор

    До коментар #13 от "Роза":

    Роза на тях не им пука за жените ,това е пак скрита пропаганда за траверситете и Истанбулската им конвенция .

    Коментиран от #31

    14:24 25.11.2025

  • 18 БОТЕВ

    2 8 Отговор

    До коментар #5 от "Д-р Иван Събев, психолог":

    Буратино, те комунягите са си в третия свят и трепят жените си, така че за БГ статията си е много актуална даже.

    14:25 25.11.2025

  • 21 ти да видиш

    9 2 Отговор
    Тва жените нали се еманципираха бе???? Ми ше бъркат бетон,ше влачат тежко,ше ходат да се бият, нормално! Иначе да си седът на задниците и да не плямпат много,много!

    14:27 25.11.2025

  • 22 Мими Кучева🐕

    5 2 Отговор
    Все пак не е на всяка минута,за съжаление.💋🤔🤗🤣🖕

    14:30 25.11.2025

  • 24 Хи хи

    4 1 Отговор
    А защо няма жени укренки на фронта, да ни пазят от Путин ??!! Искаме и жените на фронта !!

    Коментиран от #33

    14:31 25.11.2025

  • 25 СЛОНА

    7 1 Отговор
    ПРИ НАС НЕ Е ТАКА ,ПОВЕЧЕ СА ЖЕНИТЕ ВДОВИЦИ ОТ МЪЖЕТЕ,ПОНЕЖЕ ЖЕНИТЕ НИ КАРАТ ДА РАБОТИМ ПОВЕЧЕ ОТ ТЯХ!!!
    НА ТОВА МУ ВИКАТ АРГАТ !¡!

    14:32 25.11.2025

  • 26 Домашен любимец

    3 1 Отговор
    Хо-хо! Те ако бяха по силни, такъв терор щяха да ви наложат, че щяха да оставят само един мъж за забавление! Не виждате ли по училищата! Откак царува Бойко Борисов всички побоища са между мили момичета! Направо се чудя Путин как намира момчета за фронта при тази апатия, обзела уж мъжествената половина!? Пацифисти са днешните европейски младежи! Коранът не брои жената за човек и там просперират!

    14:50 25.11.2025

  • 27 БеГемот

    3 2 Отговор
    А за мъжете колко....от тормоз и гъби в супата...аз сега вървя по улицата и като гледа само по излъчването и свирепите злобни муцуни половината с а за бой...

    15:04 25.11.2025

  • 28 Питам

    4 0 Отговор
    Като сте казали на колко минути жена бива убита от свой близък , защо не кажете на колко минути мъж бива убит от свой близък ? Освен това , какво се има предвид от понятието , свой близък ? Известно е , че в английският и турският език например няма мъжки , женски и среден род ! При това положение , жената може да бъде убита дори от майка си , детето си , сестра си , братовчедка си ... Например в Русия нападенията на жени срещу мъже регистрирани от полицията е в пъти повече от тази на мъже срещу жени ! Жените поред полицейската статистика травмират и убиват мъжете си в пъти повече от мъж с ножове , вилици , брадви , сатъри, отрова , чугунени тигани, задшаване , врели течности...

    15:21 25.11.2025

  • 29 Един

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Миролюб Войнов, руски гражданин":

    В Украйна жените от ВСУ трепят рашисти.

    15:30 25.11.2025

  • 31 Знаещ

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Десислава Димитрова":

    Ама , че си наивна !!! Роза е псевдонима на Емили Тротинетката 🛴!!!😅🤣😅🤣😂😂😂😂

    15:35 25.11.2025

  • 32 604

    2 0 Отговор
    Нямъ ли кой съ въ клати дъ съ кротясате с тия глупости...аре докажете го туй в заглавието, гламъви изтрещялки...кът го карате само на краставици туй става!

    15:41 25.11.2025

  • 33 Хо хо

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Хи хи":

    кажи на твоя даг да те пази от спин

    16:13 25.11.2025

  • 34 така е!

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Пампаец":

    твоето значение е фураж

    16:15 25.11.2025