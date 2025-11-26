Си Дзинпин обясни на Тръмп "принципната позиция" на Китай по тайванския въпрос ВИДЕО

В телефонен разговор китайският президент Си Дзинпин е обяснил принципната позиция на страната си по тайванския въпрос на президента на САЩ Доналд Тръмп, заяви Пен Цин-ен, говорител на Службата по тайванските въпроси към Държавния съвет.

„По време на телефонния разговор Си Дзинпин изясни принципната позиция на Китай по тайванския въпрос, като подчерта, че двете страни трябва съвместно да опазват постиженията на победата във Втората световна война“, каза той на брифинг, коментирайки разговора на двамата лидери на 24 ноември.

Говорителят на службата поясни, че забележките на Си Дзинпин са „от голямо водещо значение за работата на Пекин, свързана с Тайван“. „Ще обединим сънародниците от двете страни на Тайванския проток, ще помним заедно историята, ще запазим силата на нашата нация, ще ценим мира и ще изградим общо бъдеще“, добави той.

Пен Цин-ен подчерта необходимостта от решителна съпротива срещу сепаратистките сили в Тайпе и от развитието на мирно сътрудничество между континентален Китай и Тайван. Той потвърди ангажимента на Китай за поддържане на мира в региона и „съвместна работа за осигуряване на просперитета на целия китайски народ“.

Тайванският президент Уилям Лай днес ще даде пресконференция след среща на високо равнище, посветена на сигурността, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, като се позова на изявление на канцеларията на Лай.

Очаква се министърът на отбраната Уелингтън Ку също да говори в брифинга.

Информацията бе разпространена, след като Лай публикува статия в американския в. "Вашингтон пост", в която казва, че ще предложи допълнителен бюджет за отбрана в размер на 40 млрд. долара, за да подчертае решителността на Тайпе да се защитава. Средствата са предвидени за "значителни" поръчки на нови американски оръжия, отбелязва тайванският президент.