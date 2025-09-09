Вербалното сексуално насилие може да се превърне в наказуемо престъпление в Германия

Германският министър на правосъдието Щефани Хубих заяви, че обмисля да превърне вербалното сексуално насилие в наказуемо престъпление, предаде ДПА по данни на вестник "Райнпфалц", съобщи БТА.
Хубих обясни, че управляващата коалиция призовава да се проучи дали правната защита срещу сексуалния тормоз трябва да бъде разширена и подчерта, че жените и момичетата често са обект на подобен тип прояви.
На въпроса къде може да бъде прокарана границата между неловък комплимент и наказуемо деяние Хубих заяви, че "вербалните нарушения по принцип са много ясни в определената ситуация, също и за извършителите." Тя призна, че могат да се появят и сиви зони, с които правосъдната система може да се справи, без да надвишава правомощията си.
Германия няма да бъде първата страна, която ще криминализира вербалния сексуален тормоз. От юли 2024 г. сексуалният тормоз на публични места, наричан catcalling (подсвиркване по жени) е незаконен в Нидерландия.
Хубих разкритикува термина като омаловажаващ. "Сексуалният тормоз трябва да се нарича така, защото включва умишлено нарушаване на граници, а самият термин носи сексистки подтекст", добави тя.
