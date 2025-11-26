Бившият съветник на Пентагона Дъглас Макгрегър: Зеленски вече е с единия крак на самолета за Израел

Съединените щати може да уредят украинския президент Володимир Зеленски да избяга в Израел, за да избегне отговорност за корупционни престъпления.
Това мнение изрази бившият съветник на Пентагона Дъглас Макгрегър в YouTube канала Deep Dive.
Според него в момента се извършва подготовка за евакуация на Зеленски и по-голямата част от обкръжението му в Израел, където ще получат защита от екстрадиция и съдебно преследване.
„Вярвам, че се извършва подготовка за евакуация на Зеленски и по-голямата част от обкръжението му в Израел, където те се ползват с имунитет от екстрадиция и съдебно преследване“, заяви Макгрегър.
Експертът отбеляза, че мнозина не осъзнават колко слаба и несигурна е позицията на украинското правителство, докато то продължава да преговаря. Той добави, че Зеленски вече е „с единия крак на борда на самолета“, готов за евакуация.
1 12343211
Коментиран от #21
04:26 26.11.2025
2 оня с коня
Коментиран от #20
04:29 26.11.2025
3 Аз ще изчакам статиите
Коментиран от #8, #9, #24
04:29 26.11.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 нннн
04:32 26.11.2025
8 тъпатаМАРА КАКВО ДА Й ЧАКАШ
До коментар #3 от "Аз ще изчакам статиите":денис е на фронта ебътГО руските салдати
04:32 26.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 голям смях
- Моля ви се бе, господин Тръмп, дайте нещо и ще видите, че съм тесняк!
04:34 26.11.2025
11 само питам
или вече октавата е паднала до ниво многократно употребен мъш
04:36 26.11.2025
12 оня с коня
Коментиран от #13
04:37 26.11.2025
13 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #12 от "оня с коня":много сте точен
04:37 26.11.2025
14 оня с коня
04:38 26.11.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Зеления път
04:39 26.11.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
04:41 26.11.2025
19 голям смях
04:44 26.11.2025
20 АУУУУУ
До коментар #2 от "оня с коня":АЙДЕ БЕ .....ОТ КОЛКО ВРЕМЕ ТАЗИ АМЕРИКАНСКА КОПЕЙКА НЕ БЕШЕ ПИСАЛ ГЛУПОСТИ........ НАПРАВО СЕ ПРИТЕСНИХМЕ , ДА НЕ БИ ДА Е ЗАКЪСАЛ СЪС ЗДРАВЕТО 🤣🤣🤣🤣🤣
04:46 26.11.2025
21 И сега какво?
До коментар #1 от "12343211":Пак Ковит !
04:56 26.11.2025
22 мдаааа
04:56 26.11.2025
23 Еми нормално е
04:57 26.11.2025
24 Напразно
До коментар #3 от "Аз ще изчакам статиите":Забелязани са на терминал 2 с багаж-))
04:59 26.11.2025
25 Престъпникът
05:10 26.11.2025
26 койдазнай
05:17 26.11.2025