Новини
Свят »
САЩ »
Бившият съветник на Пентагона Дъглас Макгрегър: Зеленски вече е с единия крак на самолета за Израел
  Тема: Украйна

Бившият съветник на Пентагона Дъглас Макгрегър: Зеленски вече е с единия крак на самолета за Израел

26 Ноември, 2025 04:14, обновена 26 Ноември, 2025 04:18 971 26

  • дъглас макгрегър-
  • володимир зеленски-
  • израел

Според експерта се подготвя евакуацията на украинския президент и част от обкръжението му

Бившият съветник на Пентагона Дъглас Макгрегър: Зеленски вече е с единия крак на самолета за Израел - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати може да уредят украинския президент Володимир Зеленски да избяга в Израел, за да избегне отговорност за корупционни престъпления.

Това мнение изрази бившият съветник на Пентагона Дъглас Макгрегър в YouTube канала Deep Dive.

Още новини от Украйна

Според него в момента се извършва подготовка за евакуация на Зеленски и по-голямата част от обкръжението му в Израел, където ще получат защита от екстрадиция и съдебно преследване.

„Вярвам, че се извършва подготовка за евакуация на Зеленски и по-голямата част от обкръжението му в Израел, където те се ползват с имунитет от екстрадиция и съдебно преследване“, заяви Макгрегър.

Експертът отбеляза, че мнозина не осъзнават колко слаба и несигурна е позицията на украинското правителство, докато то продължава да преговаря. Той добави, че Зеленски вече е „с единия крак на борда на самолета“, готов за евакуация.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 12343211

    13 0 Отговор
    Я....,войната свърши...!

    Коментиран от #21

    04:26 26.11.2025

  • 2 оня с коня

    13 0 Отговор
    Уудриии Вова,да се пукат душите черни душмански !Колкото повече ги удряш,повече се кефят.

    Коментиран от #20

    04:29 26.11.2025

  • 3 Аз ще изчакам статиите

    11 1 Отговор
    на денис и мария и тогава ще коментирам.

    Коментиран от #8, #9, #24

    04:29 26.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 нннн

    11 0 Отговор
    Зеленски трябва да е вече с единия крак в тpaпa, а не в самолета !

    04:32 26.11.2025

  • 8 тъпатаМАРА КАКВО ДА Й ЧАКАШ

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Аз ще изчакам статиите":

    денис е на фронта ебътГО руските салдати

    04:32 26.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 голям смях

    3 1 Отговор
    ЗЕЛЕНСКИ е разгащен и наведен:
    - Моля ви се бе, господин Тръмп, дайте нещо и ще видите, че съм тесняк!

    04:34 26.11.2025

  • 11 само питам

    4 0 Отговор
    абе дали още му е дрезгаво треперещото гласче на зеления талибанн?

    или вече октавата е паднала до ниво многократно употребен мъш

    04:36 26.11.2025

  • 12 оня с коня

    4 0 Отговор
    краварски Жендъри кон дъ ви гу набие!

    Коментиран от #13

    04:37 26.11.2025

  • 13 град КОЗЛОДУЙ

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "оня с коня":

    много сте точен

    04:37 26.11.2025

  • 14 оня с коня

    3 1 Отговор
    Г-Н ПУТИН Е НАЙ- УСПЕШНИЯТ,И ПОДДЪРЖАН ПОЛИТИК В СВЕТА,И В РУСИЯ

    04:38 26.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Зеления път

    4 0 Отговор
    Зеленото няма как да избегне възмездието за злините си- нито на Този, нито на Онзи Свят.

    04:39 26.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 1 Отговор
    рано или късно ИМЕПЕРАТОРА ПУТИН ще го набара и... Путин ще му казва: Още можеш! Пъшкай по-силно, не се чува?? а зеления наркоман поел го целия с топките още ще се напъва

    04:41 26.11.2025

  • 19 голям смях

    2 1 Отговор
    айде, центаджийте останаха гладни

    04:44 26.11.2025

  • 20 АУУУУУ

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    АЙДЕ БЕ .....ОТ КОЛКО ВРЕМЕ ТАЗИ АМЕРИКАНСКА КОПЕЙКА НЕ БЕШЕ ПИСАЛ ГЛУПОСТИ........ НАПРАВО СЕ ПРИТЕСНИХМЕ , ДА НЕ БИ ДА Е ЗАКЪСАЛ СЪС ЗДРАВЕТО 🤣🤣🤣🤣🤣

    04:46 26.11.2025

  • 21 И сега какво?

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "12343211":

    Пак Ковит !

    04:56 26.11.2025

  • 22 мдаааа

    0 1 Отговор
    Колко "слаба " е украинската позиция , уже четвёртый год ... Никога не е късно са изложиш ..

    04:56 26.11.2025

  • 23 Еми нормално е

    2 0 Отговор
    Всичките престъпници да се съберат на едно място.

    04:57 26.11.2025

  • 24 Напразно

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Аз ще изчакам статиите":

    Забелязани са на терминал 2 с багаж-))

    04:59 26.11.2025

  • 25 Престъпникът

    2 0 Отговор
    Правил престърления. Виновен е за огромни кражби.и за смъртта на.милиони хора и се крие в престъпната страна. И никой там няма да го пипне. Евала

    05:10 26.11.2025

  • 26 койдазнай

    0 0 Отговор
    Зеленски избяга от киив още на 24 февруари 2022-ра. Даваха го по ОРТ!

    05:17 26.11.2025