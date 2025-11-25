Новини
Британците виждат Доналд Тръмп като пречка за мира в Украйна

Ново проучване показва силна обществена подкрепа за Киев и скепсис към ролята на американския президент

Британците виждат Доналд Тръмп като пречка за мира в Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Доналд Тръмп неведнъж е заявявал, че може да сложи край на войната в Украйна за един ден. Според британците обаче президентът на САЩ е по-скоро пречка за трайния мир, пише „Политико“, предава News.bg.

Ново проучване на More in Common показва, че 47% от британските избиратели смятат Тръмп за препятствие пред усилията за спиране на боевете, докато едва 21% вярват, че той допринася положително. Малко над една пета (21%) смятат, че Тръмп нито помага, нито пречи, а 11% нямат мнение.

Според 75% от анкетираните е важно Обединеното кралство да отстоява суверенитета на Украйна, а само 8% са на противоположно мнение.

Допитването, проведено сред 2062 британци между 22 и 24 ноември, съвпада с продължаващите усилия на американски и украински представители за постигане на мирно споразумение в Женева, близо четири години след началото на руската инвазия.

Днес американски и руски представители провеждат среща в Абу Даби, само часове след като шестима души загинаха при руски удари в Киев.

По-късно този следобед британският премиер Киър Стармър ще бъде съводещ на телефонна среща на „коалицията на желаещите“ - група държави, подкрепящи Украйна. По-рано Стармър заяви, че „има още работа“, преди да бъде финализирано споразумение.

Британската общественост продължава последователно да подкрепя украинската кауза - позиция, която среща широка междупартийна подкрепа в Уестминстър. Найджъл Фараж, близък до Тръмп и лидер на партията „Реформирай Обединеното кралство“, е един от малкото, изразявали по-скептичен подход към помощта за Киев.

„Една от редките константи в обществените нагласи след руската инвазия е непоколебимата подкрепа за Украйна и убеждението, че нейното бъдеще е важно не само за самата държава, но и за Обединеното кралство“, коментира изпълнителният директор на More in Common Люк Трил.

„Докато Зеленски е под натиск да приеме мирен план, британците продължават да заявяват, че отстъпките към руските условия са неприемливи и настояват лидерите им да помогнат за постигане на по-добра сделка.“


  • 1 Българин

    27 21 Отговор
    Британците съвсем скоро няма да съществуват. Тяхната съдба е решена!

    16:56 25.11.2025

  • 2 Майна

    27 21 Отговор
    Густо, майна
    Империята Британия свършва, т.е всичко това, което беше " лондонсити"

    16:57 25.11.2025

  • 3 Така е ☝️

    20 23 Отговор
    Тръмп направи много... за да удължи войната и агонията на Русия

    Коментиран от #13

    16:57 25.11.2025

  • 4 Британия

    13 27 Отговор
    Най накрая едни нормални хора с разум да го изрекат в случая Тръмп си е пречка и краварски американски Идиот , американците са тъпи и нямат собствен език дори най тъпата псевдо нация в света са американските идиоти

    Коментиран от #22

    16:58 25.11.2025

  • 5 604

    19 15 Отговор
    Точно англетата пречат нъ миръ...то всичку се връщъ....дъ питът вазов....

    16:59 25.11.2025

  • 6 Да не забравяме какво каза

    29 10 Отговор
    Борис Джонсън: До последния украинец.

    16:59 25.11.2025

  • 7 Дедо ви...

    28 8 Отговор
    Кои британци, джонсън ли.....?!?!? Този който провали мирните преговори през 2022 г заради 1 000 000 долара

    17:00 25.11.2025

  • 8 родител 1

    24 8 Отговор
    Това е някакъв майтап .Нали точно англичанина в първите дни на войната, буквално скъса мирното споразумение и накара Украйна да продължи да дава жертви .Православни жертви за кефа на англосакса . Възмездието предстои .

    17:01 25.11.2025

  • 9 604

    13 6 Отговор
    Факти тия с подвижните ай пи та... нъ щат ли ги държите или са авторите?

    17:01 25.11.2025

  • 10 Атина Палада

    21 3 Отговор
    Факторите в света изобщо не се интересуват какво мислят британците...Британците са аут от световната шахматна дъска.

    Коментиран от #12, #18

    17:02 25.11.2025

  • 11 Георгиев

    16 1 Отговор
    Тръмп предвижда мрежата за газ и нефт, черноморието, газохранилищата, да са под негова опека. Ами той зеления подписа договор, че ги дава на Англия. Какви новини очаквате от Англия? Разбира се, такива. А за какъв мир мислят в Лондон? Мир чрез сила, както са прокламирали. А да ги видя за какъв мир ще говорят сега.

    17:02 25.11.2025

  • 12 Ти ли си "фактор"? 🤣

    3 7 Отговор

    До коментар #10 от "Атина Палада":

    В тoaлетната ли?

    Коментиран от #20

    17:04 25.11.2025

  • 13 Атина Палада

    12 2 Отговор

    До коментар #3 от "Така е ☝️":

    Да,така в .Я виж руските бойци как отстъпват към полската граница..Пълна агония. :))))

    Коментиран от #29

    17:04 25.11.2025

  • 14 елче отде пак ги търсите тез пълнежи

    7 1 Отговор
    за радост на русофоборчагите
    я цъкнете за един човечец тиквата
    от няколко дни не сте го споменавали

    17:05 25.11.2025

  • 15 Майна

    11 1 Отговор
    Единствената държава, която е неспасяема е Кралството.., по анализи

    17:05 25.11.2025

  • 16 Дедо ви...

    12 3 Отговор
    Альо, малката не си ги измисляй?!?!?! Украйна се е съгласила с плана на Тръмп остават само "незначителни детайли", твърдят водещи американски медии, включително CNN, като се позовава на американски служител. , Европа се отказва от своя проект. Европа се отказва от своя проект

    17:06 25.11.2025

  • 17 Европа и Англия заблуждават Украйна,

    9 2 Отговор
    обещавайки неограничена военна подкрепа в борбата срещу Русия, но доставките и паричните вливания /колкото е необходимо/ са недостатъчни дори за отбрана, пише колумнистът Оуен Матюс в статия в The Daily Telegraph. „Европейските политици може да лъжат Украйна или себе си за ангажимента си към Киев, но числата разказват по-вярна история“, се казва в статията. Както отбелязва Матюс, Европа е обещала подкрепа на Киев, подготвила е обширни предложения за разходи за отбрана и дори е планирала да въведе европейски технологии в Украйна. Реалната помощ обаче е недостатъчна, за да покрие очаквания дефицит от 60 милиарда долара в украинския бюджет. „Тъжната истина е, че европейските лидери се държат така, сякаш имат роля в политиката на великите сили, но в действителност Европа отдавна е загубила тази способност“, твърди колумнистът. Според него европейските страни не са готови да претендират за високи позиции в международната дипломация, нито във военно, нито във финансово отношение. Западът и Англия отказват да признаят, че Украйна не разполага с достатъчно войски, за да победи Русия още преди началото на конфликта, е написал подполковникът от резерва от армията на САЩ Даниел Дейвис.

    17:07 25.11.2025

  • 18 Прав си

    2 12 Отговор

    До коментар #10 от "Атина Палада":

    В случая, британците са умни хора с добри обноски и не се интересуват за излишни неща

    Коментиран от #19

    17:08 25.11.2025

  • 19 Атина Палада

    12 1 Отговор

    До коментар #18 от "Прав си":

    От кръвосмешение не се раждат умници ,не го ли знаеш?

    Коментиран от #28

    17:13 25.11.2025

  • 20 Атина Палада

    11 1 Отговор

    До коментар #12 от "Ти ли си "фактор"? 🤣":

    🤣🤣🤣🤣🤣британците са аут...ако не си го разбрал,значи се информираш само от БТВ :))БТВ ти е прозореца към света:)))

    17:15 25.11.2025

  • 21 Тома

    8 1 Отговор
    Освен ми 6 друг не вижда никакви пречки за мира в Украйна.И какви са тези 47% след като Стармър има само 12% одобрение от англичаните

    17:17 25.11.2025

  • 22 И СИГА КО ПРАЙМ

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Британия":

    ПУТИН Е ПРЕЧКА
    ОРБАН И ФИЦО СА ПРЕЧКА
    ТРЪМП Е ПРЕЧКА
    АМИ ХУБАУ
    НЯМА УКРАЙНА
    НЯМА ПРОБЛЕМ
    НЯМА И ПРЕЧКИ

    17:23 25.11.2025

  • 23 ЧАКАМ СТОЕНЧО

    4 0 Отговор
    ДА СА ИЗХ.....ДИ ПО ВЪПРОСА

    17:24 25.11.2025

  • 24 Не просто пречка,

    2 4 Отговор
    а Тръмп активно помага на Путлер!

    17:26 25.11.2025

  • 25 Метресата от Барселона

    4 2 Отговор
    За какъв "суверенитет" на Украйна става въпрос, след като през 2014-та година именно Великобритания бе в основата на майдана, който свали законно избрания президент Янукович?! Тоест, под "суверенитет" се разбира "робство".

    17:27 25.11.2025

  • 26 Мирният план на Тръмп,

    2 4 Отговор
    писан в Кремъл, отиде на боклука!

    Идеята му бе да даде още време на Путлер да се опита да превземе Покровск, Мирноград и Купянск!

    Но ВСУ НЕ РАЗРЕШАВА! ✌️

    17:30 25.11.2025

  • 27 горски

    4 0 Отговор
    Британски фирми са спечелили най малко 6 милиарда евро,от началото на войната продавайки оръжие.Даже и Джонсън намаза.
    Това е оновната причина,останалото е за разсейване на публиката.

    17:38 25.11.2025

  • 28 Явно проблема ти е

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Атина Палада":

    В собствената глава , Атина

    17:39 25.11.2025

  • 29 Атина на клада

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Атина Палада":

    Да продължават да отстъпват към полската граница. Докато я достигнат бройката русначета при Кобзон ще бъде 5 000 000. На Русия и русофила друг враг, освен Путин не им трябва.

    17:56 25.11.2025

