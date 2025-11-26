Съединените щати може да уредят украинския президент Володимир Зеленски да избяга в Израел, за да избегне отговорност за корупционни престъпления.

Това мнение изрази бившият съветник на Пентагона Дъглас Макгрегър в YouTube канала Deep Dive.

Още новини от Украйна

Според него в момента се извършва подготовка за евакуация на Зеленски и по-голямата част от обкръжението му в Израел, където ще получат защита от екстрадиция и съдебно преследване.

„Вярвам, че се извършва подготовка за евакуация на Зеленски и по-голямата част от обкръжението му в Израел, където те се ползват с имунитет от екстрадиция и съдебно преследване“, заяви Макгрегър.

Експертът отбеляза, че мнозина не осъзнават колко слаба и несигурна е позицията на украинското правителство, докато то продължава да преговаря. Той добави, че Зеленски вече е „с единия крак на борда на самолета“, готов за евакуация.