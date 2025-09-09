Новини
Вербалното сексуално насилие може да се превърне в наказуемо престъпление в Германия

Вербалното сексуално насилие може да се превърне в наказуемо престъпление в Германия

9 Септември, 2025 12:23 933 27

Германия няма да бъде първата страна, която ще криминализира вербалния сексуален тормоз

Мария Атанасова

Германският министър на правосъдието Щефани Хубих заяви, че обмисля да превърне вербалното сексуално насилие в наказуемо престъпление, предаде ДПА по данни на вестник "Райнпфалц", съобщи БТА.

Хубих обясни, че управляващата коалиция призовава да се проучи дали правната защита срещу сексуалния тормоз трябва да бъде разширена и подчерта, че жените и момичетата често са обект на подобен тип прояви.

На въпроса къде може да бъде прокарана границата между неловък комплимент и наказуемо деяние Хубих заяви, че "вербалните нарушения по принцип са много ясни в определената ситуация, също и за извършителите." Тя призна, че могат да се появят и сиви зони, с които правосъдната система може да се справи, без да надвишава правомощията си.

Германия няма да бъде първата страна, която ще криминализира вербалния сексуален тормоз. От юли 2024 г. сексуалният тормоз на публични места, наричан catcalling (подсвиркване по жени) е незаконен в Нидерландия.

Хубих разкритикува термина като омаловажаващ. "Сексуалният тормоз трябва да се нарича така, защото включва умишлено нарушаване на граници, а самият термин носи сексистки подтекст", добави тя.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 има проблем

    24 1 Отговор
    Нямате толкова затвори и места в тях, където да вкарате всичкото доктори и инджинепи на меркелицата. А изпълнителната и съдебната система нямат капацитета да ги задължят и осъдят.

    Коментиран от #5

    12:26 09.09.2025

  • 2 Шопо

    18 0 Отговор
    Ами то с тези транссексуалните много спорен въпроса.

    12:29 09.09.2025

  • 3 Дуньо простия

    8 0 Отговор
    Тццц..... Тва да не моеш, да му зашийш, една тупка м-а-й-н-а.

    12:32 09.09.2025

  • 4 Ей затова

    21 2 Отговор
    нямате деца... Възпитавате се от малки да пазите дистанция между мъже и жени...

    12:33 09.09.2025

  • 5 Има достатъчно,

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "има проблем":

    но са превърнати в музеи. Arbeit macht frei.

    12:34 09.09.2025

  • 6 Луд

    25 0 Отговор
    Ако вземете поне едно нещо да разрешите , че през последните 30 години всичко само се забранява . След 50 години ще е разрешено само забраната да се разрешава.

    12:36 09.09.2025

  • 7 Лорд Минчу

    21 1 Отговор
    Снощи в Ергенина един мякащ смешен бургаски гларус прави "комплимент" и вика на една старазагорска психо кyкyвица "Имаш брутален гь3" 😂😂 Това по германските стандарти тормоз ли е? 😅

    12:39 09.09.2025

  • 8 Mими Кучева🐕‍🦺

    23 0 Отговор
    Значи ако някой само си помисли,че иска дамаибе....отива в затвора!?🦧💋🥳🤣🤣🤣🤣👍

    Коментиран от #10, #19

    12:41 09.09.2025

  • 9 Не вербален

    10 1 Отговор
    Ма крайно време е да влезем отново в немите филми - Вадиш го и го размахваш - ако клъвне, клъвне, а ако не, не!
    Какво ще и се обясняваш, колко си пиян и как ти се такова?
    Така се решава и въпроса с езиците - който разбрал, разбрал!

    12:42 09.09.2025

  • 10 За мислене няма как

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    да отиде в затвора, но ако си поиска на висок глас, а ти му откажеш и се оплачеш - чак тогава. Едва ли ще ти се случи точно това.

    Коментиран от #13

    12:48 09.09.2025

  • 11 Реалист

    11 1 Отговор
    Преди доста години позната беше на учебен стаж в Германия. Там нейн колега немец я харесал, но както се разбра по-късно, не смеел да я почерпи кафе и да я заговори, защото се опасявал, че тя ще го съди за сексуален тормоз на работното място. Немците отдавна са тотално сбъркани в главите. Друг случай с мен - снимам си на площада забележителности в един град в Германия, като турист, идва един немец и почва да ми крещи и ме кара да трия снимките. Питам го защо, какъв е проблема, а той - снимал съм него, а не съм му изкал разрешение?!

    12:49 09.09.2025

  • 12 Kaлпазанин

    6 0 Отговор
    Ти да видиш ,пак .този министър и повечето гееманци все още не знаят от какъв пол са ,така ка да се прецени .навремето се молихме булката да е честна ,а сега барем поне да излезе жена

    12:52 09.09.2025

  • 13 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "За мислене няма как":

    А може и за мислене ,може!Например Алена,Теодора и Силва Дончева приемат мислите телепатично!💋👩🥳🤣🤣🤣🤣👍

    Коментиран от #16

    12:53 09.09.2025

  • 14 Тъжно!

    4 0 Отговор
    Кофти посока - така само се увеличава дистанцията между половете. За жалост после пак дамите ще хленчат, че няма истински мъже.

    12:54 09.09.2025

  • 15 Анонимен

    3 0 Отговор
    Половата несъстоятелност е смекчаващо обстоятелство!

    12:56 09.09.2025

  • 16 Мислите нямат

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    доказателствена сила в съда. При теб няма да се получи. Ако си поиска няма да му откажеш, а ако стане насила едва ли ще се оплачеш.

    12:58 09.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Трендът сочи

    4 0 Отговор
    Че близо 45 процента от жените на възраст между 25 и 44 ще са сингъл към 2030. Чудя се защо .. и как само 45 процента

    13:00 09.09.2025

  • 19 Помислих си нящо

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Да ми идваш в панделата, на свиждане......

    13:05 09.09.2025

  • 20 Някой

    1 0 Отговор
    Въпрос на граници. Никъде не трябва да се прави разлика между жена, мъж ... и друго. ;)

    13:06 09.09.2025

  • 21 Тъп Глупънсбъркър

    2 0 Отговор
    За попържане ако се влиза в затвора, то в България няма да има въобще хора извън затворите!

    13:06 09.09.2025

  • 22 ок ок добре

    2 0 Отговор
    Насилие ли е, следното: толкова си хубава, че и последната да беше, пак не бих тъ ....а?

    13:13 09.09.2025

  • 23 Потресен

    1 0 Отговор
    И това се предлага от представителка на нацията, с една от най-бруталните порно индустрии в света? Нещо не е наред. Как ще превъзпитат новодошлите да спазват този закон?

    13:17 09.09.2025

  • 24 нема изджас, нема мърдане

    1 0 Отговор
    Пак ще ги тръшкат по площадите на Кьолн. Така и си е редно да бъде.

    13:20 09.09.2025

  • 25 Роден в НРБ

    1 0 Отговор
    Обаче ако си близкоизточен или африкански мигрант няма да важи. Дори за истинско сексуално нападение не важи за защитените видове от фауната.

    13:25 09.09.2025

  • 26 хмм

    0 0 Отговор
    как вербално пък сексуално насилие, то или е едното или другото...

    13:34 09.09.2025

  • 27 Важно

    0 0 Отговор
    Е този закон да бъде приет. Важно е също полицията са продължи да си върши добре работата и да пази наркодилърите и наркоманите да извършват дейността си спокойно без да бъдат смущавани от нагли граждани.

    13:39 09.09.2025

