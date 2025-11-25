Британците виждат Доналд Тръмп като пречка за мира в Украйна

Доналд Тръмп неведнъж е заявявал, че може да сложи край на войната в Украйна за един ден. Според британците обаче президентът на САЩ е по-скоро пречка за трайния мир, пише „Политико“, предава News.bg.

Ново проучване на More in Common показва, че 47% от британските избиратели смятат Тръмп за препятствие пред усилията за спиране на боевете, докато едва 21% вярват, че той допринася положително. Малко над една пета (21%) смятат, че Тръмп нито помага, нито пречи, а 11% нямат мнение.

Според 75% от анкетираните е важно Обединеното кралство да отстоява суверенитета на Украйна, а само 8% са на противоположно мнение.

Допитването, проведено сред 2062 британци между 22 и 24 ноември, съвпада с продължаващите усилия на американски и украински представители за постигане на мирно споразумение в Женева, близо четири години след началото на руската инвазия.

Днес американски и руски представители провеждат среща в Абу Даби, само часове след като шестима души загинаха при руски удари в Киев.

По-късно този следобед британският премиер Киър Стармър ще бъде съводещ на телефонна среща на „коалицията на желаещите“ - група държави, подкрепящи Украйна. По-рано Стармър заяви, че „има още работа“, преди да бъде финализирано споразумение.

Британската общественост продължава последователно да подкрепя украинската кауза - позиция, която среща широка междупартийна подкрепа в Уестминстър. Найджъл Фараж, близък до Тръмп и лидер на партията „Реформирай Обединеното кралство“, е един от малкото, изразявали по-скептичен подход към помощта за Киев.

„Една от редките константи в обществените нагласи след руската инвазия е непоколебимата подкрепа за Украйна и убеждението, че нейното бъдеще е важно не само за самата държава, но и за Обединеното кралство“, коментира изпълнителният директор на More in Common Люк Трил.

„Докато Зеленски е под натиск да приеме мирен план, британците продължават да заявяват, че отстъпките към руските условия са неприемливи и настояват лидерите им да помогнат за постигане на по-добра сделка.“