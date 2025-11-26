Новини
Свят »
Китай »
Си Дзинпин обясни на Тръмп "принципната позиция" на Китай по тайванския въпрос ВИДЕО
  Тема: Тайван

Си Дзинпин обясни на Тръмп "принципната позиция" на Китай по тайванския въпрос ВИДЕО

26 Ноември, 2025 04:49, обновена 26 Ноември, 2025 05:15 600 0

  • си дзинпин-
  • доналд тръмп-
  • тайван-
  • китай

Администрацията в Тайпе ще отпусне допълнителни 40 милиарда долара за отбрана

Си Дзинпин обясни на Тръмп "принципната позиция" на Китай по тайванския въпрос ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В телефонен разговор китайският президент Си Дзинпин е обяснил принципната позиция на страната си по тайванския въпрос на президента на САЩ Доналд Тръмп, заяви Пен Цин-ен, говорител на Службата по тайванските въпроси към Държавния съвет.

„По време на телефонния разговор Си Дзинпин изясни принципната позиция на Китай по тайванския въпрос, като подчерта, че двете страни трябва съвместно да опазват постиженията на победата във Втората световна война“, каза той на брифинг, коментирайки разговора на двамата лидери на 24 ноември.

Говорителят на службата поясни, че забележките на Си Дзинпин са „от голямо водещо значение за работата на Пекин, свързана с Тайван“. „Ще обединим сънародниците от двете страни на Тайванския проток, ще помним заедно историята, ще запазим силата на нашата нация, ще ценим мира и ще изградим общо бъдеще“, добави той.

Пен Цин-ен подчерта необходимостта от решителна съпротива срещу сепаратистките сили в Тайпе и от развитието на мирно сътрудничество между континентален Китай и Тайван. Той потвърди ангажимента на Китай за поддържане на мира в региона и „съвместна работа за осигуряване на просперитета на целия китайски народ“.

Тайванският президент Уилям Лай днес ще даде пресконференция след среща на високо равнище, посветена на сигурността, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, като се позова на изявление на канцеларията на Лай.

Очаква се министърът на отбраната Уелингтън Ку също да говори в брифинга.

Информацията бе разпространена, след като Лай публикува статия в американския в. "Вашингтон пост", в която казва, че ще предложи допълнителен бюджет за отбрана в размер на 40 млрд. долара, за да подчертае решителността на Тайпе да се защитава. Средствата са предвидени за "значителни" поръчки на нови американски оръжия, отбелязва тайванският президент.


Китай
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания