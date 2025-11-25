Британците виждат Доналд Тръмп като пречка за мира в Украйна

Доналд Тръмп неведнъж е заявявал, че може да сложи край на войната в Украйна за един ден. Според британците обаче президентът на САЩ е по-скоро пречка за трайния мир, пише „Политико“, предава News.bg.
Ново проучване на More in Common показва, че 47% от британските избиратели смятат Тръмп за препятствие пред усилията за спиране на боевете, докато едва 21% вярват, че той допринася положително. Малко над една пета (21%) смятат, че Тръмп нито помага, нито пречи, а 11% нямат мнение.
Според 75% от анкетираните е важно Обединеното кралство да отстоява суверенитета на Украйна, а само 8% са на противоположно мнение.
Допитването, проведено сред 2062 британци между 22 и 24 ноември, съвпада с продължаващите усилия на американски и украински представители за постигане на мирно споразумение в Женева, близо четири години след началото на руската инвазия.
Днес американски и руски представители провеждат среща в Абу Даби, само часове след като шестима души загинаха при руски удари в Киев.
По-късно този следобед британският премиер Киър Стармър ще бъде съводещ на телефонна среща на „коалицията на желаещите“ - група държави, подкрепящи Украйна. По-рано Стармър заяви, че „има още работа“, преди да бъде финализирано споразумение.
Британската общественост продължава последователно да подкрепя украинската кауза - позиция, която среща широка междупартийна подкрепа в Уестминстър. Найджъл Фараж, близък до Тръмп и лидер на партията „Реформирай Обединеното кралство“, е един от малкото, изразявали по-скептичен подход към помощта за Киев.
„Една от редките константи в обществените нагласи след руската инвазия е непоколебимата подкрепа за Украйна и убеждението, че нейното бъдеще е важно не само за самата държава, но и за Обединеното кралство“, коментира изпълнителният директор на More in Common Люк Трил.
„Докато Зеленски е под натиск да приеме мирен план, британците продължават да заявяват, че отстъпките към руските условия са неприемливи и настояват лидерите им да помогнат за постигане на по-добра сделка.“
1 Българин
16:56 25.11.2025
2 Майна
Империята Британия свършва, т.е всичко това, което беше " лондонсити"
16:57 25.11.2025
3 Така е ☝️
Коментиран от #13
16:57 25.11.2025
4 Британия
Коментиран от #22
16:58 25.11.2025
5 604
16:59 25.11.2025
6 Да не забравяме какво каза
16:59 25.11.2025
7 Дедо ви...
17:00 25.11.2025
8 родител 1
17:01 25.11.2025
9 604
17:01 25.11.2025
10 Атина Палада
Коментиран от #12, #18
17:02 25.11.2025
11 Георгиев
17:02 25.11.2025
12 Ти ли си "фактор"? 🤣
До коментар #10 от "Атина Палада":В тoaлетната ли?
Коментиран от #20
17:04 25.11.2025
13 Атина Палада
До коментар #3 от "Така е ☝️":Да,така в .Я виж руските бойци как отстъпват към полската граница..Пълна агония. :))))
Коментиран от #29
17:04 25.11.2025
14 елче отде пак ги търсите тез пълнежи
я цъкнете за един човечец тиквата
от няколко дни не сте го споменавали
17:05 25.11.2025
15 Майна
17:05 25.11.2025
16 Дедо ви...
17:06 25.11.2025
17 Европа и Англия заблуждават Украйна,
17:07 25.11.2025
18 Прав си
До коментар #10 от "Атина Палада":В случая, британците са умни хора с добри обноски и не се интересуват за излишни неща
Коментиран от #19
17:08 25.11.2025
19 Атина Палада
До коментар #18 от "Прав си":От кръвосмешение не се раждат умници ,не го ли знаеш?
Коментиран от #28
17:13 25.11.2025
20 Атина Палада
До коментар #12 от "Ти ли си "фактор"? 🤣":🤣🤣🤣🤣🤣британците са аут...ако не си го разбрал,значи се информираш само от БТВ :))БТВ ти е прозореца към света:)))
17:15 25.11.2025
21 Тома
17:17 25.11.2025
22 И СИГА КО ПРАЙМ
До коментар #4 от "Британия":ПУТИН Е ПРЕЧКА
ОРБАН И ФИЦО СА ПРЕЧКА
ТРЪМП Е ПРЕЧКА
АМИ ХУБАУ
НЯМА УКРАЙНА
НЯМА ПРОБЛЕМ
НЯМА И ПРЕЧКИ
17:23 25.11.2025
23 ЧАКАМ СТОЕНЧО
17:24 25.11.2025
24 Не просто пречка,
17:26 25.11.2025
25 Метресата от Барселона
17:27 25.11.2025
26 Мирният план на Тръмп,
Идеята му бе да даде още време на Путлер да се опита да превземе Покровск, Мирноград и Купянск!
Но ВСУ НЕ РАЗРЕШАВА! ✌️
17:30 25.11.2025
27 горски
Това е оновната причина,останалото е за разсейване на публиката.
17:38 25.11.2025
28 Явно проблема ти е
До коментар #19 от "Атина Палада":В собствената глава , Атина
17:39 25.11.2025
29 Атина на клада
До коментар #13 от "Атина Палада":Да продължават да отстъпват към полската граница. Докато я достигнат бройката русначета при Кобзон ще бъде 5 000 000. На Русия и русофила друг враг, освен Путин не им трябва.
17:56 25.11.2025