На всеки 10 минути жена бива убита от свой близък

На всеки 10 минути жена или момиче са били убити през миналата година от партньора си или член на семейството, предаде ДПА, като се позова на доклад на ООН, съобщи БТА.
Последният доклад за основаните на пол убийства на жени публикуван вчера от агенцията на ООН, която се занимава с престъпления, и от агенцията на ООН за жените.
В документа се казва, че през 2024 г. около 83 000 жени и момичета са били умишлено убити, като при около 60% от случаите извършителят е бил член на семейството или партньор, съобщават службите на ООН. Докладът е публикуван на Международния ден за елиминирането на насилието срещу жени.
В същото време делът на убийствата на мъже на база пол, извършени от техни близки или партньори, е 11 процента.
Според данни на ООН убийствата на жени са често явление най-вече в Африка, където през 2024 г. са убити 22 600 жени. На следващо място е Азия със 17 400 жени, в Северна и Южна Америка броят им е бил 7700. В Европа през миналата година са убити 2100 жени, а в Океания – 300.
В Африка има най-много случаи на убити жени, при които жертвата и извършителят са били интимни партньори или роднини. Там на всеки 100 000 жени или момичета има 3 жертви. Най-малък е делът в Европа – 0,5 на 100 000 жени.
През 2023 г. около 51 100 момичета и жени са били убити от близки или интимни партньори по света от общо 85 000 жени, починали в резултат на насилие, сочат данни от миналата година.
